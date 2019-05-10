Кухня в стиле минимализм: 15 модных идей

Для многих кухня — это центр дома. Здесь не только готовят еду и собираются за столом всей семьей, но и принимают гостей, смотрят телевизор и работают с ноутбуком. Ну а почему бы и нет? Холодильник рядом, чай и кофе всегда под рукой. А созданием комфорта займутся дизайнеры. Главное — найти ту самую идею, которая поможет сделать вашу кухню любимым помещением в доме и для вас, и для гостей.

При оформлении пространства в стиле минимализм многие дизайнеры обычно действуют по привычной схеме: чем меньше мебели и декора, тем лучше, все должно быть ровное, гладкое и незаметное. Но такое упрощенное понимание популярного стиля делает комнату безликой и скучной. Наша же задача — оформить минималистичную кухню так, чтобы ею восхищались поклонники модерна или хай-тека, любители классики или ар-деко.

Пол на кухне принято отделывать традиционной плиткой, керамогранитом или паркетом, обработанным водоотталкивающим составом. Не возбраняется ламинат и массив доски. Главное правило: пол должен смотреться сплошным полотном, а не фрагментами. Комбинирование текстур, орнамент, декоративные вставки и другое творчество в минимализме не приветствуется.

Вообще, внимание к полу лучше не привлекать — куда популярнее сейчас акцентная отделка одной стены кирпичом. Такое решение позаимствовано у лофта — и прекрасно себя чувствует в минимализме.

Фото: home-designing.com

2. Шкафчики под потолком

Популярные — во многом благодаря своей доступности — квартирки-студии чаще всего отделаны именно в стиле минимализм. Полноценной кухни, само собой разумеется, в студиях нет. Для нее отводится в среднем полтора метра вдоль одной из стен, где приходится размещать плиту, шкафы, мойку и разделочную поверхность. Самое логичное решение — оформить всю кухонную зону в белом цвете. Но куда девать посуду, мелкую технику и кучу необходимых для каждой хозяйки вещей, если их нежелательно держать на виду?

Есть идея! Нужно оформить пространство над кухонной зоной небольшими шкафчиками, разместив их под потолком, как показано на фото. Конфигурация этой секционной системы хранения может быть любой.

Фото: behance.net

3. Система хранения в острове

При открытой планировке белый минималистичный дизайн кухни словно перетекает в остальную часть пространства, где также используется белая отделка. Модная идея в том, что здесь дополнительная система хранения вынесена в фасадную часть острова. Такое решение дизайнеры предлагают не столько для экономии места, сколько для того, чтобы убрать с поверхностей и вообще из виду все, что можно убрать.

Фото: home-designing.com

4. Игра со светом

Правильный белый оттенок холодным не бывает. «Больничная» стерильность хозяев такой кухни тоже не пугает. Сплошной белый цвет на самом деле состоит из разных фактур, материалов и геометрического декора. Выделить или сделать ярче нужную часть кухни можно с помощью освещения. В этом и состоит очередная модная идея.

Фото: home-designing.com

5. Отделка деревом

Минималистичная кухня не должна быть полностью лишена ярких красок. Здесь это небольшие предметы, например желтый табурет, и дерево. Деревянная полка и деревянный стол воплотили в себе идею природных материалов.

Фото: behance.net

6. Цветные поверхности

Обычно количество оттенков, которые одновременно используются в стиле минимализм, не превышает двух, в крайнем случае трех. Как правило, это классические комбинации: черный и белый, белый и серый, серый и черный, бежевый и кремовый. Яркие вставки больше характерны для модерна, чем для минимализма.

Модная идея — в нарушении канонов. Несмотря на оливковый фасад гарнитура и горчично-желтый холодильник и красную дверцу плиты, это все еще минимализм. В конце концов, минималистичный дизайн кухни — это не цвет, а четкие линии и беспроблемная организация пространства.

Фото: adelaparvu.com

7. Незаметный стеллаж

В этой кухне минималистичный стеллаж позволяет аккуратно убрать кухонные принадлежности и посуду с глаз долой и легко достать их, когда они необходимы.

Фото: behance.net

8. Разные уровни

Использование разных уровней для обустройства кухни — еще одна модная минималистичная идея. Здесь кухня возвышается над жилой зоной, а стеллажи продолжают эффект ступенек. И каждая из них может стать дополнительным местом для хранения.

Фото: home-designing.com

9. Легкая мебель и светильники

Почти невесомые стулья из металлических переплетений и почти невидимые светильники в виде геометрической композиции — очень эффектная идея оформления минималистичной кухни. Это и декор, и функциональные предметы, и акценты.

Фото: behance.net

10. Медные акценты и отделка

Далеко не на каждой минималистичной кухне преобладает белый цвет в отделке и предметах мебели. Перейдем к более темным вариантам и рассмотрим внимательно эту медно-черную кухню почти футуристичного вида. Глянцевая отделка фасада кухонного острова повторяет оттенок ламп, свисающих на тонких шнурах с потолка. Медные акценты уверенно входят в моду именно в таком сочетании: отделка плюс аксессуары.

Фото: ronenbekerman.com

11. Отделка под мрамор

Минималистичная кухня с мраморными поверхностями — это роскошно и аристократично. Если нет возможности выполнить отделку из настоящего мрамора, постарайтесь добиться такого же эффекта с помощью декоративных искусственных материалов. Ярких акцентов на такой кухне лучше не делать. А вот идею «облачных» светильников мы бы позаимствовали.

Фото: marciadebski.com.br

12. Яркий акцент

Необычайно популярной стала идея двухцветной минималистичной кухни, где в качестве акцентного выступает очень яркий оттенок. Самые модные из них — солнечный желтый, как на этом фото, а также красный или зеленый. Важно соблюдать пропорции использования двух оттенков в пространстве: акцентный цвет занимает не больше четверти всей площади.

Фото: home-designing.com

13. Сочетание нескольких броских цветов

В этой минималистичной кухне нарушены многие каноны стиля. И тем не менее акценты на фасадах и несколько темных оттенков на стенах выглядят гармонично — и да, модно! Издали даже может показаться, что перетекание одного цвета в другой создает некое подобие омбре — очень популярного приема оформления пространства.

Фото: home-designing.com

14. Черная стена без декора

Сплошь черная стена на минималистичной кухне, без всякого декора и оформления. На ней можно рисовать, делать заметки — но потом возвращать ее в идеально черное состояние.

Фото: home-designing.com

15. Шкаф-купе для мебели и техники

И писк моды: шкаф-купе, куда можно спрятать не только посуду и технику, но и разделочный стол с плитой и раковиной. Все разделено на секции, которые закрыты отдельными глянцевыми раздвижными дверями-панелями. Все под руками — и ничто не на виду. Настоящий минимализм!