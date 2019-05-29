Советы по отделке стен в квартире

Задумались, как лучше оформить стены в квартире? Мы с ReRooms поможем вам сделать выбор.
Существует много вариантов отделки стен, и каждый имеет свои преимущества и особенности. При выборе нужно учитывать степень влагостойкости, фактуру, расцветку, плотность материала и срок службы. Мы поможем вам сориентироваться!
Лепнина
Есть разные способы оформления стен в квартире, помимо обоев. Один из них — отделка лепниной. Такой вариант подойдет не только для интерьера в классическом стиле, но в первую очередь именно для него. Гладкая и утонченная лепнина придаст изящества и шика помещению. Материал, из которого ее изготавливают, может быть разный — мы рекомендуем отдать предпочтение гипсу. Это экологически чистый материал, простой в использовании, и в случае появления трещины ее можно легко задекорировать.
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Штукатурка
Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен — не новый вид отделки, но профессионалы творят с ее помощью чудеса! Очень модный способ — создание картин и фресок прямо на поверхности стены. Такое оформление смотрится оригинально и подойдет для любой комнаты. Существует несколько видов декоративной штукатурки для внутренней отделки стен, например фактурная, структурная и венецианская. Помимо того, что она экологически безопасна и долговечна, она может имитировать разные материалы: камень, дерево, кожу и ткань. К тому же обладает звукопоглощающими и воздухопроницаемыми свойствами.
Каменная плитка
Искусственная плитка с имитацией камня в ванной комнате придаст ей шика и сблизит с природой. Натуральная каменная плитка долговечна и влагоустойчива, отлично сочетается в интерьере с деревом. Использовать рекомендуем в стилях эко, минимализм и хай-тек.
Керамогранит
Стены в ванной комнате должны быть влагоустойчивыми, и есть разные варианты отделки с таким свойством. Керамогранит — отличный материал, пришедший на замену керамической плитке. Он отличается способом изготовления и водостойкостью. Керамический гранит имеет самую низкую степень водопоглощения, поэтому он более прочный, износостойкий, практичный и долговечный. Поверхность керамогранита бывает как глянцевая, так и матовая, а также разной расцветки, что хорошо для создания любого интерьера.
Плитка-мозаика
Плитка-мозаика может быть сделана из стекла, керамики и дерева. Такая отделка подойдет для стен любой комнаты. Многообразие фактуры даст возможность найти то, что подходит именно вам. Мозаика придаст немного объема, может выступать акцентом в интерьере. Деревянная или выполненная под дерево привнесет уюта и изысканности.
ПВХ-панели
ПВХ-панели подойдут для санузла или кухни, их легко очищать, они дешевле других покрытий и не требуют выравнивания стен. Панели из ПВХ влагоустойчивые и износостойкие. Они бывают разной фактуры, поэтому их можно применять и в других комнатах.
МДФ-панели
Отделку стен в спальне можно комбинировать, сочетая разные варианты. Часть стены можно оклеить обоями или тканью, часть — декоративной штукатуркой или МДФ-панелями. МДФ — это древесно-волокнистая плита средней плотности или спрессованная древесная стружка. Эти панели придадут комнате теплоты и уюта. Их хорошо использовать в стилях эко, минимализм, модернизм и скандинавском.
3D-панели
Отделка стен кухни 3D-панелями добавит современных идей в обычный дизайн, и вы вполне сможете подобрать для себя бюджетный вариант. 3D-панели изготавливают в виде квадратных или прямоугольных плит с выпуклым рисунком. Они подходят как для ровных, так и для неподготовленных стен, могут имитировать различные поверхности и неровности. 3D-панели производятся из разных материалов: из побегов бамбука, стекла, дерева, гипса, ПВХ и МДФ. Панели также обтягивают различными тканями.
Гипсовые 3D-панели создают бесшовный эффект, они не горючи. Панели из побегов бамбука дешевле других вариантов. Стекло имеет большой вес. Панели из ПВХ просты в уходе и влагоустойчивы. Выбирайте, какие подойдут именно вам.
Кирпич
Для отделки стен на кухне часто применяют такие варианты отделочных материалов, как плитка, кирпич, камень и ПВХ-панель. Кирпичные стены в сочетании с черной отделкой будут хорошо смотреться в стиле лофт. Кирпич — это обожженная глина, материал экологичный, влагоустойчивый и огнеупорный. Он красиво будет смотреться в гостиной и прихожей. Интересное решение — отделать им часть стены.
Декоративная краска
Декоративные краски — самый простой способ оформления интерьера в любой комнате. С их помощью можно визуально изменять пространство, создавать индивидуальный дизайн, а если цвет надоест, можно быстро перекрасить стены. С помощью декоративной краски можно создать имитацию дерева, шелка и бархата. Эти эффекты достигаются благодаря более густому составу и специальным добавкам. Такая краска подходит для любой поверхности.
Зеркало
Одним из вариантов отделки стены в спальне, гостиной или прихожей может выступать зеркало. Зеркальные стены, не нарушая функциональности помещения, визуально увеличат пространство. Вместо зеркала можно использовать зеркальное напыление. Используйте такой прием — и ваша комната станет элегантнее и изысканнее.
Ткань
Интересный вариант отделки стены в спальне — декор тканью. Если вы хотите придать комнате тепла и уюта, используйте лен, хлопок, велюр или шерсть. Если хотите добавить элегантности, отдайте предпочтение гладким и нежным тканям, например шелку. Стены гостиной, отделанные шелковой тканью, будут мягко отражать свет и выглядеть шикарно.
Гипсокартон
Отделка стен гипсокартоном избавит вас от хлопот, связанных с выравниванием стен. Из гапсокартона можно делать перегородки. Это экологичный материал, а при правильной обработке — влагостойкий и устойчивый к возгоранию. Его можно отделать другими материалами или просто покрасить.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники