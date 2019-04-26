Стеновые панели 3D: преимущества и недостатки

Стеновые панели 3D используются в отделке квартир для создания необычного рельефного рисунка. Такие панели, как правило, состоят из трех слоев: первый — основа, которая изготавливается, например, из гипса, МДФ или алюминия; второй — рельефный слой, для получения которого используют гипс, пластик, дерево и другие материалы; третий — укрепляющий слой, который придает панелям прочность и долговечность. Благодаря большому ассортименту фактур, цветов и узоров, вы всегда сможете выбрать подходящие панели для интерьера своей квартиры.

Сегодня ReRooms расскажет об основных преимуществах и недостатках 3D-панелей, а также об основных материалах, из которых они изготавливаются.

Преимущества и недостатки 3D-панелей

Преимущества

Звуко- и теплоизоляция. Благодаря объемному рисунку, который имеет большую толщину, панели хорошо задерживают тепло и сохраняют комфортную температуру в комнате как в жаркое время года, так и в холодное. Такие панели препятствует проникновению шумов.

Возможность скрыть дефекты стен. Не нужно заниматься трудоемким и дорогостоящим процессом их выравнивания, так как объемные панели с легкостью скроют все недостатки.

Визуальное изменение помещения. Грамотно подобранные 3D-панели помогут визуально изменить геометрию комнаты, например с помощью вертикальных волнообразных узоров можно увеличить высоту потолков. С помощью панелей также удобно расставлять акценты на различных участках комнаты: изголовье кровати, кухонный фартук. Можно создать целую акцентную стену.

Маскировка коммуникаций. Под 3D-панелями можно спрятать электропроводку или антенный кабель для телевизора.

Экологичность и высокая прочность материалов. При производстве панелей используют, как правило, только натуральные компоненты, без применения каких-либо вредных соединений и добавок.

Цельное полотно. Благодаря методам крепежа между панелями не заметны швы и стыки, которые, например, появляются при наклеивании некоторых видов обоев.

Огромный ассортимент моделей. Сегодня производители предлагают большой выбор панелей всевозможных цветов, узоров и форм. Из такого количества моделей вы обязательно подберете подходящий для себя вариант.

Простота монтажа. Он осуществляется двумя способами: при помощи клеевого состава или обрешетки из металла.

Фото: moonwallstickers.com

Недостатки

Не подходят для маленьких помещений. Так как рисунок, как правило, имеет большой объем, визуально он сильно уменьшает площадь помещения. Однако не стоит полностью отказываться от такого вида декорирования: в маленькой комнате с помощью 3D-панелей можно выделить зону у камина, у изголовья кровати или у телевизора. Такой вариант тоже будет смотреться очень стильно и оригинально.

Высокая цена. Стоимость панелей зависит от используемого материала, сложности рисунка и других факторов. При облицовке большого помещения затраты на 3D-панели могут быть довольно высокими.

Задействуется много пространства. При монтаже панелей на железную обрешетку создастся дополнительный объем, что скажется на площади помещения.

Собирает пыль. Из-за рельефной поверхности на панелях скапливается пыль и мелкий мусор, поэтому необходимо регулярно проводить уборку.

Материалы имеют свои особенности. Например, МДФ и дерево плохо переносят влажную среду, а под ПВХ при неправильном монтаже может образоваться плесень. Поэтому обязательно учитывайте особенности помещения, в котором будет произведена облицовка панелями.

Фото: etsy.com



Материалы, из которых изготавливают панели

1. Панели из МДФ

Такие панели изготавливают из отходов, получаемых при обработке древесного массива. МДФ экологичен, так как связующим компонентом здесь выступает лигнин или парафин, а не вредные смолы и фенол.

Чтобы придать панелям более эстетический вид, часто их обтягивают кожей или наносят рельефный рисунок. Как мы уже упоминали выше, панели из МДФ очень не любят помещения с повышенной влажностью, особенно это касается кухни и ванной комнаты. Поэтому лучше избежать использования панелей в этих местах, чтобы надолго сохранить привлекательный вид материала. ltr">Стеновые панели 3D используются в отделке квартир для создания необычного рельефного рисунка. Такие панели, как правило, состоят из трех слоев: первый — основа, которая изготавливается, например, из гипса, МДФ или алюминия; второй — рельефный слой, для получения которого используют гипс, пластик, дерево и другие материалы; третий — укрепляющий слой, который придает панелям прочность и долговечность. Благодаря большому ассортименту фактур, цветов и узоров, вы всегда сможете выбрать подходящие панели для интерьера своей квартиры.

Сегодня ReRooms расскажет об основных преимуществах и недостатках 3D-панелей, а также об основных материалах, из которых они изготавливаются.

Преимущества и недостатки 3D-панелей

Преимущества

Звуко- и теплоизоляция. Благодаря объемному рисунку, который имеет большую толщину, панели хорошо задерживают тепло и сохраняют комфортную температуру в комнате как в жаркое время года, так и в холодное. Такие панели препятствует проникновению шумов.

Возможность скрыть дефекты стен. Не нужно заниматься трудоемким и дорогостоящим процессом их выравнивания, так как объемные панели с легкостью скроют все недостатки.

Визуальное изменение помещения. Грамотно подобранные 3D-панели помогут визуально изменить геометрию комнаты, например с помощью вертикальных волнообразных узоров можно увеличить высоту потолков. С помощью панелей также удобно расставлять акценты на различных участках комнаты: изголовье кровати, кухонный фартук. Можно создать целую акцентную стену.

Маскировка коммуникаций. Под 3D-панелями можно спрятать электропроводку или антенный кабель для телевизора.

Экологичность и высокая прочность материалов. При производстве панелей используют, как правило, только натуральные компоненты, без применения каких-либо вредных соединений и добавок.

Цельное полотно. Благодаря методам крепежа между панелями не заметны швы и стыки, которые, например, появляются при наклеивании некоторых видов обоев.

Огромный ассортимент моделей. Сегодня производители предлагают большой выбор панелей всевозможных цветов, узоров и форм. Из такого количества моделей вы обязательно подберете подходящий для себя вариант.

Простота монтажа. Он осуществляется двумя способами: при помощи клеевого состава или обрешетки из металла.

Фото: moonwallstickers.com

Недостатки

Не подходят для маленьких помещений. Так как рисунок, как правило, имеет большой объем, визуально он сильно уменьшает площадь помещения. Однако не стоит полностью отказываться от такого вида декорирования: в маленькой комнате с помощью 3D-панелей можно выделить зону у камина, у изголовья кровати или у телевизора. Такой вариант тоже будет смотреться очень стильно и оригинально.

Высокая цена. Стоимость панелей зависит от используемого материала, сложности рисунка и других факторов. При облицовке большого помещения затраты на 3D-панели могут быть довольно высокими.

Задействуется много пространства. При монтаже панелей на железную обрешетку создастся дополнительный объем, что скажется на площади помещения.

Собирает пыль. Из-за рельефной поверхности на панелях скапливается пыль и мелкий мусор, поэтому необходимо регулярно проводить уборку.

Материалы имеют свои особенности. Например, МДФ и дерево плохо переносят влажную среду, а под ПВХ при неправильном монтаже может образоваться плесень. Поэтому обязательно учитывайте особенности помещения, в котором будет произведена облицовка панелями.

Фото: etsy.com



Материалы, из которых изготавливают панели

1. Панели из МДФ

Такие панели изготавливают из отходов, получаемых при обработке древесного массива. МДФ экологичен, так как связующим компонентом здесь выступает лигнин или парафин, а не вредные смолы и фенол.

Чтобы придать панелям более эстетический вид, часто их обтягивают кожей или наносят рельефный рисунок. Как мы уже упоминали выше, панели из МДФ очень не любят помещения с повышенной влажностью, особенно это касается кухни и ванной комнаты. Поэтому лучше избежать использования панелей в этих местах, чтобы надолго сохранить привлекательный вид материала.