Мрамор в интерьере: 10 идей для декора квартиры

Главный критерий классификации мрамора для декора — цвет. Популярными считаются черный, коричневый, серый и белый мрамор. Редкими и дорогими — красный, голубой, синий, зеленый, желтый и лунный. Кроме цвета, материал различается интенсивностью рисунка: например, у белого мрамора прожилок почти нет из-за минимального количества примесей. Отличия есть и по структуре: она может быть мелко- и крупнозернистая.

Главный критерий классификации мрамора для декора — цвет. Популярными считаются черный, коричневый, серый и белый мрамор. Редкими и дорогими — красный, голубой, синий, зеленый, желтый и лунный. Кроме цвета, материал различается интенсивностью рисунка: например, у белого мрамора прожилок почти нет из-за минимального количества примесей. Отличия есть и по структуре: она может быть мелко- и крупнозернистая. альный мрамор виден издалека. Он благороден и пластичен, способен принимать любые формы и любым формам придавать утонченность и аристократизм. Его рисунок уникален и в то же время легко узнаваем. У него тысячи оттенков: от кристально-белых, холодных до уютно-коричневых, теплых. Он экологичен и безопасен, не вбирает радиацию и не излучает ее. Практичен, прочен, износоустойчив. И конечно, дорог. Но не настолько, чтобы его нельзя было использовать для декорирования интерьера квартиры так же, как, например, вагонку . ReRooms покажет, где и как применять мраморный декор.

Натуральный мрамор виден издалека. Он благороден и пластичен, способен принимать любые формы и любым формам придавать утонченность и аристократизм. Его рисунок уникален и в то же время легко узнаваем. У него тысячи оттенков: от кристально-белых, холодных до уютно-коричневых, теплых. Он экологичен и безопасен, не вбирает радиацию и не излучает ее. Практичен, прочен, износоустойчив. И конечно, дорог. Но не настолько, чтобы его нельзя было использовать для декорирования интерьера квартиры так же, как, например, вагонку . ReRooms покажет, где и как применять мраморный декор.

Для удобства декорирования мраморный камень разрезают на плитки, слэбы и панно. Размер плитки колеблется от 20 × 20 см до 60 × 60 см. Именно такой плиткой чаще всего и декорируют интерьеры. Слэбы — это внушительные, в среднем 2 × 3 м, плиты. Их применяют для отделки больших площадей, чтобы мраморное полотно выглядело почти бесшовным. И действительно, стыки между слэбами почти незаметны, и кажется, что это огромный кусок цельного мрамора. Панно — декоративная композиция с наиболее ярким, выразительным мраморным рисунком — чаще всего используется для декорирования стен гостиной или спальни.

1. Отделать мрамором пол

Пол — первый претендент на отделку мрамором. Этому способствуют технические характеристики камня: прочность, износостойкость, легкость в уборке, низкая электропроводность и хорошая сопротивляемость к высоким температурам. Благодаря этому мраморный пол кажется прохладным даже в жаркие дни. Идеально для южного климата! А в северных широтах под мраморными плитами легко можно смонтировать теплый пол — будет и красиво, и тепло.

Фото ReRooms





Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото ReRooms

2. Облицевать мрамором стены

Полностью стены в таких комнатах, как гостиная, спальня, детская, отделывают мрамором реже, чем пол. Чаще всего декорируют одну стену, например ту, на которую приходится зрительный акцент. Для маленьких комнат замечательно подойдет светлый мрамор, ведь он хорошо отражает свет и блестит даже при тусклом освещении. Это визуально расширяет пространство помещения.

Фото ReRooms

3. Выложить мрамором ванную комнату

Ванную комнату любят отделывать как керамической плиткой, так и мрамором от пола до потолка. Ее декорируют как однотонными мраморными плитами, так и комбинациями разных цветов и рисунков. Мрамор не вбирает влагу из воздуха, хотя из-за пористой структуры может впитывать воду при прямом контакте. Для повышения влагостойкости поверхность мраморных плит обрабатывают специальными средствами еще при производстве.

Фото ReRooms





Фото ReRooms

4. Выбрать мраморную столешницу

Столешницы тоже часто выполняют из мрамора. Это касается как кухни, так и ванной. Мраморная столешница прекрасно впишется в интерьер любого стиля: от классики и кантри до авангарда и хай-тека. Она не будет сильно выделяться, зато хорошо подчеркнет особенности интерьерного стиля.

Фото ReRooms





Фото ReRooms

5. Сделать рабочую зону из мрамора

Кроме столешницы, мраморной может быть и вся рабочая зона, в первую очередь на кухне. Рабочая зона может как повторять основные цвета кухонного гарнитура и фасадов шкафов, так и принципиально от них отличаться. Во втором случае стойка становится акцентной и принимает на себя главную декоративную функцию. Единственное условие: осторожнее с пищевыми кислотами (уксусной и лимонной). Они быстро разъедают камень и необратимо портят его внешний вид.

Фото ReRooms

6. Поставить мраморную раковину

Мраморная раковина роскошно смотрится и в ванной, и на кухне. Ее форма обычно лаконична, и акцент делается на материале, его фактуре, цвете, рисунке. Такую раковину не прячут в столешницу, а устанавливают на нее, тем самым подчеркивая благородство натурального камня. И это правильно.

Фото ReRooms

7. Установить мраморную ванну

Мраморная ванна. Нет, не чугунная или металлическая, отделанная мраморной плиткой, а полностью каменная ванна. Это реально, ведь мрамор очень пластичный материал. Такая ванна — украшение сама по себе, и другого декора в помещении уже не требуется.

Фото ReRooms

8. Ввести в интерьер мраморную мебель

Мраморная мебель — редкое явление. В большинстве своем это обеденные и журнальные столы. Встречаются мраморные тумбочки, консоли, полки и скамейки.

Фото ReRooms

9. Оформить стены мраморными панелями

Еще один вид декорирования стен — мраморные панели. Они занимают часть стены и, как правило, комбинируются с другими отделочными материалами: деревом, стеклом, металлом. Часто используются в гостиных на стене перед диваном как основа для телевизора и в спальне за изголовьем кровати.

Фото ReRooms



10. Украсить комнаты декором из мрамора

Мрамор широко используется и для разного декора: настольных ламп, подсвечников, статуэток, пресс-папье, пепельниц. Для этого материала нет стилистических ограничений, и изделия из него украшают любой интерьер, делают его изысканным и завершенным.

Фото ReRooms