Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемы

Оформление и мебель в стиле винтаж исторически относятся к XIX и XX векам. Все предметы и отделка стилизуются под этот период, имеют антикварный, специально состаренный облик. Но они могут комбинироваться и с более современными элементами — главное, чтобы интерьер в целом выглядел не разрозненно и гармонично.

Рассказываем про основные черты и приемы, которые помогут оформить спальню в стиле винтаж.

Создайте светлую отделку в теплых тонах

Винтажная спальня должна быть сосредоточением уюта и спокойствия, чтобы отдых был комфортным и приятным. Создать такую атмосферу помогут светлые спокойные тона и их комбинации: белый, бежевый, бледно-розовый, светло-коричневый и другие аналогичные оттенки. Используйте ковролиновую или деревянную отделку для пола, а в качестве материалов для стен подойдут бумажные обои, краска или штукатурка.

Лучше включать в интерьер спальни не больше трех родственных цветов, чтобы комната выглядела гармоничной и не создавала пестрых контрастов. И не используйте холодные тона — винтаж любит теплые цвета.

Фото: character-cottages.co.uk

Используйте старую мебель

Чем стариннее выглядит мебель, тем лучше. Деревянные прикроватные тумбочки с потертыми шкафчиками, шкафы с резными узорами, роскошные люстры с подвесками — все это подчеркнет стиль винтаж в интерьере спальни и сделает его более выраженным.

Полезный совет: если мебель выглядит антикварной или действительно такой является, поставьте ее на фоне нейтральной отделки, чтобы акцентировать на этом предмете все внимание.

Фото: decorexpro.com

Выбирайте кованую или деревянную кровать

Обратимся к главному атрибуту спальни. Для комнаты в стиле винтаж лучше всего подойдут два типа кровати: массивная из потертого, искусственно состаренного дерева или изящная кованая, из витых металлических стержней. Уместными составляющими винтажной кровати также будут балдахины и резные элементы на ее основании. Накрыть кровать можно пышным постельным бельем с цветочными узорами, как в стиле прованс, и старыми плотными пледами.

Фото: dobrzemieszkaj.pl

Украшайте текстильным и антикварным декором

В качестве текстильного декора подойдут узорчатые или цветные шторы в пол, подушки, скатерти на прикроватные столики и тумбочки. Антиквариат может быть любым: статуэтки, шкатулки, картины в резных рамах, большие старые зеркала и все остальное, что можно найти на чердаке или на барахолке.

Антикварные украшения могут быть стилизованными или настоящими — действительно старинными и дорогими. Даже мебель в винтажной спальне может играть роль декора — например мягкий стул с узором, как на фото ниже.

Фото: decorexpro.com

Расставьте цветы

Живые или искусственные цветы — еще один вид украшений, характерный для спальни в стиле винтаж. Причем их можно менять в зависимости от сезона: в теплое время года обставьте спальню зелеными растениями, а в холодное декорируйте сухими букетами или гербариями. ltr">Оформление и мебель в стиле винтаж исторически относятся к XIX и XX векам. Все предметы и отделка стилизуются под этот период, имеют антикварный, специально состаренный облик. Но они могут комбинироваться и с более современными элементами — главное, чтобы интерьер в целом выглядел не разрозненно и гармонично.

Рассказываем про основные черты и приемы, которые помогут оформить спальню в стиле винтаж.

Создайте светлую отделку в теплых тонах

Винтажная спальня должна быть сосредоточением уюта и спокойствия, чтобы отдых был комфортным и приятным. Создать такую атмосферу помогут светлые спокойные тона и их комбинации: белый, бежевый, бледно-розовый, светло-коричневый и другие аналогичные оттенки. Используйте ковролиновую или деревянную отделку для пола, а в качестве материалов для стен подойдут бумажные обои, краска или штукатурка.

Лучше включать в интерьер спальни не больше трех родственных цветов, чтобы комната выглядела гармоничной и не создавала пестрых контрастов. И не используйте холодные тона — винтаж любит теплые цвета.

Фото: character-cottages.co.uk

Используйте старую мебель

Чем стариннее выглядит мебель, тем лучше. Деревянные прикроватные тумбочки с потертыми шкафчиками, шкафы с резными узорами, роскошные люстры с подвесками — все это подчеркнет стиль винтаж в интерьере спальни и сделает его более выраженным.

Полезный совет: если мебель выглядит антикварной или действительно такой является, поставьте ее на фоне нейтральной отделки, чтобы акцентировать на этом предмете все внимание.

Фото: decorexpro.com

Выбирайте кованую или деревянную кровать

Обратимся к главному атрибуту спальни. Для комнаты в стиле винтаж лучше всего подойдут два типа кровати: массивная из потертого, искусственно состаренного дерева или изящная кованая, из витых металлических стержней. Уместными составляющими винтажной кровати также будут балдахины и резные элементы на ее основании. Накрыть кровать можно пышным постельным бельем с цветочными узорами, как в стиле прованс, и старыми плотными пледами.

Фото: dobrzemieszkaj.pl

Украшайте текстильным и антикварным декором

В качестве текстильного декора подойдут узорчатые или цветные шторы в пол, подушки, скатерти на прикроватные столики и тумбочки. Антиквариат может быть любым: статуэтки, шкатулки, картины в резных рамах, большие старые зеркала и все остальное, что можно найти на чердаке или на барахолке.

Антикварные украшения могут быть стилизованными или настоящими — действительно старинными и дорогими. Даже мебель в винтажной спальне может играть роль декора — например мягкий стул с узором, как на фото ниже.

Фото: decorexpro.com

Расставьте цветы

Живые или искусственные цветы — еще один вид украшений, характерный для спальни в стиле винтаж. Причем их можно менять в зависимости от сезона: в теплое время года обставьте спальню зелеными растениями, а в холодное декорируйте сухими букетами или гербариями.