Как украсить стены за кроватью в спальне: 20 интересных способов

Не знаете, чем и как украсить стену за кроватью в спальне, чтобы и модно было, и смотреть приятно? Держите подборку от ReRooms.
Оформление спальни — трудоемкий и хлопотный процесс, ведь это то место, где мы расслабляемся и отгораживаемся от мира. И потому так важно, что мы здесь видим. Нет, не только мебель. В первую очередь — стены. И та, возле которой стоит изголовье кровати, становится основой нашего настроения, нашего эмоционального самочувствия. ReRooms предлагает подборку идей декорирования этой стены.
Фотографииление спальни — трудоемкий и хлопотный процесс, ведь это то место, где мы расслабляемся и отгораживаемся от мира. И потому так важно, что мы здесь видим. Нет, не только мебель. В первую очередь — стены. И та, возле которой стоит изголовье кровати, становится основой нашего настроения, нашего эмоционального самочувствия. ReRooms предлагает подборку идей декорирования этой стены.
Фотографии
Наше портфолио более 10 000 проектов
Первый вариант декора для спальни — семейные и личные фотографии. И это, несомненно, правильно. Родные лица вокруг дарят спокойствие и расслабление. То, что нужно, когда ложишься спать.
Зеркала
Второе по популярности украшение стен за кроватью — зеркала. Можно повесить одно большое, в красивой раме, или два-три средних. Зеркала увеличивают пространство комнаты и навевают сказочные сны.
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Фотообои
Если вы любите крупные рисунки и яркие впечатления, то на стене у изголовья вашей кровати уместны фотообои, простые или в 3D-формате. Каждый вечер вы будете засыпать под цветущей сакурой или на золотистом пляже.
Большая картина
Вы рисуете или просто любите живопись? Тогда большой холст, которого недавно еще касалась кисть мастера, будет дарить приятные сны.
Стена-палитра
Или огромная палитра на стене — будто художник-великан размешал на ней свои краски. Такая стена в спальне создает творческую атмосферу — ведь здесь не обязательно только спать.
Граффити
Яркие краски на стене за кроватью — тренд сезона. Граффити с улиц перекочевало в спальни и полюбилось молодым и открытым миру. И это действительно оригинально и неповторимо.
Стикеры
Простой и бюджетный способ оживить стену за кроватью — виниловые стикеры. В строительных магазинах можно выбрать на любой вкус, цвет и размер. Ласточки и бабочки полетят над вашей головой, цветы и деревья вырастут в саду, звери побегут на водопой. А через месяц-другой вы легко снимете стикеры и создадите новый образ своей спальни.
Трафареты
Рисунки на стене по трафарету — надежный способ воплотить задуманное. И украсить пространство, которое почему-то пустует после ремонта. Трафареты можно купить в магазине или вырезать из бумаги самостоятельно. А потом приложить к стене и нанести краску: черную, белую, красную или золотую. Такой рисунок, сделанный своими руками, добавит вам уверенности и умиротворения.
Инициалы
Вы недавно поженились и это ваша первая общая спальня? Тогда смело клейте на стену за кроватью инициалы или признания в любви. Это могут быть объемные буквы из окрашенного пенопласта или кропотливо вырезанные из цветного винила. Главное — покрупнее. Смотрится очень мило.
Грифельная доска
Творческих и деловых людей, чье вдохновение караулит их на подушке, порадует грифельная доска на стене за кроватью. Вы только легли, расслабились — а тут она, гениальная мысль. Нет, вы уже не вскакиваете, как прежде, а просто берете меловой маркер и тут же над головой записываете. И спокойно спите. А ваша идея будет ждать своего часа.
Декоративная плитка
Еще один нетривиальный способ украсить стену за кроватью — использовать фактурную декоративную плитку. Она может быть разноцветной или выполненной в сдержанных, смежных тонах. Прекрасно подходит для лаконичной спальни.
Деревянная стена
Натуральное дерево сейчас в моде. Вариантов украсить стену за кроватью деревянными панелями, рейками, брусьями — множество. И это уже не просто декор — это четкая личностная позиция. Да и спится под сенью настоящего дерева прекрасно.
Кирпичная стена
Еще один тренд сезона — кирпичная стена в спальне. Красная, неоштукатуренная, или окрашенная белой, синей, желтой краской, но так, чтобы было видно, что это стена из кирпича. Такая стена уже сама по себе украшение, хотя ее можно ненавязчиво задекорировать: повесить фотографии, сделать узенькие полки и ниши, подключить подсветку.
Барельеф
Барельеф на стене за кроватью — это для почитателей архитектурного искусства. Да и просто для всех, кто ценит красоту. Так приятно проснуться утром и увидеть изящные линии настенной лепнины.
Мраморное панно с подсветкой
Мраморные разводы, всегда такие завораживающие, прекрасно смотрятся в спальне. И нет, не на полу — на стене за кроватью. Вырезать прямоугольное панно и провести подсветку — чем не произведение искусства? У соседей точно такого нет.
Домотканый ковер
Вам подарили домотканый этнический ковер, и вы не знаете, что с ним делать, не под ноги же его бросать. Все просто: натяните на раму и повесьте на стену за кроватью. Поставьте пару пуфиков в близких цветах и узорах — и новый облик вашей спальни готов.
Изделия ручной работы
Лучший декор — тот, что сделан своими руками. Вот и повесьте на стену за своей кроватью лучшее, что вы создали: панно из макраме, мережки, связанные крючком, или вышивку.
Искусственные цветы
Весеннее настроение в спальне помогут создать искусственные цветы на стене за кроватью. Можно сделать их своими руками или выбрать в специализированных салонах.
Горшочки с цветами
Можно повесить на стену за кроватью горшочки с живыми цветами. Теми, которые не надо часто поливать, например кактусами. А когда они зацветут, это будет первым, что вы увидите, проснувшись одним прекрасным утром.
Сумочки
И самое неожиданное украшение стены за кроватью в этой подборке — дамские сумочки. Разных цветов, моделей и размеров. Если у вас скопилось сумочек на небольшой галантерейный магазин, переведите их в разряд декора. И шкаф освободится, и новую сумочку будет повод купить.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники