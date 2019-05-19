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Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советов


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Хотите добавить в интерьер черного цвета? Мы расскажем, как сделать это без ошибок.

Черный цвет — классика в оформлении интерьера. С этим цветом связано и много стереотипов. Многие думают, что черный уменьшает пространство и делает комнату слишком мрачной. Но это не совсем так. Если научиться правильно дозировать этот цвет, он станет отличной основой вашего интерьера. При правильном применении черный способен сделать комнату глубокой, стереть неровные границы и даже расширить пространство.

Черный цвет не так часто можно увидеть в обычной квартире. Поэтому тех, кто решился на такое оформление, называют смельчаками и оригиналами. Давайте посмотрим, как можно применить этот цвет в интерьере.

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стиль Современная классика
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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Прежде чем разрабатывать дизайн интерьера, изучите особенность комнаты, которую хотите оформить. Черный цвет требует, чтобы она была просторной и в ней было много естественного света. Если комната маленькая или же полностью черный интерьер — не ваш выбор, рассмотрите вариант с акцентной черной стеной или просто добавьте к светлым цветам декор или текстиль темного цвета.

Фото № 1: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: apartmenttherapy.com

Если все-таки душа просит черный интерьер, но света в комнате мало, продумайте на этапе проектирования систему искусственного освещения.

Освещение в черной комнате

Важно правильно обыграть темные оттенки, чтобы не получить мрачное помещение. Поэтому даже если ваша комната большого размера и днем ее полностью заливает солнечный свет, ей необходима подсветка для темного времени суток, которая не только осветит комнату, но и придаст необходимого тепла.

Фото № 2: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: youtube.com

Советуем подсветить каждую зону в черной комнате. Например, повесьте лампы над диваном и креслом, сделайте общее освещение и подсветите книжные полки.

Фото № 3: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: adorable-home.com

Черные полы

Черные полы — стильное решение, в котором есть и плюсы, и минусы. Темный пол смотрится намного органичнее, чем стены в таком же цвете. 

Фото № 4: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: popsugar.com

Минус черного пола в том, что на нем заметна любая пыль. Поэтому не стоит использовать его при отделке помещений, в которых часто придется делать уборку, например в прихожей или на кухне.

Фото № 5: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: stylebyemilyhenderson.com

В оформлении можно использовать разные материалы: доски, паркет или ламинат, покрытые черным лаком, а также плитку или камень. Если хотите получить менее маркий пол, остановите свой выбор на материалах, которые имеют природный орнамент.

Фото № 6: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: myscandinavianhome.com

Потолок

Некоторые дизайнеры считают, что черный потолок придает помещению глубины. Другие говорят, что черный сильно давит и создает гнетущее впечатление. И те и другие правы, так как все зависит от высоты потолка и от особенностей помещения. В некоторых домах настолько высокие потолки, что хочется их визуально опустить. В таком случае черный цвет спасет ситуацию. То же самое касается высоких потолков в узких помещениях: коридорах и холлах. Там этот прием тоже сработает отлично.

Фото № 7: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: collectiveres.net

Если хотите сделать у себя дома такой потолок, лучше всего будет смотреться натяжной. Краску на потолке тоже используют, но цвет в этом случае может выглядеть менее насыщенным.

Фото № 8: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: m.tresf.net

Черные стены

Оформить полностью комнату в черный цвет — решение для очень смелых. Дизайнеры любят красить стены черной матовой краской или выбирать однотонные обои такого же цвета.

Фото № 9: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: mydomaine.com

Еще интереснее смотрятся сочетания разных орнаментов и текстур в отделке стен: темного дерева, камня и матовых черных стен.

Фото № 10: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: design-milk.com

Мебель

Мебель черного цвета отлично сочетается с любым стилем и любыми оттенками, так как этот цвет универсальный. Но если вы хотите купить громоздкие предметы именно в черном оттенке, советуем не выбирать в нем же остальные предметы мебели и декора. Поставьте в гостиную черный диван и добавьте к нему яркий текстиль, чтобы добавить обстановке тепла и яркости.

Фото № 11: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: article.com

Минус черной мебели в том, что на ней точно так же, как и на полу, будут хорошо заметны пыль, грязь и царапины. Поэтому учтите, что делать уборку придется чаще, чем со светлой мебелью.

Фото № 12: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: nordicdesign.ca

Интересные сочетания цветов

Вы, наверное, замечали, что многие фотографы используют черный цвет как основу для своих фотографий. Черный фон служит им идеальной базой, на которой предмет или человек смотрится намного ярче. То же самое и в интерьере.

Черный цвет — идеальная база, на которой лучше раскрываются светлые и сложные оттенки. На черном фоне отлично будут выглядеть пастельные бледные оттенки, которые в другом случае легко потерялись бы.

Фото № 13: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: houseofgrey.co.uk

Сочетание белого с черным — это классические цвета в интерьере. Однако важно соблюдать правила: не стоит использовать слишком мелкие элементы белого и черного, так как от такого сочетания глаза быстро устанут. То же самое касается и слишком ярких и контрастных тонов, поэтому белый лучше выбирать с легким молочным или слегка серым оттенком.

Фото № 14: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: stylecaster.com

Контрастные оттенки часто можно увидеть в оформлении кухонь и кафе. Например шахматку из белых и черных цветов.

Фото № 15: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: online-games.me

Золото и серебро на черном фоне — это сочетание, которое тоже стало классикой. Драгоценные оттенки на черном смотрятся намного ярче и выразительнее.

Фото № 16: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: deardesigner.co.uk

На черном фоне хорошо будут смотреться и яркие оттенки, так что про них не стоит забывать. С такими цветами работать труднее — придется вдумчиво подбирать сочетания. Выберите один яркий оттенок в качестве основного и доминирующего. А остальные яркие оттенки используйте в декоре или в мебели.

Фото № 17: Как правильно использовать черный цвет в интерьере: 7 дельных советовФото: makingyourhomebeautiful.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

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02. Ведомость материалов

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04. Ведомость сантехники

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05Через 10 дней
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