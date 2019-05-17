Светлый интерьер двушки с морским настроением

ReRooms расскажет вам, как создать оригинальный интерьер в скандинавском стиле с морским настроением.

Скандинавский стиль — один из популярнейших современных вариантов отделки, такие проекты можно увидеть по всему миру. Этот стиль пришел из северных стран, где холод и серость — вечные спутники жизни. Поэтому местные жители вместо переезда в теплые и солнечные страны стали бороться с этой серостью при помощи особого оформления домашнего интерьера.

Чтобы победить серость и уныние, нужны:

теплые светлые оттенки;

изобилие источников искусственного света;

растительные, геометрические узоры;

природные материалы;

комнатные растения;

занавески и шторы простого кроя;

яркие акценты;

минимализм;

функциональная и практичная мебель.

Специалисты ReRooms в двухкомнатной квартире создали отличный скандинавский интерьер. По всем канонам стиля эти комнаты получились очень светлыми и уютными, в них есть яркие элементы и природные мотивы.

Давайте посмотрим на проект квартиры и заглянем в каждую комнату.

Прихожая

Коридор в этом проекте выдержан в теплых и нежных тонах: светлое дерево отлично гармонирует с белой мебелью и стенами.

Строгие угловатые формы шкафов и тумб олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий скандинавскому стилю. Он не против красивого декора и оригинальной мебели, но она должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.





Интересная деталь прихожей — зеркало, закрепленное на стенке шкафа. Обрамленное деревянной рамой, оно отражает светлую дверь и стену, тем самым зрительно увеличивая маленькое помещение.

Пусть мы и не видим светильников, но они наполняют помещение белым светом, что очень важно для скандинавского стиля. Такой свет будто раздвигает стены и делает помещение еще более просторным.

Ванная комната и туалет

Они находятся в разных комнатах, но стиль оформления выдержан в единой концепции. В обоих помещениях на полу и на стенах используется керамическая плитка, которая имитирует светлые деревянные доски. Дизайнеры не зря выбрали именно такой вариант плитки, ведь это истинный признак скандинавского стиля!

Интерьер разбавлен мозаикой, в которой преобладают голубые и коричневые оттенки. Таким образом создается гармоничное сочетание дерева с разноцветной плиткой и классической белой сантехникой.

Ванная комната, как и прихожая, помимо скандинавского стиля воплощает минимализм — в ней нет никаких лишних элементов декора, что логично при такой небольшой площади.

Кухня

Здесь царит уже знакомое сочетание бело-бежевой палитры. Именно на кухне появляется бирюзовый цвет, который создает морское и летнее настроение. Этим цветом отделан кухонный фартук. В качестве акцентов используются голубые стулья и серая римская штора. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.



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Из осветительных приборов представлен только большой железный светильник, расположенный посредине потолка. Чтобы разнообразить выбранный стиль и привнести в него индустриальные черты, дизайнеры остановили свой выбор именно на такой модели.



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Гостиная

Морская тематика продолжается в этой комнате, плавно перетекая из кухни. Поэтому первое, что вы замечаете, входя в комнату, — картины, изображающие море и волны. В них представлены все оттенки синего.

Еще одна деталь, которая прекрасно дополняет голубой цвет и создает полное ощущение присутствия на пляже: текстиль. Подушки с желтыми и оранжевыми оттенками будто имитируют теплый морской песок. Облик комнаты освежает большое зеленое растение в розоватом керамическом горшке. На этом растительная тематика не заканчивается. Одна из стен оформлена обоями с контурами листьев, что еще больше усиливает природность и натуральность скандинавского стиля.

Все яркие акценты здесь подобраны с высочайшим мастерством. Детали отлично дополняют друг друга, не создавая нагромождения цветов и элементов декора.

В результате получилась прекрасная комната, в которой можно почувствовать себя Робинзоном Крузо: будто находишься на диком пляже, окруженном лесными зарослями.

Что касается света — здесь представлен лишь один светильник. Это сделано для того, чтобы не утяжелять комнату множеством осветительных приборов. Естественный свет для выбранного стиля очень важен — в комнате есть большое окно.

Спальня

В светлой спальне сразу же заметна симметрия. Проявляется она в центральной зоне комнаты — у кровати, по обе стороны от которой стоят одинаковые тумбочки с идентичными светильниками, которые закреплены чуть выше. Если мысленно провести линию по центру, слева и справа мы увидим зеркальное отражение.

В этой комнате есть не только спальное место для взрослых, но и колыбель для ребенка. Она установлена в другой части комнаты.

Помещение зонируется при помощи отделочных материалов на стенах. Стена со стороны детской отделана белоснежной штукатуркой, а со стороны зоны для взрослых — геометрическими узорами.

В качестве ярких и необычных акцентов, разбавляющих бело-бежевую палитру, используются:

картинки в ярко-желтых рамках;

светодиодный енот;

необычные картины с серо-голубыми оттенками;

синий текстиль;

зеленый столик с мандариновым деревом;

черно-белые геометрические вазы, которые дополняют узор на стенах;

серые геометрические полки.

В результате в комнате воцаряется уютная домашняя обстановка, которая при этом не лишена роскоши и оригинальности.



