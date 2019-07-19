Как красиво и практично оформить стены в спальне: идеи и советы

Сегодня многие, затевая ремонт, думают, как бы побыстрее закончить весь этот ужас и забыть, как страшный сон. Однако мы за другой подход. Ремонт — это творческий процесс, к которому нужно подходить как к чему-то интересному и волшебному. Декор спальни не ограничивается одними лишь обоями. Представьте, что вы художник, который продумывает свою картину, а затем претворяет ее в жизнь. Тем более сегодня в Интернете столько красочных и удивительных фотопримеров, что глаза разбегаются. Мы расскажем об основных способах отделки стен в спальне и покажем несколько классных способов оформления акцентной стены. Вдохновляйтесь и создавайте спальню свой мечты!

Варианты отделки стен в спальне

1. Покраска

Самый распространенный способ декорирования стен. Многие считают его скучным — и очень зря. Используйте стильные и эффектные варианты: нарисуйте геометрические фигуры, создайте красивое омбре, эффект недокрашенной стены или частичной окраски. Даже из самой простой и банальной вещи можно сделать конфетку, если проявить больше энтузиазма и фантазии.

Фото: carlaaston.com

Фото: amara.com

2. Оклеивание обоями

Один из самых простых способов декорирования комнаты — оклеивание обоями. Мы советуем выбирать не однотонные полотна, а с интересным рисунком. Так как спальня — это все-таки то место, где нам хочется отдохнуть, лучше отказаться от темных цветов и чересчур ярких рисунков. Поберегите свои глаза и психику. Выбирайте обои пастельных оттенков с растительными или геометрическими узорами. Чем они будут оригинальнее, тем лучше.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

Фото: amara.com

Фото: housebeautiful.com

3. Фотообои

Многие при упоминании фотообоев вспоминают старые полотна с изображением березок или водопадов. Забудьте про них навсегда, так как современные технологии шагнули далеко вперед. По вашему желанию специалисты изготовят любые фотообои.

Фото: freshome.com

Фото: home-designing.com

4. Ламинат

Сегодня ламинат используют для отделки не только для полов, но и для стен. Не существует специального ламината для стен, используется тот же, что и для напольных покрытий. В зависимости от выбранного цвета интерьер будет выглядеть по-разному. Ламинат цвета беленый дуб создаст уютную и умиротворяющую обстановку. Дополнительно можно подсветить стену. Темный ламинат или тот, который сочетает в себе несколько оттенков, придаст спальне оригинальный характер. На темном фоне более выразительно смотрятся декоративные элементы, например зеркала в золотых рамках.

Фото: home-designing.com

Фото: carlaaston.com

5. Роспись

Для превращения стен спальни в настоящий арт-объект мы призываем использовать роспись. Она выглядит живее и утонченнее, чем фотообои. Если вы умеете рисовать или просто не боитесь держать в руках кисточку, приступайте к созданию настенного шедевра.

Фото: amara.com

6. Панели

Этот отделочный материал давно вошел в мир дизайна и прочно в нем обосновался. Существует большое количество панелей: из натурального дерева, пластика, стекла, металла, МДФ и ДСП... С помощью 3D-панелей создают интересные фактуры, которые имитируют различные материалы, например кирпич. В таких интерьерах обязательно используйте локальное освещение, которое поможет подчеркнуть необычность форм панелей.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

Варианты оформления акцентной стены

1. Отделка плиткой

Речь идет не о классической керамической плитке (мы считаем, что ее место в ванной комнате), а о ее аналогах. Только посмотрите, как потрясающе выглядит пластиковая плитка с различным рисунком и цветом! Подобный вариант напоминает нам печворк, созданный на стене. Мы предлагаем пойти еще дальше и выбрать плитку из переплетенных кусочков дерева. Отличный вариант для природных направлений и для тех, кто ценит в интерьерах необычность.

Фото: taliejaneinteriors.com

Фото: phillipscollection.com

2. Обшивка деревом

Для этого вам понадобятся панели, выполненные из дерева. Используйте разные по размеру детали, создавая тем самым интересные геометрические композиции. Особенно стильно будет выглядеть интерьер, если отдельные плитки подсветить с помощью точечных светильников или светодиодной ленты. Для любителей экоматериалов есть еще один вариант: сруб настоящего дерева. Да-да, вы не ошиблись. Ствол дерева разрезают на одинаковые по ширине пластины и обрабатывают специальными растворами, которые защищают их от возгорания и образования грибка. Отличный вариант для природных направления (эко, сканди, кантри, рустик).

