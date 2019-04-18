17 необычных бра, которые преобразят вашу спальню

ReRooms изучил предложения российских и зарубежных производителей бра и отобрал для вас самые интересные модели.
Сегодня дизайнеры интерьеров стараются реализовать многоуровневую схему освещения в жилых помещениях, и бра — ее важный элемент. С французского «бра» переводится как «рука». Такое название возникло из-за конструкции светильника: так называемого рожка (трубки), на котором закреплен патрон. Именно этот рожок отличает бра от других настенных светильников, что нередко приводит к путанице среди покупателей.
Как и другие источники света, бра не только функциональный, но и декоративный предмет в интерьере. Если вы хотите, чтобы ваша спальня была стильной и самобытной, обратите внимание на модели из нашей подборки.
1. Бра Aries III.I
Вдохновленная балетом Tree of Codes и концепцией датско-исландского художника Олафура Элиассона, бра Бра Aries III.I от дизайнера Бэка Бриттена из Нью-Йорка — настоящее воплощение оригинальности. Лампы скрыты за латунными плафонами, на которых закреплены стеклянные пирамидки. Направленный свет преломляется сквозь эти пирамидки, и на стене создается волшебный эффект.
2. Бра Bestlite BL5
Если вашей спальне не хватает современной классики, обратите внимание на бра Bestlite BL5, которое в 1930-м придумал британский дизайнер Роберт Дадли Бест. Модель сконструирована под влиянием философии Баухауса: простые линии и чистые формы.
3. Бра Brompton Swing Arm
Простая и в то же время оригинальная модель — бра Brompton Swing Arm из коллекции для дома от бренда Ralph Lauren. Шейд выполнен из льна, основание и ножка светильника предлагаются в трех вариациях: латунь, бронза или никель. Благодаря подвижной трубке вы получите у кровати регулируемый источник направленного света, что сделает чтение перед сном максимально комфортным.
4. Бра Lure
Хотите наполнить спальню мягким светом — обратите внимание на бра Lure в форме цветка. В этой модели миниатюрный плафон закреплен на трубке в форме дуги так, чтобы свет был направлен на цветок из хлопковой бумаги. Кстати, из нескольких таких бра можно создать интересную композицию на стене у изголовья кровати.
5. Бра Orbit
Модель Orbit от известной студии дизайна Workstead интересна своим латунным диском, который можно вращать на 320 градусов, направляя свет в разные стороны.
6. Бра Titanic
Бра Titanic от бренда Charles Trevelyan выполнено в форме миниатюрной настольной лампы со срезом сбоку. В интерьере светильник выглядит так, будто вы переосмыслили концепцию настольного торшера и решили повесить его на стену, освободив прикроватные тумбочки.
7. Бра Orion
Оригинально в зоне у кровати будут смотреться бра Orion закрытого типа, напоминающие глобусы. Это шар из матового стекла с лампой внутри, прикрепленный к основанию тонким проводом. Кстати, модель Orion представлена также в виде люстр и настольных ламп, что позволит создать в комнате освещение в едином стиле.
8. Бра Opera Gloves
Внести в интерьер немного оперной драмы можно при помощи бра Opera Gloves от бренда Samuele Mazza. Этот светильник выполнен в форме рук, держащих блюдца с чашками, внутри которых размещены лампы.
9. Бра Bronze Cosmo Wall 2
Бра Bronze Cosmo Wall 2 состоит из двух ламп в разных плафонах: металлическом и стеклянном. В интерьере спальни такой светильник будет выглядеть весьма необычно, наиболее удачно его можно вписать в помещение в стиле лофт.
10. Бра Human Brass
Массивная модель из латуни Human Brass отдаленно напоминает типичный настольный светильник с письменного стола в домашнем офисе, прикрепленный к стене. Ножка, на которой крепится патрон, подвижная.
11. Бра Nobu Luxury Wall 2
Еще одно стильное решение для лофта — бра Nobu Luxury Wall 2. Ножка светильника тоже подвижна, его главная особенность — прозрачный стеклянный плафон, напоминающий по форме песочные часы.
12. Бра Norman Bird Wall Double
Модель Norman Bird Wall Double подойдет как для лофта, так и для спальни в современном стиле. На нее стоит обратить внимание всем, у кого в интерьере обыграна флористичная или анималистичная тематика: керамические птицы, восседающие на рожках светильника, усилят общую идею.
13. Бра Wall Lamp Floor
Как насчет бра, которое крепится не у изголовья кровати? Модель Wall Lamp Floor оснащена такой длинной ножкой, что ее можно закрепить на перпендикулярной стене: длина может достигать почти полутора метров!
14. Бра Light for you 2 5055W/S white
Сделайте атмосферу спальни легкой и воздушной при помощи этого светильника: его плафон выполнен в форме воздушного шара, а «ниточка» служит выключателем.
15. Бра Kran LSP-9190
Модель Kran LSP-9190 от итальянского бренда Lussole Loft выполнена в форме… водопроводного крана. Идеальное решение для брутальной мужской спальни, которое точно придется по душе всем поклонникам лофта.
16. Бра «Ветви и тени»
Бра «Ветви и тени» — интересный светильник в экостиле, выполненный из натуральных материалов: основание и рожок — из дерева, плафон текстильный.
17. Бра Corda
И завершает нашу подборку бра Corda от итальянского производителя Arte lamp. Яркой особенностью этого светильника, конечно, стали декорированные под канаты рожки. Идеальный вариант для тех, кто хочет оформить спальню в морском настроении.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники