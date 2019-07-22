Как расшифровываются обозначения на обоях: гайд от ReRooms

На упаковке с обоями располагается не только их название и красивая картинка с поверхностью полотна. Там указано еще много полезной и важной для покупателя информации — в виде символов и небольших рисунков. И эти обозначения на обоях обязательно нужно изучить, иначе есть риск приобрести отделочные материалы, которые по своим характеристикам совсем не подойдут вашему жилищу. Результатом может быть полная замена обоев в комнате.

Именно поэтому мы расшифруем для вас все символы и знаки, которые встречаются на рулонах. После прочтения статьи вы будете уметь считывать любые значки на обоях — и это поможет купить в магазине именно тот материал, который лучше всего подойдет для вашей квартиры.

Буквенная маркировка

Перед изучением графических символов разберемся, что означают аббревиатуры на упаковке. Они «расскажут», какой перед вами тип полотна и из какого материала оно изготовлено. Вы сразу поймете, в какую комнату лучше всего подойдут такие обои: в гостиную, в детскую или в ванную с высоким уровнем влажности.

Фото: aviarydecor.com

На рулоне можно найти такую маркировку:

А — обои имеют бумажную основу с верхним слоем акрила;

Б — самые простые бумажные обои без дополнительных материалов;

ВВ — рельефные обои из вспененного винила;

ПВ — тоже обои из винила, но подвергшиеся прессовке и имеющие гладкую поверхность без рельефа;

РВ — виниловые рельефные полотна на основе флизелина;

СТР — обои под покраску с рельефной поверхностью, могут быть изготовлены из флизелина или бумаги;

СТЛ — стеклообои из растянутых и сплетенных стеклянных волокон;

ТКС — особые обои из текстиля: хлопка, вискозы, льна.

Фото: toolboxprodhouse.com

Обозначение на обоях, указывающее на обычную бумажную структуру, говорит об использовании такого полотна только в сухих комнатах: спальне или гостиной. Виниловые и флизелиновые обладают повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, а их рельефная поверхность повышает декоративные качества комнаты. Стеклообои — самые прочные из всех видов, такие лучше клеить в доме, где есть маленькие дети и животные.

Устойчивость к влаге

Переходим к графическим условным обозначениям. Все они имеют черно-белый схематичный вид, поэтому если не знать точного смысла рисунка, бывает сложно расшифровать такие символы.

Фото: homerenovates.com

Начнем с влагоустойчивости обоев. Такая метка даст вам понять, можно ли мыть выбранные обои, и если да, то каким образом. Различают несколько степеней устойчивости обоев к воде:

влагостойкие — такие обои мыть большим количеством воды нельзя, но можно протирать влажной мягкой тканью;

моющиеся — такие обои уже можно мыть любым количеством воды и губкой. На бумажных изделиях такого значка точно не будет, только на виниловых или флизелиновых;

супермоющиеся — это значит, что во время мытья водой можно использовать любые химические чистящие вещества;

с рисунком щетки — это обои, устойчивые к чистке трением, то есть не просто тряпкой или губкой, а щеткой с жесткой щетиной. Есть и вторая разновидность — суперустойчивые, которые можно чистить щеткой с использованием воды;

суперустойчивые обои могут быть разными: с одной, двумя или тремя волнистыми линиями. Чем больше линий, тем выше сопротивляемость материала воде.

Уровень светостойкости

Другая важная характеристика, о которой можно узнать благодаря расшифровке значков на обоях, — их устойчивость к свету и прямым солнечным лучам. Эти символы расскажут, насколько велика вероятность выцветания поверхности на солнце.

Фото: homerenovates.com

Выделяют пять уровней светостойкости обоев:

средняя — таким обоям лучше вообще не сталкиваться с прямыми солнечными лучами, иначе они довольно быстро потускнеют;

удовлетворительная — лучи на поверхность попадать могут, но не исключается частичная потеря цвета и насыщенности при их длительном воздействии;

хорошая — самый распространенный и популярный вид, который гарантирует хорошую переносимость попадающего на поверхность света;

очень хорошая, отличная — два усовершенствованных вида обоев, которые можно клеить в помещениях с панорамными окнами или, например, со стеклянным прозрачным потолком.

Способ наклеивания

На рулонах также есть инструкция, как именно следует проводить монтаж обоев на стены квартиры. ltr">На упаковке с обоями располагается не только их название и красивая картинка с поверхностью полотна. Там указано еще много полезной и важной для покупателя информации — в виде символов и небольших рисунков. И эти обозначения на обоях обязательно нужно изучить, иначе есть риск приобрести отделочные материалы, которые по своим характеристикам совсем не подойдут вашему жилищу. Результатом может быть полная замена обоев в комнате.

Именно поэтому мы расшифруем для вас все символы и знаки, которые встречаются на рулонах. После прочтения статьи вы будете уметь считывать любые значки на обоях — и это поможет купить в магазине именно тот материал, который лучше всего подойдет для вашей квартиры.

Буквенная маркировка

Перед изучением графических символов разберемся, что означают аббревиатуры на упаковке. Они «расскажут», какой перед вами тип полотна и из какого материала оно изготовлено. Вы сразу поймете, в какую комнату лучше всего подойдут такие обои: в гостиную, в детскую или в ванную с высоким уровнем влажности.

Фото: aviarydecor.com

На рулоне можно найти такую маркировку:

А — обои имеют бумажную основу с верхним слоем акрила;

Б — самые простые бумажные обои без дополнительных материалов;

ВВ — рельефные обои из вспененного винила;

ПВ — тоже обои из винила, но подвергшиеся прессовке и имеющие гладкую поверхность без рельефа;

РВ — виниловые рельефные полотна на основе флизелина;

СТР — обои под покраску с рельефной поверхностью, могут быть изготовлены из флизелина или бумаги;

СТЛ — стеклообои из растянутых и сплетенных стеклянных волокон;

ТКС — особые обои из текстиля: хлопка, вискозы, льна.

Фото: toolboxprodhouse.com

Обозначение на обоях, указывающее на обычную бумажную структуру, говорит об использовании такого полотна только в сухих комнатах: спальне или гостиной. Виниловые и флизелиновые обладают повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, а их рельефная поверхность повышает декоративные качества комнаты. Стеклообои — самые прочные из всех видов, такие лучше клеить в доме, где есть маленькие дети и животные.

Устойчивость к влаге

Переходим к графическим условным обозначениям. Все они имеют черно-белый схематичный вид, поэтому если не знать точного смысла рисунка, бывает сложно расшифровать такие символы.

Фото: homerenovates.com

Начнем с влагоустойчивости обоев. Такая метка даст вам понять, можно ли мыть выбранные обои, и если да, то каким образом. Различают несколько степеней устойчивости обоев к воде:

влагостойкие — такие обои мыть большим количеством воды нельзя, но можно протирать влажной мягкой тканью;

моющиеся — такие обои уже можно мыть любым количеством воды и губкой. На бумажных изделиях такого значка точно не будет, только на виниловых или флизелиновых;

супермоющиеся — это значит, что во время мытья водой можно использовать любые химические чистящие вещества;

с рисунком щетки — это обои, устойчивые к чистке трением, то есть не просто тряпкой или губкой, а щеткой с жесткой щетиной. Есть и вторая разновидность — суперустойчивые, которые можно чистить щеткой с использованием воды;

суперустойчивые обои могут быть разными: с одной, двумя или тремя волнистыми линиями. Чем больше линий, тем выше сопротивляемость материала воде.

Уровень светостойкости

Другая важная характеристика, о которой можно узнать благодаря расшифровке значков на обоях, — их устойчивость к свету и прямым солнечным лучам. Эти символы расскажут, насколько велика вероятность выцветания поверхности на солнце.

Фото: homerenovates.com

Выделяют пять уровней светостойкости обоев:

средняя — таким обоям лучше вообще не сталкиваться с прямыми солнечными лучами, иначе они довольно быстро потускнеют;

удовлетворительная — лучи на поверхность попадать могут, но не исключается частичная потеря цвета и насыщенности при их длительном воздействии;

хорошая — самый распространенный и популярный вид, который гарантирует хорошую переносимость попадающего на поверхность света;

очень хорошая, отличная — два усовершенствованных вида обоев, которые можно клеить в помещениях с панорамными окнами или, например, со стеклянным прозрачным потолком.

Способ наклеивания

На рулонах также есть инструкция, как именно следует проводить монтаж обоев на стены квартиры.