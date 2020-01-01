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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты трехкомнатных квартир, совмещенных санузлов в стиле современный

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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Ёлки": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 81.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Ёлки": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 81.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Ёлки": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 81.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Ёлки": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 81.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Ёлки": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 81.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Ёлки": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 81.9 м²
стиль Современный, 81.9 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 98.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 98.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 98.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 98.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 98.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 98.8 м²
стиль Современный, 98.8 м² Подробнее
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Дизайн-проекты интерьера совмещенного санузла в от сервиса rerooms.ru в Москве. Лучшие дизайнеры создадут индивидуальный дизайн-проект в современном стиле по вашим требованиям, сделают чертежи и визуализацию, дадут советы по покупке мебели, аксессуаров и материалов для ремонта.

Готовый дизайн-проект совмещенного санузла в Москве от сервиса rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. В подборке можно посмотреть 40 проектов в современном стиле. Это поможет определиться с выбором и заказать дизайн интерьера на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Тесла Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Тесла Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Тесла Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Тесла Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Тесла Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Тесла Парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.4 м²
стиль Современный, 74.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.4 м²
стиль Современный, 94.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.59 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.59 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.59 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.59 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.59 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.59 м²
Современный стиль, 80.59 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 55.17 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 55.17 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 55.17 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 55.17 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 55.17 м²
Стиль Современный, 55.17 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 80.0 м²
Современный стиль, 80.0 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 88.18 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 88.18 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 88.18 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 88.18 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 88.18 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 88.18 м²
Современный стиль, 88.18 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 74.5 м²
Современный стиль, 74.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.28 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "MatrЁshka city": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.28 м²
Современный стиль, 94.28 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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Что входит в дизайн-проект
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