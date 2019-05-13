Как оформить кухню в стиле неоклассика: 50 интересных идей

Хотите оформить шикарную кухню в классическом стиле, но с добавлением современных ноток? Тогда изучите несколько рекомендаций — и получите отличный результат.

Дизайнеры имеют в своем распоряжении много направлений и стилей для создания интерьеров. Особенно выделяется неоклассический стиль. В этом направлении переплетаются многолетние традиции и достижения технического прогресса. По сути, это прочтение старого стиля на современный лад. Неоклассика — подходящее решение для тех, кто любит сдержанную роскошь классической обстановки. Для тех, кто ценит комфорт, уют и не хочет отказываться от изящества. Бытовая и мультимедийная техника, передовые технологии — вот что нужно органично вписать в интерьер кухни классического типа.

Традиционная и современная, лаконичная и благородная, строгая и одновременно легкая кухня в стиле неоклассика придется по душе даже самому строгому критику.

Отличительные черты кухни в стиле неоклассика:

наличие симметрии и четких геометрических форм, строгих пропорций;

сдержанность и при этом роскошность обстановки;

использование для отделки преимущественно натуральных материалов;

минимальное количество элементов декора;

естественная цветовая гамма.

В то же время кухня, выполненная в неоклассическом стиле, имеет ряд ограничений в применении следующих материалов и элементов интерьера:

светодиодная лента в качестве подсветки;

линолеум и ковролин;

панели из пластика;

открытые полки;

предметы роскоши, резные фасады и позолоченные предметы.

По сравнению с традиционной классикой кухня, выдержанная в этом стиле, не так массивна и монументальна, ее задача — органично сочетать на одном пространстве декоративные элементы и современную бытовую технику.

1. Цвет

Неоклассический стиль кухни — одновременно сдержанный, дорогой и благородный. Чтобы полностью соответствовать этим характеристикам, нужно придерживаться определенной цветовой гаммы. Предпочтение лучше отдать следующим цветам:

молочный,

бежевый,

серый,

бледно-розовый,

белый,

оливковый,

шоколадный,

голубой.

Если вы хотите, чтобы ваша кухня смотрелась дорого и элегантно, используйте цвет слоновой кости. Этот благородный оттенок преобразит даже самую простую кухню. Органично сочетается слоновая кость с мраморными поверхностями. Чтобы подчеркнуть светлые изысканные оттенки, добавьте в интерьер и темных тонов.

Неоклассический стиль не терпит использования чересчур ярких цветов и кричащих аксессуаров. Поэтому основа — сдержанные и благородные оттенки, которые украшают ручки фасадов, отделку фартука, фурнитуру и другие элементы интерьера.

2. Планировка и обстановка

Кухня в стиле неоклассика предусматривает просторные помещения, где уместится не только кухонный гарнитур, но и обеденная зона. Рабочая зона должна быть максимально просторной, свободной от лишней мебели.

Здесь уместны как линейные, так и угловые решения. Выбор во многом зависит от площади и формы комнаты — применимы г- или п-образные варианты.

Уместны здесь и островные варианты рабочего гарнитура. Кухонные комплекты будут и традиционными, и современными одновременно. Остров может стать и импровизированной столовой: в неоклассицизме не обязательно отделять обеденную зону, как в классическом помещении.

Если площадь вашей квартиры позволяет объединить кухню с гостиной, стоит воспользоваться этим приемом. В таком просторном помещении, как и в классическом стиле, основной акцент переместится на зону приема гостей, то есть на гостиную. В таком случае фасад гарнитура выполните в одном тоне с остальным интерьером, объединяя композицию.

Помещения, где проходили балы, славились высокими потолками. Иначе как установить большие окна, повесить роскошные люстры, поместить все декоративные элементы? Сегодня в современных квартирах невозможно найти десятиметровые потолки, но, чтобы соблюсти каноны неоклассического стиля, потолок все же должен быть высокий.

