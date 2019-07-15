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Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRooms


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Хотите обустроить дома уголок для отдыха на свежем воздухе? Мы расскажем, как это сделать.

Если у вас есть балкон, вам очень повезло. Ведь это дополнительная площадь, которую можно обустроить как угодно. Например, летом на балконе можно создать террасу для отдыха, где приятно будет завтракать, отдыхать после рабочего дня или пить чай вместе с друзьями. Давайте посмотрим, как можно обустроить такую зону у себя дома.

Подготовьте территорию

Для того чтобы воплотить идею летней террасы в жизнь, сначала нужно освободить балкон от лишних вещей. В идеале помещение должно быть полностью пустым, как если бы вы только получили квартиру от застройщика. На террасе не подразумевается хранение большого количества вещей, поэтому этой функцией балкона придется пожертвовать.у вас есть балкон, вам очень повезло. Ведь это дополнительная площадь, которую можно обустроить как угодно. Например, летом на балконе можно создать террасу для отдыха, где приятно будет завтракать, отдыхать после рабочего дня или пить чай вместе с друзьями. Давайте посмотрим, как можно обустроить такую зону у себя дома.

Подготовьте территорию

Для того чтобы воплотить идею летней террасы в жизнь, сначала нужно освободить балкон от лишних вещей. В идеале помещение должно быть полностью пустым, как если бы вы только получили квартиру от застройщика. На террасе не подразумевается хранение большого количества вещей, поэтому этой функцией балкона придется пожертвовать.

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Фото № 1: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: hajarfresh.com

Оформите террасу в соответствующем дизайне

На освобожденной территории можно сделать небольшой ремонт, чтобы создать характерную атмосферу веранды. При этом важно учитывать особенности балкона. Если он открытый, выбирайте крепкие водостойкие покрытия, которые выдержат и уборку, и непогоду. Для закрытых балконов выбрать материал будет проще, однако если вы не делаете утепление, берите материалы, которые выдержат сырость и холод. Для балкона с подогревом можно покупать любой понравившийся материал для пола: ламинат, линолеум или плитку.

Фото № 2: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: ikea.com

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Лучше всего атмосферу веранды передает деревянный настил, поэтому разумно делать покрытия для пола из этого материала. К тому же с укладкой садового паркета можно справиться самостоятельно.

Фото № 3: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: ikea.com

Для декора стен лучше выбрать материалы, которые устойчивы к яркому солнцу. Если балкон не застеклен, нужно учитывать, что материал должен выдержать и дождь, и снег. Если дом кирпичный, можно оставить кирпичную кладку, которую легко покрасить в любой цвет. А если дом сделан из бетонных конструкций, стены открытого балкона придется обшить материалами, не пропускающими воду, или хотя бы покрасить влагостойкой краской.

Фото № 4: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: houzwee.com

Выберите мебель для балкона

Мебель для балкона выбирайте исходя из собственных предпочтений. Проще всего поискать ее в отделах для сада и дачи. Там продается мебель, выдерживающая и влагу, и жару. Однако ограничивать себя только ею не стоит. Если вы готовы заносить мебель домой во время дождя, можно выбирать любые модели.

Фото № 5: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: thespruce.com

На балконе-террасе отлично будет смотреться плетеная мебель. Она выглядит очень уютно. Если же вы хотите сэкономить площадь, но оформить место для сидения, около одной из стен можно разместить прочный короб и хранить там вещи. Его нужно дополнить подушками, чтобы сидеть было удобно.

Фото № 6: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: ikea-family.ru

На открытом большом балконе летом можно даже загорать. Приобретите в магазине складной шезлонг. Главное — точно измерьте балкон и мебель до покупки, чтобы быть уверенным, что все поместится как надо.

Фото № 7: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: jossandmain.com

Гамак на балконе-террасе

Если обычная мебель на балконе кажется вам скучным решением, обустройте место для отдыха с помощью гамака. В магазинах продаются компактные и мобильные конструкции.

Фото № 8: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: healty-white.me

Некоторые можно повесить даже на небольшом балконе. Например кресло-гамак.

Фото № 9: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: onekindesign.com

Терраса на небольшом балконе

Обустроить террасу можно и на маленьком балконе. Кстати, пространство можно визуально увеличить. Используйте больше светлых оттенков в оформлении, постарайтесь выбрать декор, который можно повесить за ограждение или разместить на подоконниках. Таким образом вы освободите функциональные зоны, но не пожертвуете декоративными элементами.

Если вы живете невысоко и вас окружает зелень деревьев, можно обойтись без растений на балконе. Поставьте там мебель, столик, добавьте текстиля — и наслаждайтесь. Если же ваша квартира на верхнем этаже, а из окна открывается вид на город и дома, летнюю атмосферу и яркости добавят цветы, растения в кадках и разнообразный текстиль. Однако не стоит перебарщивать с элементами декора.

Фото № 10: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: houzwee.com

Что касается выбора мебели, для маленьких балконов дизайнеры придумали трансформирующуюся мебель: откидные столики, складные столы и стулья, табуреты-подставки и прочие многофункциональные вещи.

Фото № 11: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: thespruce.com

Декор на террасе

Чтобы создать интересный дизайн для террасы на балконе, можно применить несколько вариантов декора.

Самый простой способ создать на балконе летний антураж — украсить пространство растениями. Это могут быть цветы в горшках, небольшие деревья в кадках, вертикальное озеленение на одной из стен и даже небольшая грядка с овощами. Чтобы не занимать все место горшками, используйте различные стеллажи, подставки и подвесные конструкции.

Фото № 12: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: fresh-design.info

Второе по простоте решение для декора — оформление балкона ярким текстилем. Выбирайте принты с растительной тематикой, которые будут сочетаться с растениями и добавлять летнего настроения.

Фото № 13: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: trendecora.com

Задекорировать можно и ограждение балкона, особенно если оно не сочетается с общим стилем. Ограждение может быть сделано из металла или бетона. В обоих случаях пригодится бюджетный декор из текстиля. Однако он не прослужит долго. Более основательное решение — установить экраны из стекла или пластика, которыми можно отгородиться не только от улицы, но и от соседей.

Фото № 14: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: elleinterior.se

Последний этап декора — свет. Обязательно добавьте на террасу дополнительное освещение, так как оно способно придать тот самый уют. Если нет желания тянуть на балкон провода, можно использовать современные варианты: гирлянды на батарейках, обычные и электрические свечи, а также светильники на солнечных батареях.

Фото № 15: Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRoomsФото: thespruce.com

А как бы вы украсили свой балкон? Делитесь с нами идеями в комментариях!

#Отделочные материалы#Балкон#идеи для дома#Мебель#Декор
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