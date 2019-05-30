Синий цвет в интерьере ванной комнаты: 15 интересных идей

Существует большая палитра оттенков синего цвета, и каждый из них задает помещению свой тон. Настроение интерьера зависит от цвета, в котором вы его оформите. Голубой создаст мечтательное настроение, бирюзовый отвлечет от проблем, а глубокий темно-синий привнесет атмосферу задумчивости. Выбирайте тот, который нравится больше всего.

Синий цвет ассоциируется у нас с водой и морем, поэтому использовать его в оформлении ванной — правильное решение. Синий оказывает успокаивающее влияние на человека, и в сочетании с расслабляющей ванной можно добиться эффекта полной релаксации. Однако это ощущение может испортить неправильно подобранная цветовая гамма или небольшая ошибка в интерьере. Поэтому давайте посмотрим, как оформить синюю ванную правильно.

Фото: vk.com

Сочетания цветов с синим

Классический синий цвет сочетается с большим количеством цветов. Но в его использовании есть особенность: совмещая его с другими цветами, нужно тщательно продумывать количество синего. Обилие этого цвета может перегрузить комнату, особенно это касается небольших помещений. Поэтому стоит его комбинировать с другими оттенками.

Сочетание синего и белого — самое популярное, так как эти контрастные цвета идеально дополняют друг друга.

Фото: domino.com

Еще один вариант — сочетания со светлыми оттенками (бежевым, кремовым, нежно-розовым, легким желтым и другими). Такие цвета также создают контраст с синим, как и белые, но они более мягкие и не такие яркие.

Фото: stylecaster.com

Нередко встречается сочетание синего и золотого. Их обычно разбавляют и другие цвета: черный или белый. Тогда золотые декоративные элементы смотрятся еще более дорого и благородно.

Фото: mydomaine.com

Если оттенок синего очень темный, на нем замечательно будет смотреться серебряный цвет. Его можно использовать не только в оформлении сантехники и деталей, но и создавать с помощью него узоры, украшающие стену.

Фото: trendir.com

Яркие цвета тоже сочетают с синим в оформлении ванной, но реже, так как они смотрятся более экстравагантно, чем светлые. Популярные сочетания — желтый и синий, горчично-зеленый и синий или, например, синий и оранжевый.

Фото: deringhall.com

Какой стиль подойдет для синего цвета

Синий цвет подходит почти для всех стилей интерьера, однако есть варианты, в которых он будет смотреться удачнее всего. Давайте их рассмотрим.

Скандинавский

В скандинавском интерьере оттенки синего часто используют в роли акцентов или декора. Поэтому возьмите за основу белый цвет. А синими или голубыми сделайте мебель, шторку на ванне, коврик или аксессуары на раковине.

Фото: kimberleemarie.com

Минимализм

Сочетания белого, синего, черного и серого неплохо смотрятся в строго оформленных ванных. Минимализм требует четких линий, ровных пропорций и почти отсутствия декора в помещении. В этом стиле все должно быть на своем месте.

Фото: instagram.com

Средиземноморский

Этот стиль олицетворяет море, поэтому уместны сочетания белого, синего и всех оттенков голубого. Отделочные материалы могут быть любыми, главное, чтобы они подходили по цветам. Особую роль играет декор. Стену ванной можно оформить в морской тематике: разместить виниловые наклейки в форме волн, сделать наливной пол с изображением морского дна, выбрать плитку с орнаментом из солнечных бликов на воде и многое другое.

Фото: bloglovin.com

Прованс

В этом стиле синий и голубой цвета часто используют для оформления интерьеров. Поэтому в ванной без них тоже не обойтись. Отличное сочетание цветов для прованса: белые, бежевые, синие и голубые оттенки. Базовым цветом здесь может быть любой оттенок, например белый.

Фото: homebnc.com

Маленькая ванная

Вам может казаться, что синий цвет для небольшого помещения не подойдет, но это заблуждение. Важно грамотно подобрать сочетания, тогда даже темный синий будет смотреться хорошо. Например, синий цвет лучше пустить по одной верхней или нижней части стены, а остальное оформить светлыми оттенками. Можно использовать белые и синие горизонтальные и вертикальные полоски — комната будет казаться больше.

Фото: apersonalorganizer.com

Глянцевые поверхности и большие зеркала также помогут сделать комнату немного больше.

Фото: decorpad.com

Если ванная асимметричная, самую длинную стену можно полностью оформить в синий цвет, а остальные сделать светлыми. Такой прием с акцентной стеной поможет сделать комнату визуально более симметричной и добавит яркости интерьеру.

Фото: cb2.com

Синий текстиль

Если к полной переделке ванной вы не готовы, а добавить синего очень хочется, просто поменяйте обычные аксессуары на такие же, только в синей цветовой гамме. Замените коврики, шторку, полотенца, стаканчики под зубные щетки, мыльницы и другие аксессуары. Ванная заиграет новыми красками.

Фото: deardesigner.co.uk

Синяя сантехника

Необычным и смелым решением будет выбрать ванну или унитаз не белого, а синего цвета. Сантехника в таких цветах обойдется дороже, но выглядеть это будет фантастически. Более бюджетный вариант — выкрасить ванну снаружи самостоятельно. Однако это требует дополнительных умений. Посмотрите, как необычно и интересно смотрятся синие ванны в разных интерьерах.

А вы бы оформили свою ванную с помощью синего цвета? Делитесь с нами мнением в комментариях.