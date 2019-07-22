Виды и дизайн моющихся обоев для кухни

Красивым обоям на кухне быть! Моющиеся обои все активнее занимают кухонные стены.
Несмотря на обилие отделочных материалов для стен на кухне, от краски до дерева и декоративного камня, обои сохраняют свою высокую востребованность. Не только из-за привычки к ним, но и благодаря широкому ассортименту цветов, рисунков, фактур и рельефов. Обладая большими декоративными возможностями, обои также имеют и большой диапазон стоимости, что позволяет удовлетворить запросы разных категорий покупателей. И обои прекрасно оправдывают соотношение «цена — качество». Особенно сейчас, когда помимо обычных обоев для кухни предлагаются и моющиеся. Это обои, не боящиеся характерных для кухни загрязнений и помогающие хозяйкам поддерживать помещение в чистоте. Сегодня ReRooms рассказывает об этих чудо-обоях.
Маркировка моющихся обоев: пиктограммы на рулонахтря на обилие отделочных материалов для стен на кухне, от краски до дерева и декоративного камня, обои сохраняют свою высокую востребованность. Не только из-за привычки к ним, но и благодаря широкому ассортименту цветов, рисунков, фактур и рельефов. Обладая большими декоративными возможностями, обои также имеют и большой диапазон стоимости, что позволяет удовлетворить запросы разных категорий покупателей. И обои прекрасно оправдывают соотношение «цена — качество». Особенно сейчас, когда помимо обычных обоев для кухни предлагаются и моющиеся. Это обои, не боящиеся характерных для кухни загрязнений и помогающие хозяйкам поддерживать помещение в чистоте. Сегодня ReRooms рассказывает об этих чудо-обоях.
Маркировка моющихся обоев: пиктограммы на рулонах
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Не надо быть профессионалом, чтобы разбираться, какие обои моющиеся, а какие нет. Достаточно знать расшифровку пиктограмм, которые указаны на каждом рулоне обоев.
Одна волна — влагостойкие. Звучит обнадеживающе, но что это означает для мытья обоев? Оказывается, не лучший вариант для кухни. Такие обои можно лишь протирать влажной губкой, без моющих средств, нажима и трения.
Две волны — моющиеся. Ситуация чуть лучше, чем с влагостойкими. К мокрой губке добавляются мыло или гель для посуды (слабощелочные средства). Они хорошо удаляют свежие загрязнения, пыль, а вот с жиром вряд ли справятся.
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Три волны — супермоющиеся. Отличный вариант для кухонных обоев! На помощь мокрой губке приходят химические средства для удаления жирных пятен и застоявшихся загрязнений. И воды такие обои не боятся. Если, конечно, не лить ее на них ведрами.
Волна и щетка — самый супермоющийся вариант. Обои с такой маркировкой не боятся не только воды, но и жестких щеток. Высокая влагостойкость и износостойкость увеличивают количество чисток без потери внешнего вида обоев. Есть один минус: большая стоимость.
Виды моющихся обоев для кухни
Ассортимент моющихся обоев велик. Чтобы решить, какие брать, надо знать особенности каждого вида. Они делятся по типу материала и технологии производства.
Акриловые, или пенообои
Эти обои состоят из двух слоев бумаги с нанесением слоя вспененного акрила, прошедшего процесс глубокой печати. Результат — полотна с плотным рельефным рисунком, экологически безопасные и воздухопроницаемые. Они недороги и влагостойки. Это значит — только легкое протирание влажной губкой.
Флизелиновые обои
Они полностью изготовлены из флизелина — нетканого материала на основе целлюлозы. На ощупь флизелин напоминает ткань, а по виду — бумагу. От нее он отличается большей плотностью и прочностью. Структура флизелиновых обоев многослойная, при этом верхний, внешний, слой — рельефный. Рисунки разные, предпочтительно растительные узоры и орнаменты. Чаще всего флизелиновые обои однотонные — белые или близких тонов, поскольку это обои под покраску на водной основе. Выдержат до 8—12 окрашиваний. Хорошо моются — на две волны точно.
Виниловые обои
Самый популярный вид обоев. Виниловые обои не только красивы и способны имитировать разные текстуры, но и прочны, износостойки, не подвержены выгоранию на солнце и замечательно моются. Хотя не все. Многое зависит от основы. Лучшая — флизелиновая: она более плотная и влагостойкая, чем бумажная и тканевая. В зависимости от верхнего, декоративного, слоя выделяют три типа виниловых обоев.
1. Вспененный винил
Обладает яркой фактурой и рельефностью, получаемой без тиснения. Такие обои прочные и легкие, хорошо клеятся и маскируют дефекты стены. На них остаются царапины, поэтому о щетках для мытья лучше забыть. Только мягкая губка, мыло и вода.
2. Плоский, или винил горячего тиснения
Привлекает выразительными имитациями разнообразных текстур: кожи, текстиля, камня, кирпича, декоративной штукатурки. На рулонах этого типа виниловых обоев стоит маркировка «три волны».
3. Рельефный, или твердый винил
Как и вспененный, отличается рельефной фактурой верхнего слоя, получаемой путем тиснения. Эти обои устойчивы к механическим воздействиям, не боятся щеток и хорошо моются. Однако обладают большой массой и сложны в монтаже.
Стеклотканевые, или стеклообои
Стеклотканевые обои производятся из кварцевого песка, известняка, глины, соды в виде стеклянных нитей, которые затем ткут как полотно. Могут быть как гладкими, для выравнивания поверхности стен, так и с рельефным узором: чаще всего это ромб, рогожка, елочка, квадраты. Прочнее виниловых, хороши под покраску акриловыми красками на водной основе и не боятся щелочных средств и щетки.
Металлизированные обои
Одна из последних разработок моющихся обоев. И один из самых дорогих видов. Изготавливаются они из бумаги и алюминиевой фольги, на которую наносится рисунок и краска. Нередко эти обои украшены серебряным, золотым или бронзовым напылением. Благодаря этому у них есть металлический отблеск, по которому их и узнают. Очень эффектны и аристократичны. Устойчивы к плесени, грибку и влаге. Но их нельзя подвергать механическим воздействиям, поэтому только мытье мягкой губкой.
Пробковые обои
Один из самых экологичных и гипоаллергенных видов отделки кухонных стен. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией. Обои производятся из коры пробкового дерева на бумажной или флизелиновой основе с восковым покрытием. Именно оно позволяет мыть их губкой и несильными химическими средствами.
Дизайн моющихся обоев для кухни
Моющиеся обои радуют своими красками, рисунками, фактурами и рельефами. Каждый год дизайнеры предлагают новые варианты расцветок и узоров для украшения стен кухни. О модных обоях для стен мы уже подробно рассказывали. Диапазон огромен: от однотонных, гладких и рельефных и под покраску до многоцветных, со сложными рисунками. Бытует мнение, что для кухни надо выбирать обои исключительно с изображениями фруктов, овощей и кухонной утвари. Отнюдь. Этот специфический кухонный рисунок хорош для некоторых дизайнерских стилей, например для модерна или бохо, тогда как в других, к примеру в хай-теке, он будет смотреться нелепо. Для кухни в английском стиле подойдут обои в сдержанную клетку или полоску, а для стиля лофт — обои под кирпич. Французский узор замечательно впишется в интерьер кухни в классическом и неоклассическом стиле, а с серебряным блеском металлизированные обои — на кухню в стиле ар-деко. Если хочется подчеркнуть эконаправленность дизайна кухни, ее стены можно отделать коричневыми оттенками пробковых обоев.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники