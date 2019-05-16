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Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж


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Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать в небольшой трехкомнатной квартире дерзкий и оригинальный интерьер с настроением гранж.

Гранж возник во Франции в XIX веке. Аристократическая элита обустраивала свои загородные дома где-то в провинции, однако жилые помещения оформлялись дорого и со вкусом и одновременно просто и лаконично. Это было напоминанием о том, что первозданная природа находилась всегда поблизости.

На смену гладким поверхностям пришли шершавые оштукатуренные стены, темные оттенки и функциональные предметы мебели и декора. Стилю гранж присущи следующие черты:

1. Минимум мебели. Предметы мебели должны быть простыми и функциональными, используется только самое необходимое. Лучше отказаться от массивных кроватей, шкафов и комодов.

2. Натуральные отделочные материалы. Дерево, камень, кирпич и бетон — основные составляющие стиля. Используйте их для отделки поверхностей (стены, пол и потолок) и создания предметов декора.

3. Много естественного и искусственного освещения. Стиль гранж, как и скандинавский, очень любит много света. Поэтому откажитесь от многослойных и тяжелых занавесок. Никаких массивных хрустальных люстр на потолке! Приветствуется использование дизайнерских индустриальных светильников из железа.

4. Минимум текстиля. Используйте оригинальные подушки или ковры на полу. Шторы лучше заменить на жалюзи. Но если вы не хотите отказываться от штор, используйте легкие ткани без украшений.

5. Естественная цветовая палитра. Благодаря светлым оттенкам вы подчеркнете освещение и окружающую обстановку. Используйте бежевый, коричневый, белый, молочный, серый и зеленый цвета.

А теперь пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили трехкомнатную квартиру площадью 71 метр в направлении гранж.

Прихожая и коридор

Гранж узнается сразу благодаря нескольким характерным чертам:

  • цветовая гамма — преобладает серебристо-серый цвет в сочетании с бежевыми и черными оттенками;

  • осветительные приборы — светильники, будто взятые из производственных помещений, придают прихожей брутальности и шика;

  • мебель — вместо обычных железных несущих элементов используются водопроводные трубы, в которых сохранились красные вентили;

  • зонирование — прихожая отделяется от коридора при помощи черного сланца.

Фото № 1: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Кухня-гостиная

Самая большая комната (24 квадратных метра) отводится под совмещенную кухню-гостиную. На стенах мы видим шершавую штукатурку, которая чередуется с бетоном и деревянными балками, — это наиболее яркие черты гранжа.

Наряду с этим в гостиной есть несколько ярких и необычных деталей, которые мы не можем оставить без внимания.

Ярко-синий диван отлично вписывается в цветовую палитру гостиной. Рядом с ним находится большое растение в керамической вазе, которое освежает комнату и подчеркивает цветовую схему помещения.

Фото № 2: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

В комнате установлен проектор, что очень большая редкость в нынешних квартирах. Он одновременно выступает и предметом декора, и способом просмотра фильмов. В такой гостиной можно проводить время с семьей и с друзьями, устраивая тематические вечеринки.

Фото № 3: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Книжные полки, размещенные по всему периметру комнаты, становятся дополнительным предметом декора за счет своей необычности и яркости. На этих же полках размещены голубые вазочки.

Люстра из веток усиливает природную композицию и становится одним из самых ярких и необычных декоративных элементов.

Благодаря такому интересному смешению мы получаем уютный и элегантный интерьер даже при наличии в нем грубых отделочных материалов.

Гранж предполагает грамотное зонирование, и здесь оно есть. Рабочая зона с компьютером зонирована многоуровневым столиком и цветом балок. От столовой она отделяется барной стойкой.

Фото № 4: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

На кухне царит сочетание серо-белой палитры с черными акцентами. В качестве ярких деталей используются стулья в сине-серых вельветовых чехлах и разноцветная посуда, размещенная на полке возле холодильника.


Фото № 5: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Оттенки отлично дополняют друг друга, ничто не выбивается из целостного интерьера, не утяжеляет его излишней пестротой. Кухонный гарнитур сделан из нержавеющей стали, которая переливается металлическом блеском при дневном свете. Индустриальный светильник, сделанный из черных прутьев, и неприкрытая вытяжка — тоже элементы гранжа.

Фото № 6: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Детская

Одно из самых ярких и необычных мест в квартире — детская комната. Пусть гранж и не любит ярких цветов — дизайнеры не смогли оставить ребенка без хорошего настроения от радужных оттенков. В глаза сразу бросается яркая мебель с эффектом потертости. По цветовому сочетанию к ней идеально подходят подушки с геометрическими фигурами и, конечно же, различные игрушки.


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Потертая мебель, отсутствие штор, удивительный индустриальный светильник, похожий на разноцветного жучка с длинными лапками, обои с природными мотивами, натуральные материалы — во всех этих вещах угадывается выбранное направление для оформления интерьера.


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Спальня

Любая спальня должна быть уютной и комфортной. Здесь этому способствует общая цветовая гамма бело-серого оттенка, необычный текстиль изумрудного цвета с винтажным покрывалом и живые растения.

В качестве элементов, присущих гранжу, в комнате предусмотрены:

  • необычные светильники (один из них мы уже видели в детской, только здесь он представлен в черном цвете);

  • зеркала геометрической формы;

  • природные материалы;

  • открытые коммуникации;

  • предметы мебели, которые имеют четко выраженный индустриальный характер.


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Ванная комната

Интерьер этой комнаты очень лаконичный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. В отделке объединенной ванной и санузла используется белый и серый цвет. Облик комнаты лишен любых украшений и чуждых гранжу элементов, кроме белой мозаики и тонкой полоски плитки с рисунком. Только черный сланец разбавляет серо-белую гамму.


Фото № 7: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Для хранения вещей предусмотрены подвесные системы хранения под раковиной и над ней, из светлого дерева, отлично сочетающиеся с палитрой комнаты, и две компактные полки такого же оттенка над стиральной машиной. Отсутствие других шкафов благоприятно сказывается на объеме маленького помещения — оно не выглядит тесным и заставленным.


Фото № 8: Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Стоимость дизайн-проекта для этой трешки — 49 990 рублей. Более детально ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, которую дизайнеры использовали в интерьере, вы можете в ведомости по ссылке.

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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