Кухня без верхних шкафов: плюсы и минусы

Полноценный кухонный гарнитур с нижним и верхним рядом шкафчиков есть почти в любой современной кухне. В нем много места для хранения, есть возможность организовать дополнительную подсветку, да и дизайн кухни с таким гарнитуром всегда выглядит целостным и законченным. Однако стоит задуматься: а вдруг будет лучше, если убрать верхний ярус шкафов гарнитура?

Именно об этом эксперименте мы во всех подробностях расскажем вам ниже, ответив на главный вопрос: какие существуют плюсы и минусы у кухонного гарнитура без верхних шкафов? И конечно, покажем фотографии самых красивых кухонь с одноярусным гарнитуром.

Фото: vanart-mebel.com.ua

Плюсы кухни без верхних шкафов

Преимуществ у такого решения много: гарнитур только с нижними шкафами положительно повлияет и на интерьер комнаты, и на взаимодействие с кухней, и даже на ваш кошелек.

Пространства станет больше

Главное изменение при отказе от верхних шкафов — пространство кухни визуально увеличится и расширится. А еще станет гораздо больше света, что сделает более комфортным процесс готовки. Вам больше не понадобится дополнительная подсветка!

Фото: feasthome.com

Мыть придется меньше

Верхние шкафы гарнитура всегда собирают немало пыли: их нужно постоянно протирать и мыть, а до самых высоких полок дотянуться бывает очень сложно. А если шкафчики висят над плитой, то во время готовки они неизбежно будут пачкаться и снизу. Уберите верхний ярус — и вы сократите время уборки кухни вдвое.

Фото: icctrack.com

Никаких труднодоступных полок

Тянуться за нужными вещами на верхние полки шкафов — это всегда требует от хозяев кухни немалых усилий. А дополнительная и редко используемая посуда, которая отправляется туда, обычно вообще не возвращается. Так что отказ от второго яруса сделает гарнитур гораздо комфортнее и практичнее. ltr">Полноценный кухонный гарнитур с нижним и верхним рядом шкафчиков есть почти в любой современной кухне. В нем много места для хранения, есть возможность организовать дополнительную подсветку, да и дизайн кухни с таким гарнитуром всегда выглядит целостным и законченным. Однако стоит задуматься: а вдруг будет лучше, если убрать верхний ярус шкафов гарнитура?

Именно об этом эксперименте мы во всех подробностях расскажем вам ниже, ответив на главный вопрос: какие существуют плюсы и минусы у кухонного гарнитура без верхних шкафов? И конечно, покажем фотографии самых красивых кухонь с одноярусным гарнитуром.

Фото: vanart-mebel.com.ua

Плюсы кухни без верхних шкафов

Преимуществ у такого решения много: гарнитур только с нижними шкафами положительно повлияет и на интерьер комнаты, и на взаимодействие с кухней, и даже на ваш кошелек.

Пространства станет больше

Главное изменение при отказе от верхних шкафов — пространство кухни визуально увеличится и расширится. А еще станет гораздо больше света, что сделает более комфортным процесс готовки. Вам больше не понадобится дополнительная подсветка!

Фото: feasthome.com

Мыть придется меньше

Верхние шкафы гарнитура всегда собирают немало пыли: их нужно постоянно протирать и мыть, а до самых высоких полок дотянуться бывает очень сложно. А если шкафчики висят над плитой, то во время готовки они неизбежно будут пачкаться и снизу. Уберите верхний ярус — и вы сократите время уборки кухни вдвое.

Фото: icctrack.com

Никаких труднодоступных полок

Тянуться за нужными вещами на верхние полки шкафов — это всегда требует от хозяев кухни немалых усилий. А дополнительная и редко используемая посуда, которая отправляется туда, обычно вообще не возвращается. Так что отказ от второго яруса сделает гарнитур гораздо комфортнее и практичнее.