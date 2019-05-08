Как выбрать обои под покраску: 10 лайфхаков

2. обладают, как правило, большой шириной, из-за чего требуется опыт в их наклеивании.

1. если они растягиваются, это не ведет к образованию складок или надрывов;

Флизелиновые обои — наиболее востребованный вид обоев как у дизайнеров, так и у заказчиков.

3. дают усадку и могут трескаться — это приводит к появлению заметных щелей.

2. сильно подвержены механическому воздействию (если в квартире живут домашние питомцы, готовьтесь к тому, что следы от зубов и когтей будут отчетливо видны на обоях);

1. наклеивать обои следует осторожно, так как могут образоваться складки из-за того, что клей наносится непосредственно на полотно;

Бумажные обои включают в себя два или три слоя, между которыми содержатся древесные опилки. За счет этих элементов обои становятся рельефными. Так как опилки размещены в хаотичном порядке, создается замысловатая фактура, которая способна удовлетворить запросы даже самого строгого заказчика. Так как верхний слой пропитан водоотталкивающим составом, такие обои становятся более прочными и устойчивыми к влаге.

Когда приходишь в строительный магазин, глаза разбегаются от разнообразия обоев. Как же выбрать лучшее покрытие, чтобы оно было не только эстетически красивым, но и качественным и не привередливым при ремонте? Давайте рассмотрим основные виды обоев, которые подходят под покраску, и разберем их минусы и плюсы.

Многие не хотят тратить время на очистку стен от старых обоев, подготовку поверхности к новой обработке и покупку отделочного материала, поэтому прекрасной альтернативой станут обои, которые можно окрасить в понравившийся и нужный вам цвет. Это практичный и доступный вид отделки, благодаря которому помещение приобретает свежий и привлекательный вид.

Любите обновлять интерьер своей квартиры, проявляя фантазию и креатив? Тогда обои под покраску станут идеальным решением для вас. Такие обои можно перекрашивать не один раз, создавая обновленный интерьер в помещении. Сегодня отечественные и зарубежные производители предлагают большой выбор обоев.





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3. Виниловые обои под покраску

Обои только из винила не поддаются окраске, поэтому когда идет речь о виниловых обоях и краске, предполагается наличие флизелинового или бумажного материала, который имеет пеновиниловое напыление с фактурным рисунком.

Плюсы:

1. верхний слой прочный и не поддается воздействию внешних факторов.

Минусы:

1. верхний слой, а то и внутренний, может быстро размокнуть под воздействием краски (все зависит от ее качества и свойств), тогда слои перестанут плотно прилегать друг к другу и обои отклеятся;

2. верхний слой обладает рельефной поверхностью, поэтому добиться ровности покрытия бывает довольно сложно.





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4. Стеклообои под покраску

Главная особенность обоев — специальная технология изготовления. Изготавливают их на ткацких станках, где вместо ткани используют стеклонити, имеющие разную толщину. Далее изделие обрабатывают модифицированным крахмалом и таким образом стеклу обеспечивают стойкую форму.

Стеклообои имеют два вида узоров: обычный (состоит из двух нитей) и жаккардовый. Первый тип узора может быть в виде рогожки, елочки, диагонали, ромбиков и так далее. Жаккардовый узор — это оригинальная дизайнерская задумка, которая программируется при помощи компьютера. Такой узор чрезвычайно сложен. Можно придумать любой рисунок, который впоследствии будет нанесен на обои, в том числе и с учетом пожеланий клиента.

Плюсы:

1. не требуют специального ухода — для их очистки подойдет обычная щетка;

2. экологичны — в их состав входят только натуральные материалы: кварцевый песок, глина, сода и известняк;

3. долговечны и прочны — их можно использовать, например, для отделки гостиничных номеров или комнат санаториев;

4. устойчивы к термическому воздействию — не горят, препятствуют распространению огня, не токсичны.

Минусы:

1. если стены имеют неоднородный цвет или на них есть остатки старых обоев, через прозрачную ткань обоев будут проступать пятна;

2. могут крошиться и вызывать на коже раздражение, поэтому клеить обои лучше в перчатках и защитных очках, что бывает неудобно;

3. если необходима замена обоев, снимаются они, как правило, вместе со шпаклевкой;

4. требуется использование специального клея, который намного дороже обычного обойного.

Фото: smalldesignideas.com

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Так как обои клеят в разных помещениях, давайте рассмотрим основные рекомендации по выбору обоев для разных по назначению комнат:

1. Спальня и детская комната. Выбирая обои для таких помещений, необходимо исходить из двух ключевых критериев: экологичности и безопасности. Оптимальный вариант для детской комнаты — бумажные обои, так как их легко можно заменить на новые, когда ребенок станет старше. Наиболее долговечные обои для спальни — флизелиновые обои под покраску, имеющие рельефную фактуру.

2. Кухня. Здесь важно уделить внимание прочности и износостойкости обоев. Поэтому оптимальный вариант — использование стеклообоев под покраску или покрытия на основе флизелина.

3. Прихожая. Здесь также желательно использовать выше названные виды обоев, так как перекрашивать их можно до двадцати раз и качественная краска легко сможет замаскировать все недостатки: пятна, потертости и так далее. При этом необходимо выбирать моющиеся обои, так как из-за постоянной чистки другие можно быстро повредить.

4. Ванная комната. Оптимальный вариант — обои из стекловолокна, так как они влагостойкие. При этом лучше все-таки отдать предпочтение кафельной плитке или другим, более подходящим именно для ванной комнаты материалам. Если все-таки ваш выбор пал на обои — обязательно выбирайте водостойкую краску.

5. Гостиная. Здесь, напротив, нужно исходить из эстетического принципа, поэтому сюда подходят любые обои, главное, чтобы они гармонично сочетались с интерьером и создавали оригинальный дизайн.

Как выбрать обои под покраску и на что нужно обращать внимание при их покупке

1. Способ оклеивания стен

В случае с бумажными обоями клей наносят на само полотно, а затем его наклеивают на стену. Флизелиновые и стеклообои не требуют нанесения клеевого состава на полотно, поэтому с ними проще работать.





2. Краска

Флизелиновые и бумажные обои лучше всего окрашиваются водоэмульсионной краской (глянцевой или матовой). Для виниловых и стеклообоев лучше использовать латексные и акриловые краски, образующие гладкую поверхность.

Не стоит для окрашивания использовать алкидные или масляные краски, так как они обладают вязкой, плотной структурой — образуется чрезмерно толстый слой, что ведет к снижению привлекательности внешнего вида и экологичности.

Фото: amazon.com

3. Размер рулонов

Обои под покраску обычно выпускаются в виде широких, а часто и длинных рулонов (по сравнению со стандартным размером 0,53 х 10 м). Наиболее распространены обои шириной 1,06 метра. Клеить их довольно удобно, при этом такая ширина уменьшает количество стыков между полосами. Рулон может быть как стандартной длины (10 метров), так и увеличенной (15, 20, 25 или даже 100 метров). Чем длина больше, тем меньше остается обрезков от рулона. Следует выбирать стандартную ширину — 1,06 метра, так как именно такой размер будет оптимальным для классических помещений.

Фото: homewowdecor.com

4. Предназначение комнаты

Разнообразие обоев позволяет выбрать максимально удобные покрытия с точки зрения устойчивости к загрязнениям, экологической безопасности, прочности и других свойств. Например, важный критерий выбора обоев для кухни — влагостойкость, а для коридора — прочность.

5. Стоимость

Наиболее привлекательная для потребителей стоимость у бумажных обоев, к тому же этот вид безопасен для жилых помещений и при необходимости его легко заменить.

Однако окрашивание таких обоев целесообразно только в том случае, если вы не рассчитываете на долгосрочный результат. Обязательно помните про соотношение «цена — качество».

Фото: architonic.com

6. Внешний вид

Как мы уже упоминали, обои бывают двух видов: гладкие и структурные. И те, и другие — стильный элемент декора. Однако каким обоям лучше отдать предпочтение?

Структурные обои:

обеспечат дополнительную защиту стен (если в квартире есть животные, их отметины на стенах практически не будут видны);

помогут скрыть неровности стен за счет выпуклого рисунка, как это видно на фотографии ниже, или имитации отделочного материала, например штукатурки.

С гладкими обоями история совершенно противоположная:

для них нужны идеально ровные стены, так как малейший изъян будет виден через обои;

они подвержены механическому воздействию (в зависимости от вида обоев на них будут видны не только царапины от когтей животных, но и даже следы от ваших рук).

Фото: gharpedia.com

7. Прочность

Если вы желаете обеспечить достаточную прочность и долговечность обоев даже после нескольких окрасок, отдавайте предпочтение двухслойным или многослойным покрытиям. Но учитывайте, что процесс окраски таких покрытий будет более сложным.

8. Чистка

Можно мыть обои или нет — эти сведения содержатся на упаковке. Поэтому обязательно перед покупкой ознакомьтесь с характеристиками выбранных обоев. Если они не предназначены для мытья и вы воспользуетесь неправильно выбранной краской, обои придут в негодность.

Фото: architonic.com

9. Рисунок

Если у обоев нет рисунка, работать с ними будет намного легче, чем с теми, у которых есть какой-то узор. Почему легче? Потому что вам не придется подгонять края, чтобы совместить рисунок. Вы сэкономите и время, и силы. Еще один неоспоримый плюс: отходов после ремонта будет минимальное количество.

Фото: plejadatapet.pl

10. Цвет

Если вы хотите самостоятельно подобрать цвет и поэкспериментировать с оттенками, покупайте белоснежные обои. Существуют также обои пастельных тонов (голубые или салатовые). Их следует выбирать, если вы определились с цветом. Он на таких обоях получается более ярким и насыщенным.