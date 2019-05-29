Советы по отделке стен в квартире

Есть разные способы оформления стен в квартире, помимо обоев . Один из них — отделка лепниной. Такой вариант подойдет не только для интерьера в классическом стиле, но в первую очередь именно для него. Гладкая и утонченная лепнина придаст изящества и шика помещению. Материал, из которого ее изготавливают, может быть разный — мы рекомендуем отдать предпочтение гипсу. Это экологически чистый материал, простой в использовании, и в случае появления трещины ее можно легко задекорировать.

Существует много вариантов отделки стен, и каждый имеет свои преимущества и особенности. При выборе нужно учитывать степень влагостойкости, фактуру, расцветку, плотность материала и срок службы. Мы поможем вам сориентироваться!

Фото: topicit.pw

Штукатурка

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен — не новый вид отделки, но профессионалы творят с ее помощью чудеса! Очень модный способ — создание картин и фресок прямо на поверхности стены. Такое оформление смотрится оригинально и подойдет для любой комнаты. Существует несколько видов декоративной штукатурки для внутренней отделки стен, например фактурная, структурная и венецианская. Помимо того, что она экологически безопасна и долговечна, она может имитировать разные материалы: камень, дерево, кожу и ткань. К тому же обладает звукопоглощающими и воздухопроницаемыми свойствами.

Фото: hr.decorexpro.com

Каменная плитка

Искусственная плитка с имитацией камня в ванной комнате придаст ей шика и сблизит с природой. Натуральная каменная плитка долговечна и влагоустойчива, отлично сочетается в интерьере с деревом. Использовать рекомендуем в стилях эко, минимализм и хай-тек.

Фото: keribrownhomes.com

Керамогранит

Стены в ванной комнате должны быть влагоустойчивыми, и есть разные варианты отделки с таким свойством. Керамогранит — отличный материал, пришедший на замену керамической плитке. Он отличается способом изготовления и водостойкостью. Керамический гранит имеет самую низкую степень водопоглощения, поэтому он более прочный, износостойкий, практичный и долговечный. Поверхность керамогранита бывает как глянцевая, так и матовая, а также разной расцветки, что хорошо для создания любого интерьера.

Фото: ambienteseuropeos.com

Плитка-мозаика

Плитка-мозаика может быть сделана из стекла, керамики и дерева. Такая отделка подойдет для стен любой комнаты. Многообразие фактуры даст возможность найти то, что подходит именно вам. Мозаика придаст немного объема, может выступать акцентом в интерьере. Деревянная или выполненная под дерево привнесет уюта и изысканности.

Фото: woodmosaica.com

ПВХ-панели

ПВХ-панели подойдут для санузла или кухни, их легко очищать, они дешевле других покрытий и не требуют выравнивания стен. Панели из ПВХ влагоустойчивые и износостойкие. Они бывают разной фактуры, поэтому их можно применять и в других комнатах.

Фото: wallcoveringsgroup.com

МДФ-панели

Отделку стен в спальне можно комбинировать, сочетая разные варианты. Часть стены можно оклеить обоями или тканью, часть — декоративной штукатуркой или МДФ-панелями. МДФ — это древесно-волокнистая плита средней плотности или спрессованная древесная стружка. Эти панели придадут комнате теплоты и уюта. Их хорошо использовать в стилях эко, минимализм, модернизм и скандинавском.

Фото: woodstyledeco.com

3D-панели

Отделка стен кухни 3D-панелями добавит современных идей в обычный дизайн, и вы вполне сможете подобрать для себя бюджетный вариант. 3D-панели изготавливают в виде квадратных или прямоугольных плит с выпуклым рисунком. Они подходят как для ровных, так и для неподготовленных стен, могут имитировать различные поверхности и неровности. 3D-панели производятся из разных материалов: из побегов бамбука, стекла, дерева, гипса, ПВХ и МДФ. Панели также обтягивают различными тканями.

Гипсовые 3D-панели создают бесшовный эффект, они не горючи. Панели из побегов бамбука дешевле других вариантов. Стекло имеет большой вес. Панели из ПВХ просты в уходе и влагоустойчивы. Выбирайте, какие подойдут именно вам.

Кирпич

Для отделки стен на кухне часто применяют такие варианты отделочных материалов, как плитка, кирпич, камень и ПВХ-панель. Кирпичные стены в сочетании с черной отделкой будут хорошо смотреться в стиле лофт. Кирпич — это обожженная глина, материал экологичный, влагоустойчивый и огнеупорный. Он красиво будет смотреться в гостиной и прихожей. Интересное решение — отделать им часть стены.

Фото: homedzgn.us

Декоративная краска

Декоративные краски — самый простой способ оформления интерьера в любой комнате. С их помощью можно визуально изменять пространство, создавать индивидуальный дизайн, а если цвет надоест, можно быстро перекрасить стены. С помощью декоративной краски можно создать имитацию дерева, шелка и бархата. Эти эффекты достигаются благодаря более густому составу и специальным добавкам. Такая краска подходит для любой поверхности.

Фото: italianbark.com

Зеркало

Одним из вариантов отделки стены в спальне, гостиной или прихожей может выступать зеркало. Зеркальные стены, не нарушая функциональности помещения, визуально увеличат пространство. Вместо зеркала можно использовать зеркальное напыление. Используйте такой прием — и ваша комната станет элегантнее и изысканнее.

Фото: ritzcarlton.com

Ткань

Интересный вариант отделки стены в спальне — декор тканью. Если вы хотите придать комнате тепла и уюта, используйте лен, хлопок, велюр или шерсть. Если хотите добавить элегантности, отдайте предпочтение гладким и нежным тканям, например шелку. Стены гостиной, отделанные шелковой тканью, будут мягко отражать свет и выглядеть шикарно.

Гипсокартон

Отделка стен гипсокартоном избавит вас от хлопот, связанных с выравниванием стен. Из гапсокартона можно делать перегородки. Это экологичный материал, а при правильной обработке — влагостойкий и устойчивый к возгоранию. Его можно отделать другими материалами или просто покрасить.

Фото: benishop.co