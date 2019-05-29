Двухкомнатная квартира со спальнями для девочки и для мальчика

Наши дизайнеры получили заказ: создать дизайн двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, в которой поместилось бы все необходимое для комфортной жизни четырех человек. Главное пожелание заказчиков заключалось в том, что у детей должны быть отдельные комнаты, оформленные в соответствии с их предпочтениями. Поставленная задача была непростой, так как нужно было отказаться от одного функционального помещения. Давайте подробно рассмотрим дизайнерские решения, принятые в каждой комнаты.

Небольшую прихожую наши специалисты решили оформить в классическом белом цвете, который дополняется темным ламинатом. Так как семья у заказчиков большая, в квартире установили несколько шкафов-купе. В них удобно хранить не только повседневную одежду, но и более габаритные вещи, например постельное белье и теплые куртки. В прихожей и коридоре поставили сразу два шкафа: один — с зеркальными дверцами, второй — с глянцевыми. Это помогло зрительно увеличить пространство. В коридоре также создали специальную нишу, в которую спрятали холодильник. За счет белоснежного цвета он практически незаметен.



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Гостиная

Гостиная выглядит одновременно просто и стильно. Такого эффекта дизайнеры достигли благодаря использованию минимального количества вещей в комнате, а те, что выбрали, — очень функциональны и удобны. Одну из стен отвели под уже знакомый нам зеркальный шкаф-купе, зрительно удлиняющий пространство. Комнату украсили с помощью черно-белых картин в золотых рамках, живых цветов и маленьких декоративных элементов. Особый шарм вносит темно-изумрудный диван, который разбавляет однотонную цветовую палитры комнаты.



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Спальня

Комнату для родителей оформили все в тех же оттенках, однако добавили пару ярких и необычных штрихов: серо-белые обои с геометрическим рисунком и постельное белье, сочетающее абстрактные и растительные рисунки. В белоснежной комнате яркие краски выглядят так, словно художник разлил свою палитру на холст. Обратите внимание на систему хранения. Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, шкафы установили вокруг дверного проема, таким образом полностью задействовав стену.



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Детская комната для девочки

Чтобы оформить две полноценные детские, дизайнерам пришлось отказаться от одного функционального помещения — кухни. Ее перенесли на балкон.

Комната для девочки выдержана в светло-розовых и лиловых оттенках, которые придают интерьеру нежности и воздушности. Создается ощущение, что попадаешь в замок из сахарной ваты, настолько тут все красиво и гармонично. Особое внимание к себе привлекает кроватка, оформленная белоснежным балдахином. Ее украсили подушками и игрушками.





Для стен использовали обои с разноцветными звездочками, которые так приятно разглядывать вечером, пока мама рассказывает очередную захватывающую историю. Светильники в этом помещении — как отдельное произведение искусства: на них есть резные элементы, бабочки и перламутровые камни.

Акцентные элементы в этом помещении — красные стеллаж и стул с лампой, которые разбавляют розовую идиллию и привносят в нее немного яркости и игривости.

Детская комната для мальчика

Комната для мальчика напоминает нам пейзажи дикой природы. Здесь используются оригинальные обои, которые имитируют горы белых, серых и черных оттенков с вкраплениями геометрических фигур, а цвет неба выдержан в уже знакомом нам темно-изумрудном оттенке. Особое внимание привлекают три предмета:

1. кровать, которая напоминает милый домик с открытой крышей, через которую классно разглядывать выбранные обои. Словно странник построил себе жилище на вершине гор;

2. скалодром еще больше усиливает природный эффект в комнате;

3. место для хранения и досуга. Чтобы на загромождать помещение, дизайнеры оформили подоконник как стол и место для открытого стеллажа. Цвет для мебели выбрали зеленый, он создает ощущение дикой природы. Вместо классических ручек выбрали прорези в виде звездочек.

Как и в комнате для девочки, здесь светильники поражают своей оригинальностью: многоярусная подвесная люстра прекрасно сочетается с индустриальными светильниками.