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

3. Установка зеркальной стены

Отличный вариант для маленьких помещений. Зеркальная поверхность, установленная у изголовья кровати, «растворит» стену, за счет чего спальня будет выглядеть светлее и просторнее. Есть вариант попроще: вместо зеркальных панелей повесить обычное зеркало по размерам кровати.

Фото: freshome.com

Фото: residencestyle.com

4. Украшение текстилем

Любите чувствовать во всем тепло и уют? Тогда вешайте на стены текстильные изделия. На эту роль подойдут гобелены с растительными мотивами или же модели с рюшами и бахромой.

Фото: freshome.com

Фото: home-designing.com

Фото: decoist.com

Фото: housebeautiful.com

5. Украшение картинами

Здесь существует такое большое количество вариантов декора, что можно, наверное, целую диссертацию написать. Однако мы расскажем о наших любимых интерьерах. На белом фоне мы советуем вешать картины контрастных оттенков, так как белый — отличный фон, на котором предметы декора становятся еще интереснее и выразительнее. При темном фоне, наоборот, лучше остановить свой выбор на светлых полотнах, которые создадут насыщенный контраст. А можно и вовсе выбрать для картин и стены одинаковые цвета, делая акцент лишь на рамках. Берите их в разных цветах, материалах и размерах. Подобные композиции сейчас находятся на пике моды — не игнорируйте ее.

Фото: amara.com

Фото: amara.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: housebeautiful.com

6. Украшение вырезками из журналов

Любите роскошные глянцевые обложки модных журналов? Не складывайте их в ровную стопочку в шкафу, а дайте им возможность выступить полноценным декоративным элементом. Вырежьте самые яркие странички, вставьте в рамки и создайте композиции над кроватью. Вуаля — акцентная стена готова.

Фото: amara.com

7. Украшение рамками

Рамки на стенах, как правило, создают с помощью молдингов — отличный вариант для классических интерьеров спальни. Покрасить их можно как в контрастный цвет по отношению к стенам, так и в однотонный. Рамки отлично смотрятся в качестве самостоятельного элемента декора именно за счет молдингов. Для создания более интересного эффекта в них располагают настенные светильники или картины.

Фото: home-designing.com

Фото: housebeautiful.com

8. Отделка декоративным кирпичом

Кирпичная кладка применяется не только в стиле лофт, но и в других направлениях. Это отличный вариант для декорирования стены за кроватью. С помощью кирпича создается необычная фактура, которая разбавляет гладкие поверхности спальни. Технологии продвинулись так далеко, что для создания подобной акцентной стены не обязательно использовать настоящий кирпич. Подойдут рельефные обои или 3D-панели, которые сложно отличить от настоящего материала.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

9. Украшение светодиодными надписями

Для стиля лофт лучшего декора, наверное, не найти. Большая надпись, созданная с помощью светодиодных светильников, станет не только ярким аксессуаром, но и дополнительным освещением в спальне. Подойдут как одноцветные модели, так и те, которые меняют цвет.

Фото: home-designing.com

10. Создание мягкой стены

Мягкая акцентная стена станет хорошей заменой изголовью кровати, так как у вас будет приятная на ощупь поверхность, на которую удобно облокотиться. Чтобы интерьер спальни выглядел завершенным, мы советуем повторить расцветку или узор текстиля в других элементах декора, например в постельном белье, обивке кресел или оттоманки.

Фото: freshome.com



Фото: home-designing.com

11. Украшение живыми растениями

Озелените свою комнату с помощью живых растений. Это не только красиво, но и полезно. Растения можно расположить на специальных полочках над изголовьем кровати или подвесить с помощью кашпо. Горшки выбирайте либо под цвет стен — тогда создастся ощущение, что цветы парят в воздухе, — либо контрастных оттенков.

Фото: amara.com

12. Создание геометрических фигур

Отличный вариант для тех, кто хочет получить что-то необычное, но не знает, на чем остановить свое внимание. Геометрические фигуры можно создать с помощью краски и трафарета, панелей или плитки. Получится одновременно ярко и сдержанно.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

13. Украшение цитатами

В голове крутится одна и та же строчка из знаменитой песни? Любите вдохновляющие цитаты? Перенесите их из своей головы на стены. Получится ярко и необычно. Советуем использовать нейтральный фон, например белый или бежевый, на котором удобно рисовать контрастными цветами.

Фото: decoist.com

Цветовые решения для стен в спальне: что нужно учитывать

1. Площадь комнаты

В маленьких помещениях используйте светлые цвета (белый, бежевый, айвори, слоновая кость) — они помогут в визуальном увеличении комнаты. Для оформления больших спален выбор может пасть на любой цвет, который вы только захотите.ltr">Сегодня многие, затевая ремонт, думают, как бы побыстрее закончить весь этот ужас и забыть, как страшный сон. Однако мы за другой подход. Ремонт — это творческий процесс, к которому нужно подходить как к чему-то интересному и волшебному. Декор спальни не ограничивается одними лишь обоями. Представьте, что вы художник, который продумывает свою картину, а затем претворяет ее в жизнь. Тем более сегодня в Интернете столько красочных и удивительных фотопримеров, что глаза разбегаются. Мы расскажем об основных способах отделки стен в спальне и покажем несколько классных способов оформления акцентной стены. Вдохновляйтесь и создавайте спальню свой мечты!

Варианты отделки стен в спальне

1. Покраска

Самый распространенный способ декорирования стен. Многие считают его скучным — и очень зря. Используйте стильные и эффектные варианты: нарисуйте геометрические фигуры, создайте красивое омбре, эффект недокрашенной стены или частичной окраски. Даже из самой простой и банальной вещи можно сделать конфетку, если проявить больше энтузиазма и фантазии.

Фото: carlaaston.com

Фото: amara.com

2. Оклеивание обоями

Один из самых простых способов декорирования комнаты — оклеивание обоями. Мы советуем выбирать не однотонные полотна, а с интересным рисунком. Так как спальня — это все-таки то место, где нам хочется отдохнуть, лучше отказаться от темных цветов и чересчур ярких рисунков. Поберегите свои глаза и психику. Выбирайте обои пастельных оттенков с растительными или геометрическими узорами. Чем они будут оригинальнее, тем лучше.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

Фото: amara.com

Фото: housebeautiful.com

3. Фотообои

Многие при упоминании фотообоев вспоминают старые полотна с изображением березок или водопадов. Забудьте про них навсегда, так как современные технологии шагнули далеко вперед. По вашему желанию специалисты изготовят любые фотообои.

Фото: freshome.com

Фото: home-designing.com

4. Ламинат

Сегодня ламинат используют для отделки не только для полов, но и для стен. Не существует специального ламината для стен, используется тот же, что и для напольных покрытий. В зависимости от выбранного цвета интерьер будет выглядеть по-разному. Ламинат цвета беленый дуб создаст уютную и умиротворяющую обстановку. Дополнительно можно подсветить стену. Темный ламинат или тот, который сочетает в себе несколько оттенков, придаст спальне оригинальный характер. На темном фоне более выразительно смотрятся декоративные элементы, например зеркала в золотых рамках.

Фото: home-designing.com

Фото: carlaaston.com

5. Роспись

Для превращения стен спальни в настоящий арт-объект мы призываем использовать роспись. Она выглядит живее и утонченнее, чем фотообои. Если вы умеете рисовать или просто не боитесь держать в руках кисточку, приступайте к созданию настенного шедевра.

Фото: amara.com

6. Панели

Этот отделочный материал давно вошел в мир дизайна и прочно в нем обосновался. Существует большое количество панелей: из натурального дерева, пластика, стекла, металла, МДФ и ДСП... С помощью 3D-панелей создают интересные фактуры, которые имитируют различные материалы, например кирпич. В таких интерьерах обязательно используйте локальное освещение, которое поможет подчеркнуть необычность форм панелей.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

Варианты оформления акцентной стены

1. Отделка плиткой

Речь идет не о классической керамической плитке (мы считаем, что ее место в ванной комнате), а о ее аналогах. Только посмотрите, как потрясающе выглядит пластиковая плитка с различным рисунком и цветом! Подобный вариант напоминает нам печворк, созданный на стене. Мы предлагаем пойти еще дальше и выбрать плитку из переплетенных кусочков дерева. Отличный вариант для природных направлений и для тех, кто ценит в интерьерах необычность.

Фото: taliejaneinteriors.com

Фото: phillipscollection.com

2. Обшивка деревом

Для этого вам понадобятся панели, выполненные из дерева. Используйте разные по размеру детали, создавая тем самым интересные геометрические композиции. Особенно стильно будет выглядеть интерьер, если отдельные плитки подсветить с помощью точечных светильников или светодиодной ленты. Для любителей экоматериалов есть еще один вариант: сруб настоящего дерева. Да-да, вы не ошиблись. Ствол дерева разрезают на одинаковые по ширине пластины и обрабатывают специальными растворами, которые защищают их от возгорания и образования грибка. Отличный вариант для природных направления (эко, сканди, кантри, рустик).

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

3. Установка зеркальной стены

Отличный вариант для маленьких помещений. Зеркальная поверхность, установленная у изголовья кровати, «растворит» стену, за счет чего спальня будет выглядеть светлее и просторнее. Есть вариант попроще: вместо зеркальных панелей повесить обычное зеркало по размерам кровати.

Фото: freshome.com

Фото: residencestyle.com

4. Украшение текстилем

Любите чувствовать во всем тепло и уют? Тогда вешайте на стены текстильные изделия. На эту роль подойдут гобелены с растительными мотивами или же модели с рюшами и бахромой.

Фото: freshome.com

Фото: home-designing.com

Фото: decoist.com

Фото: housebeautiful.com

5. Украшение картинами

Здесь существует такое большое количество вариантов декора, что можно, наверное, целую диссертацию написать. Однако мы расскажем о наших любимых интерьерах. На белом фоне мы советуем вешать картины контрастных оттенков, так как белый — отличный фон, на котором предметы декора становятся еще интереснее и выразительнее. При темном фоне, наоборот, лучше остановить свой выбор на светлых полотнах, которые создадут насыщенный контраст. А можно и вовсе выбрать для картин и стены одинаковые цвета, делая акцент лишь на рамках. Берите их в разных цветах, материалах и размерах. Подобные композиции сейчас находятся на пике моды — не игнорируйте ее.

Фото: amara.com

Фото: amara.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: housebeautiful.com

6. Украшение вырезками из журналов

Любите роскошные глянцевые обложки модных журналов? Не складывайте их в ровную стопочку в шкафу, а дайте им возможность выступить полноценным декоративным элементом. Вырежьте самые яркие странички, вставьте в рамки и создайте композиции над кроватью. Вуаля — акцентная стена готова.

Фото: amara.com

7. Украшение рамками

Рамки на стенах, как правило, создают с помощью молдингов — отличный вариант для классических интерьеров спальни. Покрасить их можно как в контрастный цвет по отношению к стенам, так и в однотонный. Рамки отлично смотрятся в качестве самостоятельного элемента декора именно за счет молдингов. Для создания более интересного эффекта в них располагают настенные светильники или картины.

Фото: home-designing.com

Фото: housebeautiful.com

8. Отделка декоративным кирпичом

Кирпичная кладка применяется не только в стиле лофт, но и в других направлениях. Это отличный вариант для декорирования стены за кроватью. С помощью кирпича создается необычная фактура, которая разбавляет гладкие поверхности спальни. Технологии продвинулись так далеко, что для создания подобной акцентной стены не обязательно использовать настоящий кирпич. Подойдут рельефные обои или 3D-панели, которые сложно отличить от настоящего материала.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

9. Украшение светодиодными надписями

Для стиля лофт лучшего декора, наверное, не найти. Большая надпись, созданная с помощью светодиодных светильников, станет не только ярким аксессуаром, но и дополнительным освещением в спальне. Подойдут как одноцветные модели, так и те, которые меняют цвет.

Фото: home-designing.com

10. Создание мягкой стены

Мягкая акцентная стена станет хорошей заменой изголовью кровати, так как у вас будет приятная на ощупь поверхность, на которую удобно облокотиться. Чтобы интерьер спальни выглядел завершенным, мы советуем повторить расцветку или узор текстиля в других элементах декора, например в постельном белье, обивке кресел или оттоманки.

Фото: freshome.com



Фото: home-designing.com

11. Украшение живыми растениями

Озелените свою комнату с помощью живых растений. Это не только красиво, но и полезно. Растения можно расположить на специальных полочках над изголовьем кровати или подвесить с помощью кашпо. Горшки выбирайте либо под цвет стен — тогда создастся ощущение, что цветы парят в воздухе, — либо контрастных оттенков.

Фото: amara.com

12. Создание геометрических фигур

Отличный вариант для тех, кто хочет получить что-то необычное, но не знает, на чем остановить свое внимание. Геометрические фигуры можно создать с помощью краски и трафарета, панелей или плитки. Получится одновременно ярко и сдержанно.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

13. Украшение цитатами

В голове крутится одна и та же строчка из знаменитой песни? Любите вдохновляющие цитаты? Перенесите их из своей головы на стены. Получится ярко и необычно. Советуем использовать нейтральный фон, например белый или бежевый, на котором удобно рисовать контрастными цветами.

Фото: decoist.com

Цветовые решения для стен в спальне: что нужно учитывать

1. Площадь комнаты

В маленьких помещениях используйте светлые цвета (белый, бежевый, айвори, слоновая кость) — они помогут в визуальном увеличении комнаты. Для оформления больших спален выбор может пасть на любой цвет, который вы только захотите.