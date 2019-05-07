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Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретро


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Вы скучаете по прошлому? Вернитесь в прекрасные годы вашей жизни с помощью ретроинтерьера!

Содержание

Середина прошлого века подарила нам удивительный стиль, который казался авангардным в те годы, устаревшим спустя три десятилетия и ностальгическим еще двадцать лет спустя. Ретростиль в наше время — это одновременно приверженность семейным ценностям, нестандартные взгляды, память о послевоенном периоде на Западе, когда молодые и активные люди пытались пропагандировать мир, любовь и свободу всеми доступными способами. Такая тенденция была своего рода протестом и отразилась на интерьерах того времени, превратившись в импульс для создания необычного стиля.

Стиль ретро — это гламур сороковых-пятидесятых. И это восхитительная возможность преображения дома словно с помощью машины времени. Она переносит нас туда, где был модным комод и ковер бабушки, смешная мебель, купленная дедом по великому блату, приземистый диван и бархатный абажур, за которыми сейчас гоняются ценители качественных предметов ушедшей эпохи.

Создать ретростиль в интерьере гостиной несложно: достаточно смешать элементы разных лет, формируя некую временную шкалу перехода из прошлого в настоящее. 

Фото № 1: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: vintageindustrialstyle.com

Особенности ретростиля

  • необычные дизайнерские предметы мебели геометричной или гладкой формы с полированной поверхностью;
  • графические принты в декоре, геометрические узоры на ткани, ковриках, обивке и обоях;
  • такие материалы, как хром, стекло, пластик, дерево;
  • насыщенная и сложная палитра ярких цветов, сочетание одновременно нейтральных и ярких оттенков;
  • использование стационарной и мобильной мебели в интерьере.

Фото № 2: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Очень легко воплотить дух шестидесятых в интерьере дома, даже если не все предметы и материалы выдержаны в стиле ретро. Нет необходимости буквально следовать всем принципам создания ретроинтерьеров — можно использовать некоторые элементы других стилей, приобрести соответствующую мебель или разместить графические акценты на разных поверхностях.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: vintageindustrialstyle.com

Яркие цвета в стиле ретро

Интерьеры ретро отличались довольно взрывной комбинацией оттенков. Это свидетельствует о том, что такой противоречивый и сложный стиль подходит свободолюбивым, независимым и веселым людям.

Фото № 4: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: vintageindustrialstyle.com

Можно использовать привлекательные цветовые сочетания в любой комнате; однако стиль ретро лучше всего раскрывается в гостиных, спальнях и кухнях. Красный, синий, лимонный, желто-зеленый прекрасно сочетаются в ретрогостиной, тогда как ахроматический белый и черный цвета могут стать идеальным фоном. 

Фото № 5: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: vintageindustrialstyle.com

Вы можете положить на пол броской расцветки ковер и поставить пару кресел с ярким графическим рисунком обивки. Если этого будет недостаточно для создания веселой и жизнерадостной обстановки, можете окрасить любую из стен в один из использованных в декоре оттенков или украсить стены композицией из небольших картин или постеров с геометрическим рисунком.

Фото № 6: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Яркие стулья или диваны простой формы подчеркнут атмосферу в стиле ретро. Здесь уместна недорогая мебель, хорошо смотрится пластиковая или раскладывающаяся. 

Фото № 7: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Создание интерьера в стиле ретро поможет вам сэкономить при покупке мебели. Простые деревянные стулья со спинкой можно отполировать, покрасить в два слоя, а затем нанести лак, чтобы создать красивый глянцевый блеск. 

Фото № 8: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Изумительный оливковый цвет дивана можно дополнить любыми интенсивными оттенками в отделке и декоре гостиной: например мятным, оранжевым, терракотовым. Но и пастельная палитра отлично подчеркнет стильную мебель в спокойном оттенке.

Фото № 9: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

В интерьере шестидесятых не было мебельных стенок. В гостиной стояли отдельные предметы, которые на первый взгляд казались несовместимыми, но были довольно функциональны и удобны. В комнатах стояли шкафы, комоды, этажерки и полки. 

Если вы решили выбрать ретростиль для оформления дома, обратите внимание на компактные предметы без лишнего декора. Это может быть низкий журнальный столик с овальной или прямоугольной столешницей. Буфеты и серванты должны быть лаконичными, не выше полутора метров, с ровными фасадами.

Фото № 10: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Ретродиван может иметь различную форму, быть строгим или с причудливой спинкой. Деревянные или хромированные ножки — характерная черта всех предметов мебели в стиле ретро.

Фото № 11: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: vintageindustrialstyle.com

Материалы в стиле ретро

Шестидесятые годы были временем прогресса, который ввел в моду необычные материалы для производства мебели. Например, из пластика делали стулья, столы, абажуры. Эту особенность ретростиля стоит использовать и в наши дни.

Хромированные элементы, такие как мебельные каркасы, ножки стульев и столов, каркасы столешниц, использовались в большом количестве. 

Фото № 12: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Довольно популярным было сочетание блестящих элементов с деревянными столешницами, фасадами и каркасом мебели для хранения. 

Фото № 13: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Необычный декор стиля ретро

Основная идея оформления ретрогостиной заключается в создании уютной и душевной атмосферы. Пятьдесят лет назад люди старались наполнить дом необычными и яркими предметами, а также огромным количеством книг. В моде были настольные лампы со стеклянными или матерчатыми абажурами, пасторальные фигурки, рамки с фотографиями и массивные часы.

Фото № 14: Путешествие в прошлое: 20 удивительных гостиных в стиле ретроФото: bestdesignideas.com

Красивая яркая посуда, клетчатые скатерти и покрывала, а также ковры с геометрическим орнаментом идеально подойдут для декора в стиле ретро. Сувениры, статуэтки, вазы и графины следует размещать на открытых полках, в то время как живые растения могут украшать подоконники.

Большие постеры или плакаты на стенах, необычной конфигурации металлические перегородки, легкий светлый тюль, вычурная отделка потолка — эти и другие элементы ушедшей эпохи помогут вам немного задержаться в ней и создать в своем доме прекрасный, не стареющий интерьер в стиле ретро.


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#Ретростиль#Гостиная
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