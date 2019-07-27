Как оформить бильярдную комнату в частном доме

Бильярд в доме подарит вам отличный досуг и возможность приятно отдыхать с друзьями. Расскажем, как можно оформить комнату для этого элемента интерьера.
Размеры у бильярдных столов довольно внушительные. Поэтому преимущественно их можно увидеть в комнатах частных домов. Помещение для такого элемента интерьера тоже должно быть большим, чтобы во время игры не разбить и не сломать что-то хрупкое. Да и сам бильярдный стол требует простора, иначе он смотрится громоздко и неуместно. Дизайн бильярдной комнаты должен обеспечивать расслабляющую и дружественную атмосферу.
В проходной гостиной
В комнате с лестницей сложно поставить много функциональной мебели. Середину пространства разумно как раз выделить под бильярдный стол и сделать здесь комнату отдыха и развлечений. На стену повесьте телевизор и установите небольшую барную стойку вдоль стены. Надо будет и запастись стульями для большой компании. Красиво смотрится в таком помещении деревянный пол. И не забывайте о ярком и правильном освещении, чтобы стол выгодно выделялся.ры у бильярдных столов довольно внушительные. Поэтому преимущественно их можно увидеть в комнатах частных домов. Помещение для такого элемента интерьера тоже должно быть большим, чтобы во время игры не разбить и не сломать что-то хрупкое. Да и сам бильярдный стол требует простора, иначе он смотрится громоздко и неуместно. Дизайн бильярдной комнаты должен обеспечивать расслабляющую и дружественную атмосферу.
В проходной гостиной
В комнате с лестницей сложно поставить много функциональной мебели. Середину пространства разумно как раз выделить под бильярдный стол и сделать здесь комнату отдыха и развлечений. На стену повесьте телевизор и установите небольшую барную стойку вдоль стены. Надо будет и запастись стульями для большой компании. Красиво смотрится в таком помещении деревянный пол. И не забывайте о ярком и правильном освещении, чтобы стол выгодно выделялся.
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В охотничьем домике
Охотничий домик строят для мужской аудитории, чтобы было куда приехать отдохнуть, посмотреть спортивные матчи, пообщаться у камина. В таком доме бильярд будет незаменимым атрибутом. Оригинально выглядят стол из стволов деревьев и соответствующий стилю светильник. Вообще, в таком интерьере приветствуются деревянные элементы. Для обустройства бильярдной комнаты в загородном доме предлагаем разместить здесь большой кожаный диван и кресла.
Каменная комната
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Массивный бильярдный стол выглядит величественно, и интерьер бильярдной комнаты с таким столом должен быть соответствующим. Отделочный камень хорошо справится с этой задачей, он придает объема помещению и делает стены рельефными и грубыми. Пол хорошо покрыть плиткой — крупная отлично подойдет для такого интерьера. Мебели оставляйте немного, потому что комната предназначается исключительно для игры. Из аксессуаров уместны зеркало на полке и подставка под кии. Акцентную стену подсвечивают точечные потолочные светильники.
На мансарде
Мансарда — подходящее место для бильярдной комнаты. Панорамные окна придают шика этому помещению и пропускают много света. Чтобы находиться здесь было уютно в любое время суток, продумайте точечное освещение. Обычно освещение делают приглушенным и уютным, чтобы оно способствовало отдыху. Ярким акцентным элементом выступит сам бильярдный стол, если полотно его будет необычного цвета.
В современном стиле
Дизайн современной бильярдной комнаты может порадовать необычной цветовой гаммой, выдержанным стилем, нестандартными аксессуарами и техническим оснащением. В бильярдной комнате в частном доме, как на фото ниже, в качестве акцентного выбран фиолетовый цвет, который, несмотря на свою яркость, действует довольно успокаивающе. Фиолетовыми дизайнеры сделали светодиодную подсветку по периметру потолка и полотно бильярдного стола. Стены выполнены в темном цвете, детали не бросаются в глаза, зато хорошо видны аксессуары в виде спортивной атрибутики в рамке. Кстати, для пола использовали ковролин — этот материал позволяет ходить босиком и чувствовать себя более комфортно.
С барной стойкой
Домашнюю бильярдную комнату можно оформить в стиле клуба: возвести стойку, поставить стулья, сделать мини-бар и добавить тематичную атрибутику. В таком интерьере преобладает классический стиль, а именно — его лаконичные формы и одновременно изящество. Выдержанные цвета стен в сочетании с деревянным полом отлично поддерживают стиль. Отличительной чертой и вашей гордостью может стать винный шкаф, с коллекционным или просто хорошим вином.
С огромным диваном
Интерьер бильярдной может быть разным. В большой комнате можно оставить много свободного пространства для ощущения простора и легкости. В центре займет свое место бильярдный стол. Вторым элементом комнаты будет огромный диван, на котором сможет уместиться большая компания, — несомненный плюс для комнаты отдыха. Здесь два основных цвета: коричневый и, для контраста и сочности, оранжевый. Бильярдный стол сделан из светлого дерева и с полотном в цвет элементам на стене.
С кирпичной отделкой
Оформить отдельную бильярдную комнату можно вполне бюджетно — для этого не потребуются огромные расходы. Отделать симпатичную бильярдную не так сложно. Например, обычные кирпичные стены будут смотреться уже довольно оригинально и уместно. Их можно украсить простыми и симпатичными аксессуарами в форме шаров для бильярда. Для уюта на пол стелется ковровое покрытие.
С тканевой отделкой
Очень необычна отделка бильярдной комнаты тканью. Как вы можете увидеть на фото ниже, потолок и стены могут быть обтянуты тканью, пол украсит ковролин. Комната получилась пестрой и веселой. Бильярдный стол посередине занимает большую часть пространства и служит основным элементом декора в интерьере. В помещении царит очень уютная обстановка. Цветная люстра освещает стол и добавляет красок комнате.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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