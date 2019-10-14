Клетка в интерьере: стильные идеи для оформления квартиры

Хотите разнообразить дизайн квартиры клеточным орнаментом? Рассказываем, какие бывают узоры и как их можно интересно применить в интерьере.
Сейчас модно делать в интерьере однотонный практичный дизайн. Однако монохромность приедается, поэтому дизайнеры ее стараются разбавлять различными узорами. И клетка в такой интерьер подходит отлично.
Клетка – рисунок, способный принести в дом атмосферу уюта и тепла. Одновременно с этим она выглядит креативно и интересно, делает обстановку благороднее и богаче. Этот узор актуален во все времена и вписывается в большинство современных стилей. Клетка бывает разной: почти незаметной или яркой и контрастной. Расскажем, какие бывают виды клетки и как использовать ее в интерьере.
Виды клетки
Шахматка
Наше портфолио более 10 000 проектов
Шахматная клетка — самый распространенный вид узора. Он может быть нейтральным, то есть сочетать в себе несколько близких оттенков, или ярким. Во втором случае используется сочетание ярких контрастных оттенков. Клетка может варьироваться и по размеру. Чаще используют крупные узоры, так как из-за мелких может напрягаться зрение.
Дизайнеры любят черно-белую шахматку. Она очень стильно смотрится в помещениях и подходит для интерьеров в стиле минимализм, лофт, хай-тек и модерн. Бывает, такие цвета разбавляют третьим нейтральным тоном, чтобы контраст не так сильно бросался в глаза. Например, в сочетание черного и белого добавляют светло-серый.
Монохромная шахматка неплохо впишется в минималистичные стили: в скандинавский или хай-тек.
Виши
Виши — узор, которым часто украшают женскую одежду или элементы декора из текстиля. Орнамент назван именем города, где его придумали. Виши обладает невесомостью и легкостью благодаря нежным сочетаниям цветов: белого, розового или голубого. Яркие оттенки тоже используют в создании орнамента, но белый всегда добавляет нотки легкости в любое сочетание.
Традиционный виши всегда сочетает в себе три вида клетки: два базовых цвета и один средний оттенок, полученный после смешения двух первых.
Узор родился во Франции, поэтому его часто можно увидеть в стилях, признанных исконно французскими. Например, орнамент часто применяют на кухнях в стиле прованс: в шторах, скатерти, полотенцах, подушках и других элементах декора. Виши подойдет к другим «легкомысленным» стилям: это шебби-шик, фьюжн.
Гинем
Этот узор — разновидность предыдущего орнамента. От виши он отличается яркой большой клеткой, которая хорошо смотрится на широких поверхностях и в больших комнатах.
Шотландская клетка, или тартан
Тартан — самый популярный и узнаваемый шотландский узор. Исторически сложилось, что шотландская клетка — любимый орнамент англичан, поэтому мы так часто можем увидеть его в интерьерах в английском стиле.
Сфера применения узора разнообразна: он встречается и в отделке стен, и в текстиле, и в обивке, и в других элементах декора. Часто можно увидеть ковры, скатерти, пледы, абажуры и даже коврики с таким узором.
Классические цвета узора — зеленый и красный. Именно такие цвета любят англичане. В современных интерьерах используют более спокойную цветовую гамму, например черно-белую или сине-белую.
Тартан считается неброским и классическим узором, поэтому подойдет спокойным стилям: лофту, шале и ар-деко.
Печворк
Печворк — техника, в которой делают пледы, одеяла, полотенца и ковры. Она заключается в том, что много кусочков ткани разного цвета сшивают друг с другом. Техника несложная, поэтому с ее помощью можно смастерить себе что-нибудь самостоятельно. Обычно при создании используют три оттенка лоскутков. Сочетать можно яркие цвета со светлыми или все три оттенка сделать цветными и сочными.
Декор, сделанный с помощью такой техники, будет неплохо смотреться в этнических стилях, где нет строгих правил, например в стилях прованс, кантри или фьюжн.
Необычно выглядят предметы кухонного декора: рукавички, прихватки, полотенца и салфетки. Однотонные лоскутки в этом случае можно чередовать с тканью с натуральным орнаментом.
Клетчатый орнамент в интерьере
Как мы убедились, клетка — универсальный узор, подходящий любому стилю и любой комнате. Давайте посмотрим, как можно применить орнамент в доме.
Самый простой способ разнообразить интерьер — заменить элементы из текстиля. Подушки с клеточным орнаментом добавят яркости комнате и привнесут в атмосферу гармонии и уюта.
Тот же эффект дарят интерьеру клетчатые пледы. Подобный вариант можно увидеть и в классическом спокойном стиле, и в сочетании с другими яркими узорами.
Тартан иногда используют в оформлении мужских комнат. Он придает ей солидности и строгости. Например, узор можно добавить в декор кабинета, библиотеки и даже спальни. Отлично подойдут и другие «мужественные» вещи: кожаные кресла и массивная деревянная мебель.
Клетку можно использовать в качестве акцентного элемента. Например, в интерьере, выполненном в однотонных цветах, яркий клетчатый декор будет привлекать всеобщее внимание.
Клетчатый принт мы привыкли видеть в обивке кресел, пледах или подушках. Посмотрите, как интересно и необычно смотрится пуф, обитый материалом с таким узором. Он сразу притягивает к себе внимание и становится главным акцентом в комнате.
А какой клетчатый орнамент выбрали бы для себя вы? Расскажите в комментариях.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники