Глянцевые поверхности в интерьере: за и против и 10 красивых идей

Основное преимущество глянцевой поверхности — способность отражать лучи света и делать помещение ярче и больше. К тому же она хорошо моется и имеет множество цветовых решений. Но, к сожалению, очищать ее придется часто. На зеркальной поверхности хорошо видны капли, пятна и отпечатки пальцев. Придется протирать ее несколько раз в день. Желательно при этом использовать специальные моющие средства, чтобы не оставлять разводов и не портить внешний вид столешницы. При выборе цвета нужно учесть, что светлый — менее маркий, в отличие от темного.

Глянцевая поверхность — вечная проблема из-за пятен или восхитительный блеск? Такие поверхности часто используются в современном дизайне . Они бывают и экономичные, и шикарного исполнения. Разнообразие материалов покрытия — важное преимущество глянцевой поверхности: от них напрямую зависит долговечность и привлекательность, но, соответственно, и цена. Пленка или пластик — экономичный вариант, но на такой поверхности невозможно скрыть царапины. Лакированные и крашеные поверхности проще поддаются реставрации, более долговечны, но отличаются высокой стоимостью. Стеклянные поверхности устойчивы к царапинам и потертостям, но имеют немалый вес и очень хрупкие.

В ванной комнате обязательно есть глянцевые поверхности. На фото ниже видно, что раковина необычный формы прекрасно смотрится на фоне матовой черной плитки. Интерьер дополнен и другими глянцевыми поверхностями, такими как зеркало и душевая кабина. Плафон лампы тоже блестящий во всех отношениях. Помимо плитки, уравновешивают такое количество глянца полотенца и деревянный пол.

Фото: home-inspiration.com

2. Двери

Глянцевые двери непременно привлекут к себе внимание. Интерьер с такими элементами будет выглядеть шикарно! Черный цвет смотрится очень красиво, но внимание лучше обратить на белые варианты, чтобы не бороться с обилием отпечатков. Вообще, желательно покрыть дверь специальным олеофобным средством — это сэкономит время и силы на уборку.

Фото: handballtunisie.org

3. Кухонный гарнитур

Белая мебель на небольшой кухне — прекрасное решение для интерьера. Она визуально добавляет пространства и содействует распространению света. Сделайте этот гарнитур глянцевым — и все качества белой кухни приумножатся. Продумайте правильное освещение. Кстати, на белой глянцевой поверхности меньше будут видны отпечатки. Темные элементы, такие как раковина и плита, оттенят слишком светлый интерьер.

Фото: fabuwood.com

4. Пол

В больших помещениях используйте на полу каменные плиты. Если у них будет глянцевая поверхность, это визуально сделает помещение больше. Так как пол будет зеркальным, освещение можно сделать ненавязчивым и равномерно распределенным. В солнечную погоду через панорамные окна будет проходить много света. Чтобы помещение выглядело наполненным, поставьте большой широкий диван, несколько журнальных столиков и кресел.

Фото: arabic.alibaba.com

5. Потолок

Помещение становится ярче и живописнее, когда потолок отражает свет и добавляет цвета. Такого эффекта можно добиться с помощью натяжного потолка любого цвета. Темные тона хорошо подойдут для спальных комнат.

Фото: tremontgrand.com

6. Камин

Если хотите украсить стену вокруг камина, установите каменные глянцевые плиты. Они придадут спокойную атмосферу помещению и акцентируют внимание на этой зоне. Точечное освещение придаст шарма и не создаст лишних бликов. Такое решение подойдет для большой гостиной комнаты, с душевными застольями во время уютных вечеров.

Фото: sefastone.com

7. Стена

Глянцевая деревянная поверхность стены идеально подойдет для спальной комнаты. Это будет смотреться изящно, привлекать к себе внимание и при этом не раздражать. Для спальни, напоминаем, подойдут темные тона. Кровать с кожаными изголовьем и боковинами подчеркнет элегантность помещения. Для того чтобы комната не казалась очень темной, сделайте остальные детали интерьера светлыми.

Фото: home-designing.com

8. Стол

Яркий, хорошо освещенный стол, блестящий и заметный, станет изюминкой вашей кухни. Глянцевая термостойкая поверхность из стекла идеальна для кухонного стола. Очень привлекательно смотрится под стеклом дерево. Естественные текстуры придают кухне натуральности.

Фото: home-designing.com

9. Стулья

Мебель из пластика хороша тем, что ее форма может быть разнообразна, как и цветовая гамма. Такая мебель отлично вписывается в хай-тек, лофт и минимализм и хорошо смотрится со стеклом и металлом. Не бойтесь добавить ярких красок в свой интерьер — разбавьте его парой цветных стульев.

Фото: archiexpo.it

10. Шкаф

В качестве материала для дверцы шкафа-купе часто используют гладкие пластиковые поверхности — они практичны и экономичны. Шкафы-купе экономят пространство, а зеркальная поверхность двери визуально еще и увеличивает помещение. Не забудьте о натуральных материалах: двери и пол сделайте из дерева, сохранив цвет для контрастности.

Фото: innovaconcept.com