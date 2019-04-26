Стеновые панели 3D: преимущества и недостатки

Создайте с помощью 3D-панелей необычный и роскошный интерьер квартиры.
Стеновые панели 3D используются в отделке квартир для создания необычного рельефного рисунка. Такие панели, как правило, состоят из трех слоев: первый — основа, которая изготавливается, например, из гипса, МДФ или алюминия; второй — рельефный слой, для получения которого используют гипс, пластик, дерево и другие материалы; третий — укрепляющий слой, который придает панелям прочность и долговечность. Благодаря большому ассортименту фактур, цветов и узоров, вы всегда сможете выбрать подходящие панели для интерьера своей квартиры.
Сегодня ReRooms расскажет об основных преимуществах и недостатках 3D-панелей, а также об основных материалах, из которых они изготавливаются.
Преимущества и недостатки 3D-панелей
Преимущества
- Звуко- и теплоизоляция. Благодаря объемному рисунку, который имеет большую толщину, панели хорошо задерживают тепло и сохраняют комфортную температуру в комнате как в жаркое время года, так и в холодное. Такие панели препятствует проникновению шумов.
- Возможность скрыть дефекты стен. Не нужно заниматься трудоемким и дорогостоящим процессом их выравнивания, так как объемные панели с легкостью скроют все недостатки.
- Визуальное изменение помещения. Грамотно подобранные 3D-панели помогут визуально изменить геометрию комнаты, например с помощью вертикальных волнообразных узоров можно увеличить высоту потолков. С помощью панелей также удобно расставлять акценты на различных участках комнаты: изголовье кровати, кухонный фартук. Можно создать целую акцентную стену.
- Маскировка коммуникаций. Под 3D-панелями можно спрятать электропроводку или антенный кабель для телевизора.
- Экологичность и высокая прочность материалов. При производстве панелей используют, как правило, только натуральные компоненты, без применения каких-либо вредных соединений и добавок.
- Цельное полотно. Благодаря методам крепежа между панелями не заметны швы и стыки, которые, например, появляются при наклеивании некоторых видов обоев.
- Огромный ассортимент моделей. Сегодня производители предлагают большой выбор панелей всевозможных цветов, узоров и форм. Из такого количества моделей вы обязательно подберете подходящий для себя вариант.
- Простота монтажа. Он осуществляется двумя способами: при помощи клеевого состава или обрешетки из металла.
Недостатки
- Не подходят для маленьких помещений. Так как рисунок, как правило, имеет большой объем, визуально он сильно уменьшает площадь помещения. Однако не стоит полностью отказываться от такого вида декорирования: в маленькой комнате с помощью 3D-панелей можно выделить зону у камина, у изголовья кровати или у телевизора. Такой вариант тоже будет смотреться очень стильно и оригинально.
- Высокая цена. Стоимость панелей зависит от используемого материала, сложности рисунка и других факторов. При облицовке большого помещения затраты на 3D-панели могут быть довольно высокими.
- Задействуется много пространства. При монтаже панелей на железную обрешетку создастся дополнительный объем, что скажется на площади помещения.
- Собирает пыль. Из-за рельефной поверхности на панелях скапливается пыль и мелкий мусор, поэтому необходимо регулярно проводить уборку.
- Материалы имеют свои особенности. Например, МДФ и дерево плохо переносят влажную среду, а под ПВХ при неправильном монтаже может образоваться плесень. Поэтому обязательно учитывайте особенности помещения, в котором будет произведена облицовка панелями.
Материалы, из которых изготавливают панели
1. Панели из МДФ
Такие панели изготавливают из отходов, получаемых при обработке древесного массива. МДФ экологичен, так как связующим компонентом здесь выступает лигнин или парафин, а не вредные смолы и фенол.
Чтобы придать панелям более эстетический вид, часто их обтягивают кожей или наносят рельефный рисунок. Как мы уже упоминали выше, панели из МДФ очень не любят помещения с повышенной влажностью, особенно это касается кухни и ванной комнаты. Поэтому лучше избежать использования панелей в этих местах, чтобы надолго сохранить привлекательный вид материала. ltr">Стеновые панели 3D используются в отделке квартир для создания необычного рельефного рисунка. Такие панели, как правило, состоят из трех слоев: первый — основа, которая изготавливается, например, из гипса, МДФ или алюминия; второй — рельефный слой, для получения которого используют гипс, пластик, дерево и другие материалы; третий — укрепляющий слой, который придает панелям прочность и долговечность. Благодаря большому ассортименту фактур, цветов и узоров, вы всегда сможете выбрать подходящие панели для интерьера своей квартиры.
Сегодня ReRooms расскажет об основных преимуществах и недостатках 3D-панелей, а также об основных материалах, из которых они изготавливаются.
Преимущества и недостатки 3D-панелей
Преимущества
- Звуко- и теплоизоляция. Благодаря объемному рисунку, который имеет большую толщину, панели хорошо задерживают тепло и сохраняют комфортную температуру в комнате как в жаркое время года, так и в холодное. Такие панели препятствует проникновению шумов.
- Возможность скрыть дефекты стен. Не нужно заниматься трудоемким и дорогостоящим процессом их выравнивания, так как объемные панели с легкостью скроют все недостатки.
- Визуальное изменение помещения. Грамотно подобранные 3D-панели помогут визуально изменить геометрию комнаты, например с помощью вертикальных волнообразных узоров можно увеличить высоту потолков. С помощью панелей также удобно расставлять акценты на различных участках комнаты: изголовье кровати, кухонный фартук. Можно создать целую акцентную стену.
- Маскировка коммуникаций. Под 3D-панелями можно спрятать электропроводку или антенный кабель для телевизора.
- Экологичность и высокая прочность материалов. При производстве панелей используют, как правило, только натуральные компоненты, без применения каких-либо вредных соединений и добавок.
- Цельное полотно. Благодаря методам крепежа между панелями не заметны швы и стыки, которые, например, появляются при наклеивании некоторых видов обоев.
- Огромный ассортимент моделей. Сегодня производители предлагают большой выбор панелей всевозможных цветов, узоров и форм. Из такого количества моделей вы обязательно подберете подходящий для себя вариант.
- Простота монтажа. Он осуществляется двумя способами: при помощи клеевого состава или обрешетки из металла.
Недостатки
- Не подходят для маленьких помещений. Так как рисунок, как правило, имеет большой объем, визуально он сильно уменьшает площадь помещения. Однако не стоит полностью отказываться от такого вида декорирования: в маленькой комнате с помощью 3D-панелей можно выделить зону у камина, у изголовья кровати или у телевизора. Такой вариант тоже будет смотреться очень стильно и оригинально.
- Высокая цена. Стоимость панелей зависит от используемого материала, сложности рисунка и других факторов. При облицовке большого помещения затраты на 3D-панели могут быть довольно высокими.
- Задействуется много пространства. При монтаже панелей на железную обрешетку создастся дополнительный объем, что скажется на площади помещения.
- Собирает пыль. Из-за рельефной поверхности на панелях скапливается пыль и мелкий мусор, поэтому необходимо регулярно проводить уборку.
- Материалы имеют свои особенности. Например, МДФ и дерево плохо переносят влажную среду, а под ПВХ при неправильном монтаже может образоваться плесень. Поэтому обязательно учитывайте особенности помещения, в котором будет произведена облицовка панелями.
Материалы, из которых изготавливают панели
1. Панели из МДФ
Такие панели изготавливают из отходов, получаемых при обработке древесного массива. МДФ экологичен, так как связующим компонентом здесь выступает лигнин или парафин, а не вредные смолы и фенол.
Чтобы придать панелям более эстетический вид, часто их обтягивают кожей или наносят рельефный рисунок. Как мы уже упоминали выше, панели из МДФ очень не любят помещения с повышенной влажностью, особенно это касается кухни и ванной комнаты. Поэтому лучше избежать использования панелей в этих местах, чтобы надолго сохранить привлекательный вид материала.
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2. Деревянные и бамбуковые панели
Деревянные и бамбуковые панели — отличное решение для тех, кто хочет оформить свою квартиру в таких стилях, как скандинавский, эко или рустик. Это экологически чистые и безопасные материалы, которые можно использовать даже в детской комнате.
Деревянные панели могут иметь фактурную поверхность, напоминающую необработанный ствол дерева. Ее покрывают специальными составами, чтобы защитить от образования грибков и плесени, а также от возгорания. Из-за высокой цены на деревянные панели не каждый может позволить себе такую роскошь.
В таком случае стоит обратить свое внимание на бамбуковые, которые имеют практически идентичные свойства, однако стоят намного дешевле. Эти панели отличает одно интересное свойство: абсорбция влаги, благодаря чему они не портятся и не покрываются плесенью, как панели из дерева.
3. Панели из ПВХ
Главные преимущества панелей из пластика — низкая цена, простота монтажа и перевозки. Дизайнеры любят этот материал за его неограниченные декоративные возможности: из пластика можно создать любой рельеф. За относительно небольшие деньги вы получите любой узор. Пластиковые панели экологически чистые, не выделяют вредных соединений, не подвержены химическому или механическому воздействию, влагонепроницаемы, благодаря чему их можно использовать в ванной или на кухне. Такие панели можно применять в любых помещениях любого стиля.
4. Панели из гипса
Один из самых распространенных материалов для изготовления 3D-панелей. Сразу нужно отметить, что изделия, изготовленные из гипса, не любят влагу и прямой контакт с водой. При планировании интерьера обязательно учитывайте этот факт.
Гипсовые панели подойдут для создания монолитной рельефной стены. Для этого заштукатурьте стыки и зашлифуйте швы, тогда вы получите идеальное полотно без каких-либо видимых зазоров.
С помощью гипса, как и пластика, возможно создать любой по сложности рисунок, который удивит даже самого требовательного покупателя.
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5. Панели из стекла
Если вы все еще думаете, что стеклянные панели — очень хрупкий материал, мы вас обрадуем. Сегодня при изготовлении таких панелей стекло подвергается закалке при очень высоких температурах, и толщина таких моделей довольно большая, что позволяет ей выдерживать высокие нагрузки.
Преимущества этого отделочного материала — прочность, экологичность, тепло- и влагостойкость, простота в уходе. Стеклянные панели подойдут для оформления ванных комнат и кухонных фартуков.
Мы советуем использовать подобные панели в маленьких комнатах, так как за счет того, что материал отлично отражает свет, визуально помещение станет больше. Стекло подарит интерьеру легкости, шарма и изысканности.
6. Панели из алюминия
Рельеф на алюминиевых панелях получается за счет перфорации. Этот материал отличается следующими свойствами:
не подвержен загрязнениям, механическим повреждениям и коррозии за счет того, что покрыт пленкой из полимерных составов, поэтому подходит для любых помещений;
огнестойкий — подойдет для оформления зоны камина или кухонного фартука.
Алюминиевые панели отлично подойдут для помещений, выдержанных в стилях лофт или хай-тек.
Интересные варианты использования 3D-панелей в интерьере: примеры с фото
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники