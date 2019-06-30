Цвет дуб сонома в интерьере: 28 примеров удачных сочетаний

Хотите, чтобы отделка интерьера служила вам, вашим детям и внукам и оставалась прочной и красивой? Выбирайте мебель и декор из дуба в модном оттенке сонома.
Люди используют дуб для строительства и оформления жилья уже много веков. Это твердая древесина, поэтому изготовленная из нее мебель способна сохранять презентабельный вид и служить десятилетиями. Например, письменный стол или шкаф из дуба со временем выглядит только лучше, становясь антикварным и переходя в семье по наследству.
Оттенки дуба сонома
В разных регионах нашей планеты растут разные виды дуба, и цвет коры дерева зависит от климата местности. Например, в сухих регионах и на песчаных почвах дуб имеет светло-желтый оттенок, во влажных территориях кора приобретает темный насыщенно-коричневый цвет.
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Дуб сонома — это стильный и необычный светлый оттенок. Из такой древесины часто изготавливают мебель разного назначения. Оригинальность материала — в его грубоватом рисунке с необычным рельефом и оттенками цвета дыма, чайной розы, золота. Такое дерево немного напоминает элитный беленый дуб.
Мебель из такого дуба наиболее эффектно будет выглядеть в помещениях, окна которых выходят на север, или просто в мало освещенных комнатах. Кажется, что такая древесина сама излучает теплый свет. Она создает в помещении необычайный уют, зрительно увеличивая пространство. Наиболее удачно впишется в такие интерьеры, как скандинавский, прованс, шале, классика.
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Светлые оттенки сонома
Оттенок сонома хорошо сочетается и с яркими, и с матовыми поверхностями. Самое популярное сочетание — с цветом венге. Отлично смотрится с насыщенным шоколадным, золотым, серебряным оттенками. Собственные оттенки дуба сонома имеют палитру от сероватого до дымчато-розового. Его холодные тона хороши рядом с пастельными оттенками в декоре. Помимо уже упомянутого цвета чайной розы, светлые оттенки дуба сонома могут быть близки к дымчатому, золотистому, ванильному и кофейному оттенкам.
Для спокойных и прохладных оттенков дуба сонома выбирайте разных партнеров, лучшими их которых станут:
- белый;
- серый;
- сирень;
- деним;
- сочный-зеленый;
- фиолетовый;
- бордо;
- коричневый;
- горчичный.
Темные оттенки сонома
Темный насыщенный оттенок дуб может приобрести в результате нескольких процессов. Первый — зависимость от места произрастания. Близкий к коньячному оттенок получится у дерева, которое растет в европейской части планеты.
С помощью термальной обработки тоже можно создать темные оттенки дуба, и намного быстрее, чем естественным путем. На качестве древесины такой способ никак не отражается.
Мореный дуб получается после длительного нахождения древесины в воде. Правда, сегодня мастера активно используют технологии искусственного морения, в результате чего кора приобретает разные темные оттенки.
Мебель темного цвета лучше использовать для оформления прихожей и спальни, неплохо она будет смотреться в ванной комнате, если вы сможете обеспечить там хорошее освещение.
Белый оттенок дуба отлично будет сочетается с такими цветами:
- солнечный;
- сиреневый;
- бежевый;
- серый;
- синий;
- изумрудный;
- золотой;
- коричневый;
- рыжий.
Выгодного сочетания с темным дубом можно добиться, используя эти оттенки:
- болотный;
- бордовый;
- серебряный;
- темно-синий;
- малахитовый;
- черный.
Пол в оттенке дуба сонома
Часто для интерьеров с большими пространствами дизайнеры выбирают в оттенке дуба сонома покрытие пола, будь оно выполнено из натуральной древесины или ее аналогов. Наиболее эффектно такое решение подтверждается светлой, а порой и полностью белой мебелью или сливочными оттенками отделки и обстановки. Допускаются небольшие темные элементы и аксессуары — но лишь для подчеркивания изысканности материала для пола.
Стены в оттенке дуба сонома
Поскольку натуральным деревом дизайнеры предпочитают отделывать поверхности лишь в небольших пространствах, оттенок сонома на стене в гостиной будет в лучшем случае качественной имитацией природного материала. Впрочем, современные технологии и материалы позволяют создавать очень убедительный декор, который переносит нас в жаркую пустыню или на океанский остров.
А вот в ванной комнате такая отделка служит прекрасной заменой керамической плитке и уж тем более вышедшим из моды пластиковым панелям, даже если вам удастся найти такой пластик в одном из оттенков дуба сонома. Не нужно. Дуб достаточно прочное дерево, чтобы выдержать воздействие влаги и перепад температур. В крайнем случае вы станете изобретателем нового способа производства мореного дерева.
Потолок в оттенке дуба сонома
Вряд ли вы захотите делать потолок в своей квартире в оттенке дуба сонома — из моды еще не вышли другие варианты отделки этой поверхности. И все же дизайнеры советуют присмотреться к такой палитре, если вам захочется согреть комнату, где мало естественного света. Отблески при включенных светильниках приподнимут потолки и скроют возможные недостатки отделки.
А что, если сделать всю комнату в оттенке дуба сонома?
Красивые интерьеры с использованием цвета сонома
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники