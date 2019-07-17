Обзор обеденных столов для кухни: лучшие модели и материалы

Думая, как вы будете обставлять вашу кухню, в первую очередь примите во внимание ее размеры. Хорошо, если это будет совмещенная кухня-гостиная или апартаменты, где можно позволить себе не экономить пространство и выбирать ту мебель, которая нравится, а не ту, которая помещается в ваш интерьер. То есть сначала надо решить, какого размера стол вам подходит. Если вы ищете вариант для пятиметровой кухни, придется ограничиться минималистичными и складными моделями. Впрочем, они тоже могут быть модные и красивые.

Думая, как вы будете обставлять вашу кухню, в первую очередь примите во внимание ее размеры. Хорошо, если это будет совмещенная кухня-гостиная или апартаменты, где можно позволить себе не экономить пространство и выбирать ту мебель, которая нравится, а не ту, которая помещается в ваш интерьер. То есть сначала надо решить, какого размера стол вам подходит. Если вы ищете вариант для пятиметровой кухни, придется ограничиться минималистичными и складными моделями. Впрочем, они тоже могут быть модные и красивые. обеденного стола для интерьера кухни или столовой может озадачить даже некоторых дизайнерах, что уж говорить о неискушенных в тонкостях стилей, форм и сочетания материалов владельцах квартир и домов. Постараемся рассказать главное, что нужно знать о таком предмете мебели.

Выбор обеденного стола для интерьера кухни или столовой может озадачить даже некоторых дизайнерах, что уж говорить о неискушенных в тонкостях стилей, форм и сочетания материалов владельцах квартир и домов. Постараемся рассказать главное, что нужно знать о таком предмете мебели.

Например, такой стол на ножке займет немного места и украсит даже крохотную кухню.

Фото ReRooms



Обеденный стол на одной ножке в проекте ReRooms

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Квадратный столик тоже отлично впишется в небольшую кухню, но площадь его столешницы будет меньше, чем у круглой модели. Вчетвером за таким столиком тоже уже не получится разместиться так же удобно, как за круглым.

Фото ReRooms



Обеденный стол в проекте ReRooms

Обеденные столы в принципе могут быть любой формы, в том числе овальные, прямоугольные, треугольные и более сложной конфигурации, если это отвечает замыслу дизайнера и концепции оформления интерьера.

Модели обеденных столов

Что делают дизайнеры, которым нужно вместить в маленькую кухню все необходимое, а хозяева говорят, что любят принимать гостей и усаживать их за такими крохотными столами? А квартира при этом однокомнатная, и приходится утешать себя, что, мол, в тесноте, да не в обиде…

В этом случае дизайнеры понимают, что хозяйке надо угодить. И предлагают поставить на кухне раздвижной стол. В сложенном состоянии он стоит себе спокойно у стены и не мешает хозяевам передвигаться по кухне, готовить, мыть посуду и делать уборку. В разложенном виде такой стол может занять все пространство — зато и гости усядутся с комфортом, и вся посуда поместится на столешнице.

Фото ReRooms



Обеденный стол в дизайн-проекте столовой от ReRooms

Чемпионы по умению превращаться из почти плоской, сливающейся со стеной тумбочки в огромный стол чуть ли не на десять персон — столы-книжки и столы-бабочки. Отличаются друг от друга они формой столешницы: у первого она квадратная, у второго — закругленная, как крылья у бабочки. В сложенном состоянии такой предмет мебели вообще почти не занимает места на кухне — и один человек может даже выпить кофе или перекусить на такой «подставке» шириной 15—20 сантиметров.

В зависимости от количества усаживающихся за такой стол персон можно поднять и разложить с помощью подставки либо одну плоскость, либо обе. А внутри такого стола могут поместиться складывающиеся стулья.

Самые оригинальные модели обеденных столов, которые отлично смотрятся в любой кухне и гостиной, это столы-трансформеры. Пока они стоят в комнате в сложенном состоянии, порой сложно угадать, во что они могут превратиться, когда хозяева решат продемонстрировать все их скрытые возможности.

Материалы для изготовления обеденных столов

Пластик

Самый бюджетный материал для изготовления обеденного стола. Такой предмет очень легкий, его просто перемещать из кухни в столовую, мыть и очищать от небольших загрязнений. Пластиковый стол может быть представлен в разных оттенках и формах. Из недостатков — боится контакта с горячими и острыми предметами.

Фото ReRooms

ДСП

Отличается прочностью и невысокой ценой, поэтому очень часто ДСП используют при производстве мебели и обеденных столов в частности. Нельзя сказать, что такой стол долговечен, но его относительно невысокая стоимость помогает смириться с таким недостатком.

ДВП

Этот материал во многом похож на предыдущий вариант. Плита обычно отлично обработана и не выделяет вредных веществ. Мы рассказывали подробно, в чем отличие этих двух материалов.

Ламинированная ДСП

Тоже доступный по цене вариант. Декоративное покрытие многообразно по цвету и фактуре. Однако чувствительность к влаге и механическому воздействию повышает риск деформации такого стола.

МДФ

Столешница из МДФ делает стол дороже, но благодаря своим декоративным качествам заслуживает особого внимания в категории бюджетных вариантов. Свойства МДФ сравнимы с деревом, а после оклейки натуральным шпоном создается реалистичная имитация древесины.

Фото ReRooms

Дерево

Столы из натурального дерева самые долговечные и довольно дорогие. Такой материал удобен в работе, обладает оригинальной фактурой, которая дает возможность выбрать модель для любого стиля. Необработанное дерево тоже часто используется в интерьерах кухни и столовой.

Деревянная поверхность отличается высокими эксплуатационными и декоративными качествами. Для защиты от влаги и мелких повреждений ее покрывают прозрачным лаком в несколько слоев, пропитывают специальным масляным составом, обрабатывают воском.

Фото ReRooms

Металл

Этот материал — один из самых прочных и долговечных. Обычно из металла изготавливают детали столов, подверженные большим нагрузкам, например ножки. Но при большом желании можно найти полностью металлический или даже алюминиевый стол — если этого требует концепция вашего интерьера.

Стекло

Стеклянная столешница придает модели визуальную легкость, способствует зрительному увеличению пространства. Этот материал может сохранять естественную прозрачность, окрашиваться или обрабатываться химическими реагентами для придания матовости. Такая поверхность нуждается в постоянном уходе, но для этого подходят обычные средства.

Стеклянные столешницы пользуются популярностью, однако тенденцией последних нескольких лет стал тонкий мраморный слой на такой столешнице.

Фото ReRooms

Мрамор

Из-за своей массивности и большого веса полностью мраморные столы редко используются в качестве обеденных, разве что в больших домах с интерьерами в классическом стиле или ар-деко. Чаще дизайнеры применяют мраморные столешницы, которые отличаются долговечностью, приятной фактурой и эффектным внешним видом.

Фото ReRooms

Камень

Придает столу массивность, поэтому подходит только для больших кухонь. По долговечности превосходит все виды материалов, но требует специального ухода, значительно увеличивает вес и цену изделия. Каменная поверхность вызывает ощущение холода, а из-за пористости повышается риск появления трудновыводимых пятен.

Какой бы обеденный стол вы ни выбрали для своей кузни или столовой, главное, чтобы он подходил в общему стилю интерьера и нравился лично вам.