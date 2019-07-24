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Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеров


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Стиль лофт идеально подходит для просторных помещений с высокими потолками. А как насчет небольшой ванной? Отвечаем: там индустриальная стилистика смотрится ничуть не хуже.

Содержание

Индустриальный стиль лофт сложно спутать с другим оформлением интерьера. Голые бетонные или кирпичные стены, открытые коммуникации, яркое сочетание промышленного шика с модной современной мебелью — все это делает квартиру в стиле лофт оригинальной и узнаваемой. И оформить в таком стильном дизайне можно любую комнату жилища: гостиную, спальню, кухню и даже ванную.

Мы покажем вам самые оригинальные и запоминающиеся ванные комнаты в стиле лофт, а также дадим несколько советов по оформлению. Будет интересно!

Голые стены

Специфика стиля лофт заключается в том, что он всегда разный и неповторимый. А потому нужно уделять внимание его главным чертам, чтобы добиться наибольшей выразительности индустриального интерьера. Первая такая черта — наличие голых, визуально или по-настоящему необработанных стен. 

Фото № 1: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRooms
Ванная комната в стиле лофт (дизайн-проект ReRooms)

Самый популярный вариант — отделать стены ванной красным или серым кирпичом. 


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Плитка Estima светло-коричневый и базовый

Или же использовать керамическую плитку с реалистичной и качественной имитацией. Еще одним удачным решением будет использование в интерьере бетонных плит, как на фотографии ниже. Чтобы сделать такую отделку максимально яркой и заметной, лучше оставить часть стен белыми и нейтральными — на их фоне голые поверхности будут интереснее контрастировать и выделяться.

Фото № 2: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRoomsБолее простой вариант отделки, который также поможет добиться выразительности стиля, — оформление стен декоративной штукатуркой, имитирующей цемент или бетон. 

Фото № 3: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRooms

Дизайн-проект ванной комнаты от ReRooms

Однако требование, чтобы в ванной комнате в стиле лофт обязательно были подобные поверхности, не исключает и наличия традиционной полноценной отделки. 


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Керамогранит Valentino Montenapoleone и Via Della Spiga

Например, грубые на вид кирпичные стены будут очень красиво и контрастно сочетаться с гладкими ровными стенами, украшенными молдингами и лепниной.

Если камень или кирпич делает комнату визуально менее уютной, используйте еще один традиционный для лофта материал: дерево. Так как настоящие доски в ванной очень быстро отсыреют, их лучше всего заменить керамической плиткой с имитацией деревянной поверхности.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 4: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRooms
Дизайн-проект ванной комнаты от ReRooms

Открытые трубы и коммуникации

Еще одна важная и яркая черта стиля лофт — это водопроводные трубы и прочие коммуникации, которые не спрятаны за стенами, а располагаются на виду и играют роль оригинального декоративного украшения. Они помогают лучше выразить индустриальный характер интерьера. А в ванной такие трубы будут уместны больше, чем в любой другой комнате, и станут гармонично сочетаться с кранами на раковине и в душевой.

Кстати, о ванне и душевой кабине: чтобы максимально освободить стены для различных коммуникаций, можно расположить душ по центру комнаты, если позволяет ее пространство. Так вы убьете сразу двух зайцев: и украсите ванную открытыми трубами, и добавите в ее интерьер современную стильную сантехнику, которая будет красиво контрастировать с промышленной отделкой. 

Фото № 5: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRooms

Дизайн ванной от ReRooms

В украшении ванной открытыми коммуникациями можно пойти дальше и вместе с настоящими водопроводными трубами использовать имитации. Во-первых, они помогут расположить композицию из труб именно так, как хочется вам. Во-вторых, из небольших фальштруб можно сделать модные вешалки для полотенец или полки для хранения

Яркие акценты и оригинальный декор

Продолжим говорить о декорировании ванной в стиле лофт. Можно использовать не только трубы, но и другие разнообразные украшения. Главный плюс в том, что никаких ограничений в принципе нет: украшайте, чем пожелаете, главное, чтобы было ярко и самобытно.

Фото № 6: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRooms

Дизайн ванной комнаты от ReRooms

Вместо бумажных плакатов и постеров, характерных для украшения других комнат, в ванной лучше использовать более практичные вещи. Например, развесить лампочки на ярких открытых проводах или же превратить в декоративную композицию пожарный шкаф. Благодаря красному цвету он станет красивым и ярким акцентом комнаты. В качестве акцентов можно также использовать вешалки для полотенец, окрасив их в броские цвета. 

Если позволяет пространство, можно поставить в ванной деревянные ящики или поддоны, использовав их для хранения. Аналогичные аксессуары ощутимо повысят выразительность стиля лофт и его промышленного характера.

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Красивым декором станет различная подсветка: разноцветная неоновая, спрятанная под мебель или под потолок. Отлично будет смотреться зеркало с собственными светильниками на раме: либо ультрасовременное, либо визуально состаренное. А вместо привычного коврика можно постелить на пол шкуру животного — это сделает ванную более модной и творческой.

Фото № 7: Ванная комната в стиле лофт: 15 ярких интерьеровФото ReRoomsДизайн-проект ванной комнаты от ReRooms

При помощи зеркал в ванной также можно визуально отразить еще одну черту стиля лофт: любовь к большому количеству окон и естественному свету. 

Украшением ванной в стиле лофт может служить даже оригинальная сантехника, например яркая медная ванна с полированной поверхностью. Особенно красиво и выразительно она будет смотреться на фоне бетонной стены, создавая стильный и современный контраст.

#Лофт#Ванная#идеи для дома
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