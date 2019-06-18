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Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайне


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Объясняем, что такое текстура и фактура, и показываем, как их применять.

Текстура — это рисунок материал, его узор, например заметные волокна дерева или прожилки натурального камня. А вот фактура — это тип поверхности, или его рельефность: матовая или глянцевая, гладкая или объемная. При оформлении помещения важно правильно их сочетать. Рассмотрим, как это сделать.

1. Кожа и дерево

Кожа — сама по себе роскошный, солидный и фактурный материал. В интерьере она должна выделяться, ее красоту нужно подчеркнуть, а не затмевать. Поэтому сочетайте ее с деревом осторожно, так как оно имеет выраженную текстуру, которая и так привлекает внимание. Для того чтобы кожа выглядела выгодно на фоне дерева, последнее лучше сделать гладким, матовым или глянцевым. Сочетание дерева и кожи выглядит очень красиво, оно подойдет для стилей интерьера, которые подразумевают дороговизну и шикарность, например для ар-деко и модерна.ура — это рисунок материал, его узор, например заметные волокна дерева или прожилки натурального камня. А вот фактура — это тип поверхности, или его рельефность: матовая или глянцевая, гладкая или объемная. При оформлении помещения важно правильно их сочетать. Рассмотрим, как это сделать.

1. Кожа и дерево

Кожа — сама по себе роскошный, солидный и фактурный материал. В интерьере она должна выделяться, ее красоту нужно подчеркнуть, а не затмевать. Поэтому сочетайте ее с деревом осторожно, так как оно имеет выраженную текстуру, которая и так привлекает внимание. Для того чтобы кожа выглядела выгодно на фоне дерева, последнее лучше сделать гладким, матовым или глянцевым. Сочетание дерева и кожи выглядит очень красиво, оно подойдет для стилей интерьера, которые подразумевают дороговизну и шикарность, например для ар-деко и модерна.

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Фото № 1: Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайнеФото: cellcode.us

2. Дерево и натуральный камень

Сочетание дерева и камня довольно популярно в дизайн проектах под ключ. И это не удивительно, так как эти два материала отлично смотрятся вместе. Они оба натуральные и природные, что тоже немаловажно. При сочетании этих материалов важно учесть одну особенность: если дерево имеет фактурную поверхность, то камень лучше сделать гладким, и наоборот.

Фото № 2: Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайнеФото: thespruce.com

3. Дерево и гладкая поверхность

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Сочетание гладких поверхностей и дерева прекрасно смотрится в современных интерьерах. Оно часто реализовано в мебели или в настенных покрытиях, когда деревянная текстура дополняется глянцевой поверхностью. Например, отделанная деревом стена в ванной комнате отлично гармонирует с глянцевыми поверхностями, присущими ванной комнате.

Фото № 3: Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайнеФото: trendir.com

4. Рельефная и гладкая поверхности

Сочетание рельефной и гладкой поверхности используется дизайнерами для того, чтобы однотонные предметы интерьера не сливались. Это решение хорошо подойдет для декорирования стен, например, гладкие белые поверхности можно разнообразить 3D-панелями. Но не обязательно использовать фактурность только при однотонных стенах — цветные, в свою очередь, добавят контрастности и сделают помещение элегантнее.

Фото № 4: Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайнеФото: moonwallstickers.com

5. Дерево и живые растения

В современных интерьерах часто стали использовать сочетание дерева с живыми растениями. Это сочетание придает интерьеру жизни, добавляет ярких красок и свежести. Растения часто реализуют в виде фитостены, а дерево служит облицовочным материалом для нее.

Фото № 5: Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайнеФото: possibledecor.com

6. Зеркало, металл и стекло

Еще один вариант сочетания текстур и фактур — соединение любых поверхностей с зеркалом, стеклом или металлом. Такое комбинирование материалов поражает своим великолепием и многообразием.

Фото № 6: Текстура и фактура материалов: в чем отличие, принципы сочетания в дизайнеФото: remodelista.com

7. Основные принципы сочетания фактур

  • Не используйте два разных материала с одинаковой текстурой поверхности, например натуральное дерево и плитку под него.
  • Для правильного сочетания фактур играйте на контрасте: соедините глянцевое и матовое, твердое и мягкое, рельефное и гладкое.
  • Матовые поверхности поглощают свет и делают помещение спокойнее и комфортнее, глянцевые, наоборот, придают помещению торжественности.
  • Разница фактур хорошо подходит для зонирования помещения, если не хотите использовать перегородки и цвета.

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04. 3D тур по квартире

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04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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