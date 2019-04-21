Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки

Скандинавский стиль — одно из самых востребованных направлений в дизайне интерьеров. Это и неудивительно: многих привлекает незатейливость его форм, светлая цветовая гамма, простота, воздушность и функциональность. Все эти качества позволяют создать уютный интерьер, в котором приятно и, главное, удобно жить. Именно такой запрос поступил специалистам ReRooms: разработать дизайн-проект интерьера в скандинавском стиле для стандартной двушки площадью 53 метра, чтобы квартира была комфортной, выглядела современно и не перегружено.

В нашей квартире прихожая небольшая и узкая, но при этом длинная — 4,5 метра. Такой площади для дизайнерских идей недостаточно, поэтому предстояло сделать это пространство просто максимально функциональным, светлым и удобным — ровно это и предусматривает скандинавский стиль.

Система хранения верхней одежды организована при помощи встроенного шкафа-купе по индивидуальным размерам. Расположить нишу со шкафом-купе было решено так, чтобы она не «съедала» ширину прихожей: в «кармане» до входной двери. Благодаря этому немного сократилась длина прихожей, что в нашем случае не критично.

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В зоне у входной двери расположилась вешалка и скамья с мягким откидным сиденьем. Стену напротив дизайнеры решили сделать акцентной при помощи обоев с принтом в виде разноцветного зигзага. На ней же разместился коллаж из картин, что тоже традиционно для скандинавского стиля.

Кухня-гостиная

Еще одна особенность проекта — объединенная кухня с гостиной. Кухонный гарнитур с мойкой и плитой занял место в противоположном от прихожей углу и отделен от нее перегородкой. В скандинавских интерьерах на кухне сосредоточено все необходимое — такое же решение принято и в нашем случае.

Визуально кухню и гостиную отделяет обеденная зона. Дизайнеры ReRooms предложили использовать минималистичный столик с круглой столешницей на четыре персоны с нотками экостиля. Столик размещен так, чтобы между кухней и гостиной было удобно перемещаться. Стена напротив — акцентная, и тоже украшена мини-галереей из фотографий.

Гостиная — самое яркое помещение в квартире, не выбивается из общей светлой цветовой гаммы. Достигнут такой эффект за счет ярких элементов: ярко-желтого стеллажа у дивана и стенки со шкафом под телевизор, где нашел отражение аналогичный цвет. Ничего лишнего в гостиной тоже нет — все, как того требует скандинавский минимализм.

Спальня

Комната для отдыха выдержана в белых тонах и используется хозяином еще и как мини-офис: у окна расположился рабочий стол со столешницей из натурального дерева на изящных ножках, а по центру — белоснежная кровать с красивым изголовьем. Рядом с ней — желтые тумбы со светильниками, добавляющие в интерьер цвета.

Санузел

Несмотря на то что наша двушка имеет относительно скромную площадь (53 метра), дизайнерам удалось уместить в ней два санузла: полноценную совмещенную с туалетом ванную и гостевую уборную, где нашла свое место стиральная машина.

Стены основной ванной отделаны при помощи двух видов керамической плитки от Kerama Marazzi — основная имитирует мрамор, акцентная наполняет помещение объемом при помощи темно-серых зигзагов. Благодаря продуманным зонам для хранения ванная не выглядит перегруженной: все полезные вещи и моющие средства хранятся в тумбе под раковиной.

Гостевой санузел выполнен в другой цветовой гамме: за основу взята та же плитка под мрамор, акценты расставлены при помощи бирюзовой краски. Обратите внимание на интересное решение: часть стены в уборной отделана черной грифельной краской, и на ней можно рисовать мелом.