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Кухня в стиле минимализм: 15 модных идей


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Мы нашли самые интересные способы придать минимализму яркости и насыщенности и при этом сохранить его лаконизм и функциональность.

Содержание

При оформлении пространства в стиле минимализм многие дизайнеры обычно действуют по привычной схеме: чем меньше мебели и декора, тем лучше, все должно быть ровное, гладкое и незаметное. Но такое упрощенное понимание популярного стиля делает комнату безликой и скучной. Наша же задача — оформить минималистичную кухню так, чтобы ею восхищались поклонники модерна или хай-тека, любители классики или ар-деко.

Для многих кухня — это центр дома. Здесь не только готовят еду и собираются за столом всей семьей, но и принимают гостей, смотрят телевизор и работают с ноутбуком. Ну а почему бы и нет? Холодильник рядом, чай и кофе всегда под рукой. А созданием комфорта займутся дизайнеры. Главное — найти ту самую идею, которая поможет сделать вашу кухню любимым помещением в доме и для вас, и для гостей.

1. Неброская отделка пола

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Пол на кухне принято отделывать традиционной плиткой, керамогранитом или паркетом, обработанным водоотталкивающим составом. Не возбраняется ламинат и массив доски. Главное правило: пол должен смотреться сплошным полотном, а не фрагментами. Комбинирование текстур, орнамент, декоративные вставки и другое творчество в минимализме не приветствуется.

Вообще, внимание к полу лучше не привлекать — куда популярнее сейчас акцентная отделка одной стены кирпичом. Такое решение позаимствовано у лофта — и прекрасно себя чувствует в минимализме.

Фото № 1: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

2. Шкафчики под потолком

Популярные — во многом благодаря своей доступности — квартирки-студии чаще всего отделаны именно в стиле минимализм. Полноценной кухни, само собой разумеется, в студиях нет. Для нее отводится в среднем полтора метра вдоль одной из стен, где приходится размещать плиту, шкафы, мойку и разделочную поверхность. Самое логичное решение — оформить всю кухонную зону в белом цвете. Но куда девать посуду, мелкую технику и кучу необходимых для каждой хозяйки вещей, если их нежелательно держать на виду?

Есть идея! Нужно оформить пространство над кухонной зоной небольшими шкафчиками, разместив их под потолком, как показано на фото. Конфигурация этой секционной системы хранения может быть любой.

Фото № 2: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: behance.net

3. Система хранения в острове

При открытой планировке белый минималистичный дизайн кухни словно перетекает в остальную часть пространства, где также используется белая отделка. Модная идея в том, что здесь дополнительная система хранения вынесена в фасадную часть острова. Такое решение дизайнеры предлагают не столько для экономии места, сколько для того, чтобы убрать с поверхностей и вообще из виду все, что можно убрать.

Фото № 3: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

4. Игра со светом

Правильный белый оттенок холодным не бывает. «Больничная» стерильность хозяев такой кухни тоже не пугает. Сплошной белый цвет на самом деле состоит из разных фактур, материалов и геометрического декора. Выделить или сделать ярче нужную часть кухни можно с помощью освещения. В этом и состоит очередная модная идея.

Фото № 4: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

5. Отделка деревом

Минималистичная кухня не должна быть полностью лишена ярких красок. Здесь это небольшие предметы, например желтый табурет, и дерево. Деревянная полка и деревянный стол воплотили в себе идею природных материалов.

Фото № 5: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: behance.net

6. Цветные поверхности

Обычно количество оттенков, которые одновременно используются в стиле минимализм, не превышает двух, в крайнем случае трех. Как правило, это классические комбинации: черный и белый, белый и серый, серый и черный, бежевый и кремовый. Яркие вставки больше характерны для модерна, чем для минимализма.

Модная идея — в нарушении канонов. Несмотря на оливковый фасад гарнитура и горчично-желтый холодильник и красную дверцу плиты, это все еще минимализм. В конце концов, минималистичный дизайн кухни — это не цвет, а четкие линии и беспроблемная организация пространства.

Фото № 6: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: adelaparvu.com

7. Незаметный стеллаж

В этой кухне минималистичный стеллаж позволяет аккуратно убрать кухонные принадлежности и посуду с глаз долой и легко достать их, когда они необходимы.

Фото № 7: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: behance.net

8. Разные уровни

Использование разных уровней для обустройства кухни — еще одна модная минималистичная идея. Здесь кухня возвышается над жилой зоной, а стеллажи продолжают эффект ступенек. И каждая из них может стать дополнительным местом для хранения.

Фото № 8: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

9. Легкая мебель и светильники

Почти невесомые стулья из металлических переплетений и почти невидимые светильники в виде геометрической композиции — очень эффектная идея оформления минималистичной кухни. Это и декор, и функциональные предметы, и акценты.

Фото № 9: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: behance.net

10. Медные акценты и отделка

Далеко не на каждой минималистичной кухне преобладает белый цвет в отделке и предметах мебели. Перейдем к более темным вариантам и рассмотрим внимательно эту медно-черную кухню почти футуристичного вида. Глянцевая отделка фасада кухонного острова повторяет оттенок ламп, свисающих на тонких шнурах с потолка. Медные акценты уверенно входят в моду именно в таком сочетании: отделка плюс аксессуары. 

Фото № 10: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: ronenbekerman.com

11. Отделка под мрамор

Минималистичная кухня с мраморными поверхностями — это роскошно и аристократично. Если нет возможности выполнить отделку из настоящего мрамора, постарайтесь добиться такого же эффекта с помощью декоративных искусственных материалов. Ярких акцентов на такой кухне лучше не делать. А вот идею «облачных» светильников мы бы позаимствовали.

Фото № 11: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: marciadebski.com.br

12. Яркий акцент

Необычайно популярной стала идея двухцветной минималистичной кухни, где в качестве акцентного выступает очень яркий оттенок. Самые модные из них — солнечный желтый, как на этом фото, а также красный или зеленый. Важно соблюдать пропорции использования двух оттенков в пространстве: акцентный цвет занимает не больше четверти всей площади.

Фото № 12: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

13. Сочетание нескольких броских цветов

В этой минималистичной кухне нарушены многие каноны стиля. И тем не менее акценты на фасадах и несколько темных оттенков на стенах выглядят гармонично — и да, модно! Издали даже может показаться, что перетекание одного цвета в другой создает некое подобие омбре — очень популярного приема оформления пространства.

Фото № 13: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

14. Черная стена без декора

Сплошь черная стена на минималистичной кухне, без всякого декора и оформления. На ней можно рисовать, делать заметки — но потом возвращать ее в идеально черное состояние.

Фото № 14: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: home-designing.com

15. Шкаф-купе для мебели и техники

И писк моды: шкаф-купе, куда можно спрятать не только посуду и технику, но и разделочный стол с плитой и раковиной. Все разделено на секции, которые закрыты отдельными глянцевыми раздвижными дверями-панелями. Все под руками — и ничто не на виду. Настоящий минимализм!

Фото № 15: Кухня в стиле минимализм: 15 модных идейФото: adelaparvu.com

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