Цвет дуб сонома в интерьере: 28 примеров удачных сочетаний

В разных регионах нашей планеты растут разные виды дуба, и цвет коры дерева зависит от климата местности. Например, в сухих регионах и на песчаных почвах дуб имеет светло-желтый оттенок, во влажных территориях кора приобретает темный насыщенно-коричневый цвет.

Люди используют дуб для строительства и оформления жилья уже много веков. Это твердая древесина, поэтому изготовленная из нее мебель способна сохранять презентабельный вид и служить десятилетиями. Например, письменный стол или шкаф из дуба со временем выглядит только лучше, становясь антикварным и переходя в семье по наследству.

Дуб сонома — это стильный и необычный светлый оттенок. Из такой древесины часто изготавливают мебель разного назначения. Оригинальность материала — в его грубоватом рисунке с необычным рельефом и оттенками цвета дыма, чайной розы, золота. Такое дерево немного напоминает элитный беленый дуб.

Мебель из такого дуба наиболее эффектно будет выглядеть в помещениях, окна которых выходят на север, или просто в мало освещенных комнатах. Кажется, что такая древесина сама излучает теплый свет. Она создает в помещении необычайный уют, зрительно увеличивая пространство. Наиболее удачно впишется в такие интерьеры, как скандинавский, прованс, шале, классика.

Фото: smalldesignideas.com

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Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

Светлые оттенки сонома

Оттенок сонома хорошо сочетается и с яркими, и с матовыми поверхностями. Самое популярное сочетание — с цветом венге. Отлично смотрится с насыщенным шоколадным, золотым, серебряным оттенками. Собственные оттенки дуба сонома имеют палитру от сероватого до дымчато-розового. Его холодные тона хороши рядом с пастельными оттенками в декоре. Помимо уже упомянутого цвета чайной розы, светлые оттенки дуба сонома могут быть близки к дымчатому, золотистому, ванильному и кофейному оттенкам.

Для спокойных и прохладных оттенков дуба сонома выбирайте разных партнеров, лучшими их которых станут:

белый;

серый;

сирень;

деним;

сочный-зеленый;

фиолетовый;

бордо;

коричневый;

горчичный.





Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

Темные оттенки сонома

Темный насыщенный оттенок дуб может приобрести в результате нескольких процессов. Первый — зависимость от места произрастания. Близкий к коньячному оттенок получится у дерева, которое растет в европейской части планеты.

С помощью термальной обработки тоже можно создать темные оттенки дуба, и намного быстрее, чем естественным путем. На качестве древесины такой способ никак не отражается.

Мореный дуб получается после длительного нахождения древесины в воде. Правда, сегодня мастера активно используют технологии искусственного морения, в результате чего кора приобретает разные темные оттенки.

Мебель темного цвета лучше использовать для оформления прихожей и спальни, неплохо она будет смотреться в ванной комнате, если вы сможете обеспечить там хорошее освещение.

Фото: luxedaily.luxesource.com

Фото: smalldesignideas.com

Белый оттенок дуба отлично будет сочетается с такими цветами:

солнечный;

сиреневый;

бежевый;

серый;

синий;

изумрудный;

золотой;

коричневый;

рыжий.

Фото: smalldesignideas.com

Выгодного сочетания с темным дубом можно добиться, используя эти оттенки:

болотный;

бордовый;

серебряный;

темно-синий;

малахитовый;

черный.

Фото: smalldesignideas.com

Пол в оттенке дуба сонома

Часто для интерьеров с большими пространствами дизайнеры выбирают в оттенке дуба сонома покрытие пола, будь оно выполнено из натуральной древесины или ее аналогов. Наиболее эффектно такое решение подтверждается светлой, а порой и полностью белой мебелью или сливочными оттенками отделки и обстановки. Допускаются небольшие темные элементы и аксессуары — но лишь для подчеркивания изысканности материала для пола.

Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

Стены в оттенке дуба сонома

Поскольку натуральным деревом дизайнеры предпочитают отделывать поверхности лишь в небольших пространствах, оттенок сонома на стене в гостиной будет в лучшем случае качественной имитацией природного материала. Впрочем, современные технологии и материалы позволяют создавать очень убедительный декор, который переносит нас в жаркую пустыню или на океанский остров.

А вот в ванной комнате такая отделка служит прекрасной заменой керамической плитке и уж тем более вышедшим из моды пластиковым панелям, даже если вам удастся найти такой пластик в одном из оттенков дуба сонома. Не нужно. Дуб достаточно прочное дерево, чтобы выдержать воздействие влаги и перепад температур. В крайнем случае вы станете изобретателем нового способа производства мореного дерева.

Фото: luxedaily.luxesource.com

Фото: smalldesignideas.com

Потолок в оттенке дуба сонома

Вряд ли вы захотите делать потолок в своей квартире в оттенке дуба сонома — из моды еще не вышли другие варианты отделки этой поверхности. И все же дизайнеры советуют присмотреться к такой палитре, если вам захочется согреть комнату, где мало естественного света. Отблески при включенных светильниках приподнимут потолки и скроют возможные недостатки отделки.

А что, если сделать всю комнату в оттенке дуба сонома?

Фото: luxedaily.luxesource.com

Фото: luxedaily.luxesource.com

Красивые интерьеры с использованием цвета сонома