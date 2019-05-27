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Глянцевые поверхности в интерьере: за и против и 10 красивых идей


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Любите блестящие и яркие поверхности? Мы покажем, как использовать их правильно.

Глянцевая поверхность — вечная проблема из-за пятен или восхитительный блеск? Такие поверхности часто используются в современном дизайне. Они бывают и экономичные, и шикарного исполнения. Разнообразие материалов покрытия — важное преимущество глянцевой поверхности: от них напрямую зависит долговечность и привлекательность, но, соответственно, и цена. Пленка или пластик — экономичный вариант, но на такой поверхности невозможно скрыть царапины. Лакированные и крашеные поверхности проще поддаются реставрации, более долговечны, но отличаются высокой стоимостью. Стеклянные поверхности устойчивы к царапинам и потертостям, но имеют немалый вес и очень хрупкие.

Основное преимущество глянцевой поверхности — способность отражать лучи света и делать помещение ярче и больше. К тому же она хорошо моется и имеет множество цветовых решений. Но, к сожалению, очищать ее придется часто. На зеркальной поверхности хорошо видны капли, пятна и отпечатки пальцев. Придется протирать ее несколько раз в день. Желательно при этом использовать специальные моющие средства, чтобы не оставлять разводов и не портить внешний вид столешницы. При выборе цвета нужно учесть, что светлый — менее маркий, в отличие от темного. 

Глянцевые поверхности в интерьере: за и против и 10 красивых идейФото: curbed.com 

1. Ванная комната

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

В ванной комнате обязательно есть глянцевые поверхности. На фото ниже видно, что раковина необычный формы прекрасно смотрится на фоне матовой черной плитки. Интерьер дополнен и другими глянцевыми поверхностями, такими как зеркало и душевая кабина. Плафон лампы тоже блестящий во всех отношениях. Помимо плитки, уравновешивают такое количество глянца полотенца и деревянный пол.

Глянцевые поверхности в ванной комнатеФото: home-inspiration.com 

2. Двери

Глянцевые двери непременно привлекут к себе внимание. Интерьер с такими элементами будет выглядеть шикарно! Черный цвет смотрится очень красиво, но внимание лучше обратить на белые варианты, чтобы не бороться с обилием отпечатков. Вообще, желательно покрыть дверь специальным олеофобным средством — это сэкономит время и силы на уборку.

Глянцевые двери в интерьереФото: handballtunisie.org 

3. Кухонный гарнитур

Белая мебель на небольшой кухне — прекрасное решение для интерьера. Она визуально добавляет пространства и содействует распространению света. Сделайте этот гарнитур глянцевым — и все качества белой кухни приумножатся. Продумайте правильное освещение. Кстати, на белой глянцевой поверхности меньше будут видны отпечатки. Темные элементы, такие как раковина и плита, оттенят слишком светлый интерьер.

Кухонный гарнитур глянцевый в интерьереФото: fabuwood.com 

4. Пол

В больших помещениях используйте на полу каменные плиты. Если у них будет глянцевая поверхность, это визуально сделает помещение больше. Так как пол будет зеркальным, освещение можно сделать ненавязчивым и равномерно распределенным. В солнечную погоду через панорамные окна будет проходить много света. Чтобы помещение выглядело наполненным, поставьте большой широкий диван, несколько журнальных столиков и кресел.

Глянцевый пол в интерьереФото: arabic.alibaba.com 

5. Потолок

Помещение становится ярче и живописнее, когда потолок отражает свет и добавляет цвета. Такого эффекта можно добиться с помощью натяжного потолка любого цвета. Темные тона хорошо подойдут для спальных комнат.

 Глянцевый потолок в интерьереФото: tremontgrand.com 

6. Камин

Если хотите украсить стену вокруг камина, установите каменные глянцевые плиты. Они придадут спокойную атмосферу помещению и акцентируют внимание на этой зоне. Точечное освещение придаст шарма и не создаст лишних бликов. Такое решение подойдет для большой гостиной комнаты, с душевными застольями во время уютных вечеров.

Глянцевый камин в интерьереФото: sefastone.com 

7. Стена

Глянцевая деревянная поверхность стены идеально подойдет для спальной комнаты. Это будет смотреться изящно, привлекать к себе внимание и при этом не раздражать. Для спальни, напоминаем, подойдут темные тона. Кровать с кожаными изголовьем и боковинами подчеркнет элегантность помещения. Для того чтобы комната не казалась очень темной, сделайте остальные детали интерьера светлыми.

Глянцевые стены в интерьереФото: home-designing.com 

8. Стол

Яркий, хорошо освещенный стол, блестящий и заметный, станет изюминкой вашей кухни. Глянцевая термостойкая поверхность из стекла идеальна для кухонного стола. Очень привлекательно смотрится под стеклом дерево. Естественные текстуры придают кухне натуральности.

Глянцевый стол в интерьереФото: home-designing.com 

9. Стулья

Мебель из пластика хороша тем, что ее форма может быть разнообразна, как и цветовая гамма. Такая мебель отлично вписывается в хай-тек, лофт и минимализм и хорошо смотрится со стеклом и металлом. Не бойтесь добавить ярких красок в свой интерьер — разбавьте его парой цветных стульев.

Глянцевые стулья в интерьереФото: archiexpo.it 

10. Шкаф

В качестве материала для дверцы шкафа-купе часто используют гладкие пластиковые поверхности — они практичны и экономичны. Шкафы-купе экономят пространство, а зеркальная поверхность двери визуально еще и увеличивает помещение. Не забудьте о натуральных материалах: двери и пол сделайте из дерева, сохранив цвет для контрастности.

Глянцевый шкаф в интерьереФото: innovaconcept.com 

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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