Впечатляющая однокомнатная квартира в стиле модернизм

Решили оформить свою квартиру в стиле модернизм? Дизайнеры ReRooms уже создали интересный проект.
Для модернизма характерна мебель с плавными линиями, основные цвета в интерьере должны быть нейтральными. Дерево занимает важное место в этом стиле. Рассмотрим на примере, как правильно оформить такой интерьер.
Прихожая
Чтобы выделить зону прихожей, дизайнеры использовали стеновые панели, визуально идентичные кухонным шкафам, и напольную плитку. Шкаф-купе вдоль стены весьма функционален и почти незаметен. Огромное зеркало до потолка с подсветкой визуально добавило пространства. Деревянная полка под зеркалом и большой пуф удачно вписаны в прихожую.
Санузелодернизма характерна мебель с плавными линиями, основные цвета в интерьере должны быть нейтральными. Дерево занимает важное место в этом стиле. Рассмотрим на примере, как правильно оформить такой интерьер.
Прихожая
Чтобы выделить зону прихожей, дизайнеры использовали стеновые панели, визуально идентичные кухонным шкафам, и напольную плитку. Шкаф-купе вдоль стены весьма функционален и почти незаметен. Огромное зеркало до потолка с подсветкой визуально добавило пространства. Деревянная полка под зеркалом и большой пуф удачно вписаны в прихожую.
Санузел
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Как уместить на трех квадратных метрах все необходимое для ванной комнаты, чтобы это было функционально и выглядело привлекательно? Вместо ванны в углу дизайнеры разместили душевую, оформленную плиткой под цвет дерева. Стены кремового оттенка придают санузлу уюта и комфорта. Электрический теплый пол в ванной комнате — хорошее решение чтобы не загромождать пространство радиаторами. Тумба под раковиной отлично скроет трубы и поможет содержать комнату в порядке. Пустое место на стене можно тоже использовать рационально, повесив сюда полотенцедержатель.
Кухня
Основным материалом стиля модернизм выступает дерево, поэтому дизайнеры подобрали кухонный гарнитур цвета дерева, настенную панель под цвет гарнитура, покрытые массивной доской из дуба полы и деревянный стол. Стулья с плавными изгибами необычной формы имеют прозрачную и невесомую структуру. Необходимая в однокомнатной квартире вытяжка встроена в гарнитур и незаметна. Клинкерная плитка и причудливый светильник над столом выделяют обеденную зону.
Спальня
Мебель в стиле модернизм не должна быть классической, но и слишком футуристичная тоже не подойдет. Платяной шкаф синего цвета идеально соответствует нашему интерьеру. Бежевая кровать с подъемным механизмом — оптимальное решение, она может послужить дополнительным местом для хранения вещей. Дерева в спальне, как требует стиль, предостаточно. Из него сделан и шкаф с полками над кроватью, и напольное покрытие, и потолочные балки.
Гостиная
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Цветовая гамма стиля модерн состоит из светлых и нежных оттенков. Кремово-белые стены в сочетании с массивной доской дуба придадут гостиной комфорт и теплоту. Желтые кресла с изящными плавными изгибами будут акцентными в гостевой зоне и наполнят комнату позитивной энергией. Журнальный столик круглой формы с причудливыми ножками тоже будет соответствовать стилю. Обрамление деревянными панелями оконного проема выделит рабочую зону. Стеллаж для книг и большое растение плавно отделит обеденную зону от гостиной. Картина на фоне клинкерной плитки подчеркнет изящество выбранного стиля. Необычные люстры и лампы выгодно оттенят дизайн.
Стоимость дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники