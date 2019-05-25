10 модных идей, как использовать изумрудный цвет в интерьере вашей квартиры

Как же сбалансированно ввести изумрудный цвет в интерьер, чтобы сохранить нужную грань утонченности и не допустить цветового диссонанса? ReRooms делится креативными идеями, воспользовавшись которыми, вы сможете наполнить свое жилье изумрудным блеском в соответствии с модными веяниями. Превратите свой интерьер в шкатулку, наполненную драгоценностями!

Изумрудный цвет — самый глубокий, волшебный и загадочный в зеленой палитре . Сегодня он в моде и оказывает существенное влияние на популярные тенденции в дизайнерском мире. И не случайно! Изумрудные оттенки по-настоящему сказочные и магические — они способны любой интерьер наполнить атмосферой роскоши и богатства, так как даже в незначительном количестве привлекают к себе внимание как многогранный благородный камень. В то же время этот сочный драгоценный цвет весьма капризен — он требует особой аккуратности и такта при работе с ним, так как в большом количестве может делать помещение тесным и неуютным.

Глубокие оттенки драгоценного изумруда поразительны — в интерьере они способны привлекать и удерживать внимание с любой точки. Если вы готовы на смелый эксперимент, окрасьте акцентную стену в интенсивный изумрудный тон, роскошь которого подчеркните золотистыми оттенками. В таком обрамлении комната будет выглядеть как с обложки журнала.

2. Полное погружение

Комната, полностью погруженная в изумрудные тона, может понравиться не каждому. Для любителей же зеленой палитры изумрудный интерьер, в котором драгоценный оттенок будет повсюду, — мечта! Вам понравилась идея? Берите на вооружение, но учитывайте, что в подобной одноцветной комнате обязательно должны присутствовать многоцветные фокусные точки, которые сбалансируют обилие зелени в пространстве.

3. На фасадах мебели

Изумрудные тона могут прекрасно разбавить монохромный интерьер. В сочетании с элегантной белизной или нежными пастельными оттенками они наполнят комнату волшебной атмосферой. Включите оттенки драгоценного камня на фасады мебели — они придадут любой комнате облик стильного и модного пространства, в котором, мы уверены, вы захотите проводить каждую свободную минуту.

4. Второстепенный изумруд

Вы недавно сделали ремонт, но в интерьере вам не хватает глубины и цвета? Проанализируйте мебельную комплектацию. Возможно, замена дивана и стульев в вашей гостиной или столовой на модели в ярком изумрудном цвете решит вопрос. Даже если вы довольны меблировкой своего жилья, место для оригинального пуфа, банкетки или кресла точно удастся найти.

5. Драгоценная сила в отделке

Очень достойно изумрудный смотрится в сочетании с фактурами отделки из дорогих материалов — мрамор, гранит, кожа, благородное дерево служат прекрасными компаньонами этого волшебного оттенка в современных интерьерах. На бюджетных материалах тоже можно эффектно сыграть изумрудной палитрой — на глянцевой плитке и флизелиновых обоях тона благородного камня будут сверкать не менее выразительно.

6. Благородное сочетание

Изумрудный оттенок в интерьере выступает олицетворением драгоценного камня, поэтому и сочетать его нужно с подобными ему благородными тонами. Гармонично соседствует сочный изумруд с цитриновыми, сапфировыми, аметистовыми и бирюзовыми оттенками. Не менее прекрасно смотрится с чистыми классическими цветами: белым и черным. Если же изумрудные тона подчеркнуть ювелирными оттенками золота и серебра, то они станут более глубокими и насыщенными и начнут работать в интерьере в полную силу.

7. Роскошь в деталях

В классических и современных интерьерах изумрудный цвет позволяет экспериментировать с аксессуарами, текстилем и декором. Шикарные шторы, красивое постельное белье, абажуры светильников, вазоны, статуэтки и даже элементы сантехники в ванной смотрятся роскошно. В холодное время года вы будете с улыбкой вспоминать летние прогулки по свежей траве и заряжаться легким весенним позитивом на целый день.

8. Оригинальная дверь

Настоящий домашний уют в дом внесет изумрудный цвет на входной двери. Посмотрите, как красиво и выразительно смотрится такая дверь в прихожей с арочным потолком, классической люстрой и бронзовыми акцентами!

Фото: hgtv.com

Да и межкомнатная дверь с изумрудными панелями смотрится не хуже. Она способна играть сольную роль эффектного украшения интерьера или, наоборот, маскировать дверной проем, не вписывающийся в общее цветовое оформление комнаты.

9. Эффектное зеркало

Эффектный изумрудный акцент в интерьер внесет оригинальное зеркало в раме, сходной по цвету и форме с драгоценным камнем. Оформите изумрудным зеркалом ванную или стену над диваном в гостиной — оно будет сверкать, отражать солнечные блики и украшать интерьер не хуже благородного камня.

10. Модный ковер

Если основной фон интерьера не против соседства с изумрудным цветом, легко ввести его можно с помощью ковра с интересным принтом. Модные сюжеты на изумрудных напольных покрытиях могут напоминать текстуры распила благородного камня, быть выполнены в виде оригинальной абстракции или геометрической игры. Если же цвет ковра продублировать на шторах и элементах декора, он станет настоящей драгоценностью интерьера, захватывающей взор.