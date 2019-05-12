Паркет в интерьере: 10 неожиданных вариантов использования

ReRooms делится практичными идеями по использованию паркета в интерьере — возможно, они вдохновят вас на творческое преображение своей квартиры.

Дизайнеры уже давно используют напольные материалы не только по прямому назначению . В современных интерьерах паркет, имитирующий его ламинат или паркетные доски можно увидеть в самых неожиданных местах: их включают в оформление стен и потолков, создают из них эффектные декоративные элементы, которые позволяют нетривиальным способом украсить помещение. У вас остались излишки паркета или паркетной доски, которые вы намерены выбросить? Не спешите — такое добро вам точно пригодится!

Стена над изголовьем кровати — отличное место для паркетного креатива и воплощения оригинальных идей. Ее можно необычно украсить деревянными плашками, которые эффектно подчеркнут центральный элемент интерьера комнаты и внесут в нее нотки тепла и уюта.

Фото: uturistarchitecture.com



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Паркет Bauwerk

Кроме того, декор стены из паркета позволит изменить геометрию спальни: в горизонтальной укладке раздвинет стены, в вертикальной — приподнимет потолок, а уложенный «елочкой» — наполнит комнату глубиной и объемом.

Фото: dobrzemieszkaj.pl

2. Паркет на потолке

Обшивка потолка глянцевым паркетом из темных пород дерева сделает интерьер более цельным и придаст комнате респектабельного лоска. Считаете, что такая отделка визуально снизит высоту помещения? Отчасти справедливое замечание, но не во всех случаях. Если потолки средней высоты отделать небольшими фрагментами паркета, они создадут перспективную иллюзию расширения существующих границ помещения, благодаря чему комната будет казаться и выше, и шире.

3. Кухонный фартук

Кто сказал, что керамическая плитка — незаменимый материал для отделки кухонного фартука? Ее прекрасно может заменить паркет. Боитесь, что от влаги и высоких температур древесина покоробится, или задумываетесь о том, как будете отмывать ее от жира? Закройте поверхность закаленным стеклом — такому покрытию ничего не страшно.

4. Зонируем пространство

Остатки паркета или паркетной доски позволяют решить целый ряд как стилистических, так и планировочных задач. В частности, с их помощью можно четко зонировать пространство. Например, обозначить границы кухонного острова, столовой зоны или выделить спальное место в пространстве открытой планировки. А если паркетная отделка с одного участка стены будет плавно перетекать на потолок, то решится еще и проблема ощущения тесноты в крохотных помещениях.

5. Декоративное панно

Если паркета осталось мало, можно собрать дощечки в интересное декоративное панно. Такой декор внесет в комнату нотки экостиля, который сейчас в моде. На настенное украшение можно нанести красками или с помощью фотопечати по дереву оригинальный рисунок, а из небольших плашек создать геометрический принт. Используйте цвета и узоры, перекликающиеся с отделкой и предметами декора — так паркетная картина органично вольется в интерьер и эффектно дополнит его.

6. Дверной проем

Еще один интересный вариант использования паркета — отделка им стены с дверным проемом. Этот дизайнерский прием отлично работает в помещениях, в которых есть только один предмет из дерева. Посмотрите, как эффектно выделяется паркетная стена в очень светлой ванной — в декоративной перекличке с тумбой она визуально делает комнату теплее и уютнее.

Фото: dobrzemieszkaj.pl

7. В ванной

Вы скажете, что дерево и вода несовместимы, а паркет, находясь во влажной среде, быстро разбухнет и деформируется. Справедливое замечание, но только если речь идет об обычном паркете. Сегодня на рынке появился специальный водостойкий паркет, который отлично выживает в душевой зоне. У вас есть именно такой вариант? Смело отделывайте им ванную. Он внесет в комнату и разнообразие фактур, и контраст. Только представьте, как приятно будет выходить из душа и вставать ногами на теплый пол, а не на холодную плитку!

Фото: darcihether.com

8. Декор двери

А вот пример, как из остатков паркета или паркетной доски можно даже межкомнатную дверь сделать изюминкой интерьера. В сочетании с темным полом и оригинальным декоративным полом из такого материала они выглядят очень контрастно на фоне светлых стен.

Фото: lovelymyliving.com

9. Украшаем камин

Обычно камин выставляется напоказ, украшается порталом и полками. Но в современных интерьерах без такого антуража вполне можно обойтись и полностью вмонтировать камин в стену. Очень выгодно на такой стене смотрится паркетная доска, выложенная по диагонали: она выразительно подчеркивает каминную зону, наполняя комнату деревенским уютом, которого очень не хватает жителям мегаполисов.

Фото: mieszkaniezpomyslem.pl

10. Акцент на стене

Частичная отделка стен паркетом — эффектный способ проявить свою оригинальность и хороший вкус. Использование деревянных плашек на стенах, кроме создания неповторимого визуального эффекта, весьма оправданно и с практической стороны: паркет усиливает звукоизоляцию помещения и утепляет его. Согласитесь, звучит весьма заманчиво! Например, остатки паркета можно уложить на стену под телевизор — с таким акцентом комната станет по-настоящему домашней.