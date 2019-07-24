Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеров

Индустриальный стиль лофт сложно спутать с другим оформлением интерьера. Голые бетонные или кирпичные стены, открытые коммуникации, яркое сочетание промышленного шика с модной современной мебелью — все это делает квартиру в стиле лофт оригинальной и узнаваемой. И оформить в таком стильном дизайне можно любую комнату жилища: гостиную, спальню, кухню и даже ванную.

Мы покажем вам самые оригинальные и запоминающиеся ванные комнаты в стиле лофт, а также дадим несколько советов по оформлению. Будет интересно!

Голые стены

Специфика стиля лофт заключается в том, что он всегда разный и неповторимый. А потому нужно уделять внимание его главным чертам, чтобы добиться наибольшей выразительности индустриального интерьера. Первая такая черта — наличие голых, визуально или по-настоящему необработанных стен.

Фото ReRooms

Ванная комната в стиле лофт (дизайн-проект ReRooms)

Самый популярный вариант — отделать стены ванной красным или серым кирпичом.



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Плитка Estima светло-коричневый и базовый

Или же использовать керамическую плитку с реалистичной и качественной имитацией. Еще одним удачным решением будет использование в интерьере бетонных плит, как на фотографии ниже. Чтобы сделать такую отделку максимально яркой и заметной, лучше оставить часть стен белыми и нейтральными — на их фоне голые поверхности будут интереснее контрастировать и выделяться.

Фото ReRoomsБолее простой вариант отделки, который также поможет добиться выразительности стиля, — оформление стен декоративной штукатуркой, имитирующей цемент или бетон.

Фото ReRooms



Дизайн-проект ванной комнаты от ReRooms

Однако требование, чтобы в ванной комнате в стиле лофт обязательно были подобные поверхности, не исключает и наличия традиционной полноценной отделки.



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Керамогранит Valentino Montenapoleone и Via Della Spiga

Например, грубые на вид кирпичные стены будут очень красиво и контрастно сочетаться с гладкими ровными стенами, украшенными молдингами и лепниной.

Если камень или кирпич делает комнату визуально менее уютной, используйте еще один традиционный для лофта материал: дерево. Так как настоящие доски в ванной очень быстро отсыреют, их лучше всего заменить керамической плиткой с имитацией деревянной поверхности.