Грифельные стены и доски в интерьере: 10 примеров с фото

Если вы еще не знакомы с грифельной краской, скажем о ней несколько слов. Фактически это универсальный лакокрасочный материал на латексной основе, который прекрасно ладит с деревом, пластиком, металлом, керамикой, штукатуркой, стеклом. Этим материалом можно отделать любую поверхность.

При упоминании о грифельной краске на ум приходят ассоциации со школьной доской, у которой все мы стояли с мелом в руках и красиво выводили буквы и цифры. Сегодня меловая доска перекочевала из учебных заведений в современные интерьеры . И ее применение не ограничивается только стенами. Грифельные дверцы шкафа или ящики комода, межкомнатные двери, кухонный фартук, изголовье кровати — краска, на которой можно писать, станет находкой для тех, кто хочет преобразить свое жилье. Предлагаем десять оригинальных вариантов использования грифельной краски в интерьере. Станьте креативным дизайнером собственного дома!

Кроме обычной грифельной краски с матовым эффектом, на поверхности которой можно только писать мелом, на рынке есть еще несколько инновационных материалов:

магнитно-грифельная краска, содержащая частицы железа. На ее поверхности можно делать меловые рисунки и использовать ее как магнит;

маркерная краска — с ее помощью создается такая поверхность, на которой можно писать меловым маркером. Отличный вариант для тех, кто хочет избежать пыли от мела.

Преимущества и недостатки грифельной краски

Грифельная стена в интерьере может стать как креативным дизайнерским решением, так и неуместной деталью. Поэтому прежде чем решиться на ее появление в доме, следует грамотно продумать все нюансы.

С помощью грифельной краски в интерьере можно сделать многое:

оформить отличное пространство для детского творчества — и вы навсегда забудете о разрисованных обоях;

персонализировать и преобразить интерьер необычными узорами и рисунками, которые вы сможете видоизменять хоть каждый день быстро, стильно, модно, а главное, без глобального ремонта;

функционально зонировать помещение без лишних предметов и перегородок;

обновить устаревшие или надоевшие предметы обстановки — например, оригинально украсить дверь или замаскировать облупленную краску на старом комоде;

превратить в дизайнерский элемент архитектурный недостаток комнат: выступающий угол или нависающий потолок в мансардном помещении. Такие нестандартные поверхности с грифельной краской станут даже полезными.

Но учитывайте, что грифельную стену придется часто и тщательно мыть, иначе из-за меловых разводов из декоративного украшения она превратится в неряшливую поверхность. Кроме того, грифельные стены и доски уместны не во всех интерьерных стилях: в лофт, хай-тек, скандинавские и минималистичные интерьеры они впишутся весьма органично, но в классических гостиных или кухнях такому декору вряд ли удастся найти место.

Грифельная поверхность в интерьере: креативные идеи с фото

1. Каждый сантиметр с пользой

Грифельная доска в интерьере кухни — крутой способ даже при небольшом бюджете сделать из обычной рабочей зоны настоящую конфетку. Вы сможете записывать рецепты, оставлять сообщения для домочадцев, составлять списки важных покупок. Согласитесь, это очень практично и удобно. А главное, разместить грифельную доску можно на любой поверхности: органично она будет смотреться и в зоне кухонного фартука, и на холодильнике, и на дверце шкафа.

2. Доска для заметок

Во время работы мы часто делаем разного рода заметки на клочках бумаги, в которых потом сами и теряемся. Оформите грифельную доску или стену — и вы навсегда забудете о подобной проблеме: все заметки всегда будут перед глазами. На грифельной стене в домашнем кабинете можно также нарисовать календарь напоминаний — и вы никогда не забудете про важные события и дела.

3. Декор прихожей

Грифельная поверхность в крохотном коридоре или прихожей — один из простых способов вдохнуть жизнь в проходную зону, которую из-за скромной площади порой очень сложно украсить. Меловая доска даст прекрасную возможность удивлять гостей — только представьте, как им будет приятно прочесть ваши дружеские послания. Кроме того, грифельная стена в коридоре может стать и отличным местом для детского творчества, если в других комнатах для этого не нашлось места.

4. Не только на стене

В маленьких прихожих и узких коридорах черная грифельная стена займет ценные сантиметры и визуально уменьшит объем пространства. Поэтому грифельную поверхность лучше использовать фрагментарно. Отлично она будет смотреться на входной двери или на подступенках лестницы — такой оригинальный декор точно не встретишь в каждом доме.

5. Оригинальное изголовье кровати

Задумались о том, уместна ли грифельная стена в спальне? Конечно! С ее помощью можно без особых усилий и затрат изменить облик вашей комнаты отдыха, да еще и функционально использовать меловую поверхность как интересный декор. Например, вместо оформления изголовья кровати просто нарисуйте его на стене и видоизменяйте: сегодня сделайте ажурным, а завтра украсьте оригинальным геометрическим принтом. Как вы уже поняли, размах для творчества безграничен — смело фантазируйте!

6. Художественный уголок

Грифельная стена в интерьере — спасение для семей с маленькими детьми. Малыши будут с радостью развивать свои творческие способности, а вам не придется беспокоиться о сохранности обоев в квартире. Считаете, что черная поверхность никак не впишется в облик вашего жилья? Черный цвет использовать и не обязательно — колеруемая краска поможет оформить грифельную стену в подходящем к вашему интерьеру цвете.

7. Альтернатива обоям

Вы никогда не задумывались о том, чтобы нарисовать обои собственноручно? А зря! Грифельная краска придет на помощь. Даже если у вас отсутствует художественный талант, наверняка вы сможете нарисовать оригинальную абстракцию или поле белых ромашек на черной стене. Тем более что рисунок можно будет изменить в любое время.

8. Замена картине

Оригинальный грифельный декор необязательно размещать на всей стене — для надписей и рисунков будет достаточно и небольшой доски. Напишите на ней, например, красивую вдохновляющую цитату — и креативное украшение, способное заменить объект изобразительного искусства или любимый постер, готово! Такой вариант подойдет тем, кто не хочет затевать ремонтные работы, или арендаторам съемной квартиры, желающим украсить непривлекательный интерьер.

9. Преображение мебели

Грифельная краска прекрасно смотрится не только на стенах — с ее помощью можно вдохнуть новую жизнь в старую мебель или сделать ее более функциональной. Обеденный стол, за которым можно рисовать и играть, станет центром притяжения всей семьи. А если окрасить ящики комода меловой краской в детской и подписать их, ваши малыши больше не будут долго искать нужную вещь. Согласитесь, более простой и эффективный способ обновить мебель сложно придумать.

10. Полезные мелочи

После оформления грифельной доски или стены у вас осталась краска? Используйте ее остатки для создания полезного декора. Преобразите меловым покрытием горшки для домашних растений, вазы или стаканчики для хранения мелочей — так вы всегда будете знать, что где находится, а надписи можно будет легко поменять вместе с содержимым.