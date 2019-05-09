15 самых подходящих стилей для оформления прихожих

Не знаете, в каком стиле оформить интерьер прихожей, чтобы она впечатляла гостей с порога? Предлагаем подходящие варианты для вдохновения.
Интерьер прихожей в квартире олицетворяет ту самую «вешалку», с которой начинается ваше жилье. Прихожая с порога демонстрирует гостям атмосферу всей квартиры и вкус ее хозяев, поэтому должна быть оформлена не только красиво, модно, практично и функционально, но и в соответствии с общим интерьерным стилем жилого пространства. Большинство россиян не могут похвастаться просторной входной зоной, где есть место для реализации дизайнерских идей. А в маленьких прихожих, в которых едва получается разместить небольшую вешалку, очень сложно создать эстетичный и современный дизайн.
Но это на первый взгляд! Если подойти к оформлению интерьера грамотно, можно даже на скромной площади воспроизвести оригинальное стилистическое решение. ReRooms подобрал пятнадцать подходящих стилей для оформления прихожих с фотопримерами — возможно, среди них есть тот интерьер, который нужен именно вам.
1. Интерьер прихожей в скандинавском стиле
Прихожая в скандинавском стиле понравится тем, кто ценит в интерьере простоту и естественность. Сканди-интерьеры отличаются лаконичностью форм, функциональностью и практичностью, их характерными особенностями выступают:
светлая цветовая гамма;
компактная и функциональная мебель простой конфигурации;
обилие яркого света;
минимальное использование декора;
скрытое хранение.
Оформляя прихожую в скандинавском стиле, важно учитывать, что он не терпит нагромождения: чем меньше выделяющихся на нейтральном фоне элементов, тем лучше. Для отделки стен можно использовать как краску, так и обои с матовой поверхностью и без динамичных принтов. Что касается цветовой гаммы — белый цвет, свойственный северным интерьерам, можно заменить, например, на светло-серый или оливковый, они более теплые и не такие маркие.
Пол скандинавы отделывают исключительно деревом и утепляют его коврами. В современных интерьерах напольное покрытие лучше заменить керамогранитом или ламинатом с древесным рисунком, а ковры сымитировать узорной плиткой — на ней не собирается пыль, как на шерстяных изделиях и древесных массивах, да и следить за чистотой такой поверхности легче.
Мебель для сканди-прихожей должна быть функциональной, эргономичной и удобной. Если нужен большой шкаф-купе, его лучше встроить в стену. Используйте дверцы шкафа для размещения зеркал — они поспособствуют увеличению пространства и тем самым подчеркнут главную концепцию скандинавского стиля.
2. Прихожая в стиле лофт
Стиль лофт в интерьере прихожей создаст хозяину квартиры имидж неординарного, уверенного в себе и независимого человека, тяготеющего ко всему новому и нестандартному. Концепция лофтового интерьера заключается в гармоничном сочетании стен из необработанной кирпичной кладки, простых материалов и самых неожиданных аксессуаров. Характерные особенности:
открытая планировка без перегородок;
холодная цветовая гамма;
грубая отделка;
брутальная мебель;
промышленные детали.
Традиционно прихожая в стиле лофт — это просто условно отгороженная от основной части жилого помещения зона. Поэтому лучше всего такой интерьер оформлять в городской квартире, где прихожая выступает частью гостиной.
Хотите впустить лофтовый дух в отдельную прихожую с небольшой площадью? Сымитируйте кирпичную кладку на стенах обоями с соответствующим рисунком, потолок украсьте деревянными балками и обыграйте их хромированными светильниками, поставьте массивную напольную вешалку и оформите зеркальными панелями фасады мебели. Как видите, нужно всего несколько деталей, чтобы ваша малогабаритная прихожая в полной мере заблестела гранями лофта.
3. Прихожая в стиле минимализм
Минимализм — один из самых гостеприимных стилей, он не предполагает сложных дизайнерских решений, но при этом создает уютную атмосферу на входе в квартиру. Его суть прослеживается в самом названии:
минимум мебели;
максимум света;
геометрически правильные формы;
светлая цветовая гамма, в которой не более трех контрастных оттенков;
отсутствие декора.
Чтобы оформить прихожую в стиле минимализм, лучше использовать для отделки белые или бежевые тона. Для стен подойдут обои под окраску, для пола — керамогранит с глянцевой поверхностью, сочетающийся по цвету с основным фоном.
Мебели в минималистской прихожей должно быть как можно меньше. Хорошим выбором станет встроенный шкаф-купе и небольшая тумба — они не загромоздят пространство и совместят функциональность гардеробной, обувницы и места для хранения мелочей.
4. Стиль модерн в интерьере прихожей
Стиль модерн сочетает классические и современные интерьерные элементы. В нем присутствуют изысканность и многофункциональность, асимметрия и изящные линии, оригинальная фурнитура и необычные узоры. Для стиля модерн характерны:
отсутствие резких контрастов в цветовой гамме;
освещение, визуально увеличивающее пространство;
комбинирование искусственных и натуральных материалов в отделке;
витражи с растительными орнаментами;
мебель с пластичными формами.
Для воплощения модерна в прихожей подойдут узорные обои. В просторных комнатах их можно использовать для отделки всех стен, в маленьких — только в виде акцента. Для напольного покрытия отличным выбором станет плитка под мрамор или керамогранит, имитирующий паркет.
Очень важна в модерне гармония цветового оформления с мягким контрастом. Для этого стиля предпочтительны природные тона — это могут быть песочные, лавандовые, карамельные, горчичные и серые оттенки в сочетании с цветами драгоценных самоцветов. Подчеркнет концепцию стиля мебель, декорированная росписью с позолотой, коваными элементами и красивой резьбой.
5. Ар-деко в интерьере прихожей
Вы предпочитаете смелые решения в интерьере, цените шик и роскошь? Обратите внимание на многоликий, практичный и одновременно аристократичный ар-деко. Сочетание дорогих экзотических элементов из слоновой кости, шагреневой кожи, эбенового дерева, кожи крокодила делают стиль ар-деко по-настоящему эксклюзивным и уникальным, но даже при таком размахе его можно гармонично вписать в интерьер прихожей. Задать нужный тон помогут:
цветные узоры и ручная роспись на фасадах мебели;
паркет из древесины ценных пород или хорошо имитирующая его керамическая плитка;
зеркала в массивных бронзовых рамах;
графичные молдинги;
золото, серебро, латунь в цветовой палитре;
хрустальные светильники.
Все это нужно включать в интерьер прихожей с чувством меры. Используйте для отделки стен обои с закольцованными узорами и геометрическими принтами в черно-белых, серебристо-серых, бежево-коричневых тонах с золотистым отливом. Создайте акценты в виде декоративных панно и скульптур. Подберите мебель, украшенную элементами из металла, перламутра или стекла. Они подчеркнут шик ар-деко, но без особой вычурности.
6. Прихожая в современном стиле
Оптимальный вариант для маленькой прихожей — интерьер в современном стиле. В нем нет сложных форм и показной роскоши, а вся суть заключается в простоте, минимализме и практичности. В целом современные интерьеры эклектичны и демократичны. Для них характерны:
натуральные материалы в отделке;
мебель удобной конструкции;
нейтральная палитра цветов с яркими акцентами;
скрытое освещение с использованием только точечных потолочных светильников;
минимальное количество декора.
В современной прихожей важно рационально расположить предметы, чтобы к ним был свободный доступ. Удачной планировкой станет расстановка мебели вдоль стен — за счет этого освободится центральная часть комнаты и помещение не будет выглядеть заставленным. Если есть возможность, встройте мебель в нишу — такое решение значительно сэкономит площадь, но сохранит в прихожей нужные функции.
7. Стиль хай-тек в интерьере прихожей
Прихожая в стиле хай-тек — отличный вариант для квартир с ограниченным метражом. Такой интерьер максимально практичный, в нем нет ничего, что не несет никакой функциональной нагрузки. Стилю хай-тек присущи:
прямые линии;
металл, бетон, стекло и пластик;
контрастная цветовая гамма с доминированием черного, белого и серого цветов;
многофункциональное освещение;
простая мебель лаконичных форм.
Для оформления прихожей в стиле хай-тек используйте отделку с глянцевой поверхностью: для стен подойдут обои под окраску или пластиковые панели, для пола — ламинат, искусственный камень. Мебель с включением хромированных и стеклянных светоотражающих деталей должна быть многофункциональной и сделана с учетом последних технологических разработок — обратите внимание на модели-трансформеры. Декора в прихожей хай-тек минимум. Допускается использование абстрактных черно-белых изображений, зеркал простых форм и настенных часов.
8. Интерьер прихожей в стиле прованс
Стиль прованс подойдет тем, кто устал от бурного ритма жизни в мегаполисе и стремится к теплу загородной жизни. Такой интерьер привлекает не надуманной простотой, использованием экологичных природных материалов, широкими возможностями декора и волнующими цветочными мотивами. Для прованса характерны:
пастельная цветовая гамма — приветствуются нежно-розовые, приглушенно-желтые, светло-голубые, бежевые, кремовые оттенки;
преобладание дерева;
винтажная и состаренная мебель;
обилие естественного света;
живые растения.
При выборе мебели для прихожей откажитесь от громоздких шкафов и тумб. Замените их изящными вешалками и компактными комодами — этим вы добьетесь необходимого для прованса эффекта воздушности. В отделке сочетайте несколько рисунков и фактур: обои не обязательно должны быть гладкими и однотонными — отлично подойдут рельефные варианты с объемными цветами. Подчеркните выбранный стиль картинами с красивыми пейзажами и коваными элементами люстр.
9. Английский стиль в интерьере прихожей
Английский стиль характеризуется логической целостностью и благородством в сочетании с респектабельностью и сдержанностью. Такой интерьер в прихожей станет бесспорным показателем хорошего вкуса хозяев квартиры. Главные особенности оформления английской прихожей:
дорогая и добротная мебель внушительных размеров;
большие зеркала в объемных рамах;
светильники под старину с позолоченными элементами;
светлая цветовая гамма с преобладанием белых, бежевых и светло-серых тонов с насыщенными контрастными бронзовыми, бордовыми, золотистыми, шоколадными, терракотовыми оттенками;
лепные карнизы, молдинги и деревянные балки на потолке.
Если хотите следовать принципам этого стиля, используйте для отделки стен обои с характерным принтом: наиболее популярны вертикальные полосы и шотландская клетка. Для пола подойдет высококачественный ламинат или керамическая плитка, имитирующая паркетную доску. Мебель может быть как антикварной, так и современной: вешалка, винтажный комод, банкетка — такого набора достаточно, чтобы подчеркнуть особенности английского интерьера.
10. Интерьер прихожей в классическом стиле
Классический стиль в интерьере притягивает античным совершенством форм — он невозможен без дорогостоящих материалов и элементов роскоши. Главными особенностями классики в интерьере выступают:
светлая цветовая гамма в приглушенных тонах;
мебель из натуральных материалов геометрически совершенных форм;
светильники и люстры с роскошными подвесами;
винтажный декор;
композиционная строгость.
Чтобы воспроизвести помпезную парадность классики в современной прихожей, можно прибегнуть к нескольким хитростям. Откажитесь от сложных конструкций на потолке в пользу высоких плинтусов — они углубят пространство и приподнимут потолок не хуже гипсокартонных арок. Не отделывайте стены одинаковыми обоями с рельефным тиснением — они сделают прихожую тесной. Лучше из узорных обоев сделайте акцент на одной из стен по типу постера. Мебель подойдет и из недорогой коллекции — главное, чтобы она сочеталась по цвету с основным фоном и была строгих форм.
11. Прихожая в стиле кантри
Стиль кантри воплощает в интерьере деревенский шарм с помощью простых вещей, создающих в квартире уютную и душевную атмосферу, в которую всегда хочется возвращаться. В нем полностью отсутствует белый цвет и искусственные материалы — все элементы натуральные и выполненные в пастельной гамме. Как нельзя лучше для кантри-прихожей подойдут:
натуральное или искусственное дерево, декоративный камень;
простая деревянная мебель;
декор и аксессуары ручной работы;
неброские естественные цвета, без контрастов;
узоры, орнаменты, мелкие цветочные рисунки.
Воссоздать деревенскую простоту в прихожей в стиле кантри помогут: ламинат с рисунком под состаренную доску, вязаный коврик у порога, деревянные балки на потолке, плетеные предметы мебели. Чтобы добавить деревенского своеобразия в интерьер, используйте напольную вешалку трубчатой конструкции, мягкий пуф, обшитый по краю рюшами, глиняные вазы с сухими цветами.
