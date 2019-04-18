Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

17 необычных бра, которые преобразят вашу спальню


3695
Получить образец дизайн-проекта

ReRooms изучил предложения российских и зарубежных производителей бра и отобрал для вас самые интересные модели.

Сегодня дизайнеры интерьеров стараются реализовать многоуровневую схему освещения в жилых помещениях, и бра — ее важный элемент. С французского «бра» переводится как «рука». Такое название возникло из-за конструкции светильника: так называемого рожка (трубки), на котором закреплен патрон. Именно этот рожок отличает бра от других настенных светильников, что нередко приводит к путанице среди покупателей.

Как и другие источники света, бра не только функциональный, но и декоративный предмет в интерьере. Если вы хотите, чтобы ваша спальня была стильной и самобытной, обратите внимание на модели из нашей подборки.

1. Бра Aries III.I

Вдохновленная балетом Tree of Codes и концепцией датско-исландского художника Олафура Элиассона, бра Бра Aries III.I от дизайнера Бэка Бриттена из Нью-Йорка — настоящее воплощение оригинальности. Лампы скрыты за латунными плафонами, на которых закреплены стеклянные пирамидки. Направленный свет преломляется сквозь эти пирамидки, и на стене создается волшебный эффект.


galerie46.com
1/2

galerie46.com
2/2

2. Бра Bestlite BL5

Если вашей спальне не хватает современной классики, обратите внимание на бра Bestlite BL5, которое в 1930-м придумал британский дизайнер Роберт Дадли Бест. Модель сконструирована под влиянием философии Баухауса: простые линии и чистые формы.


galerie46.com
1/2

galerie46.com
2/2

3. Бра Brompton Swing Arm

Простая и в то же время оригинальная модель — бра Brompton Swing Arm из коллекции для дома от бренда Ralph Lauren. Шейд выполнен из льна, основание и ножка светильника предлагаются в трех вариациях: латунь, бронза или никель. Благодаря подвижной трубке вы получите у кровати регулируемый источник направленного света, что сделает чтение перед сном максимально комфортным.


galerie46.com
1/2

galerie46.com
2/2

4. Бра Lure

Хотите наполнить спальню мягким светом — обратите внимание на бра Lure в форме цветка. В этой модели миниатюрный плафон закреплен на трубке в форме дуги так, чтобы свет был направлен на цветок из хлопковой бумаги. Кстати, из нескольких таких бра можно создать интересную композицию на стене у изголовья кровати.


galerie46.com
1/4

galerie46.com
2/4

galerie46.com
3/4

galerie46.com
4/4

5. Бра Orbit

Модель Orbit от известной студии дизайна Workstead интересна своим латунным диском, который можно вращать на 320 градусов, направляя свет в разные стороны.


galerie46.com
1/3

galerie46.com
2/3

galerie46.com
3/3

6. Бра Titanic

Бра Titanic от бренда Charles Trevelyan выполнено в форме миниатюрной настольной лампы со срезом сбоку. В интерьере светильник выглядит так, будто вы переосмыслили концепцию настольного торшера и решили повесить его на стену, освободив прикроватные тумбочки.


blesslight.ru
1/2

blesslight.ru
2/2

7. Бра Orion

Оригинально в зоне у кровати будут смотреться бра Orion закрытого типа, напоминающие глобусы. Это шар из матового стекла с лампой внутри, прикрепленный к основанию тонким проводом. Кстати, модель Orion представлена также в виде люстр и настольных ламп, что позволит создать в комнате освещение в едином стиле.


blesslight.ru
1/2

blesslight.ru
2/2

8. Бра Opera Gloves

Внести в интерьер немного оперной драмы можно при помощи бра Opera Gloves от бренда Samuele Mazza. Этот светильник выполнен в форме рук, держащих блюдца с чашками, внутри которых размещены лампы.


blesslight.ru
1/2

blesslight.ru
2/2

9. Бра Bronze Cosmo Wall 2

Бра Bronze Cosmo Wall 2 состоит из двух ламп в разных плафонах: металлическом и стеклянном. В интерьере спальни такой светильник будет выглядеть весьма необычно, наиболее удачно его можно вписать в помещение в стиле лофт.


loft4you.ru
1/3

loft4you.ru
2/3

loft4you.ru
3/3

10. Бра Human Brass

Массивная модель из латуни Human Brass отдаленно напоминает типичный настольный светильник с письменного стола в домашнем офисе, прикрепленный к стене. Ножка, на которой крепится патрон, подвижная.


loft4you.ru
1/2

loft4you.ru
2/2

11. Бра Nobu Luxury Wall 2

Еще одно стильное решение для лофта — бра Nobu Luxury Wall 2. Ножка светильника тоже подвижна, его главная особенность — прозрачный стеклянный плафон, напоминающий по форме песочные часы.

Фото № 1: 17 необычных бра, которые преобразят вашу спальнюФото: loft4you.ru 

12. Бра Norman Bird Wall Double

Модель Norman Bird Wall Double подойдет как для лофта, так и для спальни в современном стиле. На нее стоит обратить внимание всем, у кого в интерьере обыграна флористичная или анималистичная тематика: керамические птицы, восседающие на рожках светильника, усилят общую идею.


loft4you.ru
1/2

loft4you.ru
2/2

13. Бра Wall Lamp Floor

Как насчет бра, которое крепится не у изголовья кровати? Модель Wall Lamp Floor оснащена такой длинной ножкой, что ее можно закрепить на перпендикулярной стене: длина может достигать почти полутора метров!


loft4you.ru
1/2

loft4you.ru
2/2

14. Бра Light for you 2 5055W/S white

Сделайте атмосферу спальни легкой и воздушной при помощи этого светильника: его плафон выполнен в форме воздушного шара, а «ниточка» служит выключателем.

Фото № 2: 17 необычных бра, которые преобразят вашу спальнюФото: basicdecor.ru

15. Бра Kran LSP-9190

Модель Kran LSP-9190 от итальянского бренда Lussole Loft выполнена в форме… водопроводного крана. Идеальное решение для брутальной мужской спальни, которое точно придется по душе всем поклонникам лофта.


basicdecor.ru
1/2

basicdecor.ru
2/2

16. Бра «Ветви и тени»

Бра «Ветви и тени» — интересный светильник в экостиле, выполненный из натуральных материалов: основание и рожок — из дерева, плафон текстильный.


basicdecor.ru
1/2

basicdecor.ru
2/2

17. Бра Corda

И завершает нашу подборку бра Corda от итальянского производителя Arte lamp. Яркой особенностью этого светильника, конечно, стали декорированные под канаты рожки. Идеальный вариант для тех, кто хочет оформить спальню в морском настроении.

Фото № 3: 17 необычных бра, которые преобразят вашу спальнюФото: svetodom.ru

#Спальня#освещение
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#Спальня#Прихожая#Кухня#Ванная
Имитация кирпичной кладки с помощью обоев под кирпич: недорого и эффектно
#дизайн#Спальня#Стиль#Интерьер#ампир
Спальня в стиле ампир: 24 оригинальные идеи
#дизайн#Спальня#Интерьер#Декор
Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советов
#дизайн#Спальня#Интерьер#тумбочки#Декор
Чем заменить прикроватные тумбочки: 10 оригинальных идей
#Спальня#идеи для дома#Гостиная#голубой цвет
Почему дизайнеры так любят цвет тиффани: раскрываем карты
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия