20 интерьеров с яркими и необычными батареями

Довольно стильно и привлекательно смотрится вертикальный радиатор, выполненный как перегородка, присоединенная к стене в комнате. На то, что это отопительный прибор, намекают лишь уходящие в пол трубы с кранами . Такой радиатор можно выкрасить в цвет стены, чтобы он не сильно выделялся, а можно оставить в натуральном виде в качестве необычного акцента.

Старые чугунные батареи ушли в прошлое и возвращаются в необычном виде только в ретроинтерьеры, батареи в виде «гармошки» устарели морально и портят внешний вид помещения. Хотя они все еще встречаются во многих домах. Но время не стоит на месте, и уже появилось множество ярких и необычных вариантов радиаторов. Некоторые из них мы вам покажем.

Фото: ekosanmuhendislik.com

2. Картины

Современные батареи часто выполняются в виде больших пластин на стене. Для того чтобы такая композиция не смотрелась уныло, на эти поверхности наносится рисунок. Если радиаторов несколько, картину можно разделить на части либо нанести на каждый элемент отдельный рисунок.

Фото: livart.ro

3. Панели под гипс

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В гостиных в современном стиле часто есть необычные предметы, резко контрастирующие с общим видом помещения. Для такого случая прекрасно подойдет радиатор, сделанный в виде части стены из гипсовых блоков. На фоне темной основной поверхности он будет выглядеть броско и привлекательно.

Фото: pavone.casa



4. Деревянные полки

На небольшой стене прекрасно будет смотреться вертикальный радиатор, сделанный под узкий стеллаж из дерева. Полки действительно тут есть, на них даже можно установить термостойкие аксессуары, а вот свечи могут поплыть от нагревания.

Фото: archiexpo.it

5. Инфракрасное стекло

Век технологий оставляет яркие следы в современных интерьерах. Стильный, аккуратный, изящный — это все описание стеклянного инфракрасного радиатора, который не только согреет вашу гостиную, но и станет привлекательной частью ее интерьера.

Фото: archiproducts.com

6. Деталь конструктора

Радиатор необычной формы, вроде детского конструктора, прекрасно подойдет для гостиных в стиле лофт или хай-тек. В зависимости от выбранной расцветки такой элемент интерьера может стать как акцентом, если будут выбраны красочные цвета, так и строгим объектом на стене, подчеркивающим стиль.

Фото: archiexpo.it

7. Закрытые полки

Удобный и практичный радиатор напоминает книжные полки. Книги туда лучше не ставить, а вот кружку чая, чтобы не остыла, или сложенные вещи, чтобы они сохранялись теплыми зимой, вполне можно. Если же вы приверженец минимализма, оставьте полки пустыми, они и так хорошо смотрятся.

Фото: irsap.it

8. Кривое зеркало

Еще одна интересная вариация пластинчатого радиатора — модель с отражающей кривой поверхностью. Как зеркалом ею воспользоваться не получится, но она добавит помещению света и пространства, ну и, конечно же, тепла.

Фото: promkatastrofy.com

9. Кольцеобразные радиаторы

Для интерьеров в стиле модернизм или в классическом стиле прекрасно подойдут настенные радиаторы в форме кольца. Так как они небольшого размера, лучше установить несколько штук рядом: они гармонично смотрятся вместе и украшают стену. Чтобы разнообразить их внешний вид, можно подобрать радиаторы разного цвета.

Фото: archiexpo.com

10. Высокая инсталляция

Оказывается, если обычный настенный радиатор «растянуть» по высоте и сделать вырезы на секциях так, чтобы они смотрелись необычно и современно, получается довольно привлекательный элемент интерьера, который становится не просто батареей, а уже стильной инсталляцией.

Фото: livart.ro

11. Перегородка с рисунком

Радиатор может выступать в роли перегородки для зонирования помещения. Широкая металлическая рама со стеклом внутри будет дарить тепло вашему помещению и приятные впечатления гостям.

Фото: archiexpo.it

12. Металлические балки

Необычно, ярко и дерзко смотрятся радиаторы в виде тяжелых металлических балок, особенно если их покрасить в несвойственный им цвет. Для такой конструкции подойдут просторные гостиные с большой площадью, иначе помещение будет выглядеть загроможденно.

Фото: living.corriere.it

13. Угловой настенный

Мы привыкли к расположению радиаторов под окном или же просто вдоль стены — а что, если повесить его в угол? Такой элемент интерьера будет хорошо смотреться в помещениях с лаконичным дизайном.

Фото: hotechdesign.com

14. Композиция на стене

Есть очень красивые радиаторы, о которых сразу и не скажешь, что это батарея, а не произведение искусства. Один из таких представлен на фото ниже, он придает интерьеру объема и разбавляет белым цветом темные стены комнаты.

Фото: hotechdesign.com

15. В форме пончика

Для гостиной есть интересный вариант: батарея в форме огромного пончика со сливками. Этот элемент будет поднимать настроение и дарить тепло. А благодаря его большой площади на нем можно будет сушить полотенца или другие крупные вещи.

Фото: archilovers.com

16. Радиатор с вентилятором

Настенный пластинчатый радиатор может быть оснащен вентилятором. Так он становится полезным не только зимой, но и летом, в жару. В холодное время вентилятор помогает разгонять по комнате горячий воздух, а летом — создавать небольшой сквозняк.

Фото: archiexpo.it

17. Винтажный радиатор

В маленькой гостиной хорошо будет смотреться небольшой настенный радиатор с мелким рисунком. Он не нарушает гармонию стиля и при этом сам по себе выглядит как украшение.

Фото: belultagasabb.blog.hu

18. С объемной рамкой

Обычную цельную батарею сделать привлекательной и особенной можно с помощью аккуратной рамки по периметру. Такое решение придаст объема батарее. А если ваша гостиная совмещена с кухней, эту рамку можно использовать в качестве полотенцесушителя.

Фото: archiexpo.it

19. Объемный настенный

Высокий настенный радиатор подходит ко многим стилям интерьера. И если стены имеют выступы и впадины, такой радиатор как раз для них: его центральная часть уходит в стену и элегантно подсвечивается.

Фото: archiexpo.com

20. Старый-новый радиатор

Помните старые спиральные радиаторы, которые располагались горизонтально под подоконниками? Очень красивую батарею можно получить, если отполировать и покрасить такой морально устаревший радиатор и установить его вертикально.