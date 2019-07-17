Какие бывают потолочные плинтусы: советы по выбору

Визуально объединяя обе поверхности, галтели сглаживают прямые углы и играют немалую роль в создании уюта в помещении.чным для обывателя и очень красивым словом «галтель» дизайнеры называют планку, прикрывающую стык между стеной и потолком. У такого элемента отделки есть и другие названия: потолочный плинтус, багет, фриз, молдинг. Эта планка выполняет простую и очень важную функцию: скрывает недостатки в местах стыков отделочных покрытий потолка и стен. Как правило, при использовании обоев в верхней части стены могут остаться неровности и следы клея, заломы и небольшие разрывы. Краска и штукатурка тоже может оставить некрасивые следы на стыке стены и потолка. Галтели эффективно спрячут такие дефекты и эффектно украсят интерьер.

Необычным для обывателя и очень красивым словом «галтель» дизайнеры называют планку, прикрывающую стык между стеной и потолком. У такого элемента отделки есть и другие названия: потолочный плинтус, багет, фриз, молдинг. Эта планка выполняет простую и очень важную функцию: скрывает недостатки в местах стыков отделочных покрытий потолка и стен. Как правило, при использовании обоев в верхней части стены могут остаться неровности и следы клея, заломы и небольшие разрывы. Краска и штукатурка тоже может оставить некрасивые следы на стыке стены и потолка. Галтели эффективно спрячут такие дефекты и эффектно украсят интерьер.

Фото: patrickbazile.com

Фото: build.4-u.info

Особенности потолочного плинтуса

Галтель отличается от других разновидностей настенно-потолочного декора тем, что имеет две поверхности, которые примыкают под углом 90 градусов к стене и потолку. Такой потолочный плинтус обладает г-образной формой и крепится в угол стыка: одной стороной к стене, другой — к потолку.

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Обычно дизайнеры выбирают галтели при оформлении интерьеров в классическом стиле, не менее удачно выглядит такая отделка в минималистичных и современных пространствах — в этом случае используется планка без рельефных узоров, гладкая.

Фото: remodelista.com

Фото: remodelista.com

Применение галтелей

В помещениях с невысокими потолками не рекомендуется применять широкий потолочный плинтус — он визуально опускает высоту еще больше. В то же время неширокие галтели со встроенной светодиодной подсветкой могут «приподнять» потолок, как видно по 3D дизайн проекту на фото. Обычно такой вариант используется при отделке комнаты натяжными конструкциями. Важно, чтобы их границы начинались за каналом с подсветкой, поскольку отражающая поверхность будет отзеркаливать освещение.

В классических интерьерах дизайнеры часто используют галтели, имитирующие лепнину. Желательно сопровождать такой декор потолочными розетками и пилястрами. Чем выше и просторнее помещение, тем эффектнее выглядят такие элементы.

Фото: build.4-u.info

Стандартная длина галтелей составляет около двух метров. Покупать потолочные плинтусы нужно с небольшим запасом по длине, предварительно определив нужную ширину, а еще лучше — примерив небольшой отрезок в вашем интерьере.

Приклеивать плинтусы к обоям можно специальным клеем или непосредственно к шпаклевке, еще до оклеивания стен. Опытные мастера выбирают первый способ, но только при наличии идеально ровных стен, что встречается нечасто. Если же поверхность выровнять невозможно или просто не удалось, можно использовать второй способ — так вы закроете все трещины после нанесения шпаклевки.

Фото: build.4-u.info

Материалы потолочных плинтусов

Пенопласт

Галтели из пенопласта очень дешевы, они имеют большое разнообразие форм и размеров, а также орнаментов на лицевой стороне. Пенопластовые галтели легкие, их прикрепляют с помощью шпаклевочных смесей. К недостаткам такого материала можно отнести мягкую структуру. Если вы не окрасите пенопластовые галтели, они могут быстро пожелтеть и испортят вид всего интерьера. Красить галтели удобнее до их монтажа.

Фото: patrickbazile.com

Полихлорвинил

Потолочный плинтус из ПВХ оснащен специальной технической выемкой, куда вставляют пластиковые панели и другие элементы потолка. Если такой плинтус перевернуть конструктивной бороздой вниз, таким образом можно монтировать стеновые пластиковые панели. К стене ПВХ-плинтус прикрепляют с помощью специальных саморезов.

