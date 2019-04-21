Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемы

Спальня в стиле винтаж — это утонченное и изысканное пространство, радующее взор антиквариатом и уютной атмосферой.
Оформление и мебель в стиле винтаж исторически относятся к XIX и XX векам. Все предметы и отделка стилизуются под этот период, имеют антикварный, специально состаренный облик. Но они могут комбинироваться и с более современными элементами — главное, чтобы интерьер в целом выглядел не разрозненно и гармонично.
Рассказываем про основные черты и приемы, которые помогут оформить спальню в стиле винтаж.
Создайте светлую отделку в теплых тонах
Винтажная спальня должна быть сосредоточением уюта и спокойствия, чтобы отдых был комфортным и приятным. Создать такую атмосферу помогут светлые спокойные тона и их комбинации: белый, бежевый, бледно-розовый, светло-коричневый и другие аналогичные оттенки. Используйте ковролиновую или деревянную отделку для пола, а в качестве материалов для стен подойдут бумажные обои, краска или штукатурка.
Лучше включать в интерьер спальни не больше трех родственных цветов, чтобы комната выглядела гармоничной и не создавала пестрых контрастов. И не используйте холодные тона — винтаж любит теплые цвета.
Используйте старую мебель
Чем стариннее выглядит мебель, тем лучше. Деревянные прикроватные тумбочки с потертыми шкафчиками, шкафы с резными узорами, роскошные люстры с подвесками — все это подчеркнет стиль винтаж в интерьере спальни и сделает его более выраженным.
Полезный совет: если мебель выглядит антикварной или действительно такой является, поставьте ее на фоне нейтральной отделки, чтобы акцентировать на этом предмете все внимание.
Выбирайте кованую или деревянную кровать
Обратимся к главному атрибуту спальни. Для комнаты в стиле винтаж лучше всего подойдут два типа кровати: массивная из потертого, искусственно состаренного дерева или изящная кованая, из витых металлических стержней. Уместными составляющими винтажной кровати также будут балдахины и резные элементы на ее основании. Накрыть кровать можно пышным постельным бельем с цветочными узорами, как в стиле прованс, и старыми плотными пледами.
Украшайте текстильным и антикварным декором
В качестве текстильного декора подойдут узорчатые или цветные шторы в пол, подушки, скатерти на прикроватные столики и тумбочки. Антиквариат может быть любым: статуэтки, шкатулки, картины в резных рамах, большие старые зеркала и все остальное, что можно найти на чердаке или на барахолке.
Антикварные украшения могут быть стилизованными или настоящими — действительно старинными и дорогими. Даже мебель в винтажной спальне может играть роль декора — например мягкий стул с узором, как на фото ниже.
Расставьте цветы
Живые или искусственные цветы — еще один вид украшений, характерный для спальни в стиле винтаж. Причем их можно менять в зависимости от сезона: в теплое время года обставьте спальню зелеными растениями, а в холодное декорируйте сухими букетами или гербариями. ltr">Оформление и мебель в стиле винтаж исторически относятся к XIX и XX векам. Все предметы и отделка стилизуются под этот период, имеют антикварный, специально состаренный облик. Но они могут комбинироваться и с более современными элементами — главное, чтобы интерьер в целом выглядел не разрозненно и гармонично.
Рассказываем про основные черты и приемы, которые помогут оформить спальню в стиле винтаж.
Создайте светлую отделку в теплых тонах
Винтажная спальня должна быть сосредоточением уюта и спокойствия, чтобы отдых был комфортным и приятным. Создать такую атмосферу помогут светлые спокойные тона и их комбинации: белый, бежевый, бледно-розовый, светло-коричневый и другие аналогичные оттенки. Используйте ковролиновую или деревянную отделку для пола, а в качестве материалов для стен подойдут бумажные обои, краска или штукатурка.
Лучше включать в интерьер спальни не больше трех родственных цветов, чтобы комната выглядела гармоничной и не создавала пестрых контрастов. И не используйте холодные тона — винтаж любит теплые цвета.
Используйте старую мебель
Чем стариннее выглядит мебель, тем лучше. Деревянные прикроватные тумбочки с потертыми шкафчиками, шкафы с резными узорами, роскошные люстры с подвесками — все это подчеркнет стиль винтаж в интерьере спальни и сделает его более выраженным.
Полезный совет: если мебель выглядит антикварной или действительно такой является, поставьте ее на фоне нейтральной отделки, чтобы акцентировать на этом предмете все внимание.
Выбирайте кованую или деревянную кровать
Обратимся к главному атрибуту спальни. Для комнаты в стиле винтаж лучше всего подойдут два типа кровати: массивная из потертого, искусственно состаренного дерева или изящная кованая, из витых металлических стержней. Уместными составляющими винтажной кровати также будут балдахины и резные элементы на ее основании. Накрыть кровать можно пышным постельным бельем с цветочными узорами, как в стиле прованс, и старыми плотными пледами.
Украшайте текстильным и антикварным декором
В качестве текстильного декора подойдут узорчатые или цветные шторы в пол, подушки, скатерти на прикроватные столики и тумбочки. Антиквариат может быть любым: статуэтки, шкатулки, картины в резных рамах, большие старые зеркала и все остальное, что можно найти на чердаке или на барахолке.
Антикварные украшения могут быть стилизованными или настоящими — действительно старинными и дорогими. Даже мебель в винтажной спальне может играть роль декора — например мягкий стул с узором, как на фото ниже.
Расставьте цветы
Живые или искусственные цветы — еще один вид украшений, характерный для спальни в стиле винтаж. Причем их можно менять в зависимости от сезона: в теплое время года обставьте спальню зелеными растениями, а в холодное декорируйте сухими букетами или гербариями.
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Добавьте цветочных узоров
Растительные и цветочные мотивы — обязательные атрибуты стиля. Их можно использовать на постельном белье, шторах, стенах, мягкой мебели. При этом палитра узоров не должна быть слишком яркой и контрастной, иначе они нарушат всю гармонию винтажного интерьера спальни. Оформляйте цветочные узоры в спокойных теплых тонах, соответствующих общей отделке комнаты.
Создайте мягкое освещение
Свет в винтажной спальне, как правило, рассеянный и слегка приглушенный. Он создает спокойную и безмятежную атмосферу в вечернее время. Чтобы правильно организовать освещение и добиться такого эффекта, расставляйте по всей комнате отдельные светильники. Пусть их внешний вид соответствует стилю: подойдут бра, торшеры с большими узорчатыми абажурами, стилизованные под старину лампы и ночники. А в качестве главного источника света используйте роскошную люстру с подвесками или кованым корпусом.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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