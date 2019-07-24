Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеров

Стиль лофт идеально подходит для просторных помещений с высокими потолками. А как насчет небольшой ванной? Отвечаем: там индустриальная стилистика смотрится ничуть не хуже.
Индустриальный стиль лофт сложно спутать с другим оформлением интерьера. Голые бетонные или кирпичные стены, открытые коммуникации, яркое сочетание промышленного шика с модной современной мебелью — все это делает квартиру в стиле лофт оригинальной и узнаваемой. И оформить в таком стильном дизайне можно любую комнату жилища: гостиную, спальню, кухню и даже ванную.
Мы покажем вам самые оригинальные и запоминающиеся ванные комнаты в стиле лофт, а также дадим несколько советов по оформлению. Будет интересно!
Голые стены
Специфика стиля лофт заключается в том, что он всегда разный и неповторимый. А потому нужно уделять внимание его главным чертам, чтобы добиться наибольшей выразительности индустриального интерьера. Первая такая черта — наличие голых, визуально или по-настоящему необработанных стен.
Самый популярный вариант — отделать стены ванной красным или серым кирпичом.
Плитка Estima
Или же использовать керамическую плитку с реалистичной и качественной имитацией. Еще одним удачным решением будет использование в интерьере бетонных плит, как на фотографии ниже. Чтобы сделать такую отделку максимально яркой и заметной, лучше оставить часть стен белыми и нейтральными — на их фоне голые поверхности будут интереснее контрастировать и выделяться.
декоративной штукатуркой, имитирующей цемент или бетон.Более простой вариант отделки, который также поможет добиться выразительности стиля, — оформление стен
Однако требование, чтобы в ванной комнате в стиле лофт обязательно были подобные поверхности, не исключает и наличия традиционной полноценной отделки.
Керамогранит Valentino
Например, грубые на вид кирпичные стены будут очень красиво и контрастно сочетаться с гладкими ровными стенами, украшенными молдингами и лепниной.
Если камень или кирпич делает комнату визуально менее уютной, используйте еще один традиционный для лофта материал: дерево. Так как настоящие доски в ванной очень быстро отсыреют, их лучше всего заменить керамической плиткой с имитацией деревянной поверхности.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Открытые трубы и коммуникации
Еще одна важная и яркая черта стиля лофт — это водопроводные трубы и прочие коммуникации, которые не спрятаны за стенами, а располагаются на виду и играют роль оригинального декоративного украшения. Они помогают лучше выразить индустриальный характер интерьера. А в ванной такие трубы будут уместны больше, чем в любой другой комнате, и станут гармонично сочетаться с кранами на раковине и в душевой.
Кстати, о ванне и душевой кабине: чтобы максимально освободить стены для различных коммуникаций, можно расположить душ по центру комнаты, если позволяет ее пространство. Так вы убьете сразу двух зайцев: и украсите ванную открытыми трубами, и добавите в ее интерьер современную стильную сантехнику, которая будет красиво контрастировать с промышленной отделкой.
В украшении ванной открытыми коммуникациями можно пойти дальше и вместе с настоящими водопроводными трубами использовать имитации. Во-первых, они помогут расположить композицию из труб именно так, как хочется вам. Во-вторых, из небольших фальштруб можно сделать модные вешалки для полотенец или полки для хранения.
Яркие акценты и оригинальный декор
Продолжим говорить о декорировании ванной в стиле лофт. Можно использовать не только трубы, но и другие разнообразные украшения. Главный плюс в том, что никаких ограничений в принципе нет: украшайте, чем пожелаете, главное, чтобы было ярко и самобытно.
Вместо бумажных плакатов и постеров, характерных для украшения других комнат, в ванной лучше использовать более практичные вещи. Например, развесить лампочки на ярких открытых проводах или же превратить в декоративную композицию пожарный шкаф. Благодаря красному цвету он станет красивым и ярким акцентом комнаты. В качестве акцентов можно также использовать вешалки для полотенец, окрасив их в броские цвета.
Если позволяет пространство, можно поставить в ванной деревянные ящики или поддоны, использовав их для хранения. Аналогичные аксессуары ощутимо повысят выразительность стиля лофт и его промышленного характера.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Красивым декором станет различная подсветка: разноцветная неоновая, спрятанная под мебель или под потолок. Отлично будет смотреться зеркало с собственными светильниками на раме: либо ультрасовременное, либо визуально состаренное. А вместо привычного коврика можно постелить на пол шкуру животного — это сделает ванную более модной и творческой.
При помощи зеркал в ванной также можно визуально отразить еще одну черту стиля лофт: любовь к большому количеству окон и естественному свету.
Украшением ванной в стиле лофт может служить даже оригинальная сантехника, например яркая медная ванна с полированной поверхностью. Особенно красиво и выразительно она будет смотреться на фоне бетонной стены, создавая стильный и современный контраст.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники