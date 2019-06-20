Как выглядит паркетная доска в интерьере: 20 дизайнерских решений

Видовые разнообразия декоративного верхнего слоя радуют. Цельная однополосная доска, раскрывающая текстуру материала во всём его великолепии. Этот вид – один из самых дорогих. Двухполосная доска – сочетание двух рядов планок, позволяющее подчеркнуть своеобразность узора покрытия. Три поперечных фрагмента создают рисунок наиболее похожий на штучный паркет. Такой вид подойдет для укладки даже когда еще не ясен окончательный дизайн интерьера помещения, поскольку гармонирует почти со всеми стилями – универсальное решение.

Конечно, это не дорогой паркет , сделанный из цельного массива дерева, но такой материал выглядит в интерьере квартиры тоже весьма достойно. Казалось бы – узкий сегмент в плане отделки. Но паркетная доска паркетной доске рознь.

Важно не ошибиться с выбором породы древесины верхнего слоя паркетной доски. В отличие от более дешёвого материала, где основной слой выполняет эстетическую функцию, у этого покрытия он ещё влияет и на эксплуатационные качества.

Фото: idealhome.co

Наиболее твердое и, следовательно, долговечное изделие – доска из дуба. Она не усыхает и хорошо переносит перепады влажности. Такое изделие следует применять в помещениях с большой проходимостью и интенсивным использованием.

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Но если в вас проснулся дизайнер, и вам хочется чего-то необычного, можно использовать более мягкие материалы, такие как орех или вишня, имеющие разнообразную замысловатую текстуру и приятную цветовую гамму. Паркетная доска, изготовленная из комбинации различных пород древесины, позволит создать в квартире нестандартную экспрессивную атмосферу.



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Паркетная доска – универсальна, она сочетает в себе эстетичность, комфортность и практичность. Но лучше один раз увидеть, чем услышать (в нашем случае прочитать). Постараемся проиллюстрировать применение этого материала.

1. Пол из широкой доски

Такая паркетная доска благородно смотрится в просторных помещениях. Ее прекрасно дополняют деревянная мебель и аксессуары из природных материалов. А натуральный цвет подчеркивает богатство интерьера.

Фото: izig.net



2. Большой паркетный узор

Гостиные комнаты, залы, холлы предполагают соответствующий пол. Их несомненно украсит большой цветочный или геометрический узор, созданный из паркетной доски различных оттенков и текстур. Размер орнамента (займет ли он всю поверхность пола или только его часть) зависит от площади помещения и, разумеется, ваших предпочтений.

Фото: mit24h.com



3. Укладка квадратами

По-своему хорош и вариант укладки паркета квадратами. Строгий и в тоже время ничуть не унылый рисунок напольного покрытия можно создать, комбинируя темные и светлые тона паркетной доски.

Фото: magazine.bellesdemeures.com



4. Дверь из паркетной доски

В помещениях, где мало цветов и фактур и для поддержания стиля не хочется добавлять ничего лишнего, дизайнеры предлагают делать разные детали интерьера из одного материала. Например, можно установить дверь, изготовленную из такой же паркетной доски, что и пол. Комната будет смотреться целостно и гармонично.

Фото: garofoli.com



5. Укладка пола елочкой

В коридорах и других длинных помещениях паркетную доску целесообразно выложить обычной елочкой. Как говорится, просто и со вкусом.

Фото: hannasroom.com

6. Двухцветная елочка

А вот в современном интерьере жилой комнаты паркет елочкой смотрится несколько банально. Чтобы разнообразить внешний вид помещения, используйте паркетную доску двух цветов. На фото ниже приведен пример, как это можно сделать.

Фото: mckenzieandwillis.co.nz

7. Цветная елочка

Можно пойти еще дальше и покрасить некоторые детали обычной паркетной елочки в несвойственные для дерева цвета. Главное – не переусердствовать с количеством крашенных элементов и разнообразием палитры, чтобы пол не выглядел слишком пестро. Смотрится оригинально и весело.

Фото: welcome-hayakawa.com

8. Небольшой узор на полу

Покрытие из паркетной доски – это своеобразный холст для человека с фантазией. Дизайнерский рисунок на полу около лестницы или порога не только украсит интерьер помещения, но и заменит декоративный небольшой ковер.

Фото: ylnyi.com



9. Укладка кубами

Раскладки паркетной доски могут быть разнообразными. Для современного стиля подойдет рисунок в виде кубов. Такое решение выглядит свежо и неординарно.

Фото: christiesrealestate.com



10. Лакированная доска

Даже самую дешевую паркетную доску можно преобразить в элегантное покрытие для пола, отлакировав ее. Блестящий пол выглядит завораживающе, как в бальных залах старинных замков.

Фото: theathleticperformance.info



11. Паркетная доска плиткой

В старых домах много деревянных элементов: двери, косяки, лестницы, вставки на стенах; и полы из дерева - не исключение. Уместно и гармонично в таком интерьере смотрится небольшая паркетная плитка, выполненная в виде квадратов, состоящих из нескольких полос.

Фото: brownstoner.com



12. Комната из паркетной доски

Применить паркетную доску в комнате можно не только для пола. Благородный материал хорошо смотрится на стенах и даже на потолке.

Фото: garofoli.com



13. Пол, стена и гарнитур из паркетной доски

Паркетная доска в интерьере небольшой квартиры может использоваться как основной отделочный материал, который превратит вашу комнату-студию в уютное пространство без лишних предметов, «задрапировав» даже кухонный гарнитур.

Фото: lehmannsk.com



14. Рисунок из темного и светлого оттенков

Ели вы хотите, чтобы пол в вашей квартире, выглядел как продолжение дорогой инкрустированной мебели, то необходимо обратиться к услугам дизайнеров, которые не только разработают макет в виде рисунка, но и подберут соответствующие материалы: для светлого цвета - тик, олива, ироко, для темных тонов - венге и мореный дуб.

Фото: ivoiregion.net



15. Светлая паркетная доска

Светлая паркетная доска большого размера идеально подходит для просторных помещений, оформленных в стиле минимализм. А в спальнях в японском стиле из этого материала можно сделать и кровать.

Фото: gratoparquet.com



16. Волнистый синий паркет

Цвет паркета необязательно оставлять натуральным. Покрасьте доску, например, в оттенки синего. И пусть она будет не прямая, а волнистая. Получившийся иллюзия водной поверхности наполнит комнату умиротворением.

Фото: iffs.com



17. Палубная укладка

Не менее приятно смотрится простая прямая паркетная доска нейтральных оттенков, а палубная укладка придает помещению строгости. Кстати, этот способ дает минимум отходов.

Фото: albertolamaphotography.com



18. Укладка ступенями

Весьма оригинальный вариант покрытия пола, создающий 3D-эффект. Однако нужно учесть: если в комнате предполагается ковер и большое количество мебели, эта восхитительная особенность потеряется.

Фото: ixiqi.co



19. Укладка треугольниками

В наше время геометрия в интерьере очень популярна. Обратите внимание на укладку паркетной доски треугольниками разных размеров. Еще эффектнее ее сделают вставки той же формы из других материалов.

Фото: 100percentdesign.co



20. Укладка большими квадратами с плетеным узором внутри

Еще один привлекательный способ укладки паркета – большими квадратами, внутри которых будто бы переплетены мелки доски. Любителям крупных форм такой рисунок наверняка придется по душе.