Такие галтели водостойкие, недорогие, могут качественно имитировать дерево и мрамор. Переносят не только сырость, но и прямое воздействие воды. Существует большой ассортимент расцветок, но цвет задается только при изготовлении — перекрасить ПВХ-плинтус самостоятельно и без визуальных потерь вам не удастся.

Фото: ukrsmeta.ua

Фото: remodelista.com

Полиуретан

Полиуретановые галтели изготавливаются из безвредного акрилового полимера. Стоимость таких изделий выше, чем пенопластовых и полихлорвиниловых. Полиуретан имеет в своем составе каучук, что придает изделию особую эластичность. Еще один плюс — высокая водостойкость.

Выпускаются полиуретановые галтели в двух видах: негнущиеся и гибкие, для криволинейных конструкций. Этот вид потолочных плинтусов прекрасно держит форму рельефных узоров. Крепятся такие галтели с помощью специального клея, жидких гвоздей. Полиуретановые рельефные элементы часто тонируют золотом, серебром.

Фото: bg.toolboxprodhouse.com

Фото: remodelista.com

Дюрополимер

Экологичный, жесткий материал, устойчив к механическим воздействиям и прекрасно подходит для помещений с повышенной влажностью.

Фото: remodelista.com

Дерево

Вариант красивый и дорогой. Обычно изготавливается для «поддержки» мебельного гарнитура в комнате. Прекрасно сочетается с другими деревянными элементами отделки и предметами мебели. Раньше рельефные узоры на деревянных плинтусах вырезали вручную, и такие произведения искусства считаются до сих пор признаком элитного интерьера.

Фото: ukrsmeta.ua

Фото: remodelista.com

Гипс

Такие галтели делают с помощью заливки в специальные формы. В результате получаются роскошные лепные элементы, придающие интерьеру роскошь и индивидуальность.

Фото: cs.toolboxprodhouse.com

Фактура и виды галтелей

При выборе декоративного плинтуса важен и его дизайн. Широкие галтели с рисунком, которые украсят классический интерьер, будут нелепо выглядеть в минималистичном помещении. Узкие карнизы белого оттенка в лучшем случае потеряются на фоне дорогой отделки комнаты, а в худшем случае будут с ней диссонировать.

Галтели также могут быть гладкими, экструдированными и инжекционными.

Гладкий тип

Имеет плоскую гладкую поверхность, без углублений, узоров и орнаментов. Выглядит неброско и отлично подходит для декора любых интерьеров.

Экструдированный тип

Отличается продольными углублениями с готовыми желобками. Изготавливается путем продавливания массы полистирола, разогретого до жидкого состояния, через формирующие отверстия. В результате плинтус имеет гладкую поверхность или с продольными углублениями и плотную, однородную структуру. Экструдированный плинтус можно красить и протирать влажной тряпкой.

Инжекционный тип

Имеет выпуклую рельефную поверхность и обладает зернистой структурой. Такие потолочные галтели служат самостоятельным декором. Изготавливаются в специальных пресс-формах путем спекания гранул пенополистирола. Получаются галтели с рисунком любого рельефа и более зернистой структурой, что очень положительно сказывается на их декоративных качествах. Иными словами, для экструдированного плинтуса главное — внутреннее содержание, а для инжекционного — внешний вид.

Фото: build.4-u.info



Фото: patrickbazile.com



Фото: patrickbazile.com



В зависимости от способа оформления стен и потолка вам могут понадобиться прямые, гибкие галтели или модели с кабель-каналом, где можно проложить светодиодную подсветку или провода.

Цветовая гамма потолочных плинтусов может удовлетворить любые фантазии, главное, чтобы оттенок выполнял свою задачу: подчеркивал отделку интерьера и другой декор, нежно его оттенял или сливался с ним. И самый просто совет от дизайнеров для тех, кто выбирает галтели для своего дома: посмотрите, как выглядят разные виды потолочных плинтусов в готовых интерьерах, чтобы понять, какой вариант придется вам по душе.