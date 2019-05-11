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Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идей


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Черный цвет делает любую комнату элегантной, утонченной и очень современной. Хотите узнать, как наиболее эффективно использовать его в ванной? Показываем на примере самых красивых черных интерьеров.

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Важно помнить, что черный цвет визуально сужает пространство помещения, так что в маленьких ванных его нужно использовать с большой осторожностью. Однако при правильном оформлении он кардинально изменит облик комнаты, сделает ее более стильной и запоминающейся. Так как ванная не изобилует мебелью и элементами декора, черный цвет можно применить в трех случаях: сделать черную отделку, поставить черную сантехнику или украсить комнату черными аксессуарами. 

Показываем 15 самых красивых ванных комнат в черной палитре, которая органично сочетается с остальными деталями интерьера и создает по-настоящему модный дизайн.

Отделка в черном цвете

Самый популярный вариант использования черного цвета в ванной — для отделки помещения, в виде напольной или настенной плитки. При этом не обязательно делать темными все четыре стены — если такая ванная покажется вам слишком мрачной, можно оформить черным только небольшую часть комнаты. 

Фото № 1: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: albertolamaphotography.com

Однако и полноценная черная отделка будет выглядеть очень эффектно и красиво. Особенно в большой и просторной ванной, где визуальное уменьшение комнаты из-за палитры будет не таким заметным. При этом светлый тон — чаще всего белый — следует частично оставить, чтобы создать контраст и не сделать интерьер излишне темным. Белый участок стены можно организовать напротив ванны или душевой, тем самым выделив одну из функциональных зон комнаты на элегантном черном фоне.

Фото № 2: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: home-reviews.com

А пол можно оформить популярной «шахматной» плиткой, чередуя черные и белые цвета. Такое оформление сделает интерьер ванной более контрастным и бросающимся в глаза. Стены тоже следует делать частично черными, как на фото ниже — чтобы цвет присутствовал в обеих плоскостях, так интерьер будет выглядеть более целостным. 

Фото № 3: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: tremontgrand.com

Кстати, черный не обязательно сочетать только с белым — есть и более интересные варианты. Например, интерьер в темных тонах прекрасно гармонирует со светлой деревянной отделкой и мебелью. При этом не нужно использовать натуральное дерево — в ванной оно быстро придет в негодность. Если речь идет об отделке, выбирайте керамическую плитку с древесным рисунком и сочетайте ее с черной. 

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стиль Минимализм
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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 4: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: eventtech.me

Делая черной одну или несколько стен, не забывайте, что ее можно дополнительно украсить монохромным рисунком. Например, изображение цветов и бутонов сделает ванную более уютной и домашней, какой бы темной она при этом ни была. Достойной альтернативой плитке с рисунками станет мозаика, из которой можно самостоятельно выложить нужный узор, чередуя черный и белый цвета — как на фотографии. 

Фото № 5: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: ko.decorexpro.com

Элегантная черная сантехника

Еще один способ включить черный цвет в интерьер ванной — использовать характерную сантехнику. Это очень оригинальное и стильное решение, ведь традиционно в ванной устанавливается белая техника. Унитаз или раковина, выполненные в черном цвете, дополнят темную отделку и повысят уровень элегантности комнаты в несколько раз.

Фото № 6: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: thefreepatriot.org

Палитру сантехники и отделки не обязательно полностью сочетать, используя только черный цвет. Если такой интерьер покажется вам слишком темным и мрачным, оформите стены серым — на таком фоне черная сантехника будет смотреться гармонично, а переход между тонами будет плавным и спокойным. 

Фото № 7: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: life1nmotion.com

Ну а самое контрастное решение — установить черную сантехнику на классическом белом фоне. Так ее можно будет максимально выделить в интерьере и подчеркнуть оригинальность выбранного дизайна. Однако лучше включить черные элементы и в отделку стен, чтобы переход между цветами был не слишком контрастным и более плавным.

Фото № 8: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: bestpatogh.com

Черная ванна или раковина, как и в случае с отделочной черной плиткой, будут красиво смотреться в сочетании с деревом различных оттенков. Здесь поможет специальный настенный керамогранит с имитацией деревянной поверхности, которым можно оформить стену за техникой в черном цвете.

Фото № 9: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: santehrai.com.ua

Можно прибегнуть и к комбинированному варианту, поставив в ванной частично черную технику. Пример показан на фото ниже — это ванна с черным корпусом снаружи и белым внутри, а также с белыми фигурными ножками. Кстати, черная сантехника будет выглядеть еще эффектнее и изящнее, если использовать позолоченные краны и трубы. Такой вариант больше подойдет для классических интерьеров

Фото № 10: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: aranzujemy.pl

Черная мебель и аксессуары

Светлую ванную можно дополнить черным цветом и при помощи более мелких элементов. Если речь идет о мебели — поставьте в комнату небольшой табурет, и пусть он будет черного цвета. Такое решение поможет сделать интерьер более контрастным, но при этом черный цвет будет присутствовать в минимальном количестве. 

Фото № 11: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: interior4design.com

Если табурету в вашей ванной места нет, сгодится более функциональный и полезный предмет — например корзина для белья, как на фотографии ниже. Она гармонично дополнит черную сантехнику на светлом фоне отделки. 

Фото № 12: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: collettivomensa.com

Ванную также можно украшать разнообразным декором — особенно если позволяет пространство. Поэтому в компанию к черной технике и отделке подберите монохромные украшения: отлично впишутся в интерьер черно-белые картины. Обязательно размещайте их на светлой стене, чтобы визуально выделить и подчеркнуть.

Фото № 13: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: designerpages.com

Черный цвет может проявляться и в самых привычных для ванной аксессуарах: полотенцах, мыльницах, ковриках. Это один из самых практичных способов добавить в интерьер ванной еще больше черного, не используя при этом посторонних предметов и украшений.

Фото № 14: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: dickboontegelwerken.nl

В каждой ванной комнате всегда есть зеркало. Поэтому если не знаете, с помощью чего добавить в интерьер немного черного, используйте его. На фото ниже показано, как стильно и ярко зеркало в черной раме смотрится на фоне белой стены с мраморным рисунком.

Фото № 15: Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идейФото: revistaestilopropio.com

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