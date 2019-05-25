10 модных идей, как использовать изумрудный цвет в интерьере вашей квартиры

Впустите в свой дом один из трендовых оттенков 2019 года!
Изумрудный цвет — самый глубокий, волшебный и загадочный в зеленой палитре. Сегодня он в моде и оказывает существенное влияние на популярные тенденции в дизайнерском мире. И не случайно! Изумрудные оттенки по-настоящему сказочные и магические — они способны любой интерьер наполнить атмосферой роскоши и богатства, так как даже в незначительном количестве привлекают к себе внимание как многогранный благородный камень. В то же время этот сочный драгоценный цвет весьма капризен — он требует особой аккуратности и такта при работе с ним, так как в большом количестве может делать помещение тесным и неуютным.
Как же сбалансированно ввести изумрудный цвет в интерьер, чтобы сохранить нужную грань утонченности и не допустить цветового диссонанса? ReRooms делится креативными идеями, воспользовавшись которыми, вы сможете наполнить свое жилье изумрудным блеском в соответствии с модными веяниями. Превратите свой интерьер в шкатулку, наполненную драгоценностями!
1. Акцентная стена
Наше портфолио более 10 000 проектов
Глубокие оттенки драгоценного изумруда поразительны — в интерьере они способны привлекать и удерживать внимание с любой точки. Если вы готовы на смелый эксперимент, окрасьте акцентную стену в интенсивный изумрудный тон, роскошь которого подчеркните золотистыми оттенками. В таком обрамлении комната будет выглядеть как с обложки журнала.
2. Полное погружение
Комната, полностью погруженная в изумрудные тона, может понравиться не каждому. Для любителей же зеленой палитры изумрудный интерьер, в котором драгоценный оттенок будет повсюду, — мечта! Вам понравилась идея? Берите на вооружение, но учитывайте, что в подобной одноцветной комнате обязательно должны присутствовать многоцветные фокусные точки, которые сбалансируют обилие зелени в пространстве.
3. На фасадах мебели
Изумрудные тона могут прекрасно разбавить монохромный интерьер. В сочетании с элегантной белизной или нежными пастельными оттенками они наполнят комнату волшебной атмосферой. Включите оттенки драгоценного камня на фасады мебели — они придадут любой комнате облик стильного и модного пространства, в котором, мы уверены, вы захотите проводить каждую свободную минуту.
4. Второстепенный изумруд
Вы недавно сделали ремонт, но в интерьере вам не хватает глубины и цвета? Проанализируйте мебельную комплектацию. Возможно, замена дивана и стульев в вашей гостиной или столовой на модели в ярком изумрудном цвете решит вопрос. Даже если вы довольны меблировкой своего жилья, место для оригинального пуфа, банкетки или кресла точно удастся найти.
5. Драгоценная сила в отделке
Очень достойно изумрудный смотрится в сочетании с фактурами отделки из дорогих материалов — мрамор, гранит, кожа, благородное дерево служат прекрасными компаньонами этого волшебного оттенка в современных интерьерах. На бюджетных материалах тоже можно эффектно сыграть изумрудной палитрой — на глянцевой плитке и флизелиновых обоях тона благородного камня будут сверкать не менее выразительно.
6. Благородное сочетание
Изумрудный оттенок в интерьере выступает олицетворением драгоценного камня, поэтому и сочетать его нужно с подобными ему благородными тонами. Гармонично соседствует сочный изумруд с цитриновыми, сапфировыми, аметистовыми и бирюзовыми оттенками. Не менее прекрасно смотрится с чистыми классическими цветами: белым и черным. Если же изумрудные тона подчеркнуть ювелирными оттенками золота и серебра, то они станут более глубокими и насыщенными и начнут работать в интерьере в полную силу.
7. Роскошь в деталях
В классических и современных интерьерах изумрудный цвет позволяет экспериментировать с аксессуарами, текстилем и декором. Шикарные шторы, красивое постельное белье, абажуры светильников, вазоны, статуэтки и даже элементы сантехники в ванной смотрятся роскошно. В холодное время года вы будете с улыбкой вспоминать летние прогулки по свежей траве и заряжаться легким весенним позитивом на целый день.
8. Оригинальная дверь
Настоящий домашний уют в дом внесет изумрудный цвет на входной двери. Посмотрите, как красиво и выразительно смотрится такая дверь в прихожей с арочным потолком, классической люстрой и бронзовыми акцентами!
Да и межкомнатная дверь с изумрудными панелями смотрится не хуже. Она способна играть сольную роль эффектного украшения интерьера или, наоборот, маскировать дверной проем, не вписывающийся в общее цветовое оформление комнаты.
9. Эффектное зеркало
Эффектный изумрудный акцент в интерьер внесет оригинальное зеркало в раме, сходной по цвету и форме с драгоценным камнем. Оформите изумрудным зеркалом ванную или стену над диваном в гостиной — оно будет сверкать, отражать солнечные блики и украшать интерьер не хуже благородного камня.
10. Модный ковер
Если основной фон интерьера не против соседства с изумрудным цветом, легко ввести его можно с помощью ковра с интересным принтом. Модные сюжеты на изумрудных напольных покрытиях могут напоминать текстуры распила благородного камня, быть выполнены в виде оригинальной абстракции или геометрической игры. Если же цвет ковра продублировать на шторах и элементах декора, он станет настоящей драгоценностью интерьера, захватывающей взор.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники