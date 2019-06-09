Ванная комната в винтажном стиле: 10 приемов и советы

Винтажный стиль — это романтичная обстановка старины, передающая облик прошлых столетий. Причем состаренные предметы XIX-XX веков будут красиво смотреться не только в гостиной или спальне, но и в ванной комнате.

Сложно это представить? Тогда мы расскажем вам про основные приемы оформления ванной в стиле винтаж, а также дадим советы по созданию винтажного интерьера.

1. Палитра в пастельных оттенках

Прежде всего нужно выбрать цветовое оформление интерьера. Для винтажной ванной прекрасно подойдут пастельные приглушенные оттенки: розовый, белый, фиолетовый, зеленый или бежевый. Их можно комбинировать, но аккуратно и не более двух-трех цветов, чтобы интерьер не получился контрастным и излишне пестрым.

Фото: interiorgod.com

2. Отделка плиткой, краской или обоями

В качестве отделочного материала подойдет классическая плитка, но возможны и другие варианты. Первый — наклеить состаренные бумажные обои. Лучше сразу нанести на них влагозащитное покрытие, иначе вода быстро испортит их внешний вид. Второй вариант — выкрасить стены однотонной неяркой краской с гладкой или рельефной поверхностью.

3. Цветочные мотивы

Если вы выбрали для отделки обои или плитку, добавьте традиционный для винтажного стиля узор: цветочные мотивы и рисунки. Они могут присутствовать не только на стенах, но и на мебели или сантехнике. Цветовая гамма рисунка тоже должна быть сдержанной и подходящей по тону к остальной отделке, чтобы ничего не пестрило, а интерьер выглядел цельным и спокойным.

Фото: archidea.com.ua

4. Живые цветы

Помимо нарисованных цветов, в винтажной ванной можно поставить и живые растения. Букетами с распустившимися бутонами можно красиво дополнить цветовую палитру интерьера. Они сделают дизайн более домашним, приближенным к интерьеру остальных комнат, чтобы находиться в ванной было так же приятно, как и в спальне. А еще цветы обеспечат комфортную и уютную обстановку во время приема горячей ванны после тяжелого дня. ltr">Винтажный стиль — это романтичная обстановка старины, передающая облик прошлых столетий. Причем состаренные предметы XIX-XX веков будут красиво смотреться не только в гостиной или спальне, но и в ванной комнате.

Сложно это представить? Тогда мы расскажем вам про основные приемы оформления ванной в стиле винтаж, а также дадим советы по созданию винтажного интерьера.

1. Палитра в пастельных оттенках

Прежде всего нужно выбрать цветовое оформление интерьера. Для винтажной ванной прекрасно подойдут пастельные приглушенные оттенки: розовый, белый, фиолетовый, зеленый или бежевый. Их можно комбинировать, но аккуратно и не более двух-трех цветов, чтобы интерьер не получился контрастным и излишне пестрым.

Фото: interiorgod.com

2. Отделка плиткой, краской или обоями

В качестве отделочного материала подойдет классическая плитка, но возможны и другие варианты. Первый — наклеить состаренные бумажные обои. Лучше сразу нанести на них влагозащитное покрытие, иначе вода быстро испортит их внешний вид. Второй вариант — выкрасить стены однотонной неяркой краской с гладкой или рельефной поверхностью.

3. Цветочные мотивы

Если вы выбрали для отделки обои или плитку, добавьте традиционный для винтажного стиля узор: цветочные мотивы и рисунки. Они могут присутствовать не только на стенах, но и на мебели или сантехнике. Цветовая гамма рисунка тоже должна быть сдержанной и подходящей по тону к остальной отделке, чтобы ничего не пестрило, а интерьер выглядел цельным и спокойным.

Фото: archidea.com.ua

4. Живые цветы

Помимо нарисованных цветов, в винтажной ванной можно поставить и живые растения. Букетами с распустившимися бутонами можно красиво дополнить цветовую палитру интерьера. Они сделают дизайн более домашним, приближенным к интерьеру остальных комнат, чтобы находиться в ванной было так же приятно, как и в спальне. А еще цветы обеспечат комфортную и уютную обстановку во время приема горячей ванны после тяжелого дня.