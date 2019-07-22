Как расшифровываются обозначения на обоях: гайд от ReRooms

Хотите купить обои для ремонта в квартире, но не знаете, что означают многочисленные символы на упаковке рулона? Сейчас мы все вам объясним!
На упаковке с обоями располагается не только их название и красивая картинка с поверхностью полотна. Там указано еще много полезной и важной для покупателя информации — в виде символов и небольших рисунков. И эти обозначения на обоях обязательно нужно изучить, иначе есть риск приобрести отделочные материалы, которые по своим характеристикам совсем не подойдут вашему жилищу. Результатом может быть полная замена обоев в комнате.
Именно поэтому мы расшифруем для вас все символы и знаки, которые встречаются на рулонах. После прочтения статьи вы будете уметь считывать любые значки на обоях — и это поможет купить в магазине именно тот материал, который лучше всего подойдет для вашей квартиры.
Буквенная маркировка
Перед изучением графических символов разберемся, что означают аббревиатуры на упаковке. Они «расскажут», какой перед вами тип полотна и из какого материала оно изготовлено. Вы сразу поймете, в какую комнату лучше всего подойдут такие обои: в гостиную, в детскую или в ванную с высоким уровнем влажности.
На рулоне можно найти такую маркировку:
- А — обои имеют бумажную основу с верхним слоем акрила;
- Б — самые простые бумажные обои без дополнительных материалов;
- ВВ — рельефные обои из вспененного винила;
- ПВ — тоже обои из винила, но подвергшиеся прессовке и имеющие гладкую поверхность без рельефа;
- РВ — виниловые рельефные полотна на основе флизелина;
- СТР — обои под покраску с рельефной поверхностью, могут быть изготовлены из флизелина или бумаги;
- СТЛ — стеклообои из растянутых и сплетенных стеклянных волокон;
- ТКС — особые обои из текстиля: хлопка, вискозы, льна.
Обозначение на обоях, указывающее на обычную бумажную структуру, говорит об использовании такого полотна только в сухих комнатах: спальне или гостиной. Виниловые и флизелиновые обладают повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, а их рельефная поверхность повышает декоративные качества комнаты. Стеклообои — самые прочные из всех видов, такие лучше клеить в доме, где есть маленькие дети и животные.
Устойчивость к влаге
Переходим к графическим условным обозначениям. Все они имеют черно-белый схематичный вид, поэтому если не знать точного смысла рисунка, бывает сложно расшифровать такие символы.
Начнем с влагоустойчивости обоев. Такая метка даст вам понять, можно ли мыть выбранные обои, и если да, то каким образом. Различают несколько степеней устойчивости обоев к воде:
- влагостойкие — такие обои мыть большим количеством воды нельзя, но можно протирать влажной мягкой тканью;
- моющиеся — такие обои уже можно мыть любым количеством воды и губкой. На бумажных изделиях такого значка точно не будет, только на виниловых или флизелиновых;
- супермоющиеся — это значит, что во время мытья водой можно использовать любые химические чистящие вещества;
- с рисунком щетки — это обои, устойчивые к чистке трением, то есть не просто тряпкой или губкой, а щеткой с жесткой щетиной. Есть и вторая разновидность — суперустойчивые, которые можно чистить щеткой с использованием воды;
- суперустойчивые обои могут быть разными: с одной, двумя или тремя волнистыми линиями. Чем больше линий, тем выше сопротивляемость материала воде.
Уровень светостойкости
Другая важная характеристика, о которой можно узнать благодаря расшифровке значков на обоях, — их устойчивость к свету и прямым солнечным лучам. Эти символы расскажут, насколько велика вероятность выцветания поверхности на солнце.
Выделяют пять уровней светостойкости обоев:
- средняя — таким обоям лучше вообще не сталкиваться с прямыми солнечными лучами, иначе они довольно быстро потускнеют;
- удовлетворительная — лучи на поверхность попадать могут, но не исключается частичная потеря цвета и насыщенности при их длительном воздействии;
- хорошая — самый распространенный и популярный вид, который гарантирует хорошую переносимость попадающего на поверхность света;
- очень хорошая, отличная — два усовершенствованных вида обоев, которые можно клеить в помещениях с панорамными окнами или, например, со стеклянным прозрачным потолком.
Способ наклеивания
На рулонах также есть инструкция, как именно следует проводить монтаж обоев на стены квартиры. ltr">На упаковке с обоями располагается не только их название и красивая картинка с поверхностью полотна. Там указано еще много полезной и важной для покупателя информации — в виде символов и небольших рисунков. И эти обозначения на обоях обязательно нужно изучить, иначе есть риск приобрести отделочные материалы, которые по своим характеристикам совсем не подойдут вашему жилищу. Результатом может быть полная замена обоев в комнате.
Именно поэтому мы расшифруем для вас все символы и знаки, которые встречаются на рулонах. После прочтения статьи вы будете уметь считывать любые значки на обоях — и это поможет купить в магазине именно тот материал, который лучше всего подойдет для вашей квартиры.
Буквенная маркировка
Перед изучением графических символов разберемся, что означают аббревиатуры на упаковке. Они «расскажут», какой перед вами тип полотна и из какого материала оно изготовлено. Вы сразу поймете, в какую комнату лучше всего подойдут такие обои: в гостиную, в детскую или в ванную с высоким уровнем влажности.
На рулоне можно найти такую маркировку:
- А — обои имеют бумажную основу с верхним слоем акрила;
- Б — самые простые бумажные обои без дополнительных материалов;
- ВВ — рельефные обои из вспененного винила;
- ПВ — тоже обои из винила, но подвергшиеся прессовке и имеющие гладкую поверхность без рельефа;
- РВ — виниловые рельефные полотна на основе флизелина;
- СТР — обои под покраску с рельефной поверхностью, могут быть изготовлены из флизелина или бумаги;
- СТЛ — стеклообои из растянутых и сплетенных стеклянных волокон;
- ТКС — особые обои из текстиля: хлопка, вискозы, льна.
Обозначение на обоях, указывающее на обычную бумажную структуру, говорит об использовании такого полотна только в сухих комнатах: спальне или гостиной. Виниловые и флизелиновые обладают повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, а их рельефная поверхность повышает декоративные качества комнаты. Стеклообои — самые прочные из всех видов, такие лучше клеить в доме, где есть маленькие дети и животные.
Устойчивость к влаге
Переходим к графическим условным обозначениям. Все они имеют черно-белый схематичный вид, поэтому если не знать точного смысла рисунка, бывает сложно расшифровать такие символы.
Начнем с влагоустойчивости обоев. Такая метка даст вам понять, можно ли мыть выбранные обои, и если да, то каким образом. Различают несколько степеней устойчивости обоев к воде:
- влагостойкие — такие обои мыть большим количеством воды нельзя, но можно протирать влажной мягкой тканью;
- моющиеся — такие обои уже можно мыть любым количеством воды и губкой. На бумажных изделиях такого значка точно не будет, только на виниловых или флизелиновых;
- супермоющиеся — это значит, что во время мытья водой можно использовать любые химические чистящие вещества;
- с рисунком щетки — это обои, устойчивые к чистке трением, то есть не просто тряпкой или губкой, а щеткой с жесткой щетиной. Есть и вторая разновидность — суперустойчивые, которые можно чистить щеткой с использованием воды;
- суперустойчивые обои могут быть разными: с одной, двумя или тремя волнистыми линиями. Чем больше линий, тем выше сопротивляемость материала воде.
Уровень светостойкости
Другая важная характеристика, о которой можно узнать благодаря расшифровке значков на обоях, — их устойчивость к свету и прямым солнечным лучам. Эти символы расскажут, насколько велика вероятность выцветания поверхности на солнце.
Выделяют пять уровней светостойкости обоев:
- средняя — таким обоям лучше вообще не сталкиваться с прямыми солнечными лучами, иначе они довольно быстро потускнеют;
- удовлетворительная — лучи на поверхность попадать могут, но не исключается частичная потеря цвета и насыщенности при их длительном воздействии;
- хорошая — самый распространенный и популярный вид, который гарантирует хорошую переносимость попадающего на поверхность света;
- очень хорошая, отличная — два усовершенствованных вида обоев, которые можно клеить в помещениях с панорамными окнами или, например, со стеклянным прозрачным потолком.
Способ наклеивания
На рулонах также есть инструкция, как именно следует проводить монтаж обоев на стены квартиры.
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Эту информацию можно расшифровать по соответствующим символам:
- клей наносится на стену;
- клей наносится на обои, на их тыльную сторону;
- самоклеящиеся — клей уже нанесен на обои, нужно просто смочить обои и снять защитную пленку;
- необходим специальный клей — это значит, что для наклеивания полотна потребуется специальный раствор.
Инструкции по стыковке рисунка
Если вы покупаете материал, украшенный рисунком или узором, расшифровка знаков на обоях поможет вам правильно стыковать полосы из рулона.
Различают несколько видов стыковки:
- произвольное наклеивание — это обозначение можно встретить на обоях либо без рисунков, либо с мелким узором, стыковать который нет необходимости;
- симметричное расположение рисунка — такая маркировка говорит о необходимости четко подгонять равные по длине полосы друг к другу;
- встречное расположение — чтобы состыковать геометрический рисунок или другой узор, каждую следующую полосу нужно клеить «вверх ногами», повернув на 180 градусов;
- смещение расположения — это значит, что для стыковки рисунка нужно немного поднимать или опускать уровень следующей полосы. На таких рулонах указывается также два числа в виде дроби — они помогают понять, насколько нужно сместить полотно.
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Расшифровка обозначений на обоях поможет вам получить дополнительную информацию, в том числе об экологическом классе материала, устойчивости обоев к огню или механическим повреждениям.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
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3-к квартира – 49 990 руб.
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