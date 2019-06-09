Двухкомнатная квартира с камином: сочетание неоклассики и ар-деко

Показываем красивую двушку от дизайнеров ReRooms, оформленную в сочетании двух современных стилей и украшенную инновационным камином.
Дизайн-проект, разработанный профессионалами из ReRooms, был реализован в московской двухкомнатной квартире площадью 66,7 метра. Самое большое пространство было отведено гостиной, которая получила 20,6 метра. Оставшуюся площадь разделили между собой спальня (16,9 метра) и кухня (14,4 метра). Ванна и коридор получили 5,6 и 9,2 метра.
В целом интерьер квартиры получился светлым и просторным, с большим количеством белого цвета в отделке. В дизайне органично сочетается роскошь стиля ар-деко и традиционная элегантность неоклассики. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся современным интерьером!
Прихожая
В маленькой прихожей главенствует белый цвет, который визуально расширяет пространство комнаты. Он присутствует в отделке, мебели и даже на входной двери. Светлая палитра в меньшей степени разбавляется другими расцветками — черной и золотой, которые можно увидеть в меблировке и декоративных аксессуарах. Такое цветовое решение придает комнате современный контрастный облик.
Пол с геометрическим узором — визитная карточка стиля ар-деко наряду с композицией из позолоченных зеркал разного размера. Над зеркалами для дополнительного удобства размещены подходящие по цвету светильники. А за общее освещение прихожей отвечает центральная люстра под потолком.
Большое внимание уделено эргономике комнаты. Центр оставлен полностью свободным, вся мебель располагается вдоль стен или встроена в них. Благодаря одинаковой белой палитре мебели и отделки создается впечатление цельного, максимально органичного интерьера.
Гостиная
В дизайне гостиной к белому, черному и золотому добавлен еще один цвет — фиолетовый. Он есть в текстиле (подушках, напольном ковре и длинной шторе), помогая создать в помещении домашний уют и более спокойную обстановку и разбавляя контрастную палитру.ltr">Дизайн-проект, разработанный профессионалами из ReRooms, был реализован в московской двухкомнатной квартире площадью 66,7 метра. Самое большое пространство было отведено гостиной, которая получила 20,6 метра. Оставшуюся площадь разделили между собой спальня (16,9 метра) и кухня (14,4 метра). Ванна и коридор получили 5,6 и 9,2 метра.
В целом интерьер квартиры получился светлым и просторным, с большим количеством белого цвета в отделке. В дизайне органично сочетается роскошь стиля ар-деко и традиционная элегантность неоклассики. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся современным интерьером!
Прихожая
В маленькой прихожей главенствует белый цвет, который визуально расширяет пространство комнаты. Он присутствует в отделке, мебели и даже на входной двери. Светлая палитра в меньшей степени разбавляется другими расцветками — черной и золотой, которые можно увидеть в меблировке и декоративных аксессуарах. Такое цветовое решение придает комнате современный контрастный облик.
Пол с геометрическим узором — визитная карточка стиля ар-деко наряду с композицией из позолоченных зеркал разного размера. Над зеркалами для дополнительного удобства размещены подходящие по цвету светильники. А за общее освещение прихожей отвечает центральная люстра под потолком.
Большое внимание уделено эргономике комнаты. Центр оставлен полностью свободным, вся мебель располагается вдоль стен или встроена в них. Благодаря одинаковой белой палитре мебели и отделки создается впечатление цельного, максимально органичного интерьера.
Гостиная
В дизайне гостиной к белому, черному и золотому добавлен еще один цвет — фиолетовый. Он есть в текстиле (подушках, напольном ковре и длинной шторе), помогая создать в помещении домашний уют и более спокойную обстановку и разбавляя контрастную палитру.
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Главный элемент прихожей — современный минималистичный биокамин, встроенный в стену под навесным телевизором. Он создает приглушенное теплое освещение по вечерам, что опять же делает помещение уютнее. Помогают в этом настенные и потолочные светильники за диваном и справа от ТВ-зоны. Центральный источник света — роскошная позолоченная люстра под потолком. Вместе с настенными молдингами, высокими плинтусами и классическим светлым диваном она формирует стиль неоклассики, главенствующий в интерьере гостиной.
К гостиной присоединена лоджия, которую дизайнеры оформили как барную зону со стойкой, удобным подвесным креслом и полками для бутылок. Самая яркая декоративная черта этой зоны — подвешенные к потолку бокалы. Такая система хранения украшает комнату и экономит ее пространство.
Кухня
Кухня оформлена в сочетании белого, черного и фиолетового цветов — как и остальные комнаты. Причем палитра организует зонирование пространства: гарнитур оформлен в контрастных черно-белых оттенках, а столовая зона выделена нежным фиолетовым цветом — на мягких стульях и на акцентной стене с телевизором.
На кухне тоже есть камин — он тот же самый, который мы видели в гостиной. Расположение в общей стене между кухней и гостиной позволило вывести его сразу в две комнаты. Над камином — красивые светильники с приглушенным светом.
Все остальное пространство кухни освещается люстрой и встроенными потолочными лампами. Разнообразие и большое количество источников света — одна из главных черт стиля ар-деко.
Спальня
Интерьер спальни выполнен в светлой палитре и разделен на несколько функциональных зон. У входа располагается компактный шкаф-купе для хранения гардероба, а для удобной примерки входная дверь имеет полностью зеркальную поверхность. Такое решение экономит место на стенах комнаты.
Далее располагается зона кровати — с телевизором, компактными тумбочками и дополнительными узкими зеркалами по обе стороны, которые также играют роль декора. На фоне бело-бежевой кровати и отделки выделяется акцентная фиолетовая стена за изголовьем. На ней размещены подходящие по тону абстрактные картины.
Последняя, самая дальняя от входа — зона с туалетным столиком, расположенная у окна для максимальной концентрации естественного света. Над столиком — еще одно настенное зеркало, отличающееся от других круглой формой, что помогает визуальному зонированию спальни.
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Обратите внимание и на освещение комнаты. Помимо центральной люстры здесь есть LED-подсветка, скрытая за потолком вдоль всех четырех стен. Она излучает теплый приглушенный свет, создающий спокойную и способствующую отдыху обстановку.
Ванная
Основные цвета ванной комнаты — белый и бежевый. Светлая палитра визуально расширяет комнату, а еще на ее фоне контрастно выделяется ванна с душевой — она оформлена темной керамической плиткой с естественным мраморным рисунком.
Вся сантехника выполнена в современном дизайне с плавными линиями. Санузел и раковина со столешницей имеют подвесную конструкцию. На компактность ванной также работают углубленные в стену и подвесные полки. Место на полу занимает лишь стиральная машина.
Центральной люстры в комнате тоже нет — ее заменяют встроенные в потолок лампы, что опять же положительно сказывается на просторности ванной. Собственные встроенные светильники имеет зеркало над раковиной.
Стоимость дизайн-проекта этой
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники