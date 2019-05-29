Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как оформить двухкомнатную квартиру с двумя отдельными детскими.
Наши дизайнеры получили заказ: создать дизайн двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, в которой поместилось бы все необходимое для комфортной жизни четырех человек. Главное пожелание заказчиков заключалось в том, что у детей должны быть отдельные комнаты, оформленные в соответствии с их предпочтениями. Поставленная задача была непростой, так как нужно было отказаться от одного функционального помещения. Давайте подробно рассмотрим дизайнерские решения, принятые в каждой комнаты.
Прихожая
Небольшую прихожую наши специалисты решили оформить в классическом белом цвете, который дополняется темным ламинатом. Так как семья у заказчиков большая, в квартире установили несколько шкафов-купе. В них удобно хранить не только повседневную одежду, но и более габаритные вещи, например постельное белье и теплые куртки. В прихожей и коридоре поставили сразу два шкафа: один — с зеркальными дверцами, второй — с глянцевыми. Это помогло зрительно увеличить пространство. В коридоре также создали специальную нишу, в которую спрятали холодильник. За счет белоснежного цвета он практически незаметен.
Гостиная
Гостиная выглядит одновременно просто и стильно. Такого эффекта дизайнеры достигли благодаря использованию минимального количества вещей в комнате, а те, что выбрали, — очень функциональны и удобны. Одну из стен отвели под уже знакомый нам зеркальный шкаф-купе, зрительно удлиняющий пространство. Комнату украсили с помощью черно-белых картин в золотых рамках, живых цветов и маленьких декоративных элементов. Особый шарм вносит темно-изумрудный диван, который разбавляет однотонную цветовую палитры комнаты.
Спальня
Комнату для родителей оформили все в тех же оттенках, однако добавили пару ярких и необычных штрихов: серо-белые обои с геометрическим рисунком и постельное белье, сочетающее абстрактные и растительные рисунки. В белоснежной комнате яркие краски выглядят так, словно художник разлил свою палитру на холст. Обратите внимание на систему хранения. Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, шкафы установили вокруг дверного проема, таким образом полностью задействовав стену.
Детская комната для девочки
Чтобы оформить две полноценные детские, дизайнерам пришлось отказаться от одного функционального помещения — кухни. Ее перенесли на балкон.
Комната для девочки выдержана в светло-розовых и лиловых оттенках, которые придают интерьеру нежности и воздушности. Создается ощущение, что попадаешь в замок из сахарной ваты, настолько тут все красиво и гармонично. Особое внимание к себе привлекает кроватка, оформленная белоснежным балдахином. Ее украсили подушками и игрушками.
Для стен использовали обои с разноцветными звездочками, которые так приятно разглядывать вечером, пока мама рассказывает очередную захватывающую историю. Светильники в этом помещении — как отдельное произведение искусства: на них есть резные элементы, бабочки и перламутровые камни.
Акцентные элементы в этом помещении — красные стеллаж и стул с лампой, которые разбавляют розовую идиллию и привносят в нее немного яркости и игривости.
Детская комната для мальчика
Комната для мальчика напоминает нам пейзажи дикой природы. Здесь используются оригинальные обои, которые имитируют горы белых, серых и черных оттенков с вкраплениями геометрических фигур, а цвет неба выдержан в уже знакомом нам темно-изумрудном оттенке. Особое внимание привлекают три предмета:
1. кровать, которая напоминает милый домик с открытой крышей, через которую классно разглядывать выбранные обои. Словно странник построил себе жилище на вершине гор;
2. скалодром еще больше усиливает природный эффект в комнате;
3. место для хранения и досуга. Чтобы на загромождать помещение, дизайнеры оформили подоконник как стол и место для открытого стеллажа. Цвет для мебели выбрали зеленый, он создает ощущение дикой природы. Вместо классических ручек выбрали прорези в виде звездочек.
Как и в комнате для девочки, здесь светильники поражают своей оригинальностью: многоярусная подвесная люстра прекрасно сочетается с индустриальными светильниками.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники