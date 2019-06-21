Как украсить стены за кроватью в спальне: 20 интересных способов

Оформление спальни — трудоемкий и хлопотный процесс, ведь это то место, где мы расслабляемся и отгораживаемся от мира. И потому так важно, что мы здесь видим. Нет, не только мебель. В первую очередь — стены. И та, возле которой стоит изголовье кровати, становится основой нашего настроения, нашего эмоционального самочувствия. ReRooms предлагает подборку идей декорирования этой стены.

Первый вариант декора для спальни — семейные и личные фотографии. И это, несомненно, правильно. Родные лица вокруг дарят спокойствие и расслабление. То, что нужно, когда ложишься спать.

Фото: residencestyle.com

Зеркала

Второе по популярности украшение стен за кроватью — зеркала. Можно повесить одно большое, в красивой раме, или два-три средних. Зеркала увеличивают пространство комнаты и навевают сказочные сны.

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Фото: falschewimpern.org

Фотообои

Если вы любите крупные рисунки и яркие впечатления, то на стене у изголовья вашей кровати уместны фотообои, простые или в 3D-формате. Каждый вечер вы будете засыпать под цветущей сакурой или на золотистом пляже.

Фото: imagebin.me

Большая картина

Вы рисуете или просто любите живопись? Тогда большой холст, которого недавно еще касалась кисть мастера, будет дарить приятные сны.

Фото: blog.inanyevent.london

Стена-палитра

Или огромная палитра на стене — будто художник-великан размешал на ней свои краски. Такая стена в спальне создает творческую атмосферу — ведь здесь не обязательно только спать.

Фото: nangxanh.vn

Граффити

Яркие краски на стене за кроватью — тренд сезона. Граффити с улиц перекочевало в спальни и полюбилось молодым и открытым миру. И это действительно оригинально и неповторимо.

Фото: decordev.com

Стикеры

Простой и бюджетный способ оживить стену за кроватью — виниловые стикеры. В строительных магазинах можно выбрать на любой вкус, цвет и размер. Ласточки и бабочки полетят над вашей головой, цветы и деревья вырастут в саду, звери побегут на водопой. А через месяц-другой вы легко снимете стикеры и создадите новый образ своей спальни.

Фото: wearefound.com

Трафареты

Рисунки на стене по трафарету — надежный способ воплотить задуманное. И украсить пространство, которое почему-то пустует после ремонта. Трафареты можно купить в магазине или вырезать из бумаги самостоятельно. А потом приложить к стене и нанести краску: черную, белую, красную или золотую. Такой рисунок, сделанный своими руками, добавит вам уверенности и умиротворения.

Фото: flickr.com

Инициалы

Вы недавно поженились и это ваша первая общая спальня? Тогда смело клейте на стену за кроватью инициалы или признания в любви. Это могут быть объемные буквы из окрашенного пенопласта или кропотливо вырезанные из цветного винила. Главное — покрупнее. Смотрится очень мило.

Фото: decoona.com

Грифельная доска

Творческих и деловых людей, чье вдохновение караулит их на подушке, порадует грифельная доска на стене за кроватью. Вы только легли, расслабились — а тут она, гениальная мысль. Нет, вы уже не вскакиваете, как прежде, а просто берете меловой маркер и тут же над головой записываете. И спокойно спите. А ваша идея будет ждать своего часа.

Фото: picnorth.com

Декоративная плитка

Еще один нетривиальный способ украсить стену за кроватью — использовать фактурную декоративную плитку. Она может быть разноцветной или выполненной в сдержанных, смежных тонах. Прекрасно подходит для лаконичной спальни.

Фото: cz.homediy.eu

Деревянная стена

Натуральное дерево сейчас в моде. Вариантов украсить стену за кроватью деревянными панелями, рейками, брусьями — множество. И это уже не просто декор — это четкая личностная позиция. Да и спится под сенью настоящего дерева прекрасно.

Фото: baffueue.info

Кирпичная стена

Еще один тренд сезона — кирпичная стена в спальне. Красная, неоштукатуренная, или окрашенная белой, синей, желтой краской, но так, чтобы было видно, что это стена из кирпича. Такая стена уже сама по себе украшение, хотя ее можно ненавязчиво задекорировать: повесить фотографии, сделать узенькие полки и ниши, подключить подсветку.

Фото: blueridgeapartments.com

Барельеф

Барельеф на стене за кроватью — это для почитателей архитектурного искусства. Да и просто для всех, кто ценит красоту. Так приятно проснуться утром и увидеть изящные линии настенной лепнины.

Фото: choicehomewarranty.com



Мраморное панно с подсветкой

Мраморные разводы, всегда такие завораживающие, прекрасно смотрятся в спальне. И нет, не на полу — на стене за кроватью. Вырезать прямоугольное панно и провести подсветку — чем не произведение искусства? У соседей точно такого нет.

Фото: isurvived2009.com

Домотканый ковер

Вам подарили домотканый этнический ковер, и вы не знаете, что с ним делать, не под ноги же его бросать. Все просто: натяните на раму и повесьте на стену за кроватью. Поставьте пару пуфиков в близких цветах и узорах — и новый облик вашей спальни готов.

Фото: home-designing.com

Изделия ручной работы

Лучший декор — тот, что сделан своими руками. Вот и повесьте на стену за своей кроватью лучшее, что вы создали: панно из макраме, мережки, связанные крючком, или вышивку.

Фото: deringhall.com

Искусственные цветы

Весеннее настроение в спальне помогут создать искусственные цветы на стене за кроватью. Можно сделать их своими руками или выбрать в специализированных салонах.

Фото: bosidolot.com

Горшочки с цветами

Можно повесить на стену за кроватью горшочки с живыми цветами. Теми, которые не надо часто поливать, например кактусами. А когда они зацветут, это будет первым, что вы увидите, проснувшись одним прекрасным утром.

Фото: shutterfly.com

Сумочки

И самое неожиданное украшение стены за кроватью в этой подборке — дамские сумочки. Разных цветов, моделей и размеров. Если у вас скопилось сумочек на небольшой галантерейный магазин, переведите их в разряд декора. И шкаф освободится, и новую сумочку будет повод купить.