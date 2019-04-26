Впечатляющая однокомнатная квартира в стиле модернизм

Чтобы выделить зону прихожей, дизайнеры использовали стеновые панели , визуально идентичные кухонным шкафам, и напольную плитку. Шкаф-купе вдоль стены весьма функционален и почти незаметен. Огромное зеркало до потолка с подсветкой визуально добавило пространства. Деревянная полка под зеркалом и большой пуф удачно вписаны в прихожую.

Чтобы выделить зону прихожей, дизайнеры использовали стеновые панели , визуально идентичные кухонным шкафам, и напольную плитку. Шкаф-купе вдоль стены весьма функционален и почти незаметен. Огромное зеркало до потолка с подсветкой визуально добавило пространства. Деревянная полка под зеркалом и большой пуф удачно вписаны в прихожую.

Для модернизма характерна мебель с плавными линиями, основные цвета в интерьере должны быть нейтральными. Дерево занимает важное место в этом стиле. Рассмотрим на примере, как правильно оформить такой интерьер.

Как уместить на трех квадратных метрах все необходимое для ванной комнаты, чтобы это было функционально и выглядело привлекательно? Вместо ванны в углу дизайнеры разместили душевую, оформленную плиткой под цвет дерева. Стены кремового оттенка придают санузлу уюта и комфорта. Электрический теплый пол в ванной комнате — хорошее решение чтобы не загромождать пространство радиаторами. Тумба под раковиной отлично скроет трубы и поможет содержать комнату в порядке. Пустое место на стене можно тоже использовать рационально, повесив сюда полотенцедержатель.



1 /2

2 /2

Кухня

Основным материалом стиля модернизм выступает дерево, поэтому дизайнеры подобрали кухонный гарнитур цвета дерева, настенную панель под цвет гарнитура, покрытые массивной доской из дуба полы и деревянный стол. Стулья с плавными изгибами необычной формы имеют прозрачную и невесомую структуру. Необходимая в однокомнатной квартире вытяжка встроена в гарнитур и незаметна. Клинкерная плитка и причудливый светильник над столом выделяют обеденную зону.



1 /2

2 /2

Спальня

Мебель в стиле модернизм не должна быть классической, но и слишком футуристичная тоже не подойдет. Платяной шкаф синего цвета идеально соответствует нашему интерьеру. Бежевая кровать с подъемным механизмом — оптимальное решение, она может послужить дополнительным местом для хранения вещей. Дерева в спальне, как требует стиль, предостаточно. Из него сделан и шкаф с полками над кроватью, и напольное покрытие, и потолочные балки.



1 /2

2 /2

Гостиная

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Цветовая гамма стиля модерн состоит из светлых и нежных оттенков. Кремово-белые стены в сочетании с массивной доской дуба придадут гостиной комфорт и теплоту. Желтые кресла с изящными плавными изгибами будут акцентными в гостевой зоне и наполнят комнату позитивной энергией. Журнальный столик круглой формы с причудливыми ножками тоже будет соответствовать стилю. Обрамление деревянными панелями оконного проема выделит рабочую зону. Стеллаж для книг и большое растение плавно отделит обеденную зону от гостиной. Картина на фоне клинкерной плитки подчеркнет изящество выбранного стиля. Необычные люстры и лампы выгодно оттенят дизайн.



1 /2

2 /2