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Как практично и модно оформить полки в ванной комнате


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Казалось бы, такая простая вещь — полочки в ванную, а сколько всего надо учесть: и зачем, и сколько, и из чего, и как.

«Дьявол — в деталях» — это высказывание в полной мере применимо к полочкам в ванной. Если полки в комнатах можно и не заметить из-за размера помещения, количества предметов или декоративных уловок, то с ванной такой фокус не пройдет. Здесь все как на ладони. А значит, и подходить к выбору и расположению полок надо с особой тщательностью. ReRooms покажет, как это делается.

Не все ванные комнаты оснащаются полками. Иногда хозяевам достаточно столешницы с раковиной, полотенцедержателя и крючков. Однако полки — это не только удобно, но и модно. Красивые полки в ванной комнате — тренд, который держится в дизайне интерьеров квартир и частных домов не первый год. И не собирается сдавать позиции.o;Дьявол — в деталях» — это высказывание в полной мере применимо к полочкам в ванной. Если полки в комнатах можно и не заметить из-за размера помещения, количества предметов или декоративных уловок, то с ванной такой фокус не пройдет. Здесь все как на ладони. А значит, и подходить к выбору и расположению полок надо с особой тщательностью. ReRooms покажет, как это делается.

Не все ванные комнаты оснащаются полками. Иногда хозяевам достаточно столешницы с раковиной, полотенцедержателя и крючков. Однако полки — это не только удобно, но и модно. Красивые полки в ванной комнате — тренд, который держится в дизайне интерьеров квартир и частных домов не первый год. И не собирается сдавать позиции.

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Фото № 1: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Виды полочек в ванной комнате

Есть три вида полочек для ванной: навесные, напольные и встроенные.

Навесные полки

Самый популярный вариант. Он подходит как для просторных ванных комнат, так и для малогабаритных. Полки делятся на линейные и угловые и крепятся к стене либо со сверлением, либо на присосках. Преимущество угловых полок в том, что они располагаются в мало задействованных, нередко пустующих частях ванной.

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Фото № 2: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Напольные полки

Эти этажерки занимают больше места, чем навесные полки, но они мобильны и могут легко переставляться из одной части ванной в другую. Есть два варианта этажерок: прямоугольные и угловые. Подходят для ванных комнат разных размеров.  

Фото № 3: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Встроенные полки

Особая категория. Их можно сделать только на стадии ремонта ванной, поэтому место для них и их количество нужно продумать заранее. Основа формируют из гипсокартона, как правило, в нише, а затем декоративно оформляют керамической плиткой, мозаикой, искусственным камнем. Этот практичный и эстетичный вариант не уступает по своей функциональности шкафу, только без дверец. В ванной комнате это плюс: все под рукой.

Фото № 4: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Материалы для изготовления полок в ванную комнату

Главное требование к материалам для полок в ванную — устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности. С этим хорошо справляется пластик, он дешев, ему можно придать любую форму и окрасить в любой цвет. Однако он дешевый не только по цене, но и по внешнему виду, и облагородить дизайн ванной комнаты точно не сможет.

Чтобы полки из металла (нержавейки, хромированного, эмалированного, с напылением) были долговечными, а не на полгода, нужно высокое качество производства, а это дорого. При низком качестве металлические полки быстро ржавеют и теряют свежий вид.    

Фото № 5: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Полки из прозрачного стекла малозаметны и визуально не загромождают пространство, а из цветного украшают ванную. Они просты в уходе, а опасения, что их легко разбить, чаще всего не сбываются.

Фото № 6: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Деревянные полки в ванной отнюдь не нонсенс. Несмотря на то что само дерево хорошо впитывает воду, сейчас есть средства, масла и лаки, которыми пропитывают древесину, делая ее влагостойкой. Деревянные полки в ванной освежают интерьер и интригуют гостей.

Фото № 7: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Полки из искусственного камня производятся только по индивидуальному заказу. Этот материал не боится ни высоких температур, ни влаги и выглядит роскошно. Дорого, одним словом.  

Фото № 8: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Функции полок в ванной комнате

Полки в ванной комнате выполняют четыре основные функции. Во-первых, удобно располагают все нужные предметы: шампуни, бальзамы, кремы, лосьоны, мыло, зубные щетки и пасты, полотенца, мочалки и прочее. Во-вторых, предотвращают падение предметов под ноги в ванне или на пол. В-третьих, улучшают  внешний вид ванной комнаты, участвуют в ее дизайне, украшают, создают целостный образ интерьера. В-четвертых, увеличивают свободное пространство, поскольку задействуют верхнюю часть стен.

Фото № 9: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Как выбрать полки для ванной комнаты

Чтобы выбрать полки для ванной комнаты, надо обратить внимание на ряд параметров. 

Первое — размеры помещения и расположение основных предметов: ванны, раковины, душевой кабины, унитаза, если санузел совмещен. Полки надо разместить так, чтобы они не мешали, поэтому для маленькой ванной вряд ли подойдет напольный вариант, лучше выбрать навесные. 

Второе — дизайн интерьера ванной, в каком стиле он выполнен, что вы хотели бы в него привнести. Полки могут как поддержать и отшлифовать вид комнаты, так и перечеркнуть остальные декоративные достоинства. 

Третье — материал и тип конструкции полок, как они будут крепиться, подходит ли этот вид крепления для стен. Если на стенах мозаика, сюда вряд ли подойдут полки на присосках. А если стены из искусственного камня, без сверления не обойтись.

Фото № 10: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Фотопримеры красивых полок в интерьере ванной комнаты

Фото № 11: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Фото № 12: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

Фото № 13: Как практично и модно оформить полки в ванной комнатеФото ReRooms

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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