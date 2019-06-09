Двухкомнатная квартира с камином: сочетание неоклассики и ар-деко

Дизайн-проект, разработанный профессионалами из ReRooms, был реализован в московской двухкомнатной квартире площадью 66,7 метра. Самое большое пространство было отведено гостиной, которая получила 20,6 метра. Оставшуюся площадь разделили между собой спальня (16,9 метра) и кухня (14,4 метра). Ванна и коридор получили 5,6 и 9,2 метра.

В целом интерьер квартиры получился светлым и просторным, с большим количеством белого цвета в отделке. В дизайне органично сочетается роскошь стиля ар-деко и традиционная элегантность неоклассики. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся современным интерьером!

Прихожая

В маленькой прихожей главенствует белый цвет, который визуально расширяет пространство комнаты. Он присутствует в отделке, мебели и даже на входной двери. Светлая палитра в меньшей степени разбавляется другими расцветками — черной и золотой, которые можно увидеть в меблировке и декоративных аксессуарах. Такое цветовое решение придает комнате современный контрастный облик.

Фото: rerooms.ru

Пол с геометрическим узором — визитная карточка стиля ар-деко наряду с композицией из позолоченных зеркал разного размера. Над зеркалами для дополнительного удобства размещены подходящие по цвету светильники. А за общее освещение прихожей отвечает центральная люстра под потолком.

Фото: rerooms.ru

Большое внимание уделено эргономике комнаты. Центр оставлен полностью свободным, вся мебель располагается вдоль стен или встроена в них. Благодаря одинаковой белой палитре мебели и отделки создается впечатление цельного, максимально органичного интерьера.

Гостиная

В дизайне гостиной к белому, черному и золотому добавлен еще один цвет — фиолетовый. Он есть в текстиле (подушках, напольном ковре и длинной шторе), помогая создать в помещении домашний уют и более спокойную обстановку и разбавляя контрастную палитру.ltr">Дизайн-проект, разработанный профессионалами из ReRooms, был реализован в московской двухкомнатной квартире площадью 66,7 метра. Самое большое пространство было отведено гостиной, которая получила 20,6 метра. Оставшуюся площадь разделили между собой спальня (16,9 метра) и кухня (14,4 метра). Ванна и коридор получили 5,6 и 9,2 метра.

В целом интерьер квартиры получился светлым и просторным, с большим количеством белого цвета в отделке. В дизайне органично сочетается роскошь стиля ар-деко и традиционная элегантность неоклассики. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся современным интерьером!

Прихожая

В маленькой прихожей главенствует белый цвет, который визуально расширяет пространство комнаты. Он присутствует в отделке, мебели и даже на входной двери. Светлая палитра в меньшей степени разбавляется другими расцветками — черной и золотой, которые можно увидеть в меблировке и декоративных аксессуарах. Такое цветовое решение придает комнате современный контрастный облик.

Фото: rerooms.ru

Пол с геометрическим узором — визитная карточка стиля ар-деко наряду с композицией из позолоченных зеркал разного размера. Над зеркалами для дополнительного удобства размещены подходящие по цвету светильники. А за общее освещение прихожей отвечает центральная люстра под потолком.

Фото: rerooms.ru

Большое внимание уделено эргономике комнаты. Центр оставлен полностью свободным, вся мебель располагается вдоль стен или встроена в них. Благодаря одинаковой белой палитре мебели и отделки создается впечатление цельного, максимально органичного интерьера.

Гостиная

В дизайне гостиной к белому, черному и золотому добавлен еще один цвет — фиолетовый. Он есть в текстиле (подушках, напольном ковре и длинной шторе), помогая создать в помещении домашний уют и более спокойную обстановку и разбавляя контрастную палитру.