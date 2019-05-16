Интерьер небольшой трешки с необычным планировочным решением в направлении гранж

Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать в небольшой трехкомнатной квартире дерзкий и оригинальный интерьер с настроением гранж.

Гранж возник во Франции в XIX веке. Аристократическая элита обустраивала свои загородные дома где-то в провинции, однако жилые помещения оформлялись дорого и со вкусом и одновременно просто и лаконично. Это было напоминанием о том, что первозданная природа находилась всегда поблизости.

На смену гладким поверхностям пришли шершавые оштукатуренные стены, темные оттенки и функциональные предметы мебели и декора. Стилю гранж присущи следующие черты:

1. Минимум мебели. Предметы мебели должны быть простыми и функциональными, используется только самое необходимое. Лучше отказаться от массивных кроватей, шкафов и комодов.

2. Натуральные отделочные материалы. Дерево, камень, кирпич и бетон — основные составляющие стиля. Используйте их для отделки поверхностей (стены, пол и потолок) и создания предметов декора.

3. Много естественного и искусственного освещения. Стиль гранж, как и скандинавский, очень любит много света. Поэтому откажитесь от многослойных и тяжелых занавесок. Никаких массивных хрустальных люстр на потолке! Приветствуется использование дизайнерских индустриальных светильников из железа.

4. Минимум текстиля. Используйте оригинальные подушки или ковры на полу. Шторы лучше заменить на жалюзи. Но если вы не хотите отказываться от штор, используйте легкие ткани без украшений.

5. Естественная цветовая палитра. Благодаря светлым оттенкам вы подчеркнете освещение и окружающую обстановку. Используйте бежевый, коричневый, белый, молочный, серый и зеленый цвета.

А теперь пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили трехкомнатную квартиру площадью 71 метр в направлении гранж.

Прихожая и коридор

Гранж узнается сразу благодаря нескольким характерным чертам:

цветовая гамма — преобладает серебристо-серый цвет в сочетании с бежевыми и черными оттенками;

осветительные приборы — светильники, будто взятые из производственных помещений, придают прихожей брутальности и шика;

мебель — вместо обычных железных несущих элементов используются водопроводные трубы, в которых сохранились красные вентили;

зонирование — прихожая отделяется от коридора при помощи черного сланца.

Кухня-гостиная

Самая большая комната (24 квадратных метра) отводится под совмещенную кухню-гостиную. На стенах мы видим шершавую штукатурку, которая чередуется с бетоном и деревянными балками, — это наиболее яркие черты гранжа.

Наряду с этим в гостиной есть несколько ярких и необычных деталей, которые мы не можем оставить без внимания.

Ярко-синий диван отлично вписывается в цветовую палитру гостиной. Рядом с ним находится большое растение в керамической вазе, которое освежает комнату и подчеркивает цветовую схему помещения.

В комнате установлен проектор, что очень большая редкость в нынешних квартирах. Он одновременно выступает и предметом декора, и способом просмотра фильмов. В такой гостиной можно проводить время с семьей и с друзьями, устраивая тематические вечеринки.

Книжные полки, размещенные по всему периметру комнаты, становятся дополнительным предметом декора за счет своей необычности и яркости. На этих же полках размещены голубые вазочки.

Люстра из веток усиливает природную композицию и становится одним из самых ярких и необычных декоративных элементов.

Благодаря такому интересному смешению мы получаем уютный и элегантный интерьер даже при наличии в нем грубых отделочных материалов.

Гранж предполагает грамотное зонирование, и здесь оно есть. Рабочая зона с компьютером зонирована многоуровневым столиком и цветом балок. От столовой она отделяется барной стойкой.

На кухне царит сочетание серо-белой палитры с черными акцентами. В качестве ярких деталей используются стулья в сине-серых вельветовых чехлах и разноцветная посуда, размещенная на полке возле холодильника.





Оттенки отлично дополняют друг друга, ничто не выбивается из целостного интерьера, не утяжеляет его излишней пестротой. Кухонный гарнитур сделан из нержавеющей стали, которая переливается металлическом блеском при дневном свете. Индустриальный светильник, сделанный из черных прутьев, и неприкрытая вытяжка — тоже элементы гранжа.

Детская

Одно из самых ярких и необычных мест в квартире — детская комната. Пусть гранж и не любит ярких цветов — дизайнеры не смогли оставить ребенка без хорошего настроения от радужных оттенков. В глаза сразу бросается яркая мебель с эффектом потертости. По цветовому сочетанию к ней идеально подходят подушки с геометрическими фигурами и, конечно же, различные игрушки.



1 /2

2 /2

Потертая мебель, отсутствие штор, удивительный индустриальный светильник, похожий на разноцветного жучка с длинными лапками, обои с природными мотивами, натуральные материалы — во всех этих вещах угадывается выбранное направление для оформления интерьера.



1 /2

2 /2

Спальня

Любая спальня должна быть уютной и комфортной. Здесь этому способствует общая цветовая гамма бело-серого оттенка, необычный текстиль изумрудного цвета с винтажным покрывалом и живые растения.

В качестве элементов, присущих гранжу, в комнате предусмотрены:

необычные светильники (один из них мы уже видели в детской, только здесь он представлен в черном цвете);

зеркала геометрической формы;

природные материалы;

открытые коммуникации;

предметы мебели, которые имеют четко выраженный индустриальный характер.



1 /3

2 /3

3 /3

Ванная комната

Интерьер этой комнаты очень лаконичный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. В отделке объединенной ванной и санузла используется белый и серый цвет. Облик комнаты лишен любых украшений и чуждых гранжу элементов, кроме белой мозаики и тонкой полоски плитки с рисунком. Только черный сланец разбавляет серо-белую гамму.





Для хранения вещей предусмотрены подвесные системы хранения под раковиной и над ней, из светлого дерева, отлично сочетающиеся с палитрой комнаты, и две компактные полки такого же оттенка над стиральной машиной. Отсутствие других шкафов благоприятно сказывается на объеме маленького помещения — оно не выглядит тесным и заставленным.





