Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайне

Текстура — это рисунок материал, его узор, например заметные волокна дерева или прожилки натурального камня. А вот фактура — это тип поверхности, или его рельефность: матовая или глянцевая, гладкая или объемная. При оформлении помещения важно правильно их сочетать. Рассмотрим, как это сделать.

1. Кожа и дерево

Кожа — сама по себе роскошный, солидный и фактурный материал. В интерьере она должна выделяться, ее красоту нужно подчеркнуть, а не затмевать. Поэтому сочетайте ее с деревом осторожно, так как оно имеет выраженную текстуру, которая и так привлекает внимание. Для того чтобы кожа выглядела выгодно на фоне дерева, последнее лучше сделать гладким, матовым или глянцевым. Сочетание дерева и кожи выглядит очень красиво, оно подойдет для стилей интерьера, которые подразумевают дороговизну и шикарность, например для ар-деко и модерна.ура — это рисунок материал, его узор, например заметные волокна дерева или прожилки натурального камня. А вот фактура — это тип поверхности, или его рельефность: матовая или глянцевая, гладкая или объемная. При оформлении помещения важно правильно их сочетать. Рассмотрим, как это сделать.

1. Кожа и дерево

Кожа — сама по себе роскошный, солидный и фактурный материал. В интерьере она должна выделяться, ее красоту нужно подчеркнуть, а не затмевать. Поэтому сочетайте ее с деревом осторожно, так как оно имеет выраженную текстуру, которая и так привлекает внимание. Для того чтобы кожа выглядела выгодно на фоне дерева, последнее лучше сделать гладким, матовым или глянцевым. Сочетание дерева и кожи выглядит очень красиво, оно подойдет для стилей интерьера, которые подразумевают дороговизну и шикарность, например для ар-деко и модерна.