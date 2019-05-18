Как создать стиль шале на кухне: 8 шагов

Сейчас стиль шале можно увидеть не только в домах за городом, но и в квартирах стандартных многоэтажек. Поэтому давайте разбираться, что нужно для воплощения подобного интерьера на вашей кухне.

Изначально стиль шале появился в альпийских домах. Их строили особым образом из соображений практичности и безопасности, так как строения из грубого дерева были крепкими и выдерживали снегопады и даже лавины. Именно в альпийских домах сочетание грубого дерева и уютного текстиля на кухне смотрелось максимально органично. Дизайнеры стали использовать эти материалы и в обычных загородных домах.

Возможно, вам кажется, что реализовать такой стиль очень просто. Но это не так. Важно продумать каждую мелочь. Если этого не сделать, то даже небольшая деталь может разрушить очарование, которое обычно царит на кухне в стиле шале.

Нужно заранее продумать освещение кухни — обычно в таком интерьере много темных цветов и громоздких предметов, поэтому естественного освещения не будет хватать. Добавьте побольше светильников, подсветите зону готовки и встройте освещение в шкафы. И забудьте после этого о проблеме освещения навсегда.

Фото: decoideashogar.com

В кухне в таком стиле странно смотрится хромированная техника, без которой сложно обойтись на обычной кухне. Чтобы не испортить интерьер металлическими предметами, спрячьте их за деревянными фасадами гарнитура. Если это невозможно, задекорируйте такую технику специальными наклейками с деревянным орнаментом.

Фото: letsdiyhome.com

Не экономьте на материалах. Кухня не простит вам дешевых и искусственных деталей в отделке, так как они все равно не будут смотреться так, как настоящие. Создание шале — это всегда дорогостоящий процесс. Однако высокую цену оправдывает отличное качество, практичность в использовании и долговечность.

Фото: hookedonhouses.net

Как создать стиль шале дома: 8 шагов

Материалы

В интерьере стиля шале используйте исключительно натуральные материалы: камень, дерево, керамику и иногда стекло. Подбирайте в интерьер добротные, немного грубоватые предметы мебели и декора.

Фото: vrbo.com

Цвет

Важно, чтобы цвета в интерьере кухни были однотонными, спокойных оттенков. Избегайте контрастных и ярких цветов в отделке и старайтесь подобрать сочетающиеся между собой оттенки.

Фото: suburbanmen.com

Так как основные материалы интерьера — натуральные, именно на них стоит опираться. Камень и дерево уже имеют свои тона, поэтому нужно найти для них хорошую пару. Цвет потолка и стен лучше выдержать в одних оттенках. Интереснее всего они будут смотреться, если цвет окажется максимально близок к тону камня или древесины.

Фото: town-n-country-living.com

Светлые оттенки также можно использовать в оформлении — например бежевые, светло-серые. Главное — не увлечься светлой краской и сохранить основу из натуральных тонов.

Фото: gladecor.com

Полы

Традиционный материал для пола в стиле шале — это камень. Но в условиях обычной квартиры сделать полностью каменный пол затруднительно. На помощь придут каменная плитка и грубая древесина. Паркет и линолеум для отделки пола не подойдет — их использование испортит концепцию стиля.

Фото: adendecor.net

Стены

Чаще всего стены облицовывают деревом. Этот материал создает атмосферу комфорта и теплого уюта. Часть стен может быть облицована камнем, кирпичом и иногда плиткой, например кухонный фартук.

Фото: urbandecor18.com

В более современных интерьерах стены штукатурят. Для этого используют однотонные цвета как светлых, так и темных оттенков.

Фото: trendir.com

Потолок

Если вы обустраиваете кухню в загородном доме, у вас не должно возникнуть проблем с дизайном потолка: деревянные балки отлично впишутся в пространство и создадут нужный эффект. Однако если кухня планируется в обычном доме, создать эффект высокого потолка сложнее. Главное, чтобы он был сделан из дерева, тогда небольшую высоту можно проигнорировать.

Фото: ainteriordiy.xyz

Интересно смотрится выбеленный деревянный потолок. Он может быть полностью белым либо чередоваться с деревянными элементами.

Фото: easydyiguides.com

Зонирование

Кухню в стиле шале часто объединяют с гостиной. Это вызвано тем, что крупным предметам мебели нужно больше пространства. В небольших помещениях необработанное дерево смотрится хуже. Даже большие по метражу кухни дизайнеры объединяют с другой комнатой, чтобы добавить помещению пространства.

Фото: ascositasdebeacheau.blogspot.com

Столовую зону дизайнеры любят делать рядом с рабочим пространством. Поэтому идеально будет смотреться остров посередине комнаты, который одновременно послужит обеденным столом.

Фото: adendecor.net

Другой вариант — стол из дерева и такие же стулья, находящиеся тоже рядом с зоной готовки.

Фото: hometrotter.it

Мебель

Как и все в стиле шале, мебель тоже обязана быть практичной, простой и немного грубой. Поэтому гарнитур обычно сделан из натурального дерева. Материал покрывают лаком, поэтому цвет остается натуральным. На таком фоне хорошо смотрится фурнитура из темных металлов.

Фото: chairish.com

Столешница тоже выполнена из дерева или камня разных цветов: иногда светлых и контрастных по отношению к цвету гарнитура, иногда темных и почти сливающихся с ним.

Фото: foreverhouz.com



Глянцевые поверхности не приветствуются в шале — органичнее смотрятся матовые. Однако допускается использование стекла. Например, в виде вставок в дверцах мебели. В таком случае посуда должна составлять единую картину и соответствовать стилю, так как она будет выставлена на всеобщее обозрение.

Фото: stejarmasiv.ro

Декор

Стиль шале подразумевает однотонные цвета, поэтому яркие элементы могут быть только в декоре. Выбор их разнообразен: вы можете купить цветную посуду, расставить горшки с зелеными растениями. Интересно выглядят крупные предметы, например рога или ружье на стене. Текстиль тоже может быть ярким, но следует выбирать только натуральные ткани, такие же грубоватые, как и дерево.

Фото: homedit.com

Из-за громоздкости мебели светильники должны быть массивными, иначе они потеряются на общем фоне. Состаренные абажуры или кованые металлические подсвечники отлично дополнят интерьер.