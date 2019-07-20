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20 интерьеров с яркими и необычными батареями


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Хотите, чтобы любой интерьер в доме был одновременно и теплым, и красивым? Мы покажем, как достичь этого эффекта при помощи дизайнерских радиаторов.

Старые чугунные батареи ушли в прошлое и возвращаются в необычном виде только в ретроинтерьеры, батареи в виде «гармошки» устарели морально и портят внешний вид помещения. Хотя они все еще встречаются во многих домах. Но время не стоит на месте, и уже появилось множество ярких и необычных вариантов радиаторов. Некоторые из них мы вам покажем.

1. Продолжение стены или перегородка

Довольно стильно и привлекательно смотрится вертикальный радиатор, выполненный как перегородка, присоединенная к стене в комнате. На то, что это отопительный прибор, намекают лишь уходящие в пол трубы с кранами. Такой радиатор можно выкрасить в цвет стены, чтобы он не сильно выделялся, а можно оставить в натуральном виде в качестве необычного акцента.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: ekosanmuhendislik.com

2. Картины

Современные батареи часто выполняются в виде больших пластин на стене. Для того чтобы такая композиция не смотрелась уныло, на эти поверхности наносится рисунок. Если радиаторов несколько, картину можно разделить на части либо нанести на каждый элемент отдельный рисунок.

Фото № 2: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: livart.ro

3. Панели под гипс

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В гостиных в современном стиле часто есть необычные предметы, резко контрастирующие с общим видом помещения. Для такого случая прекрасно подойдет радиатор, сделанный в виде части стены из гипсовых блоков. На фоне темной основной поверхности он будет выглядеть броско и привлекательно.

Фото № 3: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: pavone.casa

4. Деревянные полки

На небольшой стене прекрасно будет смотреться вертикальный радиатор, сделанный под узкий стеллаж из дерева. Полки действительно тут есть, на них даже можно установить термостойкие аксессуары, а вот свечи могут поплыть от нагревания.

Фото № 4: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.it

5. Инфракрасное стекло

Век технологий оставляет яркие следы в современных интерьерах. Стильный, аккуратный, изящный — это все описание стеклянного инфракрасного радиатора, который не только согреет вашу гостиную, но и станет привлекательной частью ее интерьера.

Фото № 5: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiproducts.com

6. Деталь конструктора

Радиатор необычной формы, вроде детского конструктора, прекрасно подойдет для гостиных в стиле лофт или хай-тек. В зависимости от выбранной расцветки такой элемент интерьера может стать как акцентом, если будут выбраны красочные цвета, так и строгим объектом на стене, подчеркивающим стиль.

Фото № 6: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.it

7. Закрытые полки

Удобный и практичный радиатор напоминает книжные полки. Книги туда лучше не ставить, а вот кружку чая, чтобы не остыла, или сложенные вещи, чтобы они сохранялись теплыми зимой, вполне можно. Если же вы приверженец минимализма, оставьте полки пустыми, они и так хорошо смотрятся.

Фото № 7: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: irsap.it

8. Кривое зеркало

Еще одна интересная вариация пластинчатого радиатора — модель с отражающей кривой поверхностью. Как зеркалом ею воспользоваться не получится, но она добавит помещению света и пространства, ну и, конечно же, тепла.

Фото № 8: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: promkatastrofy.com

9. Кольцеобразные радиаторы

Для интерьеров в стиле модернизм или в классическом стиле прекрасно подойдут настенные радиаторы в форме кольца. Так как они небольшого размера, лучше установить несколько штук рядом: они гармонично смотрятся вместе и украшают стену. Чтобы разнообразить их внешний вид, можно подобрать радиаторы разного цвета.

Фото № 9: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.com

10. Высокая инсталляция

Оказывается, если обычный настенный радиатор «растянуть» по высоте и сделать вырезы на секциях так, чтобы они смотрелись необычно и современно, получается довольно привлекательный элемент интерьера, который становится не просто батареей, а уже стильной инсталляцией.

Фото № 10: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото:  livart.ro

11. Перегородка с рисунком

Радиатор может выступать в роли перегородки для зонирования помещения. Широкая металлическая рама со стеклом внутри будет дарить тепло вашему помещению и приятные впечатления гостям.  

Фото № 11: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.it

12. Металлические балки

Необычно, ярко и дерзко смотрятся радиаторы в виде тяжелых металлических балок, особенно если их покрасить в несвойственный им цвет. Для такой конструкции подойдут просторные гостиные с большой площадью, иначе помещение будет выглядеть загроможденно.

Фото № 12: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: living.corriere.it

13. Угловой настенный

Мы привыкли к расположению радиаторов под окном или же просто вдоль стены — а что, если повесить его в угол? Такой элемент интерьера будет хорошо смотреться в помещениях с лаконичным дизайном.

Фото № 13: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: hotechdesign.com

14. Композиция на стене

Есть очень красивые радиаторы, о которых сразу и не скажешь, что это батарея, а не произведение искусства. Один из таких представлен на фото ниже, он придает интерьеру объема и разбавляет белым цветом темные стены комнаты.

Фото № 14: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: hotechdesign.com

15. В форме пончика

Для гостиной есть интересный вариант: батарея в форме огромного пончика со сливками. Этот элемент будет поднимать настроение и дарить тепло. А благодаря его большой площади на нем можно будет сушить полотенца или другие крупные вещи.

Фото № 15: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archilovers.com

16. Радиатор с вентилятором

Настенный пластинчатый радиатор может быть оснащен вентилятором. Так он становится полезным не только зимой, но и летом, в жару. В холодное время вентилятор помогает разгонять по комнате горячий воздух, а летом — создавать небольшой сквозняк.

Фото № 16: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.it

17. Винтажный радиатор

В маленькой гостиной хорошо будет смотреться небольшой настенный радиатор с мелким рисунком. Он не нарушает гармонию стиля и при этом сам по себе выглядит как украшение.

Фото № 17: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: belultagasabb.blog.hu

18. С объемной рамкой

Обычную цельную батарею сделать привлекательной и особенной можно с помощью аккуратной рамки по периметру. Такое решение придаст объема батарее. А если ваша гостиная совмещена с кухней, эту рамку можно использовать в качестве полотенцесушителя.

Фото № 18: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.it

19. Объемный настенный

Высокий настенный радиатор подходит ко многим стилям интерьера. И если стены имеют выступы и впадины, такой радиатор как раз для них: его центральная часть уходит в стену и элегантно подсвечивается.

Фото № 19: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: archiexpo.com

20. Старый-новый радиатор

Помните старые спиральные радиаторы, которые располагались горизонтально под подоконниками? Очень красивую батарею можно получить, если отполировать и покрасить такой морально устаревший радиатор и установить его вертикально.

Фото № 20: 20 интерьеров с яркими и необычными батареямиФото: bestheating.com

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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