Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайне

Объясняем, что такое текстура и фактура, и показываем, как их применять.
Текстура — это рисунок материал, его узор, например заметные волокна дерева или прожилки натурального камня. А вот фактура — это тип поверхности, или его рельефность: матовая или глянцевая, гладкая или объемная. При оформлении помещения важно правильно их сочетать. Рассмотрим, как это сделать.
1. Кожа и дерево
Кожа — сама по себе роскошный, солидный и фактурный материал. В интерьере она должна выделяться, ее красоту нужно подчеркнуть, а не затмевать. Поэтому сочетайте ее с деревом осторожно, так как оно имеет выраженную текстуру, которая и так привлекает внимание. Для того чтобы кожа выглядела выгодно на фоне дерева, последнее лучше сделать гладким, матовым или глянцевым. Сочетание дерева и кожи выглядит очень красиво, оно подойдет для стилей интерьера, которые подразумевают дороговизну и шикарность, например для ар-деко и модерна.ура — это рисунок материал, его узор, например заметные волокна дерева или прожилки натурального камня. А вот фактура — это тип поверхности, или его рельефность: матовая или глянцевая, гладкая или объемная. При оформлении помещения важно правильно их сочетать. Рассмотрим, как это сделать.
1. Кожа и дерево
Кожа — сама по себе роскошный, солидный и фактурный материал. В интерьере она должна выделяться, ее красоту нужно подчеркнуть, а не затмевать. Поэтому сочетайте ее с деревом осторожно, так как оно имеет выраженную текстуру, которая и так привлекает внимание. Для того чтобы кожа выглядела выгодно на фоне дерева, последнее лучше сделать гладким, матовым или глянцевым. Сочетание дерева и кожи выглядит очень красиво, оно подойдет для стилей интерьера, которые подразумевают дороговизну и шикарность, например для ар-деко и модерна.
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2. Дерево и натуральный камень
Сочетание дерева и камня довольно популярно в дизайн проектах под ключ. И это не удивительно, так как эти два материала отлично смотрятся вместе. Они оба натуральные и природные, что тоже немаловажно. При сочетании этих материалов важно учесть одну особенность: если дерево имеет фактурную поверхность, то камень лучше сделать гладким, и наоборот.
3. Дерево и гладкая поверхность
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Сочетание гладких поверхностей и дерева прекрасно смотрится в современных интерьерах. Оно часто реализовано в мебели или в настенных покрытиях, когда деревянная текстура дополняется глянцевой поверхностью. Например, отделанная деревом стена в ванной комнате отлично гармонирует с глянцевыми поверхностями, присущими ванной комнате.
4. Рельефная и гладкая поверхности
Сочетание рельефной и гладкой поверхности используется дизайнерами для того, чтобы однотонные предметы интерьера не сливались. Это решение хорошо подойдет для декорирования стен, например, гладкие белые поверхности можно разнообразить 3D-панелями. Но не обязательно использовать фактурность только при однотонных стенах — цветные, в свою очередь, добавят контрастности и сделают помещение элегантнее.
5. Дерево и живые растения
В современных интерьерах часто стали использовать сочетание дерева с живыми растениями. Это сочетание придает интерьеру жизни, добавляет ярких красок и свежести. Растения часто реализуют в виде фитостены, а дерево служит облицовочным материалом для нее.
6. Зеркало, металл и стекло
Еще один вариант сочетания текстур и фактур — соединение любых поверхностей с зеркалом, стеклом или металлом. Такое комбинирование материалов поражает своим великолепием и многообразием.
7. Основные принципы сочетания фактур
- Не используйте два разных материала с одинаковой текстурой поверхности, например натуральное дерево и плитку под него.
- Для правильного сочетания фактур играйте на контрасте: соедините глянцевое и матовое, твердое и мягкое, рельефное и гладкое.
- Матовые поверхности поглощают свет и делают помещение спокойнее и комфортнее, глянцевые, наоборот, придают помещению торжественности.
- Разница фактур хорошо подходит для зонирования помещения, если не хотите использовать перегородки и цвета.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники