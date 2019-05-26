Как использовать насыщенные цвета даже в самом строгом интерьере: 8 идей

Популярный способ оживления строгого пространства — оформление цветного потолка . И это не значит, что мы настаиваем исключительно на красном, желтом или ярко-синем оттенке. Спокойный серый тоже может вписаться в черно-белую гостиную, спальню или кухню — нужно лишь выбрать насыщенный теплый тон, который не поддержан небольшими деталями или аксессуарами. Тогда все внимание будет сосредоточено именно на потолке.

Далеко не всем нравится буйство красок в собственном доме. Часто дизайнеры ReRooms получают заказы на разработку строгих монохромных проектов, где не предусмотрены цветные обои, броская мебель и даже заметные аксессуары. И в таком случае можно выполнить пожелания заказчика, оформив пространство в полном соответствии с его вкусами, либо показать ему один из эффективных приемов оживления интерьера, о которых мы и поговорим сегодня. Мы, конечно, всегда за творческий подход к обновлению дома, поэтому собираем для вас лучшие идеи и варианты.

Но одним лишь серым мы тоже ограничиваться не стали бы. Строгость большого светлого пространства в стиле прованс, например, вполне органично можно подчеркнуть насыщенным мятным оттенком, который часто используется в таких проектах.

А еще цветной потолок — это отличный способ очертить визуальные границы небольшой подсобной зоны, которая не выделена стенами. Это может быть пространство рядом с лестницей или часть г-образного коридора, холла, в котором мало мебели и слишком высокие потолки. Прием с выделением потолка темным цветом немного снизит нежелательную высоту, но не скажется негативно на легкости и воздушности пространства.

2. Стена

Проектов с цветными стенами мы вам показывали очень много. В том числе ярких, с насыщенным принтом и геометрическими рисунками. А вот прием с отделкой лишь одной стены мы очень рекомендуем, если у вас строгий интерьер с лаконичными деталями или вообще их отсутствием. Причем красить или оклеивать цветными обоями следует самую узкую стену.

Если вы решите использовать именно такой способ отделки пространства, обратите внимание на модную тенденцию: использование эффекта омбре на одной из стен в комнате. Это плавный переход оттенка от более насыщенного с бледному, еле заметному. Именно то, что нужно для строгого интерьера!

3. Текстиль и подушки

Здесь все проще и сложнее. Проще — потому что выбирать ткань для штор можно тщательно, примеряя цветные образцы с учетом общего стиля оформления комнат. Сложнее — потому что нужно учесть возможное изменение оттенка при ярком солнечном свете. Кроме того, обычно в пару к шторам идут подушки для дивана, а они могут вступить в конфликт с обивкой мебели и даже ее формой.

Куда проще приобрести несколько комплектов полотенец для однотонной ванной комнаты и менять их не только из соображений гигиены, но и для создания особого настроения в любое время года или просто для разнообразия.

И опять же призываем вас проявлять фантазию в рамках однотонных вариантов, без активных рисунков и графических принтов.

4. Двери

Мы уже рассказывали вам про интересные варианты использования цветных дверей в интерьерах разных комнат. Сейчас же обращаем ваше внимание на этот прием как на способ оживления строгого интерьера. Даже оттенок, на пару тонов отличающийся от основного фона, уже привлечет внимание и выгодно преобразит пространство.

Для двери в детской комнате мы все же советовали бы выбрать яркий цвет. Это не нарушит общей гармонии интерьера и доставит радость вашему ребенку.

5. Мебель

С выбором оттенка мебели для строгого интерьера придется поломать голову. Крупные предметы насыщенного цвета могут испортить всю картину, перетянув на себя эмоциональную составляющую. Слишком бледные оттенки размоют форму того же дивана, сливая его с цветом стен или напольного покрытия.

Цветную мебель можно использовать в любом помещении квартиры. Если это будет кухонный гарнитур, нет необходимости поддерживать его оттенок ни посудой, ни элементами декора, ни аксессуарами. Если же вы решите поставить в гостиной, к примеру, бледно-желтый диван, разместите в комнате аксессуар точно такого же цвета или положите бледно-желтую подушку на кресло в другой части гостиной.

6. Ковер

Белый ковер в строгом темном интерьере — это тоже броский элемент. Сомневаетесь? Посмотрите на фотографии и представьте, как это может выглядеть в вашей квартире.

Никаких контрастов — только мягкие переходы и гармоничные комбинации. Сам по себе ковер на полу из натуральных материалов, какого бы цвета он ни был, уже становится акцентом. Это впечатление складывается благодаря его фактуре, технике изготовления и даже высоте ворса.

Кстати, правила расположения ковра в интерьере вы помните?

7. Живопись и панно

Даже в самом строгом интерьере на стене не исключается декор в виде живописных полотен или модных панно из разных материалов. Мы недавно рассказывали, как можно самостоятельно изготовить такое украшение.

Важно помнить, что сюжет в такой картине не главное, даже наоборот — лучше, если его не будет совсем. Можно ограничиться абстрактным изображением или неброскими фотографиями растений, заодно и компенсируете отсутствие живых цветов в интерьере, если не хотите за ними ухаживать.

8. Аксессуары

Не нравится ни один из предложенных выше вариантов или хотите максимально сохранить строгость форм и отделки в интерьере? Не любите яркие акценты, которые нельзя убрать мгновенно или поменять на другие? Ваш выбор — некрупные аксессуары. Это может быть медный светильник в изголовье кровати, более яркий, но совсем небольшой — на кухне. И это считаете излишеством? Поставьте на белый или серый поднос свечи, положите рядом парочку морских раковин — и отнесите в гостиную. На следующий день можно поставить это украшение в спальне или на кухне. Лаконизм и рационализм в высшем его проявлении!



