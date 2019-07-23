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Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно


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Чтобы создать стильный интерьер с кирпичной стеной, не обязательно использовать дорогой натуральный материал. Обои под кирпич могут выглядеть лучше оригинала.

Кирпичные стены, как правило, ассоциируют со смелыми и яркими интерьерами в стиле лофт, на которые решается не каждый. А напрасно! Кирпичные стены подходят не только для индустриальной стилистики. Они прекрасно могут выглядеть в скандинавских, минималистичных и популярных сегодня эклектичных интерьерах, которым придают особый шарм и уют. Однако создание кирпичной кладки в интерьере — процесс сложный и затратный. Потому практичным и выгодным решением станет замена модной отделки бюджетным аналогом: обоями под кирпич, рисунок которых позволяет добиться в интерьере полной реалистичности и сходства с натуральным материалом.

Фото № 1: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: architecturaldigest.com чные стены, как правило, ассоциируют со смелыми и яркими интерьерами в стиле лофт, на которые решается не каждый. А напрасно! Кирпичные стены подходят не только для индустриальной стилистики. Они прекрасно могут выглядеть в скандинавских, минималистичных и популярных сегодня эклектичных интерьерах, которым придают особый шарм и уют. Однако создание кирпичной кладки в интерьере — процесс сложный и затратный. Потому практичным и выгодным решением станет замена модной отделки бюджетным аналогом: обоями под кирпич, рисунок которых позволяет добиться в интерьере полной реалистичности и сходства с натуральным материалом.

Фото № 1: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: architecturaldigest.com 

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Хотите оформить эффектный интерьер с кирпичной стеной и при этом не разориться на ремонте? Студия интерьера ReRooms рассказывает, как сымитировать кирпичную кладку с помощью модных обоев, чтобы она выглядела как настоящая.

Обои под кирпич: плюсы использования

Настоящая кирпичная стена надежна, долговечна и экологически безопасна. Но при этом она имеет ряд весомых минусов, и не только в финансовом плане. Во-первых, кладка из натурального кирпича съедает толщину стены, уменьшая полезную площадь помещения. Во-вторых, от аутентичной кирпичной кладки веет холодом. В-третьих, она требует трудоемкого ухода, особенно если имеются сколы и неровности на поверхности. И наконец, не каждая стена в типовой панельке выдержит вес настоящего кирпича. А это значит, что обои под кирпич — это не только выгодная, но и практичная альтернатива натуральному материалу:

  • наклеить их можно без помощи профессионалов;
  • по весу они не нагружают поверхность стен, потому могут использоваться даже на гипсокартонных перегородках;
  • ими можно декорировать геометрически разные участки стены — изгибы, углы, ниши и радиусные выступы, что с настоящим кирпичом сделать сложно;
  • по цветовой палитре они разнообразнее натурального материала — можно подобрать рисунок как в традиционных терракотовых оттенках, так и в серых, черных, белых тонах;
  • уход за ними прост — достаточно время от времени протирать влажной губкой или щеткой.

Фото № 2: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: pufikhomes.com 

Основа обоев под кирпич и ее разновидности

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Имитацию кирпичной кладки на обоях воспроизводят на разной основе. От нее зависит, насколько рисунок будет реалистичным и фактурным, какой будет стоимость обоев и как долго они смогут сохранять свой первозданный вид в интерьере. 

Виниловые

Такие обои точно имитируют кирпичную кладку — на их рисунках видны все трещинки, выпуклости и углубления, как на натуральном кирпиче. Виниловые обои легко клеить — они прочны и устойчивы к растяжению, а места стыковки их полотен на стенах получаются незаметными. Кроме того что у таких обоев есть выразительные декоративные качества, они легко очищаются от пыли и загрязнений с помощью влажной губки, не выгорают на солнце и не деформируются во влажных помещениях, а еще приемлемы по цене. Но у них есть один большой минус: неспособность пропускать воздух.

Фото № 3: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: aparumah.com 

Флизелиновые

«Дышащие» флизелиновые обои под кирпич по своим характеристикам обходят виниловые: они плотнее и прочнее, имеют фактурную поверхность и очень реалистичный рисунок. Клеить их просто, быстро, удобно и, что важно, можно без особой подготовки: под флизелиновые обои не нужно выравнивать стены, их утолщенная текстура идеально замаскирует все неровности. К тому же флизелин не коробится и отлично армирует стены, потому станет отличным выбором для ремонта в новостройках, еще дающих усадку. Правда, обойдутся они дороже виниловых обоев, но при адекватном уходе и прослужат дольше.

