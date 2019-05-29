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Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика


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Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как оформить двухкомнатную квартиру с двумя отдельными детскими.

Наши дизайнеры получили заказ: создать дизайн двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, в которой поместилось бы все необходимое для комфортной жизни четырех человек. Главное пожелание заказчиков заключалось в том, что у детей должны быть отдельные комнаты, оформленные в соответствии с их предпочтениями. Поставленная задача была непростой, так как нужно было отказаться от одного функционального помещения. Давайте подробно рассмотрим дизайнерские решения, принятые в каждой комнаты. 

Прихожая

Небольшую прихожую наши специалисты решили оформить в классическом белом цвете, который дополняется темным ламинатом. Так как семья у заказчиков большая, в квартире установили несколько шкафов-купе. В них удобно хранить не только повседневную одежду, но и более габаритные вещи, например постельное белье и теплые куртки. В прихожей и коридоре поставили сразу два шкафа: один — с зеркальными дверцами, второй — с глянцевыми. Это помогло зрительно увеличить пространство. В коридоре также создали специальную нишу, в которую спрятали холодильник. За счет белоснежного цвета он практически незаметен. 


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Гостиная

Гостиная выглядит одновременно просто и стильно. Такого эффекта дизайнеры достигли благодаря использованию минимального количества вещей в комнате, а те, что выбрали, — очень функциональны и удобны. Одну из стен отвели под уже знакомый нам зеркальный шкаф-купе, зрительно удлиняющий пространство. Комнату украсили с помощью черно-белых картин в золотых рамках, живых цветов и маленьких декоративных элементов. Особый шарм вносит темно-изумрудный диван, который разбавляет однотонную цветовую палитры комнаты. 


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Спальня

Комнату для родителей оформили все в тех же оттенках, однако добавили пару ярких и необычных штрихов: серо-белые обои с геометрическим рисунком и постельное белье, сочетающее абстрактные и растительные рисунки. В белоснежной комнате яркие краски выглядят так, словно художник разлил свою палитру на холст. Обратите внимание на систему хранения. Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, шкафы установили вокруг дверного проема, таким образом полностью задействовав стену. 


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Детская комната для девочки

Чтобы оформить две полноценные детские, дизайнерам пришлось отказаться от одного функционального помещения — кухни. Ее перенесли на балкон. 

Комната для девочки выдержана в светло-розовых и лиловых оттенках, которые придают интерьеру нежности и воздушности. Создается ощущение, что попадаешь в замок из сахарной ваты, настолько тут все красиво и гармонично. Особое внимание к себе привлекает кроватка, оформленная белоснежным балдахином. Ее украсили подушками и игрушками. 

Фото № 1: Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика


Для стен использовали обои с разноцветными звездочками, которые так приятно разглядывать вечером, пока мама рассказывает очередную захватывающую историю. Светильники в этом помещении — как отдельное произведение искусства: на них есть резные элементы, бабочки и перламутровые камни. 

Акцентные элементы в этом помещении — красные стеллаж и стул с лампой, которые разбавляют розовую идиллию и привносят в нее немного яркости и игривости.


Фото № 2: Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика

Детская комната для мальчика

Комната для мальчика напоминает нам пейзажи дикой природы. Здесь используются оригинальные обои, которые имитируют горы белых, серых и черных оттенков с вкраплениями геометрических фигур, а цвет неба выдержан в уже знакомом нам темно-изумрудном оттенке. Особое внимание привлекают три предмета:

1. кровать, которая напоминает милый домик с открытой крышей, через которую классно разглядывать выбранные обои. Словно странник построил себе жилище на вершине гор;

Фото № 3: Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика

2. скалодром еще больше усиливает природный эффект в комнате; 

3. место для хранения и досуга. Чтобы на загромождать помещение, дизайнеры оформили подоконник как стол и место для открытого стеллажа. Цвет для мебели выбрали зеленый, он создает ощущение дикой природы. Вместо классических ручек выбрали прорези в виде звездочек. 

Как и в комнате для девочки, здесь светильники поражают своей оригинальностью: многоярусная подвесная люстра прекрасно сочетается с индустриальными светильниками. 

Фото № 4: Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика


Стоимость дизайн-проекта для этой двушки39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами вы можете в ведомости по ссылке.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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