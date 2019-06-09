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Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советы


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Хотите сделать ванную такой же уютной и «домашней», как остальные комнаты жилища? В этом поможет стиль винтаж. Показываем, как правильно оформить такое помещение.

Содержание

Винтажный стиль — это романтичная обстановка старины, передающая облик прошлых столетий. Причем состаренные предметы XIX-XX веков будут красиво смотреться не только в гостиной или спальне, но и в ванной комнате. 

Сложно это представить? Тогда мы расскажем вам про основные приемы оформления ванной в стиле винтаж, а также дадим советы по созданию винтажного интерьера.

1. Палитра в пастельных оттенках

Прежде всего нужно выбрать цветовое оформление интерьера. Для винтажной ванной прекрасно подойдут пастельные приглушенные оттенки: розовый, белый, фиолетовый, зеленый или бежевый. Их можно комбинировать, но аккуратно и не более двух-трех цветов, чтобы интерьер не получился контрастным и излишне пестрым.

Фото № 1: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: interiorgod.com

2. Отделка плиткой, краской или обоями 

В качестве отделочного материала подойдет классическая плитка, но возможны и другие варианты. Первый — наклеить состаренные бумажные обои. Лучше сразу нанести на них влагозащитное покрытие, иначе вода быстро испортит их внешний вид. Второй вариант — выкрасить стены однотонной неяркой краской с гладкой или рельефной поверхностью


archidea.com.ua
1/3

goghdesign.com
2/3

itsallfare.com
3/3

3. Цветочные мотивы 

Если вы выбрали для отделки обои или плитку, добавьте традиционный для винтажного стиля узор: цветочные мотивы и рисунки. Они могут присутствовать не только на стенах, но и на мебели или сантехнике. Цветовая гамма рисунка тоже должна быть сдержанной и подходящей по тону к остальной отделке, чтобы ничего не пестрило, а интерьер выглядел цельным и спокойным.

Фото № 2: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: archidea.com.ua

4. Живые цветы

Помимо нарисованных цветов, в винтажной ванной можно поставить и живые растения. Букетами с распустившимися бутонами можно красиво дополнить цветовую палитру интерьера. Они сделают дизайн более домашним, приближенным к интерьеру остальных комнат, чтобы находиться в ванной было так же приятно, как и в спальне. А еще цветы обеспечат комфортную и уютную обстановку во время приема горячей ванны после тяжелого дня. ltr">Винтажный стиль — это романтичная обстановка старины, передающая облик прошлых столетий. Причем состаренные предметы XIX-XX веков будут красиво смотреться не только в гостиной или спальне, но и в ванной комнате. 

Сложно это представить? Тогда мы расскажем вам про основные приемы оформления ванной в стиле винтаж, а также дадим советы по созданию винтажного интерьера.

1. Палитра в пастельных оттенках

Прежде всего нужно выбрать цветовое оформление интерьера. Для винтажной ванной прекрасно подойдут пастельные приглушенные оттенки: розовый, белый, фиолетовый, зеленый или бежевый. Их можно комбинировать, но аккуратно и не более двух-трех цветов, чтобы интерьер не получился контрастным и излишне пестрым.

Фото № 1: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: interiorgod.com

2. Отделка плиткой, краской или обоями 

В качестве отделочного материала подойдет классическая плитка, но возможны и другие варианты. Первый — наклеить состаренные бумажные обои. Лучше сразу нанести на них влагозащитное покрытие, иначе вода быстро испортит их внешний вид. Второй вариант — выкрасить стены однотонной неяркой краской с гладкой или рельефной поверхностью


archidea.com.ua
1/3

goghdesign.com
2/3

itsallfare.com
3/3

3. Цветочные мотивы 

Если вы выбрали для отделки обои или плитку, добавьте традиционный для винтажного стиля узор: цветочные мотивы и рисунки. Они могут присутствовать не только на стенах, но и на мебели или сантехнике. Цветовая гамма рисунка тоже должна быть сдержанной и подходящей по тону к остальной отделке, чтобы ничего не пестрило, а интерьер выглядел цельным и спокойным.

Фото № 2: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: archidea.com.ua

4. Живые цветы

Помимо нарисованных цветов, в винтажной ванной можно поставить и живые растения. Букетами с распустившимися бутонами можно красиво дополнить цветовую палитру интерьера. Они сделают дизайн более домашним, приближенным к интерьеру остальных комнат, чтобы находиться в ванной было так же приятно, как и в спальне. А еще цветы обеспечат комфортную и уютную обстановку во время приема горячей ванны после тяжелого дня. 

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Стиль
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Фото № 3: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: alineadesigns.com

5. Ванна или душевая на ножках 

Ванна как основной предмет обстановки должна ярко олицетворять выбранный стиль. Для винтажной атмосферы не следует подбирать современную сантехнику с минималистичным обликом — сюда идеально подойдет ванна на изящных невысоких ножках, которые приблизят ее облик к старинному. 


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Акриловые ванны Gemy на ножках

А если не хватает места для полноценной ванны, используйте такую же душевую кабину с ножками. 


etk-fashion.com
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macejkovic.com
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6. Состаренная мебель и сантехника

Остальная меблировка ванной тоже должна соответствовать стилю винтаж: иметь состаренный, раритетный внешний вид. В винтажной ванной лучше избегать явно современной техники, безручечных шкафов и вообще минимализма. Чем больше мебели, тем лучше. Рядом с раковиной или душем будет прекрасно смотреться текстильное кресло, кованый или резной деревянный стул и даже фальшкамин с лепниной. 

Фото № 4: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: goodnewsarchitecture.com

7. Смесители в ретростиле

Оформляя помещение в стиле винтаж, важно уделять внимание деталям, даже самым мелким и незначительным. Поэтому смесители, душевой шланг и фурнитура должны иметь подходящий облик: изящный, с потертой или позолоченной поверхностью. Избегайте современных решений вроде инсталляций — полноразмерные смесители на раковине подойдут гораздо больше и к тому же будут играть роль украшения комнаты.

Фото № 5: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: pobudova.in.ua

8. Винтажный декор

Кстати, о декоре: украшениям в винтажном стиле нужно уделять много внимания. Несмотря на то что декоративную функцию выполняет сама мебель и сантехника, лучше дополнить интерьер ванной пейзажными картинами или различными раритетными предметами. Подойдут старые вещи «с чердака» вроде потертого чемодана или вазы для цветов, цветочные композиции, гербарии, разнообразные текстильные украшения: подушки на кресло, коврики, вязаные накладки на тумбу или старые полотенца. В стиле винтаж нет четких требований к декору — чем он старее и раритетнее, тем лучше. 

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Фото № 6: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: lt.toolboxprodhouse.com

9. Открытые системы хранения 

Так как декором может быть что угодно, нужно сделать так, чтобы украшения всегда были на виду и не прятались за дверцами закрытых шкафов. В винтажной ванной можно повесить открытые полки или застекленные шкафчики, на которых будет красоваться косметика в старинных склянках или набор винтажного ароматического мыла. При этом сами полки тоже можно оформить декоративно, повесив на стену не классические деревянные доски, а, например, кованые конструкции или красивые плетеные корзинки с изящными бортиками.

Фото № 7: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: lazienkowy.pl

10. Зеркало в роскошной раме

И не забывайте про один из главных атрибутов ванной — речь идет о зеркале. Оно, как и все остальные предметы, выполняет одновременно функциональную и эстетическую задачи. Поэтому оно должно быть облачено во внушительную красивую раму: резную, изящную, деревянную или с позолотой. 

Фото № 8: Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советыФото: choisirsabaignoire.com

Для винтажной ванной можно выбрать старое зеркало большого размера, если позволяет пространство. Подойдет также зеркало с красивыми ножками для размещения на полу. 

#стиль винтаж#интерьер ванной комнаты
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