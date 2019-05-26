Неоклассика: стиль в интерьере и характерные черты

Вы не против поэкспериментировать с интерпретациями многовековых традиций и наполнить свой дом утонченной роскошью в духе нашего времени? Тогда неоклассика — то, что вам нужно! А мы покажем, в чем заключаются особенности неоклассического интерьера и как его оформить со вкусом.

Стиль неоклассика считается неким собирательным образом различных классических интерьерных направлений, в котором удачно сочетаются изысканность и аристократизм, благородство и красота, но без излишней помпезности. В современной классике нет ничего неудобного, в ней сохранены только лучшие черты традиционных классических интерьеров, отвечающие на современные запросы. Лаконичные формы и чистые линии, продуманная эргономика и простор, элегантная мебель и лепной декор — все это особенности непоколебимой классики, которые благодаря феномену универсальности неоклассики гибко подстраиваются под современные интерьерные реалии и ассимилируются с трендами.

Одно из главных преимуществ неоклассики заключается в том, что она, в отличие от классики, отлично приживается как в просторных помещениях с высокими потолками, так и в небольших комнатах типичных городских квартир. Этот стиль позволяет на базе строгих линий и форм создать лаконичный интерьер, который будет дышать аристократизмом.

Неоклассическим интерьером очень легко управлять: на скромных площадях его можно оформить в минималистичном направлении, а в просторном доме обустроить с обилием мотивов барокко, модерна или ампира. Главное, избегать помпезности и излишней декоративности — чем больше удастся сохранить свободного места, тем лучше.

Симметрия

В неоклассических интерьерах, несмотря на гибкость и универсальность, есть и строгие правила. Кроме идеальной планировки, в них присутствуют еще несколько классических принципов: симметричность и пропорциональность. Два одинаковых кресла, пуфа, банкетки, светильника и даже одинаково оформленных окна внесут в комнату нужный эффект зеркальности, на фоне которого отлично сработает тот самый закон симметрии.

Но не забывайте: количество предметов в интерьере не должно загромождать пространство, в котором важно сохранение простора. Добавлять функциональные элементы и украшения следует в равных пропорциях, так как это основа классических интерьеров, без которой невозможен стиль неоклассика.

Спокойные цвета

Неоклассика не любит неестественных оттенков, кричащих красок и выраженных контрастов — только спокойные оттенки, такие как молочный, бежевый, песочный, бледно-розовый. Но это не значит, что неоклассический интерьер выглядит скучно. Синие, лавандовые, фисташковые оттенки, приправленные золотом и серебристым перламутром, прекрасно оттенят нейтральный фон и внесут в интерьер оживление. Причем использовать цветовые акценты можно не только в декоре — если позволяет площадь, уместны они будут на стенах, полу и потолке.

Натуральная отделка

Интерьеры в стиле неоклассика приветствуют отделку натуральными материалами, хотя отлично уживаются и с их качественными аналогами. Для отделки стен используйте декоративную штукатурку или обои — допускаются как однотонные модели, так и варианты с растительными мотивами, полоской и ручной росписью.

Для покрытия полов в неоклассике используют паркет из ценных пород древесины, ламинат или керамогранит, имитирующие натуральные материалы. Если решите оформить пол паркетом, не ограничивайтесь его стандартной укладкой — в современном классическом интерьере органично будет смотреться паркет, уложенный ромбами или елочкой.

Молдинги и лепнина

В неоклассике должен присутствовать лепной декор, который прекрасно ладит с современным обустройством. Для создания классического акцента отлично подойдут широкие потолочные карнизы и розетки для люстр, украшенные декорациями с нотками ампира, — они внесут в атмосферу изысканный шарм, благородство и респектабельность.

Молдинги тоже считаются элементами неоклассического интерьера. С их помощью, например, можно сделать оригинальное панно или использовать в качестве рамы для зеркала или картины. Однако и без дополнительных украшений молдинги смотрятся эффектно.

Качественная мебель

Неоклассика дружит со многими стилями и допускает в одном интерьере объединение нескольких стилистически разных предметов. Здесь будут допустимы как шкафы с вензелями, консоли с изящными ножками и комоды с росписью, так и минималистичный гарнитур, собранный из предметов с лаконичными формами и простыми линиями.

В неоклассической гостиной хорошо будет смотреться мягкий диван с обивкой, выполненной в характерной для классики стежке «капитоне», вместе с ультрасовременным журнальным столиком из стекла. В спальне в стиле неоклассика будут прекрасно соседствовать кровать с королевским изголовьем и балдахином и простые тумбы и торшеры с лаконичными абажурами. Главное, чтобы весь мебельный набор органично сочетался с цветами и фактурами окружающего пространства.

Обилие света

Современная классика из интерьерных барокко, ампиров и рококо переняла характерную особенность, связанную с освещением: она предполагает обилие света в любой комнате. Композиционным центром неоклассических интерьеров выступает многоярусная люстра со стеклянным или хрустальным декором и коваными элементами. Но она не должна быть единственным источником освещения: бра, торшеры, потолочные точечные светильники должны обязательно присутствовать в световом сценарии оформления неоклассического интерьера. Выбирайте их сразу в паре, чтобы подчеркнуть нужную симметрию в комнате.

Уютный текстиль

Намекнуть на классику в современном интерьере можно также с помощью текстиля, который, как и отделка, должен быть натуральным и качественным. Приветствуются изделия из бархата и шелка, гобелена и парчи. Декоративные подушки, пледы, скатерти и чехлы на стульях, многослойная драпировка штор с ламбрекенами и подвязками — все это как раз в духе неоклассики.

Сдержанный декор

Декор в неоклассических интерьерах должен словно намекать на исторический классицизм, подчеркивая стилистику помещения. Высокие светильники, античные вазы, живописные картины в ажурных рамах, книги, цветы — в неоклассике мелочей не бывает, а все предметы пропитаны духом средневековых дворцов. Хотите оформить по-настоящему королевский интерьер? Установите в комнате камин, который не обязательно должен быть настоящим, или напольные часы, доставшиеся по наследству от бабушки-дворянки, — они станут прекрасным дополнением к современному интерьеру с классическими нотками.