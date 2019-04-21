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Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемы


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Спальня в стиле винтаж — это утонченное и изысканное пространство, радующее взор антиквариатом и уютной атмосферой.

Оформление и мебель в стиле винтаж исторически относятся к XIX и XX векам. Все предметы и отделка стилизуются под этот период, имеют антикварный, специально состаренный облик. Но они могут комбинироваться и с более современными элементами — главное, чтобы интерьер в целом выглядел не разрозненно и гармонично. 

Рассказываем про основные черты и приемы, которые помогут оформить спальню в стиле винтаж. 

Создайте светлую отделку в теплых тонах

Винтажная спальня должна быть сосредоточением уюта и спокойствия, чтобы отдых был комфортным и приятным. Создать такую атмосферу помогут светлые спокойные тона и их комбинации: белый, бежевый, бледно-розовый, светло-коричневый и другие аналогичные оттенки. Используйте ковролиновую или деревянную отделку для пола, а в качестве материалов для стен подойдут бумажные обои, краска или штукатурка.

Лучше включать в интерьер спальни не больше трех родственных цветов, чтобы комната выглядела гармоничной и не создавала пестрых контрастов. И не используйте холодные тона — винтаж любит теплые цвета.

Фото № 1: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: character-cottages.co.uk

Используйте старую мебель

Чем стариннее выглядит мебель, тем лучше. Деревянные прикроватные тумбочки с потертыми шкафчиками, шкафы с резными узорами, роскошные люстры с подвесками — все это подчеркнет стиль винтаж в интерьере спальни и сделает его более выраженным. 

Полезный совет: если мебель выглядит антикварной или действительно такой является, поставьте ее на фоне нейтральной отделки, чтобы акцентировать на этом предмете все внимание. 

Фото № 2: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: decorexpro.com

Выбирайте кованую или деревянную кровать

Обратимся к главному атрибуту спальни. Для комнаты в стиле винтаж лучше всего подойдут два типа кровати: массивная из потертого, искусственно состаренного дерева или изящная кованая, из витых металлических стержней. Уместными составляющими винтажной кровати также будут балдахины и резные элементы на ее основании. Накрыть кровать можно пышным постельным бельем с цветочными узорами, как в стиле прованс, и старыми плотными пледами. 

Фото № 3: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: dobrzemieszkaj.pl

Украшайте текстильным и антикварным декором

В качестве текстильного декора подойдут узорчатые или цветные шторы в пол, подушки, скатерти на прикроватные столики и тумбочки. Антиквариат может быть любым: статуэтки, шкатулки, картины в резных рамах, большие старые зеркала и все остальное, что можно найти на чердаке или на барахолке. 

Антикварные украшения могут быть стилизованными или настоящими — действительно старинными и дорогими. Даже мебель в винтажной спальне может играть роль декора — например мягкий стул с узором, как на фото ниже.

Фото № 4: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: decorexpro.com

Расставьте цветы

Живые или искусственные цветы — еще один вид украшений, характерный для спальни в стиле винтаж. Причем их можно менять в зависимости от сезона: в теплое время года обставьте спальню зелеными растениями, а в холодное декорируйте сухими букетами или гербариями. ltr">Оформление и мебель в стиле винтаж исторически относятся к XIX и XX векам. Все предметы и отделка стилизуются под этот период, имеют антикварный, специально состаренный облик. Но они могут комбинироваться и с более современными элементами — главное, чтобы интерьер в целом выглядел не разрозненно и гармонично. 

Рассказываем про основные черты и приемы, которые помогут оформить спальню в стиле винтаж. 

Создайте светлую отделку в теплых тонах

Винтажная спальня должна быть сосредоточением уюта и спокойствия, чтобы отдых был комфортным и приятным. Создать такую атмосферу помогут светлые спокойные тона и их комбинации: белый, бежевый, бледно-розовый, светло-коричневый и другие аналогичные оттенки. Используйте ковролиновую или деревянную отделку для пола, а в качестве материалов для стен подойдут бумажные обои, краска или штукатурка.

Лучше включать в интерьер спальни не больше трех родственных цветов, чтобы комната выглядела гармоничной и не создавала пестрых контрастов. И не используйте холодные тона — винтаж любит теплые цвета.

Фото № 1: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: character-cottages.co.uk

Используйте старую мебель

Чем стариннее выглядит мебель, тем лучше. Деревянные прикроватные тумбочки с потертыми шкафчиками, шкафы с резными узорами, роскошные люстры с подвесками — все это подчеркнет стиль винтаж в интерьере спальни и сделает его более выраженным. 

Полезный совет: если мебель выглядит антикварной или действительно такой является, поставьте ее на фоне нейтральной отделки, чтобы акцентировать на этом предмете все внимание. 

Фото № 2: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: decorexpro.com

Выбирайте кованую или деревянную кровать

Обратимся к главному атрибуту спальни. Для комнаты в стиле винтаж лучше всего подойдут два типа кровати: массивная из потертого, искусственно состаренного дерева или изящная кованая, из витых металлических стержней. Уместными составляющими винтажной кровати также будут балдахины и резные элементы на ее основании. Накрыть кровать можно пышным постельным бельем с цветочными узорами, как в стиле прованс, и старыми плотными пледами. 

Фото № 3: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: dobrzemieszkaj.pl

Украшайте текстильным и антикварным декором

В качестве текстильного декора подойдут узорчатые или цветные шторы в пол, подушки, скатерти на прикроватные столики и тумбочки. Антиквариат может быть любым: статуэтки, шкатулки, картины в резных рамах, большие старые зеркала и все остальное, что можно найти на чердаке или на барахолке. 

Антикварные украшения могут быть стилизованными или настоящими — действительно старинными и дорогими. Даже мебель в винтажной спальне может играть роль декора — например мягкий стул с узором, как на фото ниже.

Фото № 4: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: decorexpro.com

Расставьте цветы

Живые или искусственные цветы — еще один вид украшений, характерный для спальни в стиле винтаж. Причем их можно менять в зависимости от сезона: в теплое время года обставьте спальню зелеными растениями, а в холодное декорируйте сухими букетами или гербариями. 

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Фото № 5: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: gibraltarfootballtalk.com

Добавьте цветочных узоров

Растительные и цветочные мотивы — обязательные атрибуты стиля. Их можно использовать на постельном белье, шторах, стенах, мягкой мебели. При этом палитра узоров не должна быть слишком яркой и контрастной, иначе они нарушат всю гармонию винтажного интерьера спальни. Оформляйте цветочные узоры в спокойных теплых тонах, соответствующих общей отделке комнаты. 

Фото № 6: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: stemcellglobal.org

Создайте мягкое освещение

Свет в винтажной спальне, как правило, рассеянный и слегка приглушенный. Он создает спокойную и безмятежную атмосферу в вечернее время. Чтобы правильно организовать освещение и добиться такого эффекта, расставляйте по всей комнате отдельные светильники. Пусть их внешний вид соответствует стилю: подойдут бра, торшеры с большими узорчатыми абажурами, стилизованные под старину лампы и ночники. А в качестве главного источника света используйте роскошную люстру с подвесками или кованым корпусом.

Фото № 7: Винтаж в интерьере спальни: основные черты и приемыФото: morebedrooms.com

#стиль винтаж#интерьер спальни
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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