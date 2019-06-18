15 советов по оформлению колонн в интерьере квартиры

Для ванной комнаты внушительных размеров подойдут большие мраморные колонны или колонны, сделанные под мрамор. Надо учитывать, что они должны быть влагостойкими. Большая ванна, оформленная постаментом с колоннами по углам, подарит вам ощущение, что вы принимаете водные процедуры в роскошной обстановке, приличествующей настоящему императору.

Для ванной комнаты внушительных размеров подойдут большие мраморные колонны или колонны, сделанные под мрамор. Надо учитывать, что они должны быть влагостойкими. Большая ванна, оформленная постаментом с колоннами по углам, подарит вам ощущение, что вы принимаете водные процедуры в роскошной обстановке, приличествующей настоящему императору.формлении интерьеров больших и просторных помещений загородных домов часто возникает необходимость установки колонн для поддержания потолка и разделения пространства . В современных интерьерах колонны встречаются все реже, но это не отменяет их привлекательности и уместности применения в определенных стилях. Причем использовать колонны можно в помещении любого предназначения, если площадь позволяет это сделать.

При оформлении интерьеров больших и просторных помещений загородных домов часто возникает необходимость установки колонн для поддержания потолка и разделения пространства . В современных интерьерах колонны встречаются все реже, но это не отменяет их привлекательности и уместности применения в определенных стилях. Причем использовать колонны можно в помещении любого предназначения, если площадь позволяет это сделать.

Фото: freshome.com

2. Деревянная колонна в стиле лофт

Простая и красивая деревянная колонна получается из нескольких вертикальных балок. Она хорошо смотрится с потолком из деревянных реек, создавая единый стиль, и не загромождает пространство. Такая колонна отлично впишется в дизайн проект дома.

Фото: dezeen.com

3. Колонны в межкомнатном проеме

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Парочка больших декоративных колонн способна эффектно украсить межкомнатный проем. Они могут отличаться от стен по цвету или сливаться с фоном. Такие колонны в любом случае придадут помещению шика и величественности.

Фото: rentalcarnavi.info



4. Колонны-деревья

Колонны в интерьере, оформленном в стиле шале, могут представлять собой почти настоящее огромное дерево. Хорошо отшлифованный и покрытый лаком ствол прекрасно впишется в такой интерьер и отлично заменит обычные опоры и перегородки со стенами.

Фото: rmtarchitects.com



5. Колонны из камня

В современном интерьере хорошо смотрятся колонны, сделанные из камня или облицованные им. Такая конструкция придаст помещению натуральности, особенно в сочетании с другими природными материалами.

Фото: genstone.com

6. Квадратные колонны

Интерьер кухни-столовой тоже можно разнообразить декоративными колоннами. Для того чтобы они не выбивались из общего вида, их желательно сделать квадратными и строгими по форме, при этом они смогут поддержать четкие линии гарнитура кухни.

Фото: accesoalanube.com

7. Одиночная колонна

Колонна может иметь исключительно декоративный характер. Например, при помощи одной неброской колонны нейтрального цвета вы можете разбавить интерьер вашей спальни, не нарушив гармонии всего пространства. Более того, оно обретет в виде такой колонны свой смысловой центр.

Фото: k366.com

8. Составные колонны

Красиво смотрятся колонны, состоящие из разных материалов. Интересный вариант показан на фото ниже: каменная снизу и гипсовая сверху конструкция. Такой контраст материалов придаст помещению изюминку и поможет разнообразить стиль помещения.

Фото: sofacope.com

9. Круглые деревянные колонны

Интерьер большой гостиной комнаты можно украсить при помощи скромных деревянных колонн. Гладкие столбы в интерьере создадут утонченную атмосферу и приятную обстановку. В оригинальности такому способу декора точно не откажешь.

Фото: freshome.com

10. Небольшая колонна на пьедестале

Край стены можно преобразить благодаря небольшой колонне. В нашем случае это так называемая фальшколонна, которая не сможет выполнять никакой практической роли, она только добавит красоты помещению.

Фото: diynetwork.com

11. Колонны для украшения стены

Обладатели большого помещения, украшенного картинами, с высокими потолками, могут установить в своем интерьере несколько декоративных колонн из полиуретана. Такие колонны выгодно выделят место для картин и придадут помещению атмосферу настоящей галереи.

Фото: foxls.com

12. Бетонные колонны без отделки

Колонна в стиле лофт или в минимализме выглядит нарочито небрежно, но эта брутальность компенсируется другими приятными взору деталями интерьера. Так что отсутствие отделки у колонн только придаст помещению изюминку.

Фото: kenworthlakewood.com

13. Массивная деревянная колонна

В интерьере, где преобладает дерево, обычная деревянная колонна может слиться с обстановкой. Возможно, есть смысл украсить ее аксессуарами и натуральными отделочными материалами, например джутовой веревкой.

Фото: planete-deco.fr

14. «Растительная» колонна

Если вы вдруг стали счастливым обладателем жилья с открытой верандой, то колонна, украшенная настоящим мхом или его искусной имитацией, придумана как раз для вас. Такой элемент интерьера оживит обстановку и порадует своим внешним видом.

Фото: mytechref.com

15. Деревянная резная колонна

Обычная колонна может стать произведением искусства. Умелые мастера делают из обычных деревянных столбов резные скульптуры, которые восхитительно смотрятся во многих интерьерах. Состаренная фактура приветствуется.