12. Неоклассика в интерьере прихожей
Хотите создать в прихожей современный интерьер с классическими нотками? Обратите внимание на стиль неоклассика, в котором нет присущей классическим направлениям излишней помпезности, но присутствуют изысканность, респектабельность и красота. Для неоклассических прихожих подойдут:
спокойные цвета и пастельные оттенки — бежевый, голубой, лавандовый, оливковый, кремовый;
графические паттерны и цветочные принты;
зонированное освещение;
молдинги, лепнина и барельефы;
симметрия во всем.
Самый простой способ внести в интерьер прихожей неоклассические элементы — использование молдингов в отделке стен. Ими можно оформить панно, выделить зеркало или картину, хотя и без лишнего декора накладные планки в отделке смотрятся эффектно, да еще и создают иллюзию расширения пространства. Окутать комнату атмосферой домашнего тепла и уюта можно «ковром» из декоративной плитки и элегантной расстекловкой на фасадах мебели.
13. Прихожая в стиле поп-арт
Не нравятся классические интерьеры и вы готовы на веселый эксперимент? Оформите прихожую в стиле поп-арт. Здесь можно реализовать смелые дизайнерские фантазии — без ограничений, строгих правил и серьезных финансовых затрат. Характерные черты стиля поп-арт:
кислотные и неоновые краски;
бюджетные материалы — пластик, металл, стекло, бумага;
разноцветные светильники;
минимальный набор мебели;
креативный декор.
Чтобы впустить экспрессивный дух поп-арта в прихожую, нужно всего несколько нестандартных элементов. Это могут быть фотообои со стильным акцентом, например с запечатленным поцелуем или портретами звезд шоу-бизнеса. В роли акцента могут выступать необычная мебель и светильники — главное, чтобы все элементы создавали праздник цвета в помещении и вызывали всплеск только радостных эмоций.
14. Экостиль в интерьере прихожей
Интерьер в экостиле для прихожей подойдет тем, кто хочет ежедневно погружаться в благоприятный микроклимат своего жилища и атмосферу единения с природой. В экодизайнах идеально сочетаются натуральные материалы, естественная цветовая гамма, живые растения, функциональная мебель, природный декор — что может быть лучше для создания уютной входной зоны в городской квартире!
Хотите оформить экологичную прихожую, чтобы в ней не было ничего опасного для здоровья, но было удобно и комфортно? Придерживайтесь простых правил:
выбирайте натуральные материалы — дерево, камень, ротанг, бумага. Главное, чтобы они были экологически чистыми;
откажитесь от неестественных цветов — во всем только природные оттенки (песочный, голубой, травяной, серый, бежевый, бледно-желтый);
при выборе мебели обращайте внимание не только на материал, но и на форму предметов — чем примитивнее и проще, тем лучше;
растительные мотивы на обоях и ковриках дополнят природный образ прихожей;
найдите место для горшков с живыми цветами — для них, например, можно выделить отдельную полку на стене.
15. Прихожая в средиземноморском стиле
Средиземноморский стиль вызывает ассоциации с приморскими жилищами и залитыми солнцем днями. Он отражает всю элегантность и традиции межконтинентального региона, что выражается в характерных цветах и простых текстурах. Средиземноморским интерьерам присущи:
насыщенные оттенки — синий, баклажановый, желтый, изумрудно-зеленый, терракотовый, оливковый;
этнические изображения, растительные и геометрические узоры;
плетеные и кованые элементы;
крепкая мебель с нарочито грубой ручной резьбой;
обилие живых растений;
простор, без пафоса и нагромождений.
Средиземноморское направление отлично подойдет для интерьера прихожей в загородном доме, где есть лестница — там можно использовать многие ключевые элементы стиля (кованые перила, оригинальный декор подступеней, картины и фото на стенах, деревянные балки на потолке).
Если же вы хотите в городской квартире создать морскую и романтическую атмосферу, обратите внимание, например, на греческую тематику. Голубовато-белая цветовая гамма на стенах, классическая темная плитка на полу, зеркала в деревянной раме, резные ящики и табуреты вместо мягких пуфов, картины с растительными и морскими орнаментами помогут создать в прихожей непередаваемую атмосферу Средиземноморья.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники