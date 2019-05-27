Глянцевые поверхности в интерьере: за и против и 10 красивых идей

Любите блестящие и яркие поверхности? Мы покажем, как использовать их правильно.
Глянцевая поверхность — вечная проблема из-за пятен или восхитительный блеск? Такие поверхности часто используются в современном дизайне. Они бывают и экономичные, и шикарного исполнения. Разнообразие материалов покрытия — важное преимущество глянцевой поверхности: от них напрямую зависит долговечность и привлекательность, но, соответственно, и цена. Пленка или пластик — экономичный вариант, но на такой поверхности невозможно скрыть царапины. Лакированные и крашеные поверхности проще поддаются реставрации, более долговечны, но отличаются высокой стоимостью. Стеклянные поверхности устойчивы к царапинам и потертостям, но имеют немалый вес и очень хрупкие.
Основное преимущество глянцевой поверхности — способность отражать лучи света и делать помещение ярче и больше. К тому же она хорошо моется и имеет множество цветовых решений. Но, к сожалению, очищать ее придется часто. На зеркальной поверхности хорошо видны капли, пятна и отпечатки пальцев. Придется протирать ее несколько раз в день. Желательно при этом использовать специальные моющие средства, чтобы не оставлять разводов и не портить внешний вид столешницы. При выборе цвета нужно учесть, что светлый — менее маркий, в отличие от темного.
1. Ванная комната
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В ванной комнате обязательно есть глянцевые поверхности. На фото ниже видно, что раковина необычный формы прекрасно смотрится на фоне матовой черной плитки. Интерьер дополнен и другими глянцевыми поверхностями, такими как зеркало и душевая кабина. Плафон лампы тоже блестящий во всех отношениях. Помимо плитки, уравновешивают такое количество глянца полотенца и деревянный пол.
2. Двери
Глянцевые двери непременно привлекут к себе внимание. Интерьер с такими элементами будет выглядеть шикарно! Черный цвет смотрится очень красиво, но внимание лучше обратить на белые варианты, чтобы не бороться с обилием отпечатков. Вообще, желательно покрыть дверь специальным олеофобным средством — это сэкономит время и силы на уборку.
3. Кухонный гарнитур
Белая мебель на небольшой кухне — прекрасное решение для интерьера. Она визуально добавляет пространства и содействует распространению света. Сделайте этот гарнитур глянцевым — и все качества белой кухни приумножатся. Продумайте правильное освещение. Кстати, на белой глянцевой поверхности меньше будут видны отпечатки. Темные элементы, такие как раковина и плита, оттенят слишком светлый интерьер.
4. Пол
В больших помещениях используйте на полу каменные плиты. Если у них будет глянцевая поверхность, это визуально сделает помещение больше. Так как пол будет зеркальным, освещение можно сделать ненавязчивым и равномерно распределенным. В солнечную погоду через панорамные окна будет проходить много света. Чтобы помещение выглядело наполненным, поставьте большой широкий диван, несколько журнальных столиков и кресел.
5. Потолок
Помещение становится ярче и живописнее, когда потолок отражает свет и добавляет цвета. Такого эффекта можно добиться с помощью натяжного потолка любого цвета. Темные тона хорошо подойдут для спальных комнат.
6. Камин
Если хотите украсить стену вокруг камина, установите каменные глянцевые плиты. Они придадут спокойную атмосферу помещению и акцентируют внимание на этой зоне. Точечное освещение придаст шарма и не создаст лишних бликов. Такое решение подойдет для большой гостиной комнаты, с душевными застольями во время уютных вечеров.
7. Стена
Глянцевая деревянная поверхность стены идеально подойдет для спальной комнаты. Это будет смотреться изящно, привлекать к себе внимание и при этом не раздражать. Для спальни, напоминаем, подойдут темные тона. Кровать с кожаными изголовьем и боковинами подчеркнет элегантность помещения. Для того чтобы комната не казалась очень темной, сделайте остальные детали интерьера светлыми.
8. Стол
Яркий, хорошо освещенный стол, блестящий и заметный, станет изюминкой вашей кухни. Глянцевая термостойкая поверхность из стекла идеальна для кухонного стола. Очень привлекательно смотрится под стеклом дерево. Естественные текстуры придают кухне натуральности.
9. Стулья
Мебель из пластика хороша тем, что ее форма может быть разнообразна, как и цветовая гамма. Такая мебель отлично вписывается в хай-тек, лофт и минимализм и хорошо смотрится со стеклом и металлом. Не бойтесь добавить ярких красок в свой интерьер — разбавьте его парой цветных стульев.
10. Шкаф
В качестве материала для дверцы шкафа-купе часто используют гладкие пластиковые поверхности — они практичны и экономичны. Шкафы-купе экономят пространство, а зеркальная поверхность двери визуально еще и увеличивает помещение. Не забудьте о натуральных материалах: двери и пол сделайте из дерева, сохранив цвет для контрастности.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники