Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идей

Кстати, черный не обязательно сочетать только с белым — есть и более интересные варианты. Например, интерьер в темных тонах прекрасно гармонирует со светлой деревянной отделкой и мебелью. При этом не нужно использовать натуральное дерево — в ванной оно быстро придет в негодность. Если речь идет об отделке, выбирайте керамическую плитку с древесным рисунком и сочетайте ее с черной.

А пол можно оформить популярной «шахматной» плиткой, чередуя черные и белые цвета. Такое оформление сделает интерьер ванной более контрастным и бросающимся в глаза. Стены тоже следует делать частично черными, как на фото ниже — чтобы цвет присутствовал в обеих плоскостях, так интерьер будет выглядеть более целостным.

Однако и полноценная черная отделка будет выглядеть очень эффектно и красиво. Особенно в большой и просторной ванной, где визуальное уменьшение комнаты из-за палитры будет не таким заметным. При этом светлый тон — чаще всего белый — следует частично оставить, чтобы создать контраст и не сделать интерьер излишне темным. Белый участок стены можно организовать напротив ванны или душевой, тем самым выделив одну из функциональных зон комнаты на элегантном черном фоне.

Самый популярный вариант использования черного цвета в ванной — для отделки помещения, в виде напольной или настенной плитки. При этом не обязательно делать темными все четыре стены — если такая ванная покажется вам слишком мрачной, можно оформить черным только небольшую часть комнаты.

Важно помнить, что черный цвет визуально сужает пространство помещения, так что в маленьких ванных его нужно использовать с большой осторожностью. Однако при правильном оформлении он кардинально изменит облик комнаты, сделает ее более стильной и запоминающейся. Так как ванная не изобилует мебелью и элементами декора, черный цвет можно применить в трех случаях: сделать черную отделку, поставить черную сантехнику или украсить комнату черными аксессуарами.

Фото: eventtech.me

Делая черной одну или несколько стен, не забывайте, что ее можно дополнительно украсить монохромным рисунком. Например, изображение цветов и бутонов сделает ванную более уютной и домашней, какой бы темной она при этом ни была. Достойной альтернативой плитке с рисунками станет мозаика, из которой можно самостоятельно выложить нужный узор, чередуя черный и белый цвета — как на фотографии.

Фото: ko.decorexpro.com

Элегантная черная сантехника

Еще один способ включить черный цвет в интерьер ванной — использовать характерную сантехнику. Это очень оригинальное и стильное решение, ведь традиционно в ванной устанавливается белая техника. Унитаз или раковина, выполненные в черном цвете, дополнят темную отделку и повысят уровень элегантности комнаты в несколько раз.

Фото: thefreepatriot.org

Палитру сантехники и отделки не обязательно полностью сочетать, используя только черный цвет. Если такой интерьер покажется вам слишком темным и мрачным, оформите стены серым — на таком фоне черная сантехника будет смотреться гармонично, а переход между тонами будет плавным и спокойным.

Фото: life1nmotion.com

Ну а самое контрастное решение — установить черную сантехнику на классическом белом фоне. Так ее можно будет максимально выделить в интерьере и подчеркнуть оригинальность выбранного дизайна. Однако лучше включить черные элементы и в отделку стен, чтобы переход между цветами был не слишком контрастным и более плавным.

Фото: bestpatogh.com

Черная ванна или раковина, как и в случае с отделочной черной плиткой, будут красиво смотреться в сочетании с деревом различных оттенков. Здесь поможет специальный настенный керамогранит с имитацией деревянной поверхности, которым можно оформить стену за техникой в черном цвете.

Фото: santehrai.com.ua

Можно прибегнуть и к комбинированному варианту, поставив в ванной частично черную технику. Пример показан на фото ниже — это ванна с черным корпусом снаружи и белым внутри, а также с белыми фигурными ножками. Кстати, черная сантехника будет выглядеть еще эффектнее и изящнее, если использовать позолоченные краны и трубы. Такой вариант больше подойдет для классических интерьеров.

Фото: aranzujemy.pl

Черная мебель и аксессуары

Светлую ванную можно дополнить черным цветом и при помощи более мелких элементов. Если речь идет о мебели — поставьте в комнату небольшой табурет, и пусть он будет черного цвета. Такое решение поможет сделать интерьер более контрастным, но при этом черный цвет будет присутствовать в минимальном количестве.

Фото: interior4design.com

Если табурету в вашей ванной места нет, сгодится более функциональный и полезный предмет — например корзина для белья, как на фотографии ниже. Она гармонично дополнит черную сантехнику на светлом фоне отделки.

Фото: collettivomensa.com

Ванную также можно украшать разнообразным декором — особенно если позволяет пространство. Поэтому в компанию к черной технике и отделке подберите монохромные украшения: отлично впишутся в интерьер черно-белые картины. Обязательно размещайте их на светлой стене, чтобы визуально выделить и подчеркнуть.

Фото: designerpages.com

Черный цвет может проявляться и в самых привычных для ванной аксессуарах: полотенцах, мыльницах, ковриках. Это один из самых практичных способов добавить в интерьер ванной еще больше черного, не используя при этом посторонних предметов и украшений.

Фото: dickboontegelwerken.nl

В каждой ванной комнате всегда есть зеркало. Поэтому если не знаете, с помощью чего добавить в интерьер немного черного, используйте его. На фото ниже показано, как стильно и ярко зеркало в черной раме смотрится на фоне белой стены с мраморным рисунком.

Фото: revistaestilopropio.com