Фото № 4: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: retrorenovation.com 

Бумажные

Эти обои из-за плоской фактуры по реалистичности рисунка уступают первым двум видам, но выигрывают у них по цене. Они просты в монтаже и разнообразны по дизайну, однако неустойчивы к солнечным лучам, влаге и механическим повреждениям. Поэтому лучше отдавать предпочтение бумажным обоям на моющейся основе — они более плотные по текстуре и рассчитаны на отделку помещений с перепадами температур и повышенной влажностью.

Фото № 5: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: lancashirewallpaper.co.uk 

3D-обои

Обои под кирпич с 3D-эффектом заслуживают отдельного внимания. Изображение на них наносится с помощью новейших полиграфических технологий, благодаря чему получается трехмерный рисунок кирпичной стены с интересным визуальным эффектом. Для отделки акцентной стены 3D-обои под кирпич станут отличным вариантом — получится очень натуралистично. 

Фото № 6: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: toolboxprodhouse.com 

Цвет и фактура обоев под кирпич: советы по выбору

Не только качество основы важно при выборе хороших обоев под кирпич. Тут нужно учитывать и цвет, и фактуру, которые в зависимости от планировки, метража и освещенности квартиры могут смотреться по-разному. Чтобы кирпичная кладка в интерьере стала эффектным акцентом, для маленьких комнат выбирайте гладкие обои с рисунком в светлых тонах, в просторных лучше и графичнее будут выглядеть темные кирпичи с выраженным рельефом. 

Фото № 7: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: decoist.com 

Если вам по душе сама фактура кирпичной стены, но совсем не нравится ржавый цвет натурального материала, присмотритесь к белым кирпичным рисункам. В компании с ярким декором и текстилем они не создадут ощущения блеклости в интерьере.

Фото № 8: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: homedit.com 

В просторных помещениях роскошно смотрятся черные кирпичные стены. Они станут отличным фоном для мебели в бежевых, песочных, белых тонах и оригинального декора.

Фото № 9: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: decoist.com 

Охристо-терракотовая кирпичная кладка наполнит теплом и уютом помещения с нехваткой естественного освещения. Она прекрасно уживется с любыми цветами и оттенками, кроме красных и оранжевых.

Фото № 10: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: homedit.com 

Не можете принять решение насчет оттенка кирпичной стены? Выбирайте обои под покраску с кирпичным паттерном. Здесь уж вам решать, будет кладка натурального кирпичного цвета, разноцветной или беленой, тем более что перекрасить обои вы сможете в любое время. 

Фото № 11: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: housenliving.com 

Обои под кирпич в интерьере разных комнат: фото с примерами

Полная отделка стен обоями с имитацией кирпичной кладки — подходящий вариант только для оформления лофтовых интерьеров. Для создания других интерьерных стилистик больше подойдет кирпичная стена в виде акцента, на фоне которой будут выгодно выделяться отдельные функциональные зоны. 

В гостиной обои под кирпич прекрасно будут смотреться в каминной зоне — кирпичная стена станет отличным фоном для размещения фотографий, картин, зеркала и телевизора. Прекрасно подойдет имитация кирпичной кладки для выделения рабочего уголка в комнате или для зонирования квартиры-студии.

Фото № 12: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: architecturaldigest.com 

Фото № 13: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: dailydreamdecor.com 

В спальне кирпичная стена прекрасно расположится над изголовьем кровати. Чтобы интерьер не получился слишком грубым и прохладным, уравновесьте фактуру кирпича мягким текстилем, легкими занавесками и ковром.

Фото № 14: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: home-designing.com 

Фото № 15: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: behance.net 

В интерьере детской идея с обоями под кирпич точно будет воспринята вашим ребенком на ура. Для мальчиков подбирайте обои с рисунками насыщенных цветов. Девочкам больше придутся по душе серые, белые и светло-оранжевые кирпичики.

Фото № 16: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: decoist.com 

Фото № 17: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: home-designing.com 

На кухне с оттенками обоев под кирпич можно смело экспериментировать. Седые, белые, терракотовые, состаренные кирпичики будут органично смотреться в компании со стеклом, деревом и хромированными элементами.

Фото № 18: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: decoist.com 

Фото № 19: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: home-designing.com 

Для отделки стен ванной и прихожей лучше использовать имитацию беленой кирпичной кладки. Используя светлые оттенки в комнатах с дефицитом света и площади, можно создать выразительные иллюзии, благодаря которым помещения будут казаться просторнее. 

Фото № 20: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: aparumah.com 

На балконах и лоджиях обои под кирпич будут смотреться естественно. Только выбирайте виниловые или флизелиновые модели, поскольку при перепадах температур и под прямыми солнечными лучами бумажные долго не продержатся.

Фото № 21: Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно Фото: home-designing.com 

#Отделочные материалы#Спальня#Прихожая#Кухня#Ванная
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