Как сделать так, чтобы помещение казалось зрительно выше даже в самой маленькой квартире? Используйте для этого глянцевые поверхности, зеркальную мебель и грамотно расставленное освещение.

3. Отделка

Выбирать следует материалы природного происхождения, учитывая требования к естественности, комфорту и гармонии. Но, что интересно, в неоклассическом интерьере уже есть место и другим современным покрытиям, которые отличаются экологичностью и функциональностью.

Полы могут быть:

деревянными (паркет, террасная доска, качественный ламинат);

керамическими;

из искусственного камня.

Цвет и дизайн выбирают обычно независимо от основной палитры — здесь уместна самостоятельная композиция.

Стены чаще всего оформляют обоями. Это текстильные или бумажные покрытия, которые украшены неброским узором или растительным орнаментом. Рисунок должен быть выполнен в нейтральных оттенках, не привлекающих к себе слишком много внимания.

Для акцентной стены можно выбрать более насыщенные варианты, например в темном оттенке, используемом в отделке. Но важно помнить, что такие решения должны иметь симметричное отражение: обои наклеивают на стены напротив друг друга или же относительно одной оси на одной стене.

Другие варианты отделки стен:

плитка;

штукатурка;

кирпичная кладка.

Потолок можно также покрыть обоями, штукатуркой или отбелить. Чтобы хоть как-то разнообразить дизайн и привнести в него роскоши, мы советуем создать гипсокартонный потолок с несколькими уровнями. Как правило, такие конструкции выбирают для зонирования помещения, для выделения центрального светильника, оси композиции в дизайне интерьера.

4. Декор

Больше всего в классическом стиле вас пугают многочисленные помпезные украшения, позолоченные массивные предметы, тяжелые ткани, декор в оформлении которых занимает больше места, чем полезная площадь? Вы хотите получить практичную и функциональную кухню, без лишних украшательств? Тогда неоклассика — ваш выбор!

Дизайнеры принимают к сведению, что в современных квартирах, особенно малогабаритных, не нужны вычурные элементы мебели и декора, которые бы только утяжеляли и уменьшали и без того крохотное помещение.

Однако декор остался классическим, просто его элементов стало намного меньше. Вензели и резьба больше не бросаются в глаза и не норовят вытеснить вас из собственного дома, но остаются там, где это уместно, и радуют взор.

Декору присущи сдержанность, симметричность и аристократичность. Как правило, в классике приоритет отдается древнегреческим или египетским мотивам, а в неоклассическом интерьере — природным. Без цветов или листьев не обходится практически ни один интерьер. Так, можно выбрать текстиль или плитку с цветочными мотивами или повесить природную картину на стену.

Элегантными вариантами декора могут быть:

вазы (при этом размеры могут быть совершенно разными, от маленьких вазочек до больших напольных вариантов, но важно помнить про сдержанность стиля);

панно и натюрморты, обрамленные элегантными рамами;

старинные настенные часы;

изысканная посуда из фарфора;

статуэтки;

живые цветы в хрустальных или керамических вазах.

Найти гармоничный декор несложно, главное — прочувствовать настроение интерьера и не противоречить собственным вкусам.

5. Освещение

Хрустальные многоярусные люстры были обязательным атрибутом помещений, в которых проходили торжественные королевские приемы. Неоклассический стиль тоже предусматривает использование шикарных люстр, но поскромнее и практичнее.

Люстра на кухне неоклассического стиля становится центральным, акцентным элементом помещения. Она может быть изготовлена из металла, хрусталя или стекла. Допустимо использование не только классических вариантов, но и более современных, даже индустриальных светильников, которые подчеркнут выбранный вами стиль.

Так как неоклассика многое взяла из дворцовых интерьеров, кухне необходимо много света.

Роль дополнительного источника освещения могут сыграть бра или точечные светильники, встроенные в рабочую зону. При этом они должны быть более скромно оформлены, чем люстра.