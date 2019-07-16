Кухня без верхних шкафов: плюсы и минусы

Традиционный кухонный гарнитур — это два ряда шкафов со столешницей посередине. А что, если отказаться от верхнего яруса? Как это скажется на интерьере и на функциональности кухни? Рассказываем и показываем ниже.
Полноценный кухонный гарнитур с нижним и верхним рядом шкафчиков есть почти в любой современной кухне. В нем много места для хранения, есть возможность организовать дополнительную подсветку, да и дизайн кухни с таким гарнитуром всегда выглядит целостным и законченным. Однако стоит задуматься: а вдруг будет лучше, если убрать верхний ярус шкафов гарнитура?
Именно об этом эксперименте мы во всех подробностях расскажем вам ниже, ответив на главный вопрос: какие существуют плюсы и минусы у кухонного гарнитура без верхних шкафов? И конечно, покажем фотографии самых красивых кухонь с одноярусным гарнитуром.
Плюсы кухни без верхних шкафов
Преимуществ у такого решения много: гарнитур только с нижними шкафами положительно повлияет и на интерьер комнаты, и на взаимодействие с кухней, и даже на ваш кошелек.
Пространства станет больше
Главное изменение при отказе от верхних шкафов — пространство кухни визуально увеличится и расширится. А еще станет гораздо больше света, что сделает более комфортным процесс готовки. Вам больше не понадобится дополнительная подсветка!
Мыть придется меньше
Верхние шкафы гарнитура всегда собирают немало пыли: их нужно постоянно протирать и мыть, а до самых высоких полок дотянуться бывает очень сложно. А если шкафчики висят над плитой, то во время готовки они неизбежно будут пачкаться и снизу. Уберите верхний ярус — и вы сократите время уборки кухни вдвое.
Никаких труднодоступных полок
Тянуться за нужными вещами на верхние полки шкафов — это всегда требует от хозяев кухни немалых усилий. А дополнительная и редко используемая посуда, которая отправляется туда, обычно вообще не возвращается. Так что отказ от второго яруса сделает гарнитур гораздо комфортнее и практичнее. ltr">Полноценный кухонный гарнитур с нижним и верхним рядом шкафчиков есть почти в любой современной кухне. В нем много места для хранения, есть возможность организовать дополнительную подсветку, да и дизайн кухни с таким гарнитуром всегда выглядит целостным и законченным. Однако стоит задуматься: а вдруг будет лучше, если убрать верхний ярус шкафов гарнитура?
Именно об этом эксперименте мы во всех подробностях расскажем вам ниже, ответив на главный вопрос: какие существуют плюсы и минусы у кухонного гарнитура без верхних шкафов? И конечно, покажем фотографии самых красивых кухонь с одноярусным гарнитуром.
Плюсы кухни без верхних шкафов
Преимуществ у такого решения много: гарнитур только с нижними шкафами положительно повлияет и на интерьер комнаты, и на взаимодействие с кухней, и даже на ваш кошелек.
Пространства станет больше
Главное изменение при отказе от верхних шкафов — пространство кухни визуально увеличится и расширится. А еще станет гораздо больше света, что сделает более комфортным процесс готовки. Вам больше не понадобится дополнительная подсветка!
Мыть придется меньше
Верхние шкафы гарнитура всегда собирают немало пыли: их нужно постоянно протирать и мыть, а до самых высоких полок дотянуться бывает очень сложно. А если шкафчики висят над плитой, то во время готовки они неизбежно будут пачкаться и снизу. Уберите верхний ярус — и вы сократите время уборки кухни вдвое.
Никаких труднодоступных полок
Тянуться за нужными вещами на верхние полки шкафов — это всегда требует от хозяев кухни немалых усилий. А дополнительная и редко используемая посуда, которая отправляется туда, обычно вообще не возвращается. Так что отказ от второго яруса сделает гарнитур гораздо комфортнее и практичнее.
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Цена гарнитура снизится
Как не упомянуть о том, что гарнитур без верхних шкафчиков будет стоить намного дешевле! А если вы делаете его на заказ, то уменьшается еще и время изготовления. Кстати, заносить такой гарнитур на кухню и устанавливать его тоже проще и быстрее.
Минусы кухни без верхних шкафов
Перечисленные выше плюсы заставляют всерьез задуматься: может, верхние шкафы действительно не нужны? Однако перед тем как принимать решение, лучше узнать, какие подводные камни вас ожидают.
Сократится место для хранения
Главный и самый значимый минус: со вторым ярусом шкафов уйдет половина мест, где можно хранить посуду, кухонную утварь и прочие полезные вещи. И порой такую потерю восполнить очень сложно, особенно на кухне маленького метража, куда не поместится дополнительный буфет или стеллаж для хранения. Необходимо заранее подготовить место для содержания всех вещей — возможно, не на самой кухне, а в кладовке рядом с ней.
Пустая стена будет требовать внимания
Вы снимаете шкафы — и перед вами предстает почти пустая стена над столешницей, которая портит интерьер кухни и нарушает его целостность. Что с ней делать? Сделайте стену акцентной, окрасив в подходящий яркий цвет, декорируйте ее картиной или другими украшениями или же придумайте свой оригинальный вариант, чем такую стену заполнить. Так что избавление от верхних шкафов гарнитура потребует от вас усилий и, вероятнее всего, затрат на дополнительную отделку.
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Идеи для обустройства кухни без верхних шкафов
Если вы решили установить гарнитур только с нижними шкафами, мы дадим вам несколько советов по грамотному обустройству такой кухни. Берите на заметку!
Разместите гарнитур под окнами
Если на одной из стен комнаты есть ряд окон, разместить кухонный гарнитур лучше именно под ними — это решит сразу несколько проблем. Во-первых, отсутствие верхних шкафов и наличие окон над столешницей откроет доступ естественному свету — его будет очень много и он сделает процесс готовки гораздо легче и комфортнее. Во-вторых, отпадает необходимость как-то оформлять и украшать стену над гарнитуром, достаточно просто повесить на окна красивые занавески.
Поставьте кухонный остров
Если позволяет пространство, установите в центре комнаты остров с выдвижными шкафчиками и закрытыми отсеками — он станет аналогом верхнего яруса гарнитура для хранения кухонного инвентаря. При этом он добавит столешницу для готовки — навесные шкафы под потолком не могут похвастаться такой функциональностью.
Повесьте открытые полки
Верхние шкафы можно не убирать полностью, а заменить их на более привлекательные открытые полки: благодаря своей компактности они не отнимут у кухни много пространства и займут стену над столешницей. Правда, хранить посуду на таких полках — это не лучшая идея: тарелки и чашки постоянно будут на виду, а также лишатся защиты от пыли и загрязнений. Лучше разместить там или красивые бокалы, или различные украшения и тем самым повысить декоративные качества кухни.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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