Неоклассика: стиль в интерьере и характерные черты

Неоклассика в интерьере — это дуэт классической роскоши и современной функциональности. Выбирая этот стиль, вы точно не прогадаете!
Стиль неоклассика считается неким собирательным образом различных классических интерьерных направлений, в котором удачно сочетаются изысканность и аристократизм, благородство и красота, но без излишней помпезности. В современной классике нет ничего неудобного, в ней сохранены только лучшие черты традиционных классических интерьеров, отвечающие на современные запросы. Лаконичные формы и чистые линии, продуманная эргономика и простор, элегантная мебель и лепной декор — все это особенности непоколебимой классики, которые благодаря феномену универсальности неоклассики гибко подстраиваются под современные интерьерные реалии и ассимилируются с трендами.
Вы не против поэкспериментировать с интерпретациями многовековых традиций и наполнить свой дом утонченной роскошью в духе нашего времени? Тогда неоклассика — то, что вам нужно! А мы покажем, в чем заключаются особенности неоклассического интерьера и как его оформить со вкусом.
Открытая планировка
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Одно из главных преимуществ неоклассики заключается в том, что она, в отличие от классики, отлично приживается как в просторных помещениях с высокими потолками, так и в небольших комнатах типичных городских квартир. Этот стиль позволяет на базе строгих линий и форм создать лаконичный интерьер, который будет дышать аристократизмом.
Неоклассическим интерьером очень легко управлять: на скромных площадях его можно оформить в минималистичном направлении, а в просторном доме обустроить с обилием мотивов барокко, модерна или ампира. Главное, избегать помпезности и излишней декоративности — чем больше удастся сохранить свободного места, тем лучше.
Симметрия
В неоклассических интерьерах, несмотря на гибкость и универсальность, есть и строгие правила. Кроме идеальной планировки, в них присутствуют еще несколько классических принципов: симметричность и пропорциональность. Два одинаковых кресла, пуфа, банкетки, светильника и даже одинаково оформленных окна внесут в комнату нужный эффект зеркальности, на фоне которого отлично сработает тот самый закон симметрии.
Но не забывайте: количество предметов в интерьере не должно загромождать пространство, в котором важно сохранение простора. Добавлять функциональные элементы и украшения следует в равных пропорциях, так как это основа классических интерьеров, без которой невозможен стиль неоклассика.
Спокойные цвета
Неоклассика не любит неестественных оттенков, кричащих красок и выраженных контрастов — только спокойные оттенки, такие как молочный, бежевый, песочный, бледно-розовый. Но это не значит, что неоклассический интерьер выглядит скучно. Синие, лавандовые, фисташковые оттенки, приправленные золотом и серебристым перламутром, прекрасно оттенят нейтральный фон и внесут в интерьер оживление. Причем использовать цветовые акценты можно не только в декоре — если позволяет площадь, уместны они будут на стенах, полу и потолке.
Натуральная отделка
Интерьеры в стиле неоклассика приветствуют отделку натуральными материалами, хотя отлично уживаются и с их качественными аналогами. Для отделки стен используйте декоративную штукатурку или обои — допускаются как однотонные модели, так и варианты с растительными мотивами, полоской и ручной росписью.
Для покрытия полов в неоклассике используют паркет из ценных пород древесины, ламинат или керамогранит, имитирующие натуральные материалы. Если решите оформить пол паркетом, не ограничивайтесь его стандартной укладкой — в современном классическом интерьере органично будет смотреться паркет, уложенный ромбами или елочкой.
Молдинги и лепнина
В неоклассике должен присутствовать лепной декор, который прекрасно ладит с современным обустройством. Для создания классического акцента отлично подойдут широкие потолочные карнизы и розетки для люстр, украшенные декорациями с нотками ампира, — они внесут в атмосферу изысканный шарм, благородство и респектабельность.
Молдинги тоже считаются элементами неоклассического интерьера. С их помощью, например, можно сделать оригинальное панно или использовать в качестве рамы для зеркала или картины. Однако и без дополнительных украшений молдинги смотрятся эффектно.
Качественная мебель
Неоклассика дружит со многими стилями и допускает в одном интерьере объединение нескольких стилистически разных предметов. Здесь будут допустимы как шкафы с вензелями, консоли с изящными ножками и комоды с росписью, так и минималистичный гарнитур, собранный из предметов с лаконичными формами и простыми линиями.
В неоклассической гостиной хорошо будет смотреться мягкий диван с обивкой, выполненной в характерной для классики стежке «капитоне», вместе с ультрасовременным журнальным столиком из стекла. В спальне в стиле неоклассика будут прекрасно соседствовать кровать с королевским изголовьем и балдахином и простые тумбы и торшеры с лаконичными абажурами. Главное, чтобы весь мебельный набор органично сочетался с цветами и фактурами окружающего пространства.
Обилие света
Современная классика из интерьерных барокко, ампиров и рококо переняла характерную особенность, связанную с освещением: она предполагает обилие света в любой комнате. Композиционным центром неоклассических интерьеров выступает многоярусная люстра со стеклянным или хрустальным декором и коваными элементами. Но она не должна быть единственным источником освещения: бра, торшеры, потолочные точечные светильники должны обязательно присутствовать в световом сценарии оформления неоклассического интерьера. Выбирайте их сразу в паре, чтобы подчеркнуть нужную симметрию в комнате.
Уютный текстиль
Намекнуть на классику в современном интерьере можно также с помощью текстиля, который, как и отделка, должен быть натуральным и качественным. Приветствуются изделия из бархата и шелка, гобелена и парчи. Декоративные подушки, пледы, скатерти и чехлы на стульях, многослойная драпировка штор с ламбрекенами и подвязками — все это как раз в духе неоклассики.
Сдержанный декор
Декор в неоклассических интерьерах должен словно намекать на исторический классицизм, подчеркивая стилистику помещения. Высокие светильники, античные вазы, живописные картины в ажурных рамах, книги, цветы — в неоклассике мелочей не бывает, а все предметы пропитаны духом средневековых дворцов. Хотите оформить по-настоящему королевский интерьер? Установите в комнате камин, который не обязательно должен быть настоящим, или напольные часы, доставшиеся по наследству от бабушки-дворянки, — они станут прекрасным дополнением к современному интерьеру с классическими нотками.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники