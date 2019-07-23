Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно

Чтобы создать стильный интерьер с кирпичной стеной, не обязательно использовать дорогой натуральный материал. Обои под кирпич могут выглядеть лучше оригинала.
Кирпичные стены, как правило, ассоциируют со смелыми и яркими интерьерами в стиле лофт, на которые решается не каждый. А напрасно! Кирпичные стены подходят не только для индустриальной стилистики. Они прекрасно могут выглядеть в скандинавских, минималистичных и популярных сегодня эклектичных интерьерах, которым придают особый шарм и уют. Однако создание кирпичной кладки в интерьере — процесс сложный и затратный. Потому практичным и выгодным решением станет замена модной отделки бюджетным аналогом: обоями под кирпич, рисунок которых позволяет добиться в интерьере полной реалистичности и сходства с натуральным материалом.
интерьерами в стиле лофт, на которые решается не каждый. А напрасно! Кирпичные стены подходят не только для индустриальной стилистики. Они прекрасно могут выглядеть в скандинавских, минималистичных и популярных сегодня эклектичных интерьерах, которым придают особый шарм и уют. Однако создание кирпичной кладки в интерьере — процесс сложный и затратный. Потому практичным и выгодным решением станет замена модной отделки бюджетным аналогом: обоями под кирпич, рисунок которых позволяет добиться в интерьере полной реалистичности и сходства с натуральным материалом.чные стены, как правило, ассоциируют со смелыми и яркими
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Обои под кирпич: плюсы использования
Настоящая кирпичная стена надежна, долговечна и экологически безопасна. Но при этом она имеет ряд весомых минусов, и не только в финансовом плане. Во-первых, кладка из натурального кирпича съедает толщину стены, уменьшая полезную площадь помещения. Во-вторых, от аутентичной кирпичной кладки веет холодом. В-третьих, она требует трудоемкого ухода, особенно если имеются сколы и неровности на поверхности. И наконец, не каждая стена в типовой панельке выдержит вес настоящего кирпича. А это значит, что обои под кирпич — это не только выгодная, но и практичная альтернатива натуральному материалу:
- наклеить их можно без помощи профессионалов;
- по весу они не нагружают поверхность стен, потому могут использоваться даже на гипсокартонных перегородках;
- ими можно декорировать геометрически разные участки стены — изгибы, углы, ниши и радиусные выступы, что с настоящим кирпичом сделать сложно;
- по цветовой палитре они разнообразнее натурального материала — можно подобрать рисунок как в традиционных терракотовых оттенках, так и в серых, черных, белых тонах;
- уход за ними прост — достаточно время от времени протирать влажной губкой или щеткой.
Основа обоев под кирпич и ее разновидности
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Имитацию кирпичной кладки на обоях воспроизводят на разной основе. От нее зависит, насколько рисунок будет реалистичным и фактурным, какой будет стоимость обоев и как долго они смогут сохранять свой первозданный вид в интерьере.
Виниловые
Такие обои точно имитируют кирпичную кладку — на их рисунках видны все трещинки, выпуклости и углубления, как на натуральном кирпиче. Виниловые обои легко клеить — они прочны и устойчивы к растяжению, а места стыковки их полотен на стенах получаются незаметными. Кроме того что у таких обоев есть выразительные декоративные качества, они легко очищаются от пыли и загрязнений с помощью влажной губки, не выгорают на солнце и не деформируются во влажных помещениях, а еще приемлемы по цене. Но у них есть один большой минус: неспособность пропускать воздух.
Флизелиновые
«Дышащие» флизелиновые обои под кирпич по своим характеристикам обходят виниловые: они плотнее и прочнее, имеют фактурную поверхность и очень реалистичный рисунок. Клеить их просто, быстро, удобно и, что важно, можно без особой подготовки: под флизелиновые обои не нужно выравнивать стены, их утолщенная текстура идеально замаскирует все неровности. К тому же флизелин не коробится и отлично армирует стены, потому станет отличным выбором для ремонта в новостройках, еще дающих усадку. Правда, обойдутся они дороже виниловых обоев, но при адекватном уходе и прослужат дольше.
Бумажные
Эти обои из-за плоской фактуры по реалистичности рисунка уступают первым двум видам, но выигрывают у них по цене. Они просты в монтаже и разнообразны по дизайну, однако неустойчивы к солнечным лучам, влаге и механическим повреждениям. Поэтому лучше отдавать предпочтение бумажным обоям на моющейся основе — они более плотные по текстуре и рассчитаны на отделку помещений с перепадами температур и повышенной влажностью.
3D-обои
Обои под кирпич с 3D-эффектом заслуживают отдельного внимания. Изображение на них наносится с помощью новейших полиграфических технологий, благодаря чему получается трехмерный рисунок кирпичной стены с интересным визуальным эффектом. Для отделки акцентной стены 3D-обои под кирпич станут отличным вариантом — получится очень натуралистично.
Цвет и фактура обоев под кирпич: советы по выбору
Не только качество основы важно при выборе хороших обоев под кирпич. Тут нужно учитывать и цвет, и фактуру, которые в зависимости от планировки, метража и освещенности квартиры могут смотреться по-разному. Чтобы кирпичная кладка в интерьере стала эффектным акцентом, для маленьких комнат выбирайте гладкие обои с рисунком в светлых тонах, в просторных лучше и графичнее будут выглядеть темные кирпичи с выраженным рельефом.
Если вам по душе сама фактура кирпичной стены, но совсем не нравится ржавый цвет натурального материала, присмотритесь к белым кирпичным рисункам. В компании с ярким декором и текстилем они не создадут ощущения блеклости в интерьере.
В просторных помещениях роскошно смотрятся черные кирпичные стены. Они станут отличным фоном для мебели в бежевых, песочных, белых тонах и оригинального декора.
Охристо-терракотовая кирпичная кладка наполнит теплом и уютом помещения с нехваткой естественного освещения. Она прекрасно уживется с любыми цветами и оттенками, кроме красных и оранжевых.
Не можете принять решение насчет оттенка кирпичной стены? Выбирайте обои под покраску с кирпичным паттерном. Здесь уж вам решать, будет кладка натурального кирпичного цвета, разноцветной или беленой, тем более что перекрасить обои вы сможете в любое время.
Обои под кирпич в интерьере разных комнат: фото с примерами
Полная отделка стен обоями с имитацией кирпичной кладки — подходящий вариант только для оформления лофтовых интерьеров. Для создания других интерьерных стилистик больше подойдет кирпичная стена в виде акцента, на фоне которой будут выгодно выделяться отдельные функциональные зоны.
В гостиной обои под кирпич прекрасно будут смотреться в каминной зоне — кирпичная стена станет отличным фоном для размещения фотографий, картин, зеркала и телевизора. Прекрасно подойдет имитация кирпичной кладки для выделения рабочего уголка в комнате или для зонирования квартиры-студии.
В спальне кирпичная стена прекрасно расположится над изголовьем кровати. Чтобы интерьер не получился слишком грубым и прохладным, уравновесьте фактуру кирпича мягким текстилем, легкими занавесками и ковром.
В интерьере детской идея с обоями под кирпич точно будет воспринята вашим ребенком на ура. Для мальчиков подбирайте обои с рисунками насыщенных цветов. Девочкам больше придутся по душе серые, белые и светло-оранжевые кирпичики.
На кухне с оттенками обоев под кирпич можно смело экспериментировать. Седые, белые, терракотовые, состаренные кирпичики будут органично смотреться в компании со стеклом, деревом и хромированными элементами.
Для отделки стен ванной и прихожей лучше использовать имитацию беленой кирпичной кладки. Используя светлые оттенки в комнатах с дефицитом света и площади, можно создать выразительные иллюзии, благодаря которым помещения будут казаться просторнее.
На балконах и лоджиях обои под кирпич будут смотреться естественно. Только выбирайте виниловые или флизелиновые модели, поскольку при перепадах температур и под прямыми солнечными лучами бумажные долго не продержатся.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники