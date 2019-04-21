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Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки


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Дизайнеры ReRooms создали уютный дизайн-проект двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле.

Скандинавский стиль — одно из самых востребованных направлений в дизайне интерьеров. Это и неудивительно: многих привлекает незатейливость его форм, светлая цветовая гамма, простота, воздушность и функциональность. Все эти качества позволяют создать уютный интерьер, в котором приятно и, главное, удобно жить. Именно такой запрос поступил специалистам ReRooms: разработать дизайн-проект интерьера в скандинавском стиле для стандартной двушки площадью 53 метра, чтобы квартира была комфортной, выглядела современно и не перегружено.

Предлагаем подробно рассмотреть, какие решения приняли дизайнеры с учетом пожеланий заказчика.

Прихожаяинавский стиль — одно из самых востребованных направлений в дизайне интерьеров. Это и неудивительно: многих привлекает незатейливость его форм, светлая цветовая гамма, простота, воздушность и функциональность. Все эти качества позволяют создать уютный интерьер, в котором приятно и, главное, удобно жить. Именно такой запрос поступил специалистам ReRooms: разработать дизайн-проект интерьера в скандинавском стиле для стандартной двушки площадью 53 метра, чтобы квартира была комфортной, выглядела современно и не перегружено.

Предлагаем подробно рассмотреть, какие решения приняли дизайнеры с учетом пожеланий заказчика.

Прихожая

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки

В нашей квартире прихожая небольшая и узкая, но при этом длинная — 4,5 метра. Такой площади для дизайнерских идей недостаточно, поэтому предстояло сделать это пространство просто максимально функциональным, светлым и удобным — ровно это и предусматривает скандинавский стиль.

Система хранения верхней одежды организована при помощи встроенного шкафа-купе по индивидуальным размерам. Расположить нишу со шкафом-купе было решено так, чтобы она не «съедала» ширину прихожей: в «кармане» до входной двери. Благодаря этому немного сократилась длина прихожей, что в нашем случае не критично.

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В зоне у входной двери расположилась вешалка и скамья с мягким откидным сиденьем. Стену напротив дизайнеры решили сделать акцентной при помощи обоев с принтом в виде разноцветного зигзага. На ней же разместился коллаж из картин, что тоже традиционно для скандинавского стиля.

Фото № 2: Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки

Кухня-гостиная

Еще одна особенность проекта — объединенная кухня с гостиной. Кухонный гарнитур с мойкой и плитой занял место в противоположном от прихожей углу и отделен от нее перегородкой. В скандинавских интерьерах на кухне сосредоточено все необходимое — такое же решение принято и в нашем случае.

Фото № 3: Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки

Визуально кухню и гостиную отделяет обеденная зона. Дизайнеры ReRooms предложили использовать минималистичный столик с круглой столешницей на четыре персоны с нотками экостиля. Столик размещен так, чтобы между кухней и гостиной было удобно перемещаться. Стена напротив — акцентная, и тоже украшена мини-галереей из фотографий.

Гостиная — самое яркое помещение в квартире, не выбивается из общей светлой цветовой гаммы. Достигнут такой эффект за счет ярких элементов: ярко-желтого стеллажа у дивана и стенки со шкафом под телевизор, где нашел отражение аналогичный цвет. Ничего лишнего в гостиной тоже нет — все, как того требует скандинавский минимализм.

Фото № 4: Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки

Спальня

Комната для отдыха выдержана в белых тонах и используется хозяином еще и как мини-офис: у окна расположился рабочий стол со столешницей из натурального дерева на изящных ножках, а по центру — белоснежная кровать с красивым изголовьем. Рядом с ней — желтые тумбы со светильниками, добавляющие в интерьер цвета.


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Санузел

Несмотря на то что наша двушка имеет относительно скромную площадь (53 метра), дизайнерам удалось уместить в ней два санузла: полноценную совмещенную с туалетом ванную и гостевую уборную, где нашла свое место стиральная машина.

Стены основной ванной отделаны при помощи двух видов керамической плитки от Kerama Marazzi — основная имитирует мрамор, акцентная наполняет помещение объемом при помощи темно-серых зигзагов. Благодаря продуманным зонам для хранения ванная не выглядит перегруженной: все полезные вещи и моющие средства хранятся в тумбе под раковиной.


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Гостевой санузел выполнен в другой цветовой гамме: за основу взята та же плитка под мрамор, акценты расставлены при помощи бирюзовой краски. Обратите внимание на интересное решение: часть стены в уборной отделана черной грифельной краской, и на ней можно рисовать мелом.

Фото № 5: Проект ReRooms: уютный скандинавский интерьер двушки

Создание дизайн-проекта для нашей двухкомнатной квартиры стоило 39 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в нашей ведомости.

#скандинавский стиль
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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