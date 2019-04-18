17 необычных бра, которые преобразят вашу спальню

ReRooms изучил предложения российских и зарубежных производителей бра и отобрал для вас самые интересные модели.

Сегодня дизайнеры интерьеров стараются реализовать многоуровневую схему освещения в жилых помещениях, и бра — ее важный элемент. С французского «бра» переводится как «рука». Такое название возникло из-за конструкции светильника: так называемого рожка (трубки), на котором закреплен патрон. Именно этот рожок отличает бра от других настенных светильников, что нередко приводит к путанице среди покупателей.

Как и другие источники света, бра не только функциональный, но и декоративный предмет в интерьере. Если вы хотите, чтобы ваша спальня была стильной и самобытной, обратите внимание на модели из нашей подборки.

1. Бра Aries III.I

Вдохновленная балетом Tree of Codes и концепцией датско-исландского художника Олафура Элиассона, бра Бра Aries III.I от дизайнера Бэка Бриттена из Нью-Йорка — настоящее воплощение оригинальности. Лампы скрыты за латунными плафонами, на которых закреплены стеклянные пирамидки. Направленный свет преломляется сквозь эти пирамидки, и на стене создается волшебный эффект.

2. Бра Bestlite BL5

Если вашей спальне не хватает современной классики, обратите внимание на бра Bestlite BL5, которое в 1930-м придумал британский дизайнер Роберт Дадли Бест. Модель сконструирована под влиянием философии Баухауса: простые линии и чистые формы.

3. Бра Brompton Swing Arm

Простая и в то же время оригинальная модель — бра Brompton Swing Arm из коллекции для дома от бренда Ralph Lauren. Шейд выполнен из льна, основание и ножка светильника предлагаются в трех вариациях: латунь, бронза или никель. Благодаря подвижной трубке вы получите у кровати регулируемый источник направленного света, что сделает чтение перед сном максимально комфортным.

4. Бра Lure

Хотите наполнить спальню мягким светом — обратите внимание на бра Lure в форме цветка. В этой модели миниатюрный плафон закреплен на трубке в форме дуги так, чтобы свет был направлен на цветок из хлопковой бумаги. Кстати, из нескольких таких бра можно создать интересную композицию на стене у изголовья кровати.

5. Бра Orbit

Модель Orbit от известной студии дизайна Workstead интересна своим латунным диском, который можно вращать на 320 градусов, направляя свет в разные стороны.

6. Бра Titanic

Бра Titanic от бренда Charles Trevelyan выполнено в форме миниатюрной настольной лампы со срезом сбоку. В интерьере светильник выглядит так, будто вы переосмыслили концепцию настольного торшера и решили повесить его на стену, освободив прикроватные тумбочки.

7. Бра Orion

Оригинально в зоне у кровати будут смотреться бра Orion закрытого типа, напоминающие глобусы. Это шар из матового стекла с лампой внутри, прикрепленный к основанию тонким проводом. Кстати, модель Orion представлена также в виде люстр и настольных ламп, что позволит создать в комнате освещение в едином стиле.

8. Бра Opera Gloves

Внести в интерьер немного оперной драмы можно при помощи бра Opera Gloves от бренда Samuele Mazza. Этот светильник выполнен в форме рук, держащих блюдца с чашками, внутри которых размещены лампы.

9. Бра Bronze Cosmo Wall 2

Бра Bronze Cosmo Wall 2 состоит из двух ламп в разных плафонах: металлическом и стеклянном. В интерьере спальни такой светильник будет выглядеть весьма необычно, наиболее удачно его можно вписать в помещение в стиле лофт.

10. Бра Human Brass

Массивная модель из латуни Human Brass отдаленно напоминает типичный настольный светильник с письменного стола в домашнем офисе, прикрепленный к стене. Ножка, на которой крепится патрон, подвижная.

11. Бра Nobu Luxury Wall 2

Еще одно стильное решение для лофта — бра Nobu Luxury Wall 2. Ножка светильника тоже подвижна, его главная особенность — прозрачный стеклянный плафон, напоминающий по форме песочные часы.

Фото: loft4you.ru

12. Бра Norman Bird Wall Double

Модель Norman Bird Wall Double подойдет как для лофта, так и для спальни в современном стиле. На нее стоит обратить внимание всем, у кого в интерьере обыграна флористичная или анималистичная тематика: керамические птицы, восседающие на рожках светильника, усилят общую идею.

13. Бра Wall Lamp Floor

Как насчет бра, которое крепится не у изголовья кровати? Модель Wall Lamp Floor оснащена такой длинной ножкой, что ее можно закрепить на перпендикулярной стене: длина может достигать почти полутора метров!

14. Бра Light for you 2 5055W/S white

Сделайте атмосферу спальни легкой и воздушной при помощи этого светильника: его плафон выполнен в форме воздушного шара, а «ниточка» служит выключателем.

Фото: basicdecor.ru

15. Бра Kran LSP-9190

Модель Kran LSP-9190 от итальянского бренда Lussole Loft выполнена в форме… водопроводного крана. Идеальное решение для брутальной мужской спальни, которое точно придется по душе всем поклонникам лофта.

16. Бра «Ветви и тени»

Бра «Ветви и тени» — интересный светильник в экостиле, выполненный из натуральных материалов: основание и рожок — из дерева, плафон текстильный.

17. Бра Corda

И завершает нашу подборку бра Corda от итальянского производителя Arte lamp. Яркой особенностью этого светильника, конечно, стали декорированные под канаты рожки. Идеальный вариант для тех, кто хочет оформить спальню в морском настроении.