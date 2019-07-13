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Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшеры


4950
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Для создания осветительных приборов редко используют древесину, а это большое упущение, ведь выглядят такие светильники потрясающе. Мы продемонстрируем вам некоторые из них.

Дерево — натуральный благородный материал. Изделия из него ценились во все времена и популярны сегодня. Дерево хорошо поддается обработке, и благодаря этому из него можно мастерить чудесные вещи. Давайте посмотрим, какие интересные осветительные приборы можно сделать из дерева.

1. Люстра-короб

Компактная и простая на вид люстра из дерева может украсить интерьер небольшого помещения, например кухни или прихожей. Четкие формы и натуральный материал отлично подойдут для стиля лофт, минимализма и скандинавского. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: woodazing.com

2. Люстра с деревянным основанием 

Люстра может быть представлена подвесными плафонами на проводах, которые крепятся к потолку на большую деревянную конструкцию, а в ее роли может выступать цельный брусок дерева. Такой элемент интерьера выглядит массивно и брутально и хорошо подойдет к стилям лофт и шале.

Фото № 2: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: kitchendecorpad.com

3. Подвесная люстра-брус

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Подвесная люстра схожего типа, но в этом случае подвешен сам брусок. Он смотрится очень эффектно и натуралистично, толстые крепления и цепи добавляют антуража. Чтобы такая люстра выглядела более современно, в брус по всей длине вмонтирована лампа. Такой объект будет уместно смотреться в кабинете или над барной стойкой.

Фото № 3: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: aleshkadesign.com

4. Ночник с основанием из обработанного дерева

На вашей прикроватной тумбочке или журнальном столике может расположиться такой замечательный светильник. Его особенность — в красивом основании из разных кусочков дерева, которые обточены и держатся вместе словно по волшебству.

Фото № 4: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: amazon.co.uk

5. Люстра из веток

В больших помещениях с высокими потолками можно повесить шикарную люстру. Для загородного дома с такими характеристиками отлично подойдет люстра из веток. Они должны быть длинными, а вот лампочки желательно выбирать небольшого размера.

Фото № 5: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: ironglass.lighting

6. Светильники причудливых форм

Одновременно очень простые и очень необычные дизайнерские светильники с деревянным каркасом внесут определенное настроение в помещение, где они будут размещены. Немаловажен выбор формы и цвет лампочки — уделите этому особое внимание.

Фото № 6: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: cgtrader.com

7. Светильник-куб

Маленький светильник под одну лампочку — отличный элемент интерьера. Он многофункционален, его можно поместить почти где угодно, он не занимает много места. При этом выглядит минималистично и стильно.

Фото № 7: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: buildecor.co

8. Торшер на деревянной ножке

В просторный загородный дом хочется приобрести такую мебель, которая может успокаивать и приносить радость или хотя бы просто не будет перегружать пространство визуально. Подойдет для такого случая торшер с прямоугольной деревянной основой, похожей на картинную раму. Сам светильник получился довольно высоким, его можно использовать при чтении книг и журналов в гостиной около дивана или кресла.

Фото № 8: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: lightingstyles.co.uk

9. Маленький угловой светильник

Простой светильник из двух дощечек и плафона внесет разнообразие в интерьер вашего коридора или ванной. Плафон стилизован под простую банку с металлической крышкой. Такая конструкция отвечает требованиям стилей лофт и минимализм и прекрасно в них смотрится.

Фото № 9: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: homebnc.com

10. Лампа с основанием из веток

Красивый настольный светильник, основание которого сделано из веток. Они выкрашены в цвет металлической подставки, сам плафон выполнен из белой ткани. Такой элемент прекрасно впишется в интерьер в стиле кантри.

Фото № 10: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: cellcode.us

11. Светильник из двух дощечек

Если вам нужна подсветка над зеркалом или тумбой, обратите внимание на этот светильник. Простая минималистичная конструкция из двух гладких досок с рядом лампочек между ними хорошо смотрится на стене, не нагружая пространство.

Фото № 11: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: etsy.com

12. Люстра-поддон

Массивная, но красивая люстра, выполненная в виде досок, перетянутых толстой веревкой, напоминает паллету. Естественно, такой элемент декора лучше поместить в помещение с большим свободным пространством. Хорошо будет смотреться такая люстра на кухне или в гостиной.

Фото № 12: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: etsy.com

13. Ночник

Результат кропотливого труда — ночник ручной работы. Шесть аккуратно выпиленных брусочков дерева скреплены металлическими прутьями и установлены вертикально. В центре этого произведения вкручена небольшая светодиодная лампочка. Получился симпатичный прикроватный светильник, который будет вас радовать своим видом.

Фото № 13: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: mycoolgardenn.com

14. Торшер на треноге

Если вы любите собирать в своем интерьере необычные вещи, этот торшер должен вас заинтересовать. Большой круглый плафон, как у фонарных столбов, поместили на деревянную треногу. Экземпляр примечателен тем, что можно настроить подходящую высоту для определенного случая.

Фото № 14: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: etsy.com

15. Парные светильники

Для изготовления этих светильников дизайнеры решили использовать лишь слегка обработанные куски дерева. Небольшие основания сделаны из выпиленных частей ствола, на них даже сохранена кора дерева. Светильники выглядят свежо и хорошо подойдут в качестве прикроватных в вашу спальню.

Фото № 15: Оригинальные деревянные светильники, люстры и торшерыФото: lightingandceilingfans.com

#освещение#идеи для дома#декор и аксессуары
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