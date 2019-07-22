Виды и дизайн моющихся обоев для кухни

Несмотря на обилие отделочных материалов для стен на кухне, от краски до дерева и декоративного камня , обои сохраняют свою высокую востребованность. Не только из-за привычки к ним, но и благодаря широкому ассортименту цветов, рисунков, фактур и рельефов. Обладая большими декоративными возможностями, обои также имеют и большой диапазон стоимости, что позволяет удовлетворить запросы разных категорий покупателей. И обои прекрасно оправдывают соотношение «цена — качество». Особенно сейчас, когда помимо обычных обоев для кухни предлагаются и моющиеся. Это обои, не боящиеся характерных для кухни загрязнений и помогающие хозяйкам поддерживать помещение в чистоте. Сегодня ReRooms рассказывает об этих чудо-обоях.

Не надо быть профессионалом, чтобы разбираться, какие обои моющиеся, а какие нет. Достаточно знать расшифровку пиктограмм, которые указаны на каждом рулоне обоев.

Одна волна — влагостойкие. Звучит обнадеживающе, но что это означает для мытья обоев? Оказывается, не лучший вариант для кухни. Такие обои можно лишь протирать влажной губкой, без моющих средств, нажима и трения.

Две волны — моющиеся. Ситуация чуть лучше, чем с влагостойкими. К мокрой губке добавляются мыло или гель для посуды (слабощелочные средства). Они хорошо удаляют свежие загрязнения, пыль, а вот с жиром вряд ли справятся.

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Три волны — супермоющиеся. Отличный вариант для кухонных обоев! На помощь мокрой губке приходят химические средства для удаления жирных пятен и застоявшихся загрязнений. И воды такие обои не боятся. Если, конечно, не лить ее на них ведрами.

Волна и щетка — самый супермоющийся вариант. Обои с такой маркировкой не боятся не только воды, но и жестких щеток. Высокая влагостойкость и износостойкость увеличивают количество чисток без потери внешнего вида обоев. Есть один минус: большая стоимость.

Фото: hundred-worries.com

Виды моющихся обоев для кухни

Ассортимент моющихся обоев велик. Чтобы решить, какие брать, надо знать особенности каждого вида. Они делятся по типу материала и технологии производства.

Акриловые, или пенообои

Эти обои состоят из двух слоев бумаги с нанесением слоя вспененного акрила, прошедшего процесс глубокой печати. Результат — полотна с плотным рельефным рисунком, экологически безопасные и воздухопроницаемые. Они недороги и влагостойки. Это значит — только легкое протирание влажной губкой.

Фото: homelux.ro

Флизелиновые обои

Они полностью изготовлены из флизелина — нетканого материала на основе целлюлозы. На ощупь флизелин напоминает ткань, а по виду — бумагу. От нее он отличается большей плотностью и прочностью. Структура флизелиновых обоев многослойная, при этом верхний, внешний, слой — рельефный. Рисунки разные, предпочтительно растительные узоры и орнаменты. Чаще всего флизелиновые обои однотонные — белые или близких тонов, поскольку это обои под покраску на водной основе. Выдержат до 8—12 окрашиваний. Хорошо моются — на две волны точно.

Фото: budrukamy.in.ua

Виниловые обои

Самый популярный вид обоев. Виниловые обои не только красивы и способны имитировать разные текстуры, но и прочны, износостойки, не подвержены выгоранию на солнце и замечательно моются. Хотя не все. Многое зависит от основы. Лучшая — флизелиновая: она более плотная и влагостойкая, чем бумажная и тканевая. В зависимости от верхнего, декоративного, слоя выделяют три типа виниловых обоев.

1. Вспененный винил

Обладает яркой фактурой и рельефностью, получаемой без тиснения. Такие обои прочные и легкие, хорошо клеятся и маскируют дефекты стены. На них остаются царапины, поэтому о щетках для мытья лучше забыть. Только мягкая губка, мыло и вода.

Фото: scalsys.com

2. Плоский, или винил горячего тиснения

Привлекает выразительными имитациями разнообразных текстур: кожи, текстиля, камня, кирпича, декоративной штукатурки. На рулонах этого типа виниловых обоев стоит маркировка «три волны».

Фото: aaronguide.com

3. Рельефный, или твердый винил

Как и вспененный, отличается рельефной фактурой верхнего слоя, получаемой путем тиснения. Эти обои устойчивы к механическим воздействиям, не боятся щеток и хорошо моются. Однако обладают большой массой и сложны в монтаже.

Фото: adastraerrans.com

Стеклотканевые, или стеклообои

Стеклотканевые обои производятся из кварцевого песка, известняка, глины, соды в виде стеклянных нитей, которые затем ткут как полотно. Могут быть как гладкими, для выравнивания поверхности стен, так и с рельефным узором: чаще всего это ромб, рогожка, елочка, квадраты. Прочнее виниловых, хороши под покраску акриловыми красками на водной основе и не боятся щелочных средств и щетки.

Фото: lt.toolboxprodhouse.com

Металлизированные обои

Одна из последних разработок моющихся обоев. И один из самых дорогих видов. Изготавливаются они из бумаги и алюминиевой фольги, на которую наносится рисунок и краска. Нередко эти обои украшены серебряным, золотым или бронзовым напылением. Благодаря этому у них есть металлический отблеск, по которому их и узнают. Очень эффектны и аристократичны. Устойчивы к плесени, грибку и влаге. Но их нельзя подвергать механическим воздействиям, поэтому только мытье мягкой губкой.

Фото: pikdo.org

Пробковые обои

Один из самых экологичных и гипоаллергенных видов отделки кухонных стен. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией. Обои производятся из коры пробкового дерева на бумажной или флизелиновой основе с восковым покрытием. Именно оно позволяет мыть их губкой и несильными химическими средствами.

Фото: homerenovates.com

Дизайн моющихся обоев для кухни

Моющиеся обои радуют своими красками, рисунками, фактурами и рельефами. Каждый год дизайнеры предлагают новые варианты расцветок и узоров для украшения стен кухни. О модных обоях для стен мы уже подробно рассказывали. Диапазон огромен: от однотонных, гладких и рельефных и под покраску до многоцветных, со сложными рисунками. Бытует мнение, что для кухни надо выбирать обои исключительно с изображениями фруктов, овощей и кухонной утвари. Отнюдь. Этот специфический кухонный рисунок хорош для некоторых дизайнерских стилей, например для модерна или бохо, тогда как в других, к примеру в хай-теке, он будет смотреться нелепо. Для кухни в английском стиле подойдут обои в сдержанную клетку или полоску, а для стиля лофт — обои под кирпич. Французский узор замечательно впишется в интерьер кухни в классическом и неоклассическом стиле, а с серебряным блеском металлизированные обои — на кухню в стиле ар-деко. Если хочется подчеркнуть эконаправленность дизайна кухни, ее стены можно отделать коричневыми оттенками пробковых обоев.