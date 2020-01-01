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дизайн-проект14 990 ₽
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты трехкомнатных квартир в стиле модернизм площадью 65 кв.м.

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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
27 990 ₽
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2-к квартиры
37 990 ₽
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3-к квартиры
47 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Левел Амурская": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Левел Амурская": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Левел Амурская": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Левел Амурская": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Левел Амурская": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Левел Амурская": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.2 м²
стиль Модернизм, 64.2 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.73 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.73 м²
стиль Модернизм, 63.73 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера 65 м2 в стиле модернизм в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры rerooms.ru создадут функциональный и практичный интерьер в стиле модернизм. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 7 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Савеловский Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.84 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Савеловский Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.84 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Савеловский Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.84 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Савеловский Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.84 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Савеловский Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.84 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Савеловский Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.84 м²
стиль Модернизм, 64.84 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Царицыно": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Царицыно": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Царицыно": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Царицыно": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Царицыно": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.16 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Царицыно": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.16 м²
стиль Модернизм, 65.16 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 64.0 м²
стиль Модернизм, 64.0 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.82 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.82 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.82 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.82 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.82 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Стрижи Сити": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 65.82 м²
стиль Модернизм, 65.82 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 63.4 м²
Стиль Модернизм, 63.4 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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Что входит в дизайн-проект
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