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Как оформить бильярдную комнату в частном доме


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Бильярд в доме подарит вам отличный досуг и возможность приятно отдыхать с друзьями. Расскажем, как можно оформить комнату для этого элемента интерьера.

Содержание

Размеры у бильярдных столов довольно внушительные. Поэтому преимущественно их можно увидеть в комнатах частных домов. Помещение для такого элемента интерьера тоже должно быть большим, чтобы во время игры не разбить и не сломать что-то хрупкое. Да и сам бильярдный стол требует простора, иначе он смотрится громоздко и неуместно. Дизайн бильярдной комнаты должен обеспечивать расслабляющую и дружественную атмосферу.

В проходной гостиной

В комнате с лестницей сложно поставить много функциональной мебели. Середину пространства разумно как раз выделить под бильярдный стол и сделать здесь комнату отдыха и развлечений. На стену повесьте телевизор и установите небольшую барную стойку вдоль стены. Надо будет и запастись стульями для большой компании. Красиво смотрится в таком помещении деревянный пол. И не забывайте о ярком и правильном освещении, чтобы стол выгодно выделялся.ры у бильярдных столов довольно внушительные. Поэтому преимущественно их можно увидеть в комнатах частных домов. Помещение для такого элемента интерьера тоже должно быть большим, чтобы во время игры не разбить и не сломать что-то хрупкое. Да и сам бильярдный стол требует простора, иначе он смотрится громоздко и неуместно. Дизайн бильярдной комнаты должен обеспечивать расслабляющую и дружественную атмосферу.

В проходной гостиной

В комнате с лестницей сложно поставить много функциональной мебели. Середину пространства разумно как раз выделить под бильярдный стол и сделать здесь комнату отдыха и развлечений. На стену повесьте телевизор и установите небольшую барную стойку вдоль стены. Надо будет и запастись стульями для большой компании. Красиво смотрится в таком помещении деревянный пол. И не забывайте о ярком и правильном освещении, чтобы стол выгодно выделялся.

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: sandracopperstone.com

В охотничьем домике

Охотничий домик строят для мужской аудитории, чтобы было куда приехать отдохнуть, посмотреть спортивные матчи, пообщаться у камина. В таком доме бильярд будет незаменимым атрибутом. Оригинально выглядят стол из стволов деревьев и соответствующий стилю светильник. Вообще, в таком интерьере приветствуются деревянные элементы. Для обустройства бильярдной комнаты в загородном доме предлагаем разместить здесь большой кожаный диван и кресла. 

Фото № 2: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: emptydesign.info

Каменная комната

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Массивный бильярдный стол выглядит величественно, и интерьер бильярдной комнаты с таким столом должен быть соответствующим. Отделочный камень хорошо справится с этой задачей, он придает объема помещению и делает стены рельефными и грубыми. Пол хорошо покрыть плиткой — крупная отлично подойдет для такого интерьера. Мебели оставляйте немного, потому что комната предназначается исключительно для игры. Из аксессуаров уместны зеркало на полке и подставка под кии. Акцентную стену подсвечивают точечные потолочные светильники.

Фото № 3: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: decoratorist.com

На мансарде

Мансарда — подходящее место для бильярдной комнаты. Панорамные окна придают шика этому помещению и пропускают много света. Чтобы находиться здесь было уютно в любое время суток, продумайте точечное освещение. Обычно освещение делают приглушенным и уютным, чтобы оно способствовало отдыху. Ярким акцентным элементом выступит сам бильярдный стол, если полотно его будет необычного цвета. 

Фото № 4: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: smyrnaviningsyellowpages.com

В современном стиле

Дизайн современной бильярдной комнаты может порадовать необычной цветовой гаммой, выдержанным стилем, нестандартными аксессуарами и техническим оснащением. В бильярдной комнате в частном доме, как на фото ниже, в качестве акцентного выбран фиолетовый цвет, который, несмотря на свою яркость, действует довольно успокаивающе. Фиолетовыми дизайнеры сделали светодиодную подсветку по периметру потолка и полотно бильярдного стола. Стены выполнены в темном цвете, детали не бросаются в глаза, зато хорошо видны аксессуары в виде спортивной атрибутики в рамке. Кстати, для пола использовали ковролин — этот материал позволяет ходить босиком и чувствовать себя более комфортно.

Фото № 5: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: cre8tiverooms.com

С барной стойкой

Домашнюю бильярдную комнату можно оформить в стиле клуба: возвести стойку, поставить стулья, сделать мини-бар и добавить тематичную атрибутику. В таком интерьере преобладает классический стиль, а именно — его лаконичные формы и одновременно изящество. Выдержанные цвета стен в сочетании с деревянным полом отлично поддерживают стиль. Отличительной чертой и вашей гордостью может стать винный шкаф, с коллекционным или просто хорошим вином.

Фото № 6: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: cityhomesllc.com

С огромным диваном

Интерьер бильярдной может быть разным. В большой комнате можно оставить много свободного пространства для ощущения простора и легкости. В центре займет свое место бильярдный стол. Вторым элементом комнаты будет огромный диван, на котором сможет уместиться большая компания, — несомненный плюс для комнаты отдыха. Здесь два основных цвета: коричневый и, для контраста и сочности, оранжевый. Бильярдный стол сделан из светлого дерева и с полотном в цвет элементам на стене.

Фото № 7: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: stephenclasper.co.uk

С кирпичной отделкой

Оформить отдельную бильярдную комнату можно вполне бюджетно — для этого не потребуются огромные расходы. Отделать симпатичную бильярдную не так сложно. Например, обычные кирпичные стены будут смотреться уже довольно оригинально и уместно. Их можно украсить простыми и симпатичными аксессуарами в форме шаров для бильярда. Для уюта на пол стелется ковровое покрытие.

Фото № 8: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: tany.net

С тканевой отделкой

Очень необычна отделка бильярдной комнаты тканью. Как вы можете увидеть на фото ниже, потолок и стены могут быть обтянуты тканью, пол украсит ковролин. Комната получилась пестрой и веселой. Бильярдный стол посередине занимает большую часть пространства и служит основным элементом декора в интерьере. В помещении царит очень уютная обстановка. Цветная люстра освещает стол и добавляет красок комнате.  

Фото № 9: Как оформить бильярдную комнату в частном домеФото: ericstonebooks.blogspot.com

#советы дизайнеров#Частный дом#декор и аксессуары
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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