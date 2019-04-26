Невероятный дизайн двухкомнатной квартиры с фотообоями

Рассказываем и показываем, как дизайнеры ReRooms создали природный интерьер в городской квартире.
Экостиль набирает всю большую популярность среди людей, живущих в мегаполисах. Постоянное нахождение в каменных джунглях утомляет и угнетает, а мест, где можно было бы побыть наедине с природой, остается все меньше. Поэтому экостиль отлично подойдет для тех, кто хочет создать оазис у себя дома. Природные оттенки и материалы, живые растения, интересные предметы декора, одновременно простота и функциональность — вот за что любят это направление.
Специалистам ReRooms поступил запрос: разработать дизайн-проект двухкомнатной квартиры в Московской области площадью 48 метров в экостиле.
Предлагаем наглядно разобрать, какие дизайнерские решения были приняты.
Прихожая
Уже при входе в квартиру становится понятно, что квартира выдержана в экостиле. Нас встречает разнообразие цветов и материалов: светло-серая и зеленая штукатурка на стенах, белый мрамор на полу, светлая паркетная доска.
Для визуального расширения узкого коридора используются естественные оттенки и зеркала. Присутствует также интересное зонирование: зона прихожей у входной двери отделена от остального коридора белым мрамором на полу.
Хранение тоже организовано в лучших традициях стиля. Шкаф-купе, встроенный в стену, совсем не перегружает помещение, а, наоборот, делает его визуально просторнее за счет зеркальных дверок. Из мебели представлена подвесная тумба белого цвета и зеленый пуфик, который перекликается цветом с отделкой на стене. Светильники использованы компактные, встроенные в потолок — чтобы не перегружать пространство большими лампами.
В коридоре висят изумительные по красоте картины, на которых изображены тропические пейзажи — частый декоративный элемент экостиля.
Кухня-гостиная
В гостиной экостиль расцвел во всей своей красе. Давайте рассмотрим дизайнерские решения в этом помещении поподробнее:
продолжая тематику коридора, дизайнеры в гостиной повесили большое количество картин с природной тематикой с насыщенными красками;
главный акцент здесь — фотообои с тропическими растениями;
необычная люстра, которая напоминает ветку, на концах которой находятся стеклянные сферы;
чтобы продолжить природную композицию и дополнить фотообои, в помещении поставили высокое живое растение в горшке;
использовали сдержанный, но при этом интересный текстиль: ковер с длинным ворсом и яркие подушки.
Все эти детали позволили раскрыться экостилю со всех сторон.
Из мебели в этой зоне представлен большой мягкий диван бежевого оттенка, который отлично гармонирует с природными мотивами, и столик, куда можно поставить поднос с вкусностями.
Не менее ярким и интересным местом в этой квартире стала кухня. Сюда дизайнеры поместили обеденную зону, всю необходимую технику и огромный кухонный гарнитур, в котором можно хранить все необходимые предметы. Здесь так же, как и в прихожей, зонировано помещение: кухня отделена от гостиной белым мрамором на полу. Обратите внимание на дизайнерские решения в этой зоне:
здесь используется сочетание нескольких материалов — дерево, мрамор и штукатурка;
из ярких акцентов представлен только кухонный фартук, который состоит из геометрической разноцветной мозаики;
преобладает естественная палитра цветов — серый, белый и светло-коричневый;
используются маленькие живые цветы для расстановки акцентов;
представлена интересная обеденная зона — круглый столик на зеркальных ножках и стулья на деревянных, что подчеркивает особенности выбранного стиля;
выбран дизайнерский деревянный светильник в форме шестиугольника с окрашенными наконечниками.
Спальня
Самым зеленым и природным уголком квартиры стала спальня.
Стену за кроватью выделили акцентными обоями: на них изображен лес в густом тумане, что придает комнате таинственности и покоя. Стену напротив для поддержания природной тематики отделали деревянными балками, на которые повесили телевизор. Светло-зеленый текстиль, дополненный светлой доской, создает приятную и умиротворяющую атмосферу.
В этой комнате проявляются также черты минимализма: встроенный шкаф-купе, небольшое количество мебели, светлая отделка, которая визуально делает помещение просторнее. Такой же эффект достигается за счет полностью зеркальных дверей шкафа-купе.
Как и в коридоре и кухне-гостиной, здесь преобладает светло-серый цвет, который отлично гармонирует с зелеными элементами и делает комнату красивой и уютной.
Ванная комната
В маленьком совмещенном санузле дизайнеры смогли уместить ванну, подвесную тумбу с раковиной, унитаз, системы хранения и стиральную машину. В этом помещении все получилось минималистично и функционально. В отличие от других комнат в ванной нет никаких декоративных элементов или живых цветов, которые бы подчеркивали экостиль. Здесь этот эффект достигается за счет различных текстур: керамической плитки, стилизованной под штукатурку, и натурального дерева, которые отлично дополняются фактурной плиткой с рисунком.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники