15 самых подходящих стилей для оформления прихожих

Не знаете, в каком стиле оформить интерьер прихожей, чтобы она впечатляла гостей с порога? Предлагаем подходящие варианты для вдохновения.

Интерьер прихожей в квартире олицетворяет ту самую «вешалку», с которой начинается ваше жилье. Прихожая с порога демонстрирует гостям атмосферу всей квартиры и вкус ее хозяев, поэтому должна быть оформлена не только красиво, модно, практично и функционально, но и в соответствии с общим интерьерным стилем жилого пространства. Большинство россиян не могут похвастаться просторной входной зоной, где есть место для реализации дизайнерских идей. А в маленьких прихожих, в которых едва получается разместить небольшую вешалку, очень сложно создать эстетичный и современный дизайн.

Но это на первый взгляд! Если подойти к оформлению интерьера грамотно, можно даже на скромной площади воспроизвести оригинальное стилистическое решение. ReRooms подобрал пятнадцать подходящих стилей для оформления прихожих с фотопримерами — возможно, среди них есть тот интерьер, который нужен именно вам.

1. Интерьер прихожей в скандинавском стиле

Прихожая в скандинавском стиле понравится тем, кто ценит в интерьере простоту и естественность. Сканди-интерьеры отличаются лаконичностью форм, функциональностью и практичностью, их характерными особенностями выступают:

светлая цветовая гамма;

компактная и функциональная мебель простой конфигурации;

обилие яркого света;

минимальное использование декора;

скрытое хранение.

Оформляя прихожую в скандинавском стиле, важно учитывать, что он не терпит нагромождения: чем меньше выделяющихся на нейтральном фоне элементов, тем лучше. Для отделки стен можно использовать как краску, так и обои с матовой поверхностью и без динамичных принтов. Что касается цветовой гаммы — белый цвет, свойственный северным интерьерам, можно заменить, например, на светло-серый или оливковый, они более теплые и не такие маркие.

Пол скандинавы отделывают исключительно деревом и утепляют его коврами. В современных интерьерах напольное покрытие лучше заменить керамогранитом или ламинатом с древесным рисунком, а ковры сымитировать узорной плиткой — на ней не собирается пыль, как на шерстяных изделиях и древесных массивах, да и следить за чистотой такой поверхности легче.

Мебель для сканди-прихожей должна быть функциональной, эргономичной и удобной. Если нужен большой шкаф-купе, его лучше встроить в стену. Используйте дверцы шкафа для размещения зеркал — они поспособствуют увеличению пространства и тем самым подчеркнут главную концепцию скандинавского стиля.

2. Прихожая в стиле лофт

Стиль лофт в интерьере прихожей создаст хозяину квартиры имидж неординарного, уверенного в себе и независимого человека, тяготеющего ко всему новому и нестандартному. Концепция лофтового интерьера заключается в гармоничном сочетании стен из необработанной кирпичной кладки, простых материалов и самых неожиданных аксессуаров. Характерные особенности:

открытая планировка без перегородок;

холодная цветовая гамма;

грубая отделка;

брутальная мебель;

промышленные детали.

Традиционно прихожая в стиле лофт — это просто условно отгороженная от основной части жилого помещения зона. Поэтому лучше всего такой интерьер оформлять в городской квартире, где прихожая выступает частью гостиной.

Хотите впустить лофтовый дух в отдельную прихожую с небольшой площадью? Сымитируйте кирпичную кладку на стенах обоями с соответствующим рисунком, потолок украсьте деревянными балками и обыграйте их хромированными светильниками, поставьте массивную напольную вешалку и оформите зеркальными панелями фасады мебели. Как видите, нужно всего несколько деталей, чтобы ваша малогабаритная прихожая в полной мере заблестела гранями лофта.



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3. Прихожая в стиле минимализм

Минимализм — один из самых гостеприимных стилей, он не предполагает сложных дизайнерских решений, но при этом создает уютную атмосферу на входе в квартиру. Его суть прослеживается в самом названии:

минимум мебели;

максимум света;

геометрически правильные формы;

светлая цветовая гамма, в которой не более трех контрастных оттенков;

отсутствие декора.

Чтобы оформить прихожую в стиле минимализм, лучше использовать для отделки белые или бежевые тона. Для стен подойдут обои под окраску, для пола — керамогранит с глянцевой поверхностью, сочетающийся по цвету с основным фоном.

Мебели в минималистской прихожей должно быть как можно меньше. Хорошим выбором станет встроенный шкаф-купе и небольшая тумба — они не загромоздят пространство и совместят функциональность гардеробной, обувницы и места для хранения мелочей.

4. Стиль модерн в интерьере прихожей

Стиль модерн сочетает классические и современные интерьерные элементы. В нем присутствуют изысканность и многофункциональность, асимметрия и изящные линии, оригинальная фурнитура и необычные узоры. Для стиля модерн характерны:

отсутствие резких контрастов в цветовой гамме;

освещение, визуально увеличивающее пространство;

комбинирование искусственных и натуральных материалов в отделке;

витражи с растительными орнаментами;

мебель с пластичными формами.

Для воплощения модерна в прихожей подойдут узорные обои. В просторных комнатах их можно использовать для отделки всех стен, в маленьких — только в виде акцента. Для напольного покрытия отличным выбором станет плитка под мрамор или керамогранит, имитирующий паркет.

Очень важна в модерне гармония цветового оформления с мягким контрастом. Для этого стиля предпочтительны природные тона — это могут быть песочные, лавандовые, карамельные, горчичные и серые оттенки в сочетании с цветами драгоценных самоцветов. Подчеркнет концепцию стиля мебель, декорированная росписью с позолотой, коваными элементами и красивой резьбой.

5. Ар-деко в интерьере прихожей

Вы предпочитаете смелые решения в интерьере, цените шик и роскошь? Обратите внимание на многоликий, практичный и одновременно аристократичный ар-деко. Сочетание дорогих экзотических элементов из слоновой кости, шагреневой кожи, эбенового дерева, кожи крокодила делают стиль ар-деко по-настоящему эксклюзивным и уникальным, но даже при таком размахе его можно гармонично вписать в интерьер прихожей. Задать нужный тон помогут:

цветные узоры и ручная роспись на фасадах мебели;

паркет из древесины ценных пород или хорошо имитирующая его керамическая плитка;

зеркала в массивных бронзовых рамах;

графичные молдинги;

золото, серебро, латунь в цветовой палитре;

хрустальные светильники.

Все это нужно включать в интерьер прихожей с чувством меры. Используйте для отделки стен обои с закольцованными узорами и геометрическими принтами в черно-белых, серебристо-серых, бежево-коричневых тонах с золотистым отливом. Создайте акценты в виде декоративных панно и скульптур. Подберите мебель, украшенную элементами из металла, перламутра или стекла. Они подчеркнут шик ар-деко, но без особой вычурности.

6. Прихожая в современном стиле

Оптимальный вариант для маленькой прихожей — интерьер в современном стиле. В нем нет сложных форм и показной роскоши, а вся суть заключается в простоте, минимализме и практичности. В целом современные интерьеры эклектичны и демократичны. Для них характерны:

натуральные материалы в отделке;

мебель удобной конструкции;

нейтральная палитра цветов с яркими акцентами;

скрытое освещение с использованием только точечных потолочных светильников;

минимальное количество декора.

В современной прихожей важно рационально расположить предметы, чтобы к ним был свободный доступ. Удачной планировкой станет расстановка мебели вдоль стен — за счет этого освободится центральная часть комнаты и помещение не будет выглядеть заставленным. Если есть возможность, встройте мебель в нишу — такое решение значительно сэкономит площадь, но сохранит в прихожей нужные функции.

7. Стиль хай-тек в интерьере прихожей

Прихожая в стиле хай-тек — отличный вариант для квартир с ограниченным метражом. Такой интерьер максимально практичный, в нем нет ничего, что не несет никакой функциональной нагрузки. Стилю хай-тек присущи:

прямые линии;

металл, бетон, стекло и пластик;

контрастная цветовая гамма с доминированием черного, белого и серого цветов;

многофункциональное освещение;

простая мебель лаконичных форм.

Для оформления прихожей в стиле хай-тек используйте отделку с глянцевой поверхностью: для стен подойдут обои под окраску или пластиковые панели, для пола — ламинат, искусственный камень. Мебель с включением хромированных и стеклянных светоотражающих деталей должна быть многофункциональной и сделана с учетом последних технологических разработок — обратите внимание на модели-трансформеры. Декора в прихожей хай-тек минимум. Допускается использование абстрактных черно-белых изображений, зеркал простых форм и настенных часов.

8. Интерьер прихожей в стиле прованс

Стиль прованс подойдет тем, кто устал от бурного ритма жизни в мегаполисе и стремится к теплу загородной жизни. Такой интерьер привлекает не надуманной простотой, использованием экологичных природных материалов, широкими возможностями декора и волнующими цветочными мотивами. Для прованса характерны:

пастельная цветовая гамма — приветствуются нежно-розовые, приглушенно-желтые, светло-голубые, бежевые, кремовые оттенки;

преобладание дерева;

винтажная и состаренная мебель;

обилие естественного света;

живые растения.

При выборе мебели для прихожей откажитесь от громоздких шкафов и тумб. Замените их изящными вешалками и компактными комодами — этим вы добьетесь необходимого для прованса эффекта воздушности. В отделке сочетайте несколько рисунков и фактур: обои не обязательно должны быть гладкими и однотонными — отлично подойдут рельефные варианты с объемными цветами. Подчеркните выбранный стиль картинами с красивыми пейзажами и коваными элементами люстр.

9. Английский стиль в интерьере прихожей

Английский стиль характеризуется логической целостностью и благородством в сочетании с респектабельностью и сдержанностью. Такой интерьер в прихожей станет бесспорным показателем хорошего вкуса хозяев квартиры. Главные особенности оформления английской прихожей:

дорогая и добротная мебель внушительных размеров;

большие зеркала в объемных рамах;

светильники под старину с позолоченными элементами;

светлая цветовая гамма с преобладанием белых, бежевых и светло-серых тонов с насыщенными контрастными бронзовыми, бордовыми, золотистыми, шоколадными, терракотовыми оттенками;

лепные карнизы, молдинги и деревянные балки на потолке.

Если хотите следовать принципам этого стиля, используйте для отделки стен обои с характерным принтом: наиболее популярны вертикальные полосы и шотландская клетка. Для пола подойдет высококачественный ламинат или керамическая плитка, имитирующая паркетную доску. Мебель может быть как антикварной, так и современной: вешалка, винтажный комод, банкетка — такого набора достаточно, чтобы подчеркнуть особенности английского интерьера.

10. Интерьер прихожей в классическом стиле

Классический стиль в интерьере притягивает античным совершенством форм — он невозможен без дорогостоящих материалов и элементов роскоши. Главными особенностями классики в интерьере выступают:

светлая цветовая гамма в приглушенных тонах;

мебель из натуральных материалов геометрически совершенных форм;

светильники и люстры с роскошными подвесами;

винтажный декор;

композиционная строгость.

Чтобы воспроизвести помпезную парадность классики в современной прихожей, можно прибегнуть к нескольким хитростям. Откажитесь от сложных конструкций на потолке в пользу высоких плинтусов — они углубят пространство и приподнимут потолок не хуже гипсокартонных арок. Не отделывайте стены одинаковыми обоями с рельефным тиснением — они сделают прихожую тесной. Лучше из узорных обоев сделайте акцент на одной из стен по типу постера. Мебель подойдет и из недорогой коллекции — главное, чтобы она сочеталась по цвету с основным фоном и была строгих форм.

11. Прихожая в стиле кантри

Стиль кантри воплощает в интерьере деревенский шарм с помощью простых вещей, создающих в квартире уютную и душевную атмосферу, в которую всегда хочется возвращаться. В нем полностью отсутствует белый цвет и искусственные материалы — все элементы натуральные и выполненные в пастельной гамме. Как нельзя лучше для кантри-прихожей подойдут:

натуральное или искусственное дерево, декоративный камень;

простая деревянная мебель;

декор и аксессуары ручной работы;

неброские естественные цвета, без контрастов;

узоры, орнаменты, мелкие цветочные рисунки.

Воссоздать деревенскую простоту в прихожей в стиле кантри помогут: ламинат с рисунком под состаренную доску, вязаный коврик у порога, деревянные балки на потолке, плетеные предметы мебели. Чтобы добавить деревенского своеобразия в интерьер, используйте напольную вешалку трубчатой конструкции, мягкий пуф, обшитый по краю рюшами, глиняные вазы с сухими цветами.

