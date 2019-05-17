Светлый интерьер двушки с морским настроением

ReRooms расскажет вам, как создать оригинальный интерьер в скандинавском стиле с морским настроением.
Скандинавский стиль — один из популярнейших современных вариантов отделки, такие проекты можно увидеть по всему миру. Этот стиль пришел из северных стран, где холод и серость — вечные спутники жизни. Поэтому местные жители вместо переезда в теплые и солнечные страны стали бороться с этой серостью при помощи особого оформления домашнего интерьера.
Чтобы победить серость и уныние, нужны:
теплые светлые оттенки;
изобилие источников искусственного света;
растительные, геометрические узоры;
природные материалы;
комнатные растения;
занавески и шторы простого кроя;
яркие акценты;
минимализм;
функциональная и практичная мебель.
Специалисты ReRooms в двухкомнатной квартире создали отличный скандинавский интерьер. По всем канонам стиля эти комнаты получились очень светлыми и уютными, в них есть яркие элементы и природные мотивы.
Давайте посмотрим на проект квартиры и заглянем в каждую комнату.
Прихожая
Коридор в этом проекте выдержан в теплых и нежных тонах: светлое дерево отлично гармонирует с белой мебелью и стенами.
Строгие угловатые формы шкафов и тумб олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий скандинавскому стилю. Он не против красивого декора и оригинальной мебели, но она должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.
Интересная деталь прихожей — зеркало, закрепленное на стенке шкафа. Обрамленное деревянной рамой, оно отражает светлую дверь и стену, тем самым зрительно увеличивая маленькое помещение.
Пусть мы и не видим светильников, но они наполняют помещение белым светом, что очень важно для скандинавского стиля. Такой свет будто раздвигает стены и делает помещение еще более просторным.
Ванная комната и туалет
Они находятся в разных комнатах, но стиль оформления выдержан в единой концепции. В обоих помещениях на полу и на стенах используется керамическая плитка, которая имитирует светлые деревянные доски. Дизайнеры не зря выбрали именно такой вариант плитки, ведь это истинный признак скандинавского стиля!
Интерьер разбавлен мозаикой, в которой преобладают голубые и коричневые оттенки. Таким образом создается гармоничное сочетание дерева с разноцветной плиткой и классической белой сантехникой.
Ванная комната, как и прихожая, помимо скандинавского стиля воплощает минимализм — в ней нет никаких лишних элементов декора, что логично при такой небольшой площади.
Кухня
Здесь царит уже знакомое сочетание бело-бежевой палитры. Именно на кухне появляется бирюзовый цвет, который создает морское и летнее настроение. Этим цветом отделан кухонный фартук. В качестве акцентов используются голубые стулья и серая римская штора. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.
Из осветительных приборов представлен только большой железный светильник, расположенный посредине потолка. Чтобы разнообразить выбранный стиль и привнести в него индустриальные черты, дизайнеры остановили свой выбор именно на такой модели.
Гостиная
Морская тематика продолжается в этой комнате, плавно перетекая из кухни. Поэтому первое, что вы замечаете, входя в комнату, — картины, изображающие море и волны. В них представлены все оттенки синего.
Еще одна деталь, которая прекрасно дополняет голубой цвет и создает полное ощущение присутствия на пляже: текстиль. Подушки с желтыми и оранжевыми оттенками будто имитируют теплый морской песок. Облик комнаты освежает большое зеленое растение в розоватом керамическом горшке. На этом растительная тематика не заканчивается. Одна из стен оформлена обоями с контурами листьев, что еще больше усиливает природность и натуральность скандинавского стиля.
Все яркие акценты здесь подобраны с высочайшим мастерством. Детали отлично дополняют друг друга, не создавая нагромождения цветов и элементов декора.
В результате получилась прекрасная комната, в которой можно почувствовать себя Робинзоном Крузо: будто находишься на диком пляже, окруженном лесными зарослями.
Что касается света — здесь представлен лишь один светильник. Это сделано для того, чтобы не утяжелять комнату множеством осветительных приборов. Естественный свет для выбранного стиля очень важен — в комнате есть большое окно.
Спальня
В светлой спальне сразу же заметна симметрия. Проявляется она в центральной зоне комнаты — у кровати, по обе стороны от которой стоят одинаковые тумбочки с идентичными светильниками, которые закреплены чуть выше. Если мысленно провести линию по центру, слева и справа мы увидим зеркальное отражение.
В этой комнате есть не только спальное место для взрослых, но и колыбель для ребенка. Она установлена в другой части комнаты.
Помещение зонируется при помощи отделочных материалов на стенах. Стена со стороны детской отделана белоснежной штукатуркой, а со стороны зоны для взрослых — геометрическими узорами.
В качестве ярких и необычных акцентов, разбавляющих бело-бежевую палитру, используются:
картинки в ярко-желтых рамках;
светодиодный енот;
необычные картины с серо-голубыми оттенками;
синий текстиль;
зеленый столик с мандариновым деревом;
черно-белые геометрические вазы, которые дополняют узор на стенах;
серые геометрические полки.
В результате в комнате воцаряется уютная домашняя обстановка, которая при этом не лишена роскоши и оригинальности.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки — 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные в создании интерьера, можно посмотреть в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники