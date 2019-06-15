Варианты хранения детских игрушек

ReRooms подобрал практичные и оригинальные идеи хранения игрушек в детской комнате , которые впишутся в любой интерьер. Воспользовавшись нашими советами, вы точно сможете скучную уборку превратить в увлекательную игру для своего ребенка.

ReRooms подобрал практичные и оригинальные идеи хранения игрушек в детской комнате , которые впишутся в любой интерьер. Воспользовавшись нашими советами, вы точно сможете скучную уборку превратить в увлекательную игру для своего ребенка.

Проблема хранения игрушек знакома большинству родителей, которых постоянный беспорядок в детской комнате сводит с ума. Особенно острой эта проблема становится по мере взросления ребенка, когда игрушечный хаос вырывается из стен детской и заполняет все жилое пространство, где невозможно пройти, не наступив на валяющуюся машинку или деталь от конструктора. Но на самом деле проблема не так глобальна, как кажется на первый взгляд. Для нее существует простое решение — оно заключается в правильной организации системы хранения для игрушек и вещей вашего ребенка. Поверьте, если подойти к процессу творчески, приучить к порядку малыша удастся без труда.

Простейший способ приучить ребенка соблюдать порядок — оформить яркую и вместительную систему хранения, в которой всему будет свое место. Создавать такую систему нужно по принципу «сам спрятал, сам найди». На помощь придут модульные конструкции с открытыми и закрытыми блоками. А если дополнить их контейнерами или корзинами, которые можно украсить соответствующими надписями или картинками, то ребенок точно не забудет, куда положил любимую куклу, паровозик или пазл.

Фото: homebnc.com

Площадь детской не позволяет поставить модульную секцию для хранения игрушек? Задействуйте оконное пространство — разместите стеллажи по бокам от окна или же используйте место под подоконником.

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Фото: hgtv.com

Фото: bhg.com

Удобная конструкция для хранения игрушек не обязательно может быть стандартного типа. Например, смастерить ее можно своими руками из ярких пластиковых ведер — получится не только удобный, но и красивый органайзер для повседневных игрушек, которые будут всегда под рукой.

Фото: roundecor.com

Слинго-полки

Для юных почемучек книги с иллюстрированными сказками не менее важны, чем игрушки. Но со временем книжек в детской появляется настолько много, что небольшой полки для их хранения становится недостаточно. В этом случае на помощь придут слинго-полки — такой настенный книжный домик не займет много места и его легко установить на удобном для малыша уровне высоты. К тому же несколько кармашков слинго-полок можно использовать не по назначению и прятать в них любимые игрушки.

Фото: homebnc.com

Фото: zulily.com

Органайзеры на дверь

Куколки LOL, Барби, Халки, Спайдермены и прочая компания популярных у детей игрушек могут прекрасно разместиться на двери детской комнаты. Организуйте для них уютный домик в виде органайзера с кармашками. В его отделениях можно хранить как каждую игрушку по отдельности, так и целые семейки — это намного удобнее, чем расставлять их по полкам после каждой игры. А какая экономия места!

Фото: parents.com

Фото: chasingdavies.com

Ящики на колесиках

Такой вариант хранения игрушек хоть и не компактен, но весьма удобен: его легко передвинуть с места на место, причем сделать это можно легким движением ноги, или же спрятать под кроватью. А как ребенку будет интересно прокатить своих любимцев по комнате или проехаться самому! Так что удовольствие от эксплуатации мобильного ящика будет обеспечено и вам, и малышу.

Фото: housebeautiful.com

Фото: nymag.com

Лестница

Большие корзины — отличные системы хранения, но только для «взрослой» части дома. В детской же они будут только занимать место, но не избавлять от беспорядка. В корзине сложно найти нужную игрушку, поэтому у ребенка в поисках маленькой машинки будет единственный выход: вывалить все содержимое на пол и устроить хаос. В качестве альтернативы корзинам мы предлагаем приставную лестницу, на узких ступенях которой будет удобно хранить игрушки, чтобы поддерживать порядок в комнате.

Фото: housebeautiful.com

Хранение с игрой

Лучший способ заставить детей собирать свои игрушки — сделать систему для хранения частью игровой зоны детской комнаты. Подберите вместительные стойки с корзинами для хранения игрушечной посуды или наборов игровых продуктов — юной принцессе точно понравится такая идея для мини-кухни, да к тому же лишними полками и ящиками не придется заставлять спальную зону комнаты.

Фото: housebeautiful.com

В игровой форме можно также оформить потайное хранение в детской. Поверьте, если у вашей маленькой принцессы будет такой восхитительный сундук, ей не понадобится фея для помощи в уборке игрушек. Более того, такая система хранения многофункциональна: кроме вместительного контейнера в ней есть идеальное место для сиденья, на котором ваша дочка точно захочет уютно уместиться, чтобы почитать книжку или посекретничать с подружками.

Фото: homebnc.com

Подвесные сетки и цепочки

Эти подвесные контейнеры просты в использовании и станут отличным решением для хранения легких игрушек. Например, в них можно поселить плюшевых зверей или мячики, которыми любят играть маленькие дети.

Фото: homebnc.com

А вот идея для хранения погремушек: на подвесной цепочке они не только уютно разместятся, но и всегда будут в поле зрения малыша. Если вы приобретете такой органайзер, ваш ребенок не будет тратить много времени на выбор игрушки для прогулки.

Фото: homebnc.com

Веселый зоопарк

Для мягких игрушек в детской комнате можно создать веселый зоопарк из открытого короба с эластичными металлическими прутьями — в таком манеже все плюшевые питомцы всегда будут на виду у своего юного хозяина, который без усилий сможет достать любого из них через решетку.

Фото: homebnc.com

Нет места для хранения плюшевых игрушек в корзине на полу? Поселите их под потолком на уютном угловом гамаке — на нем можно разместить целый заповедник дикой природы, который станет еще и креативным украшением детской.

Фото: homebnc.com

Настенные витрины

Ваш малыш — заядлый коллекционер игрушечных машинок? Настенные мини-витрины — отличный способ для их хранения. Тем более что с ними и интерьер детской только выиграет — ведь на стене они будут создавать эффект не хуже, чем 3D-обои.

Фото: hgtv.com

Спасительная ниша

У вас маленькая детская, но в ней есть встроенная ниша? Используйте ее для хранения игрушек и книг. Всего несколько узких полочек, утопленных в стене, станут прекрасным хранилищем для мелких предметов — они не будут бросаться в глаза при входе в комнату и создавать эффект захламленности на скромном пространстве.