12. Неоклассика в интерьере прихожей

Хотите создать в прихожей современный интерьер с классическими нотками? Обратите внимание на стиль неоклассика, в котором нет присущей классическим направлениям излишней помпезности, но присутствуют изысканность, респектабельность и красота. Для неоклассических прихожих подойдут:

спокойные цвета и пастельные оттенки — бежевый, голубой, лавандовый, оливковый, кремовый;

графические паттерны и цветочные принты;

зонированное освещение;

молдинги, лепнина и барельефы;

симметрия во всем.

Самый простой способ внести в интерьер прихожей неоклассические элементы — использование молдингов в отделке стен. Ими можно оформить панно, выделить зеркало или картину, хотя и без лишнего декора накладные планки в отделке смотрятся эффектно, да еще и создают иллюзию расширения пространства. Окутать комнату атмосферой домашнего тепла и уюта можно «ковром» из декоративной плитки и элегантной расстекловкой на фасадах мебели.

Фото: albertolamaphotography.com

13. Прихожая в стиле поп-арт

Не нравятся классические интерьеры и вы готовы на веселый эксперимент? Оформите прихожую в стиле поп-арт. Здесь можно реализовать смелые дизайнерские фантазии — без ограничений, строгих правил и серьезных финансовых затрат. Характерные черты стиля поп-арт:

кислотные и неоновые краски;

бюджетные материалы — пластик, металл, стекло, бумага;

разноцветные светильники;

минимальный набор мебели;

креативный декор.

Чтобы впустить экспрессивный дух поп-арта в прихожую, нужно всего несколько нестандартных элементов. Это могут быть фотообои со стильным акцентом, например с запечатленным поцелуем или портретами звезд шоу-бизнеса. В роли акцента могут выступать необычная мебель и светильники — главное, чтобы все элементы создавали праздник цвета в помещении и вызывали всплеск только радостных эмоций.

Фото: home-designing.com

14. Экостиль в интерьере прихожей

Интерьер в экостиле для прихожей подойдет тем, кто хочет ежедневно погружаться в благоприятный микроклимат своего жилища и атмосферу единения с природой. В экодизайнах идеально сочетаются натуральные материалы, естественная цветовая гамма, живые растения, функциональная мебель, природный декор — что может быть лучше для создания уютной входной зоны в городской квартире!

Хотите оформить экологичную прихожую, чтобы в ней не было ничего опасного для здоровья, но было удобно и комфортно? Придерживайтесь простых правил:

выбирайте натуральные материалы — дерево, камень, ротанг, бумага. Главное, чтобы они были экологически чистыми;

откажитесь от неестественных цветов — во всем только природные оттенки (песочный, голубой, травяной, серый, бежевый, бледно-желтый);

при выборе мебели обращайте внимание не только на материал, но и на форму предметов — чем примитивнее и проще, тем лучше;

растительные мотивы на обоях и ковриках дополнят природный образ прихожей;

найдите место для горшков с живыми цветами — для них, например, можно выделить отдельную полку на стене.

15. Прихожая в средиземноморском стиле

Средиземноморский стиль вызывает ассоциации с приморскими жилищами и залитыми солнцем днями. Он отражает всю элегантность и традиции межконтинентального региона, что выражается в характерных цветах и простых текстурах. Средиземноморским интерьерам присущи:

насыщенные оттенки — синий, баклажановый, желтый, изумрудно-зеленый, терракотовый, оливковый;

этнические изображения, растительные и геометрические узоры;

плетеные и кованые элементы;

крепкая мебель с нарочито грубой ручной резьбой;

обилие живых растений;

простор, без пафоса и нагромождений.

Средиземноморское направление отлично подойдет для интерьера прихожей в загородном доме, где есть лестница — там можно использовать многие ключевые элементы стиля (кованые перила, оригинальный декор подступеней, картины и фото на стенах, деревянные балки на потолке).

Если же вы хотите в городской квартире создать морскую и романтическую атмосферу, обратите внимание, например, на греческую тематику. Голубовато-белая цветовая гамма на стенах, классическая темная плитка на полу, зеркала в деревянной раме, резные ящики и табуреты вместо мягких пуфов, картины с растительными и морскими орнаментами помогут создать в прихожей непередаваемую атмосферу Средиземноморья.