Невероятный дизайн двухкомнатной квартиры с фотообоями

Рассказываем и показываем, как дизайнеры ReRooms создали природный интерьер в городской квартире.

Экостиль набирает всю большую популярность среди людей, живущих в мегаполисах. Постоянное нахождение в каменных джунглях утомляет и угнетает, а мест, где можно было бы побыть наедине с природой, остается все меньше. Поэтому экостиль отлично подойдет для тех, кто хочет создать оазис у себя дома. Природные оттенки и материалы, живые растения, интересные предметы декора, одновременно простота и функциональность — вот за что любят это направление.

Специалистам ReRooms поступил запрос: разработать дизайн-проект двухкомнатной квартиры в Московской области площадью 48 метров в экостиле.

Предлагаем наглядно разобрать, какие дизайнерские решения были приняты.

Прихожая

Уже при входе в квартиру становится понятно, что квартира выдержана в экостиле. Нас встречает разнообразие цветов и материалов: светло-серая и зеленая штукатурка на стенах, белый мрамор на полу, светлая паркетная доска.

Для визуального расширения узкого коридора используются естественные оттенки и зеркала. Присутствует также интересное зонирование: зона прихожей у входной двери отделена от остального коридора белым мрамором на полу.

Хранение тоже организовано в лучших традициях стиля. Шкаф-купе, встроенный в стену, совсем не перегружает помещение, а, наоборот, делает его визуально просторнее за счет зеркальных дверок. Из мебели представлена подвесная тумба белого цвета и зеленый пуфик, который перекликается цветом с отделкой на стене. Светильники использованы компактные, встроенные в потолок — чтобы не перегружать пространство большими лампами.

В коридоре висят изумительные по красоте картины, на которых изображены тропические пейзажи — частый декоративный элемент экостиля.



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Кухня-гостиная

В гостиной экостиль расцвел во всей своей красе. Давайте рассмотрим дизайнерские решения в этом помещении поподробнее:

продолжая тематику коридора, дизайнеры в гостиной повесили большое количество картин с природной тематикой с насыщенными красками;

главный акцент здесь — фотообои с тропическими растениями;

необычная люстра, которая напоминает ветку, на концах которой находятся стеклянные сферы;

чтобы продолжить природную композицию и дополнить фотообои, в помещении поставили высокое живое растение в горшке;

использовали сдержанный, но при этом интересный текстиль: ковер с длинным ворсом и яркие подушки.

Все эти детали позволили раскрыться экостилю со всех сторон.

Из мебели в этой зоне представлен большой мягкий диван бежевого оттенка, который отлично гармонирует с природными мотивами, и столик, куда можно поставить поднос с вкусностями.



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Не менее ярким и интересным местом в этой квартире стала кухня. Сюда дизайнеры поместили обеденную зону, всю необходимую технику и огромный кухонный гарнитур, в котором можно хранить все необходимые предметы. Здесь так же, как и в прихожей, зонировано помещение: кухня отделена от гостиной белым мрамором на полу. Обратите внимание на дизайнерские решения в этой зоне:

здесь используется сочетание нескольких материалов — дерево, мрамор и штукатурка; из ярких акцентов представлен только кухонный фартук, который состоит из геометрической разноцветной мозаики; преобладает естественная палитра цветов — серый, белый и светло-коричневый; используются маленькие живые цветы для расстановки акцентов; представлена интересная обеденная зона — круглый столик на зеркальных ножках и стулья на деревянных, что подчеркивает особенности выбранного стиля; выбран дизайнерский деревянный светильник в форме шестиугольника с окрашенными наконечниками.



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Спальня

Самым зеленым и природным уголком квартиры стала спальня.

Стену за кроватью выделили акцентными обоями: на них изображен лес в густом тумане, что придает комнате таинственности и покоя. Стену напротив для поддержания природной тематики отделали деревянными балками, на которые повесили телевизор. Светло-зеленый текстиль, дополненный светлой доской, создает приятную и умиротворяющую атмосферу.

В этой комнате проявляются также черты минимализма: встроенный шкаф-купе, небольшое количество мебели, светлая отделка, которая визуально делает помещение просторнее. Такой же эффект достигается за счет полностью зеркальных дверей шкафа-купе.

Как и в коридоре и кухне-гостиной, здесь преобладает светло-серый цвет, который отлично гармонирует с зелеными элементами и делает комнату красивой и уютной.



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Ванная комната

В маленьком совмещенном санузле дизайнеры смогли уместить ванну, подвесную тумбу с раковиной, унитаз, системы хранения и стиральную машину. В этом помещении все получилось минималистично и функционально. В отличие от других комнат в ванной нет никаких декоративных элементов или живых цветов, которые бы подчеркивали экостиль. Здесь этот эффект достигается за счет различных текстур: керамической плитки, стилизованной под штукатурку, и натурального дерева, которые отлично дополняются фактурной плиткой с рисунком.



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