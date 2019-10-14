Клетка в интерьере: стильные идеи для оформления квартиры

Клетка – рисунок, способный принести в дом атмосферу уюта и тепла . Одновременно с этим она выглядит креативно и интересно, делает обстановку благороднее и богаче. Этот узор актуален во все времена и вписывается в большинство современных стилей. Клетка бывает разной: почти незаметной или яркой и контрастной. Расскажем, какие бывают виды клетки и как использовать ее в интерьере.

Сейчас модно делать в интерьере однотонный практичный дизайн. Однако монохромность приедается, поэтому дизайнеры ее стараются разбавлять различными узорами. И клетка в такой интерьер подходит отлично.

Шахматная клетка — самый распространенный вид узора. Он может быть нейтральным, то есть сочетать в себе несколько близких оттенков, или ярким. Во втором случае используется сочетание ярких контрастных оттенков. Клетка может варьироваться и по размеру. Чаще используют крупные узоры, так как из-за мелких может напрягаться зрение.

Фото: sarahecrowley.com

Дизайнеры любят черно-белую шахматку. Она очень стильно смотрится в помещениях и подходит для интерьеров в стиле минимализм, лофт, хай-тек и модерн. Бывает, такие цвета разбавляют третьим нейтральным тоном, чтобы контраст не так сильно бросался в глаза. Например, в сочетание черного и белого добавляют светло-серый.

Фото: freshome.com

Монохромная шахматка неплохо впишется в минималистичные стили: в скандинавский или хай-тек.

Виши

Виши — узор, которым часто украшают женскую одежду или элементы декора из текстиля. Орнамент назван именем города, где его придумали. Виши обладает невесомостью и легкостью благодаря нежным сочетаниям цветов: белого, розового или голубого. Яркие оттенки тоже используют в создании орнамента, но белый всегда добавляет нотки легкости в любое сочетание.

Фото: caitlinwilson.com

Традиционный виши всегда сочетает в себе три вида клетки: два базовых цвета и один средний оттенок, полученный после смешения двух первых.

Фото: us.shein.com

Узор родился во Франции, поэтому его часто можно увидеть в стилях, признанных исконно французскими. Например, орнамент часто применяют на кухнях в стиле прованс: в шторах, скатерти, полотенцах, подушках и других элементах декора. Виши подойдет к другим «легкомысленным» стилям: это шебби-шик, фьюжн.

Фото: museum-design.ru

Гинем

Этот узор — разновидность предыдущего орнамента. От виши он отличается яркой большой клеткой, которая хорошо смотрится на широких поверхностях и в больших комнатах.

Фото: denydesigns.com

Шотландская клетка, или тартан

Тартан — самый популярный и узнаваемый шотландский узор. Исторически сложилось, что шотландская клетка — любимый орнамент англичан, поэтому мы так часто можем увидеть его в интерьерах в английском стиле.

Фото: belfasttelegraph.co.uk

Сфера применения узора разнообразна: он встречается и в отделке стен, и в текстиле, и в обивке, и в других элементах декора. Часто можно увидеть ковры, скатерти, пледы, абажуры и даже коврики с таким узором.

Фото: dcdalgliesh.co.uk

Классические цвета узора — зеленый и красный. Именно такие цвета любят англичане. В современных интерьерах используют более спокойную цветовую гамму, например черно-белую или сине-белую.

Фото: fabricsandpapers.com

Тартан считается неброским и классическим узором, поэтому подойдет спокойным стилям: лофту, шале и ар-деко.

Фото: apartmenttherapy.com

Печворк

Печворк — техника, в которой делают пледы, одеяла, полотенца и ковры. Она заключается в том, что много кусочков ткани разного цвета сшивают друг с другом. Техника несложная, поэтому с ее помощью можно смастерить себе что-нибудь самостоятельно. Обычно при создании используют три оттенка лоскутков. Сочетать можно яркие цвета со светлыми или все три оттенка сделать цветными и сочными.

Фото: ok.ru

Декор, сделанный с помощью такой техники, будет неплохо смотреться в этнических стилях, где нет строгих правил, например в стилях прованс, кантри или фьюжн.

Фото: etsy.com

Необычно выглядят предметы кухонного декора: рукавички, прихватки, полотенца и салфетки. Однотонные лоскутки в этом случае можно чередовать с тканью с натуральным орнаментом.

Фото: aryashome.com

Клетчатый орнамент в интерьере

Как мы убедились, клетка — универсальный узор, подходящий любому стилю и любой комнате. Давайте посмотрим, как можно применить орнамент в доме.

Самый простой способ разнообразить интерьер — заменить элементы из текстиля. Подушки с клеточным орнаментом добавят яркости комнате и привнесут в атмосферу гармонии и уюта.

Фото: idealhome.co.uk

Тот же эффект дарят интерьеру клетчатые пледы. Подобный вариант можно увидеть и в классическом спокойном стиле, и в сочетании с другими яркими узорами.

Фото: michaelanoelledesigns.blogspot.com

Тартан иногда используют в оформлении мужских комнат. Он придает ей солидности и строгости. Например, узор можно добавить в декор кабинета, библиотеки и даже спальни. Отлично подойдут и другие «мужественные» вещи: кожаные кресла и массивная деревянная мебель.

Фото: architecturaldigest.com

Клетку можно использовать в качестве акцентного элемента. Например, в интерьере, выполненном в однотонных цветах, яркий клетчатый декор будет привлекать всеобщее внимание.

Фото: apartmenttherapy.com

Клетчатый принт мы привыкли видеть в обивке кресел, пледах или подушках. Посмотрите, как интересно и необычно смотрится пуф, обитый материалом с таким узором. Он сразу притягивает к себе внимание и становится главным акцентом в комнате.

Фото: freshome.com

А какой клетчатый орнамент выбрали бы для себя вы? Расскажите